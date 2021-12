Feestdagen in contactbubbels en horeca dicht om 20u: dit is wat experten vragen van Overlegcomité

In de aanloop naar het Overlegcomité van morgen, heeft adviesorgaan GEMS een advies klaar. Dat werd intussen door verschillende media naar buiten gebracht. Een overzicht van de voorgestelde maatregelen.

• De GEMS stelt voor om opnieuw contactbubbels in te voeren: maximaal 2 à 3 huishoudens zouden dan op hetzelfde moment mogen samenkomen. Coronacommissaris Pedro Facon sluit zich hierbij aan, maar dan wel louter als een aanbeveling. Het zou dus niet gaan om een verplichting.

• De experten stellen ook voor om telewerk volledig verplicht te maken, in plaats van vier werkdagen die momenteel gelden. Facon schuift gradaties naar voren: maximaal 1 terugkomdag per week (de huidige situatie) of volledig telewerk verplichten, voor zover dat mogelijk is voor bedrijven.

• Het heropenen van de kleuter-, lagere en secundaire scholen na de kerstvakantie is voor de experts prioritair. De bevoegde ministers en het hoger onderwijs moeten zelf aangepaste afspraken maken.

• Het sluitingsuur in de horeca zou vervroegd moeten worden, van 23 uur naar 20 uur. Ook hier stelt Facon gradaties voor: indien de situatie (door de opmars van de omikronvariant) verslechtert, moet ook de volledige sluiting van de horeca volgens hem overwogen worden. Daarnaast willen de experts de alcoholverkoop vanaf een bepaald uur verbieden.

• De GEMS raadt aan om alle massa-evenementen af te gelasten. Ook de evenementen die buiten plaatsvinden. Ook bij voetbalwedstrijden zou geen publiek meer aanwezig kunnen zijn. Facon zou evenementen dan weer volledig annuleren, zowel binnen als buiten. Hij voorziet wel een uitzondering voor jongeren tot 17 jaar.

• Kleinere evenementen, zoals optredens, zouden volgens de experten wel nog mogen doorgaan met maximaal 200 deelnemers.

• De bezetting op het openbaar vervoer zou met de helft verminderd moeten worden. Daarover zijn de GEMS en Facon het eens. Dit zou ook nauw samenhangen met andere maatregelen zoals telewerk.

• Niet-EU-burgers die naar België reizen zouden een coronatest moeten afleggen. Voor EU-burgers zou een test moeten worden aanbevolen.

• Winkelen zou verplicht alleen moeten gebeuren. In sommige gevallen zou er wel een extra persoon mee mogen gaan, zoals een kind of een oudere. Daarnaast zou er ook opnieuw een beperking moeten komen op het aantal mensen dat tegelijk in een winkel aanwezig is, afhankelijk van de oppervlakte van de winkel.

• De experts willen ook de mogelijkheid voorzien om niet-essentiële winkels en niet-medische contactberoepen (zoals kappers en schoonheidsspecialisten) te sluiten.

Voor alle duidelijkheid: dit gaat dus over een advies, het is morgen aan het Overlegcomité, met daarin de topministers van de verschillende regeringen in ons land, om te beslissen over concrete maatregelen.

