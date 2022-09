Filmpjes schetsen beeld van bizarre hotelnacht Mathieu van der Poel: ‘Jij mag niet in mijn kamer komen’

En toen bleken er beelden te zijn. Drie video’s. De ene kort en onduidelijk, de andere langer en veelzeggend. Ze verduidelijken veel van wat er gebeurde, afgelopen zaterdagavond op de gang van het Novotel. Het Algemeen Dagblad had contact met de oudste van de drie tienermeisjes en bekeek de door hen zelf gemaakte beelden.



Gefluister. Gegiechel. Een paar sokken op het tapijt. De sokken sluipen naar de kamerdeur er tegenover. Er komt een pubermeisje in beeld. Ze kijkt nog een keer lachend om naar haar vriendin die haar filmt met een mobiele telefoon. Dan klopt ze op de deur en rent ze weg, haar kamer in. Er klinkt gestommel, een gil. De telefoon beweegt alle kanten op.

In een flits is te zien hoe het meisje ineengedoken in een hoek zit, met haar handen over haar hoofd, haar ellebogen omhoog. Dan schiet er een man in een zwarte boxershort door het beeld. Hij springt in één beweging over het bed. Bij de landing lijkt zijn linkerhand de handen of het hoofd van het meisje te raken. Daarna houdt het filmpje op.

Dertien seconden duurt het in totaal. De video is gestuurd door iemand die zegt de oudere zus van het twaalf jaar oude meisje te zijn dat op de deur klopte. Ze heeft via social media verschillende mensen benaderd, onder wie journalisten, met gedetailleerde beschrijvingen en beschuldigingen.

Naast het filmpje van dertien seconden, dat veel onduidelijke flitsen bevat en nogal abrupt eindigt, stuurt ze langer videomateriaal van de ruzie die op het kloppen en de achtervolging volgt. Daarop is meer te zien en te horen. Er is geen twijfel dat het gaat om de ruzie die afgelopen zaterdagavond plaatsvond op de negende verdieping van het Novotel in Brighton-les-Sands. De ruzie die Mathieu van der Poel een gooi naar het wereldkampioenschap kostte.

Aankloppen en wegrennen

Uit contact met de 14-jarige zus, die de informatie deelt met toestemming van haar ouders, blijkt dat ze geen weet hadden dat er een wielrenner tegenover hen op de gang ligt op de bewuste avond. Ze komen elders uit Australië, ze zijn op vakantie in Sydney en ze zijn niet op de hoogte dat er een WK wielrennen in de buurt wordt georganiseerd. Ze hebben twee kamers naast elkaar in het hotel gekregen. Op de ene liggen de drie meisjes, op de andere hun ouders. Daarnaast zijn er op de filmpjes nog meer kinderen en nog een volwassene te zien.

De drie pubermeisjes maken lawaai, maar hun ouders grijpen niet in. Die denken dat de meisjes een horrorfilm kijken: Annabelle. Dat is niet helemaal waar. De oudste is bezig met het aanbrengen van een gezichtsmasker in de badkamer, de jongste twee spelen ‘knock and run’ op de gang: aankloppen op deuren en dan wegrennen. Volgens de oudste zus doet haar jongste zus dat wel vaker in hotels. Ze zegt dat haar ouders daar ook van op de hoogte zijn.

Achtervolging Van der Poel

Uit het filmpje blijkt dat het niet de eerste keer is dat ze op de kamer van Van der Poel kloppen; hij trekt namelijk vrijwel meteen de deur open. De achtervolging duurt niet langer dan zeven seconden. Als het meisje haar kamer in rent, sprint Van der Poel erachteraan. Bij de landing na zijn sprong over het bed lijkt hij haar kort aan te raken. Maar een gerichte klap of duw is het niet. Het filmpje eindigt op een vreemd en abrupt moment. Er is nog net te zien dat hij zich opricht na de sprong, weg van het meisje. Waarom het filmpje daar stopt, zegt de zus niet precies te weten.

Mathieu van der Poel op het vliegveld van Sydney. Beeld photo: Cor Vos

Op het filmpje van de ruzie die zich daarna ontspint, zijn de ouders er wél. Er wordt geschreeuwd, iemand huilt. Te horen is dat Van der Poel tegen de meisjes zegt: ‘Voor jullie is dit een spelletje, maar ik heb een belangrijke wedstrijd morgen.’

Verder zegt hij tegen de ouders dat het niet de eerste keer is dat de meisjes hebben aangeklopt: die middag en eerder op de avond hebben ze het ook al gedaan. Hij krijgt vooral veel scheldwoorden als weerwoord. Daarna volgt het verwijt dat hij een klap heeft uitgedeeld.

Van der Poel: ‘I didn’t touch anybody.’

Een vrouwenstem: ‘Shut up, het staat op camera!’

Van der Poel: ‘Laat maar zien dan, no problem.’

Een vrouwenstem: ‘Jij mag niet in mijn kamer komen!’

Van der Poel: ‘Jij mag niet drie f*cking uur lang op mijn deur kloppen!’

Een vrouwenstem: ‘Je hebt ons bedreigd!’

Van der Poel: ‘Moet je de politie bellen en ze erover vertellen.’

Een vrouwenstem: ‘Heb ik al gedaan! Ze zijn onderweg.’

Van der Poel: ‘Prima. Weet je het zeker?’

Mathieu van der Poel net voor de start van de wegwedstrijd op het WK Beeld photo: Cor Vos

Arrestatie Van der Poel

Van der Poel wordt gearresteerd en meegenomen naar het bureau, de familie laat de videobeelden zien aan de politie. Voor de aanklacht van ‘common assault' is het volgens het Australische rechtssysteem niet eens van belang of Van der Poel het meisje wel of niet aanraakte bij zijn landing. Dat hij haar achterna rende naar haar kamer kan al worden gekenmerkt als bedreigend. Van der Poel mist een nacht slaap en stapt de volgende ochtend gedesillusioneerd af voordat het WK goed en wel begonnen is.

Volgens de oudste zus richten haar ouders zich niet zozeer op wat de meisjes hebben gedaan, maar zijn ze vooral boos op Van der Poel. Ze vinden dat hij er te makkelijk vanaf is gekomen met een boete. Zelf vindt ze het ergens wel rot dat Van der Poel een nacht slaap heeft moeten missen voor zo’n belangrijke ‘game’. Haar zusje, zegt ze, zit er een stuk minder mee.

Het management van Mathieu van der Poel heeft dit artikel gelezen en de video’s bekeken, maar wil vooralsnog niet officieel reageren.

(AD)