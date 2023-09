Flor Van Severen: ‘Van mijn 14de tot mijn 17de blowde ik elke dag. Ik verlies me nog altijd makkelijk in de roes’

Op je eerste draaidag voor televisie meteen met je schoonzus moeten kussen: Flor Van Severen was er even niet goed van. In seizoen 2 van ‘F*** You Very, Very Much’ maakt hij zijn televisiedebuut als Kopieboy, de nieuwe love interest van An Ceulemans alias Frances Lefebure, de vrouw van zijn broer Boris dus. Van Severen bulkt van het charisma en talent. ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf?’, de afstudeervoorstelling van zijn theatercollectief WOLF WOLF, werd in 2020 meteen geselecteerd voor het TheaterFestival, en een jaar later stal hij de show in Camping Sunsets veelbesproken versie van ‘Ten oorlog’. Sylvie Kreusch heeft hem niet voor niets haar hol in gesleept.

In het echt waren we zo onder de indruk van de jongste Van Severen – hij is de jongste zoon van de vroeg overleden meubelontwerper Maarten Van Severen – dat we de veelbesproken kus met Lefebure bijna glad vergeten waren. Maar hier is dus het verslag van dat Moment.

HUMO Hoe was het?

FLOR VAN SEVEREN «Het was awkward, hè.»

HUMO Volgens Frances vond jij het awkwarder dan zij.

VAN SEVEREN «Ik beleefde mijn eerste dag op een televisieset, dus het wás al heel spannend. En toen moest ik plots Frances kussen. Ik ken haar natuurlijk goed genoeg om me bij haar op mijn gemak te voelen, maar muilen met je schoonzus, dat is gewoon raar. In mijn hoofd bleven fictie en realiteit dooreenlopen.

»Frances pakte het heel technisch aan. In die scène draaide de camera om ons heen, en telkens als ze op één van onze achterhoofden gericht stond, stopte zij ineens met kussen. Dan dacht ik: huh?! Ik zeg niet dat ik mijn tong in haar mond wilde steken, maar nu weer wél en dan weer níét kussen, dat vond ik moeilijk. Opeens ging het voor mij niet meer. Ik dacht: we kunnen toch wel gewoon dóórkussen? Zo lang duurt dat toch niet?

»Voor alle duidelijkheid: ik bewonderde die professionaliteit van Frances enorm. Zelf ben ik een vóélmens, een voelspeler. Als ik iets speel, gaat dat altijd eerst langs mezelf – ik vergroot mezelf als het ware uit. Op die manier leer je jezelf ook beter kennen.»

HUMO Wat voor een speler is Boris?

VAN SEVEREN «Hij is een totaal andere speler dan ik. Ik heb toneel gevolgd aan KASK in Gent, hij heeft kleinkunst gestudeerd en leerde tijdens zijn opleiding om vooral vanuit de vorm te vertrekken. Ik bewonder mensen die, zoals hij, personagekes kunnen spelen. Dat zou ik zelf ook meer willen doen.»

HUMO Boris is lang je grote voorbeeld geweest, heb ik begrepen. In die mate dat je hem wilde zíjn.

VAN SEVEREN «Die wel erg heftige omschrijving stond vorige maand in De Morgen, maar ergens klopt ze wel. Boris is echt geboren om op een podium te staan. Als kind sprong hij al constant op tafel. Hij was toen al een entertainer, iemand die schijt had aan alles. Nu weet ik wel beter, maar ik heb Boris lang als een god gezien, als iemand die niet onzeker kón worden. En hij was ook nog eens rock-’n-roll, want hij speelde gitaar.»

HUMO Ben je gaan acteren omdat hij dat deed?

VAN SEVEREN «Nee. Als kind speelden we al elke woensdagmiddag samen bij Kopergietery, bij ons om de hoek in Gent, en ik deed het toen al graag.»

HUMO Boris vertelde in De Morgen nog dat hij heel kritisch was voor jou als speler. Was dat omdat jij vanwege je opleiding anders speelde dan hij?

VAN SEVEREN «Ik denk dat je met een oudere broer vaak in een soort machtsverhouding zit. We schelen zes jaar, en vroeger leek Boris eindeloos veel ouder dan ik. Ik heb vaak naar hem geluisterd omdat hij de baas was. Hij vertelde me wat ik moest doen omdat hij van me hield en me wilde beschermen, dat weet ik zeker, maar ik heb me daardoor altijd heel klein gevoeld tegenover hem. Nu pas heb ik het gevoel dat onze relatie horizontaler aan het worden is.»

'Mijn broer Boris is een springer: hij dóét het gewoon. Ik wil begrijpen voor ik handel, en dat houdt me tegen. Terwijl je, o ironie, juist vaak door te springen dingen gaat begrijpen.' Beeld Damon De Backer

HET BIDPRENTJE

HUMO Je bent nu nog een beetje de broer ván, maar stromen