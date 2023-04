Filip Müller moest werken in de crematoria en gaskamers van Auschwitz: ‘Voor de verbranding van drie lijken had men van hogerhand twintig minuten beraamd’

‘Sonderbehandlung/Speciale behandeling’ van Filip Müller was het eerste in Duitsland gepubliceerde ooggetuigenverslag van een Joodse Sonderkommando-gevangene in Auschwitz-Birkenau. Het is uitzonderlijk dat Müller van mei 1942 tot januari 1945 kon overleven: de leden van het Sonderkommando, door de nazi’s ingeschakeld bij de massavernietiging in crematoria en gaskamers, wisten te veel en moesten hun geheimen meenemen in het graf. Müllers getuigenis van op de voor de andere gevangenen aan het zicht onttrokken plekken waar gemoord werd, is bijzonder aangrijpend, zoals ook inleider Arnon Grunberg meldt: ‘Ik ben een geharde lezer van kampliteratuur, maar ik moet bekennen dat dit boek me op sommige plaatsen te veel werd en dat ik in huilen uitbarstte.’

Toen de SS-bewakers ons ongeveer honderd meter hadden meegevoerd, ­doemde voor ons een eigenaardig ­gebouw met een plat dak op. Daarachter stak een ronde schoorsteen van rode bakstenen de hemel in. De bewakers leidden ons via een houten poort naar binnen. We kwamen terecht op een binnenplaats die door een muur van de buitenwereld was afgescheiden.

Rechts van ons stond het gebouw, in het midden waarvan zich een ingang bevond. Boven de deur hing een smee­d­ijzeren lantaarn. Eronder stond een nog jonge, stevige en rossige SS’er met de rangonderscheidingstekens van Unterscharführer. Later kwam ik te weten dat hij ­Stark heette. Dreigend hield hij een bullenpees in zijn hand. Hij ontving ons met de woorden ‘Naar binnen, smeerlappen!’ en joeg ons met slagen door de deur een gang in. We waren volkomen verbouwereerd en wisten niet welke van de lichtblauw geverfde deuren we moesten binnengaan.

‘Rechtdoor, vuilakken!’ schreeuwde Stark, en hij deed een deur open. We kwamen in een ruimte waar ons een vochtige geur en een verstikkende, bijtende rook in het gezicht sloegen. Vaag konden de contouren van ­enorme ovens worden onderscheiden. We bevonden ons in de ­verbrandingsruimte van het crematorium van Auschwitz. Er liepen een paar gevangenen rond, met op hun pak de zespuntige Jodenster. Toen de gloed van de laaiende vlammen door de rook en dampen brak, zag ik in het rode bakstenen blok twee grote openingen. Het waren gietijzeren verbrandingsovens, waar gevangenen lijken op een rolwagen naartoe duwden. Stark ­rukte nog een deur voor ons open, gaf ­Maurice en mij een paar klappen en dreef ons een groter vertrek naast de verbrandingsinstallatie in.

Voor ons lagen ­tussen koffers en ­rugzakken stapels dode mannen en vrouwen door elkaar. Ik was verstijfd van ontzetting. Ik wist niet waar ik me bevond en wat zich hier afspeelde. Aangespoord door een hevige klap, begeleid door Starks gebrul: ‘Vooruit! Lijken uitkleden!’, begon ik te doen wat ook een paar andere gevangenen, die me nu pas opvielen, aan het doen waren.

Voor me lag het lijk van een vrouw. Eerst trok ik haar schoenen uit. Mijn handen trilden en ik beefde over mijn hele lichaam toen ik haar kousen begon uit te trekken. Voor de eerste keer in mijn leven kwam ik in aanraking met een lijk. Het was nog niet helemaal koud. Toen ik de kous van haar been trok, kwam er een kleine scheur in. Stark, die het had gemerkt, gaf me weer slaag en wond zich op: ‘Wat is dat voor werk?! Opletten en opschieten! De spullen worden nog gebruikt!’ Om te laten zien hoe het moest, liep hij naar een ander lijk en begon dat de kousen uit te trekken. Maar ook hem lukte dat niet zonder scheuren te maken.

