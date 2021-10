Farmabedrijf boekt veelbelovende resultaten met de allereerste coronapil, maar werkt die echt zo goed?

Het Amerikaanse farmabedrijf Merck zette een proef met een antiviraal medicijn tegen covid-19 stop omdat de resultaten zo veelbelovend zijn. Ze hopen nu op snelle goedkeuring zodat het dit jaar nog op de markt kan verschijnen. Is er een nieuwe wonderpil? Vijf vragen.

Hoe werkt de pil en werkt ze goed?

Molnupiravir zoals het nieuwe medicijn van de Amerikaanse farmaceut Merck heet, zorgt ervoor dat het coronavirus zich niet zo makkelijk meer kan reproduceren. Het lijkt te werken. Al was het onderzoek van Merck met 762 proefpersonen kleinschalig.

Een deel van de proefpersonen kreeg het medicijn, een ander deel een placebo. 53 patiënten in de placebogroep werden zo ziek dat zij naar het ziekenhuis moesten en/of overleden. In de groep die het geneesmiddel kreeg, bleef dat beperkt tot 28 patiënten. Daaruit concludeert Merck dat het nieuwe middel de kans op ziekenhuisopname met de helft verminderd.

Van de proefpersonen is niet veel bekend, alleen dat zij tot de risicogroep behoren van mensen met minstens één chronische ziekte.

De patiënten kregen binnen vijf dagen na de eerste symptomen molnupiravir toegediend. De ervaring met andere antivirale middelen leert dat het beter is er zo snel mogelijk bij te zijn. Of er verschil is tussen proefpersonen die het middel op de eerste ziektedag kregen en patiënten die de pil na vier dagen kregen, is nog niet bekend.

Voor wie is de pil bestemd?

In eerste instantie voor mensen met een verhoogde kans op ernstige covid. Dat zijn de patiënten met een verstoord afweersysteem die na vaccinatie onvoldoende antilichamen aanmaken.

Voor deze groep is nu eigenlijk alleen een behandeling met zogeheten monoklonale antistoffen mogelijk. Dat zijn antistoffen uit het laboratorium die zijn gemaakt op basis van bloedplasma van mensen die zijn genezen van corona.

Monoklonale antistoffen verminderen de kans op ernstige covid met ongeveer 70 procent. Dat is een hoger percentage dan de 50 van de nieuwe pil. Nadeel is dat de antistoffen moeten worden ingespoten. Pillen zijn makkelijker in het gebruik.

Daardoor komen ook andere groepen die minder risico lopen op ernstige covid in beeld. Mensen die zich niet hebben laten vaccineren bijvoorbeeld. De vraag is alleen of mensen die om ideologische redenen een vaccin weigeren deze pil wel vertrouwen.

Welke middelen zijn er nu tegen het coronavirus?

Naast de monoklonale antilichamen en mogelijk het nieuwe medicijn is het vooral bestaande medicatie die artsen gebruiken. De meest succesvolle is dexamethason. Dat is een ontstekingsremmer tegen reuma en astma. Dit middel werkt alleen bij patiënten die al zuurstof krijgen toegediend of aan de beademing liggen.

Een nieuw ontwikkeld medicijn is remdesivir. Maar er zijn wat twijfels over de werking. Remdesivir zou ervoor zorgen dat patiënten net iets sneller herstellen van Covid-19.

Meer medicatie is er nog niet, al kan dat binnenkort veranderen. De verwachting is dat zowel Pfizer als Roche over enkele maanden met een nieuw geneesmiddel komen.

Wat zijn de bijverschijnselen van de nieuwe pil?

Ook dat is nog niet bekend. Er zijn alleen berichten over milde hoofdpijnklachten. Ook bekend is dat van de groep die molnupiravir slikte, 1,3 procent stopte met de medicatie vanwege bijwerkingen. Maar niet duidelijk is of die bijwerkingen door het medicijn kwamen. In de placebogroep stopte namelijk 3,4 procent.

Is dit nu de gamechanger waarop we al zo lang wachten?

Het is echt te vroeg om die vraag te kunnen beantwoorden. Remdesivir leek aanvankelijk ook veelbelovend, maar de effecten blijken toch tegen te vallen. De covid-coördinator van het Witte Huis in de Verenigde Staten benadrukte dan ook dat vaccins het sterkste instrument zijn tegen het coronavirus omdat zij ziekte voorkomen, het antivirale middel niet. Maar als de nieuwe pil werkt, wordt de gereedschapskist van artsen wel steeds voller.

(Trouw)