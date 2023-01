Extreem veel vlees eten als goed voornemen voor 2023: ‘Vlees eten heeft me veel gebracht’

Extreem veel vlees eten als goed voornemen voor 2023. Het ‘leeuwendieet’ krijgt wereldwijd steeds meer aandacht. Een beweging op zoek naar autonomie en controle, tegen de ‘vegan’ cultuur.

“Uit bed. En omarm de principes van onze voorouders”, roept de Amerikaanse influencer ‘The liver King’ op 1 januari zijn miljoenen volgers op sociale media toe. “Dertig dagen lang barbaars leven. Eet levers, til zware dingen op. En stuur mij het resultaat”, gaat de robuuste bodybuilder verder, zonder zijn blik van de camera te wenden. Hij bijt in een rauwe lever. “Op een dominant 2023.”

Overdreven of niet, het eetpatroon dat deze man aanprijst wint wereldwijd aan populariteit. Bij een zogeheten ‘leeuwendieet’ eet je enkel vlees, eieren en een beetje zuivel. Ook als ontbijt. En dat fascineert mensen: carnivoor-influencers als ‘The liver King’ hebben online tientallen miljoenen aanhangers. Rauwe riblappen doen het zo goed op beeld dat #liondiet deze week trending werd op de filmpjes-app TikTok. Sportschooltypes en gezondheidscoaches wijden er podcasts of vlogs aan. Een leven als carnivoor geeft meer energie en minder honger, concluderen ze.

Vleesdieet

De Nederlandse Noud van der Vloet (26) begint de dag met vier rundersaucijzen en evenzoveel eieren. Al bijna een jaar eet hij carnivoor, dagelijks ongeveer 700 gram vlees, en het bevalt hem nog altijd prima. “Absoluut vind ik het nog lekker, en het heeft mij veel gebracht. Ik eet minder vaak en heb meer energie om te sporten”, zegt Van der Vloet. En dat is nodig want hij heeft een bedrijf in gezondheid en leefstijl. Cliënten helpt Van der Vloet vaak met een vleesdieet, hij biedt ook pakketten aan met recepten en tips. “Iedere januari hebben we het druk”, zegt Van der Vloet. “Ook nu willen mensen het jaar carnivoor beginnen.”

“Miljoenen jaren geleden was dierlijk voedsel al belangrijk voor de mens. Onze evolutie is erop gebouwd. Nu wordt ons verteld dat vlees slecht voor je is, maar dat is niet waar. Het heeft mijn darmproblemen opgelost”, zegt Van der Vloet, die zelf op onderzoek is gegaan en de wetenschappelijke debatten volgt. Desondanks is zijn omgeving is vaak kritisch op het dieet, maar daar trekt hij zich niks van. “Ik koop alleen biologisch vlees van koeien met een goed leven”, zegt Van der Vloet. “De vleesindustrie met massaproductie en megastallen vind ik vreselijk.”

Polariserend eten

Om het dieet heen blijkt een hele cultuur te bestaan. Sommige leden eten carnivoor vanwege allergieën, anderen vinden het gewoon lekker. Ook is het een statement tegen de opkomst van vegetarisch eten. Een plaatje van twee wortels die op mensen lijken zorgt voor hilariteit in de groep. ‘Babyworteltje dat zich vastklampt aan zijn mama. Vlak voordat beiden verorberd worden door een vegan. Stop deze waanzin’, staat erbij. En rond de feestdagen klagen groepsleden over vegetariërs aan hun kerstdiners. ‘Nee je kat is niet vegetarisch, doe niet zo zielig.’

Ellen Mangnus, socioloog en onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, vindt het leeuwendieet fascinerend en spreekt van polariserend eetgedrag. “Eten is politiek geworden, een spil binnen je identiteit en gedrag.” Vegetarisch eten wordt gezien als een teken van milieubewust en diervriendelijk denken. Het carnivoor-dieet is een tegenreactie van mensen die op zoek zijn naar een autonomie en controle, zegt Mangnus. “Terug naar de leefwijze van onze voorouders om het consumentisme af te wenden. Ze bepalen zelf wel wat ze willen eten.”

‘Verbonden met de natuur’

Charlotte Sederel (31) scherpt deze januari haar carnivoor-dieet verder aan. Even geen zuivel meer. “Niet moeilijker dan stoppen met chocolade”, zegt Sederel, die zich goed voelt bij vlees. “Het is puur en schoon, geen microplastics. Ik voel mij door het eten extra verbonden met de natuur en echt onderdeel van het ecosysteem”

Sederel heeft niet zoveel met de grapjes richting groente-eters. Haar eigen vriend is vegetarisch, en dat geeft geen spanning. “Hij eet wat hijzelf wil”, zegt Sederel. Wel vindt ze dat er vaak te negatief wordt gedaan over vlees. “Alsof het grootschalig verbouwen van maïs goed voor de natuur is. Door kunstmest verzuurt de bodem en raakt de natuur uitgeput. De impact van een grazende koe op de natuur is minder groot dan vaak wordt gedacht.”

De smaak gaan tegenstaan

In die houding schuilen overeenkomsten met complottheorieën, vindt dieetpsycholoog Heleen Ligtelijn. “Het is zoeken naar een eigen waarheid, alsof je zelf beter weet hoe het zit.” Maar eetgedrag is niet zwart-wit, benadrukt Ligtelijn. “Niemand weet wat precies wat het gezondst is. Maar gevarieerd eten is in ieder geval belangrijk.”

Sociale media zijn voor dergelijke nuances ongeschikt. Intense en abrupte diëten zijn nou eenmaal makkelijker te verfilmen. “Om de zoveel tijd is er een nieuwe hype op internet”, zegt Ligtelijn. “Iets nieuws en extreems is leuk om aan te gaan, maar moeilijk vol te houden.”

Dat carnivoren zeggen af te vallen van het leeuwendieet vindt Ligtelijn niet zo vreemd. “De smaak van vlees gaat vanzelf tegenstaan, maar je mag bijna niks anders. Onvermijdelijk dus dat je minder gaat eten en gewicht verliest.”

Overigens gaf ‘The Liver King’ vorige maand toe dat zijn spiermassa niet helemaal natuurlijk is. Hij gebruikt ook steroïde-injecties.

Schijf van vijf beter Het Nederlandse voedingscentrum ziet weinig heil in een leeuwendieet. Vlees, ei, boter en melk zijn goed, maar zonder groente en granen mis je vitamines, mineralen en koolhydraten. De aloude schijf van vijf en gevarieerd eten blijft het devies. Bovendien helpt die schijf keuzes te maken die beter zijn voor het milieu. “We adviseren om niet meer dan 500 gram vlees per week te eten, waarvan maximaal 300 gram rood vlees. Te veel vlees brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee. Rood vlees – met name bewerkt vlees – wordt in verband gebracht met het risico op diabetes type 2, en bepaalde soorten van kanker waaronder darmkanker, en beroertes.”

(Trouw)