De angst voor nog meer slaag, de afschuwelijke ­aanblik van de opgetaste lijken, de bijtende rook, het zoemen van de ventilatoren en het flakkeren van de laaiende vlammen uit de verbrandingsruimte – die hele verwarrende infernale chaos had mijn richtinggevoel en mijn denkvermogen dusdanig lamgelegd dat ik ieder bevel opvolgde alsof ik gehyp­notiseerd was. Pas geleidelijk begon ik te begrijpen dat er mensen voor me lagen die men onlangs om het leven moest hebben gebracht. Maar ik kon me niet voorstellen hoe ze in één keer zoveel mensen hadden gedood.

Alle zes de ovens ­brandden toen Stark het bevel gaf de naakte lijken over de natte ­betonnen vloer naar de ovens te slepen. Daar liep ­Fischl, die ­later onze voorman zou worden, van de ene dode naar de andere om met een ijzeren staaf hun mond open te breken. Als hij een gouden tand ontdekte, trok hij die met een tang eruit en gooide hij hem in een blikken bus. De doden, van alles beroofd, zouden nu een prooi van de vlammen worden en opgaan in rook en as.

Allereerst werden lijken uit de gaskamers gesleept en in de buurt van de ovens gelegd. Daarna werd de rolwagen met behulp van de draaischijf bij een dwarsspoor gebracht. Een gevangene goot een emmer water over de laadbak om te voorkomen dat hij in de gloeiende oven te heet werd. Ondertussen waren twee andere gevangenen bezig een dode op een plank te leggen die naast de laadbak op de grond lag. Ze tilden de plank op en kiepten hem opzij, zodat het lijk op de laadbak viel. Aan de andere kant legde een gevangene het lijk in de goede positie.

Een wagen was volgeladen als aan beide kanten van de laadbak twee doden met hun hoofd naar de oven lagen en een derde in omgekeerde richting tussen deze twee was ingeklemd. Nu kon de oven worden geopend. Een gloeiende hitte sloeg je in het gezicht.

Toen de zes ovens waren gevuld, liepen we terug naar de gaskamer om weer lijken te gaan uitkleden. Stark stond in de deuropening, vanwaaruit hij beide ruimtes in het oog kon houden. Ik kleedde de lijken steeds sneller uit, maar wel zo voorzichtig dat er geen kledingstuk scheurde of beschadigd raakte. Maar ik had een wond aan mijn pink die bloedde.

Zo kwam het dat ik een stuk ondergoed met een beet­je bloed bevuilde, net toen Stark in mijn buurt stond. Dreigend hief hij zijn bullenpees en ­schreeuwde hij me toe: ‘Vooruit, de lijken roeren!’ Ik begreep niet wat hij van me wilde, maar instinctief rende ik naar de verbrandingsruimte en keek ik radeloos om me heen. Toen kwam Fischl; hij liep naar één van de ovens, tilde een klep op en pookte met een lange vork in de oven rond. ‘Vooruit, aanpakken,’ fluisterde hij me toe, ‘erin steken en poken, zodat ze beter branden! Snel, anders slaat hij je dood!’ Ik pakte één van de duivelsvorken, stak hem in de oven en pookte en harkte ermee tussen de brandende, uiteenvallende lijken, zoals Fischl me had laten zien, alsof ik met een pook in een kolenkachel zat te porren.

Voor de verbranding van drie lijken had men van hogerhand twintig minuten beraamd, en het was Starks taak om ervoor te zorgen dat die tijd werd nagekomen. Laat op de middag hadden de vlammen al vele doden in witgrijze as veranderd. Het merendeel lag er echter nog, omdat in één uur maximaal vierenvijftig lijken konden worden verbrand, zolang er om de twintig minuten drie lijken in iedere oven terechtkwamen. Het zou nog een tijd duren, dacht ik, voordat ze allemaal gecremeerd waren. Maar wat zou er daarna met ons gebeuren? Ik probeerde die onaangename en vervelende vraag, waarop toch geen antwoord was, te ontwijken. Misschien zou daar morgen pas over besloten worden. En vandaag leefde ik nog. Dat was de hoofdzaak.

Het gejakker had ons zo afgemat en afgestompt dat we vergeten hadden de ventilatoren van één van de ovens uit te zetten, omdat het gedreun ons niet meer opviel. Rode vuurtongen flakkerden uit de oven, en in een oogwenk was de verbrandingsruimte gehuld in dichte, verstikkende en zoetige rookwolken. Onder slagen, dreigementen en geweldig gebrul van de SS’ers liepen we als schichtige paarden met de emmers van de waterleiding naar de ovens om telkens weer water op het stookrooster te gooien. Uiteindelijk slaag­de men er ’s avonds in de brand te blussen. Het crematorium kon natuurlijk niet meer worden gebruikt. Wij gevangenen waren volledig afgestompt, onverschillig zelfs tegenover het lot dat ons wellicht wachtte. Dat was een ­goede zaak, want anders waren we misschien op de gedachte gekomen dat ook wij, nu de ovens defect waren, overbodig waren geworden. Misschien ­moesten we de resterende doden nog uitkleden, maar daarna?

