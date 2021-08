Flo Windey: ‘Ik ben gestopt met iedereen onder tafel drinken’

‘In één of ander Iers dialect betekent het goeiendag,’ antwoordt presentatrice, Instagram-koningin en dwangmatige tonguitsteker Flo Windey (26) op onze vraag waar haar ongebruikelijke achternaam toch vandaan mag komen. Kijk: zulke weetjes bezorgen óns nu eens geestelijk genot. Hoe zou dat bij juffrouw Windey zelf zitten?

FLO WINDEY «Mij bezorgt lezen het grootste geestelijke genot. Al was het maar omdat het één van de weinige activiteiten is waarbij je níét op een scherm zit te turen. Alles interesseert me, dus het gaat breed: van de klassiekers van Charles Dickens over zelfhulpboeken tot ‘We Should All Be Feminists’. Onlangs heb ik ‘De geschiedenis van mijn seksualiteit’ gelezen, van Sofie Lakmaker: fokking goed. Er komt een geweldige passage in voor waarin het hoofdpersonage seks heeft met een man van wie ze ineens denkt: hè, ik vind hem eigenlijk helemaal niet leuk. Zo grappig! Iedereen heeft dat toch al eens meegemaakt? Ik althans wel.»

HUMO Waar bevindt zich jouw hemel op aarde?

WINDEY «Ik denk dat je de hemel op aarde hebt bereikt als je, na jarenlang vallen en opstaan, bent geworden wie je moest zijn. Dan heb je vrede met het leven en met jezelf. Vergelijk het met Pokémon: je begint als een Bulbasaur, een kleine, beginnende Pokémon die niet veel krachten heeft. Als je het spel goed speelt, kun je na verloop van tijd evolueren naar een Ivysaur: dan ben je groter en sterker, en heb je meer capaciteiten. En als alles goed gaat, word je tot slot een Venusaur, en heb je het hoogste niveau bereikt dat je kunt bereiken. Ik weet het natuurlijk niet zeker, omdat ik op dit moment nog maar net van een Bulbasaur naar een Ivysaur aan het evolueren ben, maar volgens mij moet dat hemels zijn.»

HUMO Hoe stel je je de hel op aarde voor?

WINDEY «Als een kamer boordevol mensen die zich cultureel superieur voelen, en neerbuigend doen: ‘Ah, jij luistert naar Dua Lipa? Da’s super overrated! Weet je wat pas echt goed is? Dit onbekende nummer van Tame Impala.’ Dat soort mensen belemmert je om open en bloot te enjoyen wat je leuk vindt. Ergerlijk! Zelf zou ik nooit beweren dat mijn smaak beter is dan die van iemand anders. Het is toch fijner om oprecht geïnteresseerd te zijn in wat andere mensen leuk vinden?»

HUMO Erger jij de mensen rondom je ook weleens?

WINDEY «Mijn close friends zien me graag zoals ik ben – dat hoop ik toch. Maar wie me niet zo goed kent, kan zich er weleens aan storen dat ik altijd helemaal all over the place ben. Ik respecteer wel graag de grenzen van anderen, dus ik geef hen ruimte als ik zie dat ze die nodig hebben. Oké, denk ik dan, nu even geen Flo voor jou.

»Zelf erger ik me gelukkig niet zo vaak aan andere mensen. Ik heb ooit eens gelezen dat je, als je je ergens aan ergert, de neiging hebt om ook alle andere dingen die kut zijn sneller op te merken. Daarom zou je beter niet sakkeren op de file, maar blij moeten zijn dat je uiteindelijk toch nog veilig op je bestemming bent geraakt. En wanneer ze in de koffiebar geen amandelmelk hebben om in je matchathee te doen, is dat natuurlijk superrot, maar het is ook weer niet het einde van de wereld. Je moet maar denken: voor hetzelfde geld hádden ze niet eens matcha.»

HUMO Matcha met amandelmelk: drink je dat het liefst?

WINDEY «Niet per se met amandelmelk: sinds iemand me heeft verteld dat dat slecht voor het milieu is, probeer ik het minder te drinken. Misschien is havermelk beter? Ik heb eigenlijk geen idee. Koemelk drink ik alleszins niet of amper, omdat ik inzit met de koeien. Nu, als het ook iets alcoholisch mag zijn: ik ben gek op goeie wijn, en van cocktails – vooral Cosmopolitans en margarita’s. Al drink ik tegenwoordig best weinig. Vroeger dronk ik iedereen onder tafel, maar op een gegeven moment heb ik me de bedenking gemaakt: je eet toch ook niet iedere avond een volledige pot Ben & Jerry’s leeg? Waarom maak ik m’n lichaam dan wel kapot met alcohol? Sindsdien ben ik veel matiger geworden. Ik savoureer mijn drankjes nu echt.»

HUMO Je zit in met de koeien, zeg je. In die mate dat je ze niet opeet?

