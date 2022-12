Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie op 79-jarige leeftijd overleden

De Britse zangeres Christine McVie, lid van Fleetwood Mac, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat melden haar familie en de band op sociale media.

Christine McVie maakte deel uit van Fleetwood Mac en schreef ook enkele van de bekendste hits van de wereldberoemde band, zoals ‘Little Lies’, ‘Everywhere’, ‘Don’t Stop’ en ‘Songbird’.

McVie kwam bij de band in de jaren zeventig, nadat zij was getrouwd met John McVie, de bassist van de groep. Na 28 jaar zou ze de band verlaten in 1998, om pas in 2014 weer terug te keren. In de periode dat ze een pauze nam bij Fleetwood Mac bracht ze een solo-album uit.

De zangeres kreeg in 1998 een vermelding in de Rock and Roll Hall of Fame. Ook won McVie twee Grammy Award en kreeg zij een Brit Award voor haar exceptionele bijdragen aan de muziekwereld.

Nadat ze in 2014 was teruggekeerd bij de band, stond ze met Fleetwood Mac ook in België nog op de podia, onder meer op dat van Werchter Boutique in 2019.

McVie overleed in het ziekenhuis in het bijzijn van haar familie. In een statement herinnert de familie haar als “een ongelooflijke persoon en een gerespecteerde muzikante die door iedereen geliefd werd”.