‘Voor de verbranding van drie lijken had men van hogerhand twintig minuten beraamd. We konden de sporen van hun misdaden niet snel genoeg uitwissen.’ Beeld Alamy Stock Photo

DE LIJKENKUIL

’s Avonds laat reed een vrachtwagen die met een zeil was afgedekt achteruit door de poort de binnenplaats van het crematorium op. Enige tijd later verscheen een groep SS-officieren op de binnenplaats. Unterscharführer Stark en zijn handlangers gingen in de houding staan, staken hun rechterarm in de lucht en riepen afgemeten: ‘Heil ­Hitler!’ Nadat ze kort verslag hadden uitgebracht, ­bevalen ze ons de overgebleven lijken, die in de tussentijd allemaal waren uitgekleed, op de vrachtwagen te laden.

Maurice en ik sleepten de doden over de glibberige betonnen vloer van het crematorium naar buiten. Daar pakten we ze bij handen en voeten en gooiden we ze met een zwaai op de vrachtwagen. Als blokken hout werden ze daar door ­Schwarz en Fischl op elkaar gestapeld. Dat alles ­gebeurde in een razend tempo onder geweldig geschreeuw van de SS’ers, die het niet snel genoeg vonden gaan. Onze nieuwe kameraden waren helemaal van slag en waren nog beschroomd om de glibberige lijken vast te pakken. Menigmaal lieten ze de natte armen en benen uit hun handen glippen, zodat de doden op de grond vielen. De SS’ers reageerden daarop met slaag en gebrul.

Toen twee nieuwelingen tegen de vlakte gingen, werd er laatdunkend op hen gefoeterd: ‘Als jullie zulke achterlijke honden zijn om de ovens kapot te maken, dan moet het op een andere manier! Vooruit, omhoog met die lijken, opschieten, of jullie krijgen ongenadig op je flikker!’ Het luidst tierde de kleine SS-­officier die ik ’s middags op de binnenplaats van blok 11 had gezien. Zijn hese, rauwe stem verried de alcoholist. Later hoorde ik dat het ­Aumeier was, de ­Lagerführer van het Stammlager. Naast hem stond de chef van de ­Politieke Afdeling van de Gestapo, SS-­Untersturmführer ­Max ­Grabner.

De vrachtwagen was inmiddels zo vol geladen dat de lijken buiten de zijkleppen van de laadruimte uitstaken. Twee van ons sprongen naar ­beneden, tilden de achterste klep op en sloten de laadbak. Toen sjorden ze het zeil eroverheen, zodat er niets meer van de vracht te zien was. Nadat de lading op die manier beveiligd en gecamoufleerd was en het voertuig geen aandacht meer kon trekken, reed de vracht­auto de binnenplaats van het crematorium af en werd hij niet ver van het SS-lazaret langs de weg geparkeerd.

Het was misschien kort voor middernacht toen we de ­vierde en laatste vrachtwagen ­hadden beladen. Achterin, tussen de doden, was nog een klein plaatsje vrij. Daar wurmden we ons in. Samengeperst leunden we tegen de doden alsof we tegen een muur zaten. Door een spleet tussen de laadklep en het zeil kon ik zien dat we door een kleine stad reden. Af en toe liep er een voetganger over straat. Vermoedelijk reden we door Auschwitz. Het lawaai van de motoren van de vier vrachtwagens galmde door de stille en lege straten.

Toen het spookachtige konvooi de laatste huizen ­voorbij was gereden, leidde de licht stijgende weg over een spoor. Daarna sloegen we een landweg in. Het schokken en heen en weer slingeren van de vrachtauto maakte duidelijk dat we over een hobbelige weg reden.

Toen ik me omdraaide, merkte ik dat de lijken achter ons in beweging waren gekomen. De doden die bovenop lagen, stootten tegen elkaar aan. Door de schommelende tocht over het oneffen terrein was de gruwelijke lading aan het wankelen gebracht. Onze vracht ging zo op en neer dat het wel leek alsof de doden weer tot leven waren gewekt.

