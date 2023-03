Ex-wielrenster en Sporza-analiste Marijn De Vries getuigt over grensoverschrijdend gedrag bij NOS: ‘Ik voelde me naakt. Vies. Klein.’

De hoofdredactie van de sportredactie bij NOS, de Nederlandse openbare omroep, stapt op na tientallen meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De getuigenis van ex-wielrenster en analist Marijn de Vries zet de zaak extra pijnlijk in de verf. ‘Het heeft mijn carrière beschadigd, maar vooral mij als persoon. Het vrat me leeg, vanbinnen’.

Marijn de Vries: ‘Een masseur die z’n taak breed interpreteerde, een mecanicien die me intimideerde… Toen ik stopte met wielrennen, wilde ik grensoverschrijdend gedrag op de agenda zetten’

‘Stel je voor dat je drie weken lang met ‘De Avondetappe’ mee mag als analist, tijdens de Tour de France. (...) Stel je voor dat je naast een collega in de auto belandt die dagenlang alleen maar smerige taal uitslaat. (...). Dan heeft hij het over wijven. En neuken. Over welke wijven hij geneukt heeft, met naam en toenaam. Welke wijven hij nog wil neuken. (...) Stel je voor dat je daar wat van zegt. Niet één keer, maar wel tien keer. Stel je voor dat die collega daar niet naar luistert. Gewoon doorgaat. Stel je voor de andere collega die er soms bij zit na twee weken naar je toe komt: ‘Marijn, hij praat ook zo over jou. Hij zegt dat je wel kunt zien dat je lang van huis bent, aan hoe je loopt. Dat je een flinke beurt nodig hebt.’ (...) Kun je je voorstellen hoe je je dan voelt? Naakt. Vies. Klein.’

Zo begint Marijn de Vries, voormalig topwielrenster en analist bij Sporza, deze week haar column in de Nederlandse krant NRC Handelsblad. Het is een onverbloemd j’accuse aan het adres van de NOS. Voor de sportredactie van de Nederlandse publieke zender was de Vries Tour-commentator. Nadat ze de Tour-auto deelde met de ‘vieze praatjesmaker’ meldde ze dat tevergeefs bij een eindredacteur.

Een jaar later mag ze alleen nog aan delen van de Tour meewerken en merkt ze ‘een raar sfeertje’ op waarbij er niemand naast haar komt staan. Daarna is ze niet meer welkom zonder dat ze te horen krijgt waarom. Een gesprek met de hoofdredacteur levert niets op. De kwestie vreet aan haar. De Vries voelt zich ‘machteloos’, verbeeldt zich dat ze ‘gewoon niet goed genoeg’ is en ‘een zeikwijf’.

Wanneer er klachten komen over grensoverschrijdend gedrag bij de tv-programma’s ‘De Wereld Draait Door’ en ‘The Voice’ besluit ze de NOS-directie in te lichten. Resultaat: een voorstel tot gesprek met dezelfde hoofdredacteur die ‘haar wil vertellen dat zij degene is die zich alles verkeerd herinnert’.

De Vries getuigt nu, een jaar na haar demarche bij de directie, omdat bij de NOS Sport-redactie een inventarisatie is gemaakt van meldingen over pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken. Daartoe had de hoofdredactie opdracht gegeven omdat ze het verwijt kreeg niets te doen met klachten over grensoverschrijdend gedrag. Nu blijkt dat er de laatste twintig jaar zo’n honderd meldingen waren.

De externe vertrouwenspersoon die de inventarisatie heeft opgesteld heeft geen feitenonderzoek gedaan. ‘Toch heeft het verslag indringende inzichten opgeleverd, die de NOS raken en tot actie dwingen’, staat in een verklaring van de omroep. De hoofdredactie stapt dan ook op om ‘ruimte te maken voor nieuw leiderschap’.

De Vries concludeert in haar column dat ze zonder ‘het bewijs dat er nu ligt’ nooit was geloofd.

(DM)