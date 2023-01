‘Extremisten zijn echt leuke mensen’: tien verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Tom Waes: ‘Sinds mijn relatie geëindigd is, ben ik een rustiger mens geworden’

‘Van alle Galliërs zijn de Belgen de dappersten,’ zei Julius Caesar ooit, en dan had hij geeneens Tom Waes (54) ontmoet! Die mag nu, naast buitenwipper, onderwaterlasser en tv-presentator, ook tijdreiziger (‘Het verhaal van Vlaanderen’) toevoegen aan zijn uit zijn voegen barstende cv.

Tom Waes Beeld Johan Jacobs

Nikki Sterkenburg: ‘Extremisten zijn echt leuke mensen: ze moeten kunnen mobiliseren en een wervende boodschap brengen’

De Nederlandse Nikki Sterkenburg (38) trok vijf jaar op met radicaal- en extreemrechts en schreef daar een indringend boek én een doctoraatsverhandeling over. Intussen is ze journalist en onderzoeker af, en dat zal wellicht zo blijven: ‘Ik zou het niet meer opnieuw doen.’

Psychologe Nina Mouton: ‘Op tijd sporten, aan yoga doen of een boek lezen is níét hetzelfde als goed voor jezelf zorgen’

Het is net alsof iedereen zat te wachten op een boek als ‘Zelfzorg is het begin van alles’. Na nauwelijks twee maanden is het al toe aan de vierde druk. Auteur Nina Mouton vertelt er met veel zelfrelativering over, maar voelt aan de overweldigende reacties dat ze een snaar heeft geraakt.

Nina Mouton Beeld Carmen De Vos

Oekraïense daklozen in Brussel: ‘Waren we niet beter in Odessa gebleven? Daar vallen wel bommen, maar alles is beter dan dit’

De storm van solidariteit waarmee we de Oekraïners verwelkomden toen de oorlog begon, is geëindigd in een slap briesje. Iedere dag komen er nog vluchtelingen aan, maar weinig Belgen hebben plaats voor hen.

Sarah De Bie, echtgenote van Wout Van Aert: ‘Als Georges stout is, bellen we met papa. Zo ben ik niet de enige strenge ouder’

Wout van Aert (28) rijgt de overwinningen ook in het veld dezer dagen aan elkaar. Echtgenote Sarah De Bie (27) en zoonlief Georges (2) kirren nog om een ándere reden van de pret, want ’s winters is hun Wout gewoon thuis.

Bart Cannaerts: ‘Ik ben een pleaser. Vertel me een mop en ik zal uit pure beleefdheid lachen’

Bulderlachende quizmaster van ‘De dag van vandaag’ Bart Cannaerts kan terugblikken op een 2022 dat hem zó gunstig gezind was dat hij pardoes vierde werd in Humo’s Pop Poll-categorie Man van het Jaar. Per ongeluk, maar toch.

Bart Cannaerts Beeld Koen Keppens

Dochter Alexandra in het spoor van Nancy Pelosi: ‘We ontvangen nog elke dag doodsbedreigingen’

In ‘Pelosi in the House’, nu op Streamz, blikt dochter Alexandra (52) terug op de bewogen carrière van haar moegestreden moeder Nancy Pelosi (82). ‘De wereld ziet een onverzettelijke politica, ik zie een frêle mama.’

Maïmouna Badjie en Nathan Bouts: ‘Ik weet dat ik nog jong ben, maar ik kijk enorm hard uit naar de komst van mijn dochter’

Aanstormende talenten Maïmouna Badjie en Nathan Bouts zijn geen tieners meer, maar hun klungelige eerste stapjes in de slaapkamer – en elders – staan hun nog helder voor de geest. Dus als ik vraag of een serie als ‘Season of Sex’ nodig is, roepen ze in koor: ‘Ja!’

18 kenners over het muziekjaar 2023: ‘Deze band heeft alles om de nieuwe headliner van Graspop te worden’

Hoe zal 2023 klinken? Humo vroeg het aan muzikanten, programmators, ervaringsdeskundigen allerhande en volk met grote oren.

Paul Stanley van KISS: ‘Ik doe al het werk en Gene schept op over de resultaten: zo gaat het in deze band’

Nu de afscheidstournee van Kiss loopt en een luxeboxset van hun mijlpaal ‘Creatures of the Night’ uit 1982 in de winkel ligt, neemt de weldra 71-jarige cofrontman Paul Stanley, één van de grootse gitaristen van zijn generatie, het woord.