Toen de bestuurder in een bocht plotseling afremde, om daarna met een ruk weer op te trekken, gleed de bovenste laag van de doden in het achterste ­gedeelte van de laadruimte over ons heen. Tientallen stijve lijken kwamen als balken op ons neer en drukten ons op de laadvloer. Ik lag daar nu op mijn buik; ­iedere poging om me te bevrijden was vergeefs. Met elke schok nam de druk toe, en ik kreeg amper nog lucht. Ik riep om hulp, maar mijn stem ging verloren in het kabaal van de motor en het gekraak van de carrosserie. Het verging mijn zes kameraden niet anders. We gaven onze vergeefse strijd met de glibberige, stijve lijken op, die van alle kanten op ons waren gevallen, alsof ze ons onder hen wilden begraven en ons wilden meetrekken in de dood.

Eindelijk stopte de vrachtwagen. Een SS’er ­schreeuwde: ‘Vooruit, vooruit! Zijn jullie soms doof! Kom die wagen af! Opschieten! Eruit! Een ­beet­je beweging!’ Deze bedreigingen lieten de doden die ­boven op ons lagen koud, en wij konden ons niet verstaanbaar maken. Pas toen de koplampen van de auto die achter ons had gereden op de achterkant van onze vrachtwagen schenen, kregen de SS’ers door wat er was gebeurd.

Nadat ze de laadklep naar beneden hadden geklapt en een paar lijken van de wagen hadden gegooid, konden we ons bevrijden. Iedere beweging deed me pijn, ik dacht dat ik al mijn ribben had gebroken. Ook mijn kameraden steunden. We zaten op de grond en hapten naar lucht. Een paar stappen verderop stonden de onder dekzeilen beladen vrachtwagens en een zieken­auto, die aan alle kanten met het embleem van het Rode Kruis was beschilderd.

In het licht van de koplampen bevond zich een diepe, ­ovale kuil. Op de bodem had zich een laag water gevormd waarin de maan werd weerspiegeld. De randen waren omzoomd met ophopingen van losse, niet-aangestampte leem – een onmiskenbaar bewijs dat men de kuil nog niet lang geleden had gegraven.

Een groep SS-officieren met Lagerführer Aumeier en Gestapochef ­Grabner voorop stapte uit een auto. Ze liepen regelrecht naar de belichte kuil om die van alle kanten te bekijken en te onderzoeken: er was grondwater in gesijpeld. Kennelijk besloten ze na enig beraad dat de kuil toch geschikt was voor het doel waarvoor ze hem hadden laten graven, want ze droegen ons op de lijken erin te gooien. Fischl en Schwarz gooiden ze van de vrachtwagen, terwijl de drie Franse kameraden ze naar de dichtstbijzijnde rand van de kuil sleepten. Daar stonden Maurice en ik klaar. We pakten de doden aan handen en voeten en gooiden hen met een zwaai zo ver mogelijk naar het midden van de kuil. Het water spatte alle kanten op zodra ze met een plons het oppervlak raakten. Toen ze daarna als molenstenen in de effen grond zakten, liep het water over hen samen.

Geleidelijk raakten we uitgeput, zodat we de laatste lijken uit de eerste vrachtwagen nog net over de rand van de kuil wisten te krijgen. Toen de SS’ers zagen dat we aan het eind van onze krachten waren, werden we afgelost. De nieuwe kameraden uit Frankrijk namen onze plaats in.

‘Toen twee jongens uitgeput in de modder vielen en geen lijken meer konden verslepen, brulde SS’er Hans Aumeier: ‘Maak die klootzakken toch eindelijk eens af!’ Dat lieten zijn onderofficieren zich geen tweede keer zeggen.’ Beeld Alamy Stock Photo

DUIVELSE NACHTMERRIE

De volgende ochtend ­werden we opnieuw naar de kuil gebracht. Naast het leem dat vlakbij was opgeworpen ronkte de motor van een waterpomp. Uit verschillende slangen stroomde het water uit op de omliggende velden. Bij daglicht zag alles er heel anders uit.

Met een paar honderd naakte lijken was de kuil nog niet eens voor de helft gevuld. Hun wezenloos starende, pruimgrote oogappels puilden uit hun kassen, hun gezwollen lippen waren als door een blauw-rood membraan overtrokken. De onbeschrijflijke, huiveringwekkende verschijning van de dood was fascinerend en trok me welhaast aan, alsof ik er deel van uitmaakte.