WINDEY «Ja. Eigenlijk zou ik volledig vegetariër willen zijn, of zelfs veganist, maar het lukt me niet om kip en eitjes af te zweren. Erg, hè? Maar voor mij bestaat er nu eenmaal niks lekkerders dan een omeletje, of een boiled egg. Ja, toch wel: kip met appelmoes. Hmmm!»

HUMO Ik noteer kip met appelmoes als zijnde je favoriete gerecht?

WINDEY «Neenee, toch niet: mijn absolute nummer één is Griekse salade. Zo eentje met olijven, feta, komkommer, paprika, uien en olijfolie, en als het kan wat tzatziki on the side. Amai, ik heb er nu al zin in!

»Toen ik aan de unief studeerde, heb ik eens opgezocht welke salade het makkelijkst is om te maken. Zo ben ik dus bij Griekse salade uitgekomen. En ik was meteen hooked: tijdens de blok at ik het iedere dag, en op vakantie in Griekenland idem dito. Love it. Love it, love it, love it. Griekenland zelf trouwens ook: wat een land! Ik hield ervan hoe de octopussen daar boven je hoofd aan wasdraden hangen te drogen, hoe vriendelijk en gastvrij de Grieken zijn zodra je de toeristische hotspots links laat liggen, en hoeveel verborgen plekjes je er nog vindt. The full ‘Mamma Mia’ dream! En het is er niet eens zo duur. Je kunt in Griekenland stevig gaan tafelen in een goed restaurant, en achteraf een rekening gepresenteerd krijgen die je eerder bij McDonald’s zou verwachten. Wow, dacht ik, amazing.»

HUMO Hou je van kunst?

WINDEY «O, ja. Anders had ik geen zeven jaar op de academie gezeten. Ik heb toneelgespeeld, geschilderd, geboetseerd, geschreven… Maar toen ik 18 werd, ben ik met alles gestopt: het was hoog tijd om serieus te worden en aan de universiteit te beginnen. Alles om niet in de creatieve sector te belanden, haha. En kijk waar ik uiteindelijk ben terechtgekomen: in de creatieve sector (lacht). Maar kunst is en blijft een leuke escape. Ik ben er dol op om in mijn eentje in een museum rond te dwalen, met een saaie stem in mijn oortje die me vertelt waarover dit of dat schilderij gaat. Maar ik hou vooral van het soort moderne kunst waarvan altijd wel iemand zal zeggen: ‘Dat had ik ook kunnen maken.’ Ja, maar je hebt het niet gemaakt! Man, ik háát mensen die hardop vragen ‘of dit nu kunst is’. Het staat in een museum, dus het zal wel kunst zijn!

»In Amsterdam heb ik eens apestoned een museum voor moderne kunst bezocht. Vooraf moest je handschoenen en sokjes aandoen, en er stond een soort grote bloem die helemaal fluffy was. Ik bevond me mentaal op een andere planeet: je kunt je niet voorstellen hoe ráár het was om wel te kunnen zien dat alles fluffy was, maar het niet te kunnen voelen omdat ik handschoenen aanhad! Er kwam een groep toeristen voorbij, en die hebben foto’s van me gemaakt in dat kunstwerk. Ik hoop dat die nooit zullen opduiken (lacht).»

HUMO Wat zie jij als het opperste lichamelijke genot?

WINDEY «Een warme douche nadat ik lang in de kou heb gestaan. Of in een zwembad springen bij een hittegolf. Water is life, water is de max. Al is een orgasme ook niet slecht (lacht).»

HUMO Van iemand die het beroepsmatig constant over seks heeft, verwacht ik meer dan één antwoord op mijn slotvraag.

WINDEY «Ik heb hier gisteravond heel lang over nagedacht, maar ik ben vergeten bij wie ik ben uitgekomen. (Denkt opnieuw heel lang na) Oké, dit weet ik zeker: ’t zal een Hollywoodactrice van boven de 50 zijn. Halle Berry, Salma Hayek, Jennifer Aniston, Catherine Zeta-Jones, ik vind ze allemaal even mooi. Nee, Cate Blanchett vind ik zo mogelijk nóg mooier. Of Meryl Streep: jaah! Ze moet al wel ouder dan 70 zijn, maar dat deert me niet: zij is mijn favoriete onenightstand.»

HUMO Durf je ’t aan om ook een plaatselijke schoonheid in de schijnwerpers te zetten?

WINDEY «Zolang het maar bij één keer blijft: all good. Want vanaf de tweede keer wordt alles ingewikkeld en kut. Maar goed, ik ga dus voor Chrostin. En voor Nora Dari. En ook voor Bockie De Repper.»

HUMO Een aantrekkelijke man, vind je?

WINDEY «Een superaantrekkelijke man! Hij is cute en grappig, en ik val voor zijn baardje en zijn tattoos.»

HUMO Wist je dat een paar weken geleden iemand jou tot favoriete onenightstand uitriep?

WINDEY «Huh, nee. Wie dan?»

HUMO Jitske Van de Veire.

WINDEY «Oh my god! Echt waar, dat ze eens ophoudt met dat te zeggen, en me gewoon op date vraagt, duh!»