Maar voordat we de tijd kregen om het huiveringwekkende tafereel dat ons werd geboden goed in ons op te nemen, regende het al slaag, begeleid door luid geschreeuw: ‘Vooruit! De kuil in, stelletje smeerlappen! Opschieten! Trek de lijken op een hoop in het midden van de kuil!’

Aangespoord door slagen sprongen we over de opgehoopte aarde de kuil in, te midden van de doden. Ik zakte weg in de vettige, ­leemachtige modder, waarin mijn ­klompen al na een paar stappen ­bleven steken. Ze droegen ons op de doden die aan de rand van de groeve lagen naar het midden te slepen. De SS’ers die aan de rand van de kuil stonden, hadden hun pistolen getrokken en zwaaiden er dreigend mee.

Moeizaam waadde ik door het slijk aan de rand van de kuil waar een dode vrouw lag. Maar haar glibberige hand, waaraan ik haar naar het midden van de kuil wilde slepen, ontglipte me. Ik gleed uit, viel met mijn gezicht in de modder en kwam met moeite weer overeind. Ik had mijn lippen stevig op elkaar geperst, veegde mijn ogen schoon en sloeg daarna voorzichtig mijn met slijk vastgeplakte oogleden op. Mijn kameraden in de kuil verging het niet anders. Ook zij waren van top tot teen met modder besmeurd.

Twee SS’ers lieten zich nu aan een touw in de kuil neer, terwijl ­boven Lager­führer Aumeier, Lagerführer ­Schwarzhuber en de Gestapochef Grabner als opgeschrikte kippen heen en weer liepen. Ze pleegden overleg, ­maakten drukke handgebaren, schreeuwden en braakten telkens nieuwe dreigementen uit: ‘Als jullie dat niet voor elkaar krijgen, stelletje klootzakken, zullen jullie wat beleven!’

Dat geschreeuw liet de doden koud. Het was hun om het even waar ze lagen, boven dan wel beneden, aan de rand of in het midden van de kuil, en ook kon het hun niets meer schelen dat ze ons moeilijkheden bezorgden door uit onze handen te glippen toen we ons afpeigerden om hun glibberige, natte lichamen in de modder te gooien van deze afgrond van de dood.

Het water in de kuil ­begon weer te stijgen. De eerder nog kleffe modder ­veranderde meer en meer in een dunne brij, wat ons werk nog lastiger maakte. Twee van onze kameraden konden al niet meer. Volkomen uitgeput lagen ze aan de rand van de kuil. Ze ­probeerden daar een ­beet­je op adem te komen en nieuwe krachten op te doen. Het gezicht van één van beiden was aangekoekt met een grijze laag modder. Desondanks was hij nog te herkennen aan een zwarte klep die zijn lege oogholtes bedekte.

Aan de andere kant van de kuil lag een jonge student uit Parijs te jammeren, die blijkbaar was uitgegleden, water had binnengekregen en nu zo moest hoesten dat hij leek te stikken. De SS’ers die eromheen stonden, probeerden de twee weer aan het werk te krijgen en schreeuwden: ‘Vooruit, opschieten! Overeind komen, klootzakken die jullie zijn! Doorwerken!’ Maar de twee ­reageerden niet meer; wat er om hen heen gebeurde, was hun al om het even.

Aumeier had het ­gebeuren van een afstand ­gadegeslagen. Hij bemoeide zich er nu ook mee en brulde: ‘Maak die klootzakken toch eindelijk eens af!’

Dat lieten zijn onderofficieren zich geen tweede keer zeggen, en ze trokken hun pistolen. Na een paar gerichte schoten zakten de lichamen van de twee ineen. Hun bloed liet op de bodem van de kuil rode stromen achter in het grondwater.

We waren nu nog met zijn vijven en sleepten nog altijd de her en der verspreid liggende lijken naar het midden van de kuil, waar ze een soort piramide vormden die als een eiland boven het modderige en vuile grondwater uitstak.

Toen ons werk er uren later op zat, klommen we uit de kuil. Honderden armen, benen, levenloze gezichten en ineengestrengelde ledematen als een afgrijselijke Laocoöngroep. Toen gaf iemand het bevel het massagraf te desinfecteren. Met onze handen schepten we verpulverde chloorkalk uit een houten kuip en strooiden we die over de kadavers in de kuil. De wind blies hem in ons gezicht, zodat onze ogen begonnen te branden en we ze amper nog open konden houden. In de lucht hing een zweem van ontbinding.

Met schoppen gooiden we daarna van bovenaf leem in de kuil om de lijkenpiramide onzichtbaar te maken, waaruit hier en daar nog roerloze ledematen staken. Dat alles gebeurde in een krankzinnig tempo, onder het niet-aflatende gebrul en de eeuwige dreigementen van de SS’ers, die het uitwissen van de sporen van hún misdaden niet snel genoeg vonden gaan.

Drijfnat, blootsvoets en vuil van de modder en het bloed stapten we weer in de ambulance. Het embleem van het humanitaire internationale Rode Kruis deed grotesk aan. Bij de aanblik ervan was het ons wel duidelijk dat er geen macht op aarde was die aan deze duivelse nachtmerrie een eind kon maken.

‘SS’er Franz Hössler voerde een perfect toneeltje op: iedereen zou werk en een goed loon krijgen, ze moesten alleen nog even douchen. Zo lieten de gevangenen zich als lammetjes naar de gaskamer voeren.’ Beeld ullstein bild via Getty Images

DE GASKAMER

Tijdens de morgenschemer, een paar uur voor het appel, betraden we de binnenplaats van het crematorium. Oberscharführer ­Quackernack verscheen met enkele jonge SS-onderofficieren. Het viel me op dat ze vandaag geen stokken droegen. We moesten ons weer opstellen tegen de muur onder het venster van de verbrandingsruimte.

Een paar minuten heerste er een gespannen stilte. Toen hoorden we het ­motorgeronk van vrachtwagens dichterbij komen. Ze stopten voor de binnenplaats van het crematorium; de motoren werden afgezet, en toen werd het weer stil, tot de twee vleugels van de houten poort naar de binnenplaats opengingen. Een stoet van enkele honderden mannen en vrouwen van middelbare leeftijd liep de binnenplaats op. Er ­waren ook enkele bejaarden en een paar kinderen bij. Ze stapten vreedzaam naar binnen en vertoonden geen tekenen van uitputting, zoals de opgejaagde mensen een paar dagen geleden.

Ook het SS-­escorte dat hen begeleidde, gedroeg zich anders dan voorheen. De SS’ers liepen niet te schreeuwen en dreven niemand voort, maar leken hun ­aanhoudende gebrul zelfs te zijn vergeten. Hun pistolen hadden ze weggeborgen en er kwam geen lelijk woord over hun lippen.

Plotseling verstomden het gefluister en gemompel van de menigte. De blik van een paar honderd paar ogen keerde zich naar boven, naar het platte dak van het crematorium, waar enkele SS-officieren via een hellende wal op waren geklommen. In hun midden, vlak boven de ingang van het crematorium, stond Aumeier, geflankeerd door Grabner en door ­Hössler, die later de leiding over het vrouwenkamp kreeg.

Als eerste nam Aumeier het woord. Met zijn beschonken stem sprak hij dikdoenerig in op de verschrikte, angstige en door twijfel geplaagde mensen. ‘Jullie zijn hier gekomen,’ zo liet hij luid van zich horen, ‘om te werken, zoals onze ­soldaten vechten aan het front. Wie kan en wil werken, zal het hier goed gaan.’

Na Aumeier nam Grabner het woord. Hij sommeerde de mensen zich uit te kleden, omdat ze in hun eigen belang wegens besmettingsgevaar gedesinfecteerd moesten worden. ‘Allereerst moeten wij voor jullie gezondheid zorgen,’ verklaarde hij. ‘Daarom moeten jullie eerst onder de douche. Als jullie hebben gedoucht, krijgt iedereen een bord soep.’

Op de verstarde gezichten van de mensen, die gretig elk woord in zich opnamen, was het leven weer enigszins teruggekeerd. Nu zag de toekomst er al wat rooskleuriger uit. De overtuigende toespraken van de SS-officieren hadden hun uitwerking niet gemist. Het aanvankelijke wantrouwen en de argwaan hadden plaatsgemaakt voor de hoop, misschien zelfs voor de zekerheid, dat alles toch nog goed zou komen.

Om het grootscheepse bedrog de schijn van volkomen betrouwbaarheid te geven, voerde Höss­ler een perfect toneelstukje op voor de argeloos geworden mensen. ‘U daar in de hoek,’ riep hij, en hij wees naar een kleine man, ‘wat bent u van beroep?’

‘Kleermaker,’ luidde prompt het antwoord.

‘Heren‑ of dameskleren?’ vroeg Hössler.

‘Beide,’ zei de man zelfbewust.

‘Uitstekend!’ Hössler leek enthousiast. ‘Juist zulke mensen hebben we nodig in onze ateliers. Als u hebt gedoucht, meldt u zich dan met­een weer bij mij. En u daar, wat hebt u geleerd?’ Met die vraag wendde hij zich tot een goed uitziende vrouw van middelbare leeftijd, die helemaal vooraan stond.

‘Ik ben verpleegster, Herr ­Offizier,’ antwoordde zij.

‘Dan hebt u geluk. In ons militair hospitaal hebben we dringend verpleegsters nodig, en als er nog meer zijn, moeten ze zich na het douchen ook bij mij melden.’

‘We hebben allerlei vakmensen nodig.’ Grabner mengde zich weer in het gesprek: ‘Installateurs, elektriciens, automonteurs, lassers, metselaars en betongieters moeten zich allemaal melden. Maar ook ongeschoolde arbeiders hebben we nodig. Iedereen krijgt hier werk en een goed loon.’ Toen sloot Grabner af met de woorden: ‘En kleedt u zich nu uit. Haast u, anders wordt de soep koud.’

‘Bij de lijkenkuil stond een ziekenauto van het Rode Kruis. De internationale humanitaire organisatie greep niet in: toen wisten we dat geen macht op aarde aan onze duivelse nachtmerrie een eind kon maken.’ (Foto: Filip Müller in Auschwitz na de oorlog.) Beeld privéarchief Michael Müller.

De aanvankelijke vrees en bange vermoedens van de mensen leken wel weggetoverd. Mak als lammeren kleedden mannen en vrouwen zich uit, zonder dat men hen had hoeven slaan of schreeuwen. Iedereen deed zijn best om zich zo snel uit te kleden voor de desinfectie onder de douche. Even later was de binnenplaats uitgestorven. Er lagen alleen nog achtergelaten schoenen, kleren, ondergoed, koffers en kartonnen dozen op de grond. Bedrogen en misleid liepen honderden mannen, vrouwen en kinderen argeloos en vol vertrouwen in de toekomst de grote vensterloze ruimte van het crematorium binnen. Toen de laatste over de drempel was gestapt, sloegen twee SS’ers de zware, met ijzer beslagen en van een rubberpakking voorziene deur dicht en schoven ze de grendels ervoor.

De SS-onderofficieren van dienst hadden zich inmiddels naar het platte dak van het crematorium begeven. Van zes gecamoufleerde openingen haalden ze het deksel af en ze schudden, door gasmaskers beschermd, de groenblauwe kristallen van het Zyklon B-gas in de gaskamer.

Nu werden de motoren van de vrachtwagens, die nog altijd in de buurt stonden, gestart. Het geluid moest verhinderen dat men in het kamp het geschreeuw van de stervenden in de gaskamer en hun gebonk op de deuren kon horen. Het bleef ons niet bespaard dat alles van zeer nabij mee te maken. Het was alsof de jongste dag was aangebroken. We hoorden hartverscheurend gehuil, geroep om hulp, schietgebeden, hevig slaan en bonken op de deur, en dat alles overstemd door het lawaai van de op hoge toeren draaiende motoren van de vrachtwagens.

Aumeier, Grabner en Hössler hielden op hun horloge bij hoelang het duurde tot het in de gaskamer stil was geworden. Ze amuseerden zich daarbij door macabere grappen te maken. Ik hoorde één van hen zeggen: ‘Het water in het douchelokaal moet vandaag wel erg heet zijn als ze zo hard schreeuwen.’

Aan hun gezichten kon je zien dat ze tevreden waren over de overwinning die het ­Derde Rijk vandaag zonder schermutselingen op zijn verklaarde aartsvijand had behaald. Met het gekreun en gerochel van de stervenden verstomde ook het dreunen van de motoren. Daarmee was weer een inzet van de actie Sonderbehandlung succesvol beëindigd, zoals het bevel ‘Wachtposten, ingerukt!’ bevestigde.

Filip Müller, ‘Sonderbehandlung/Speciale behandeling’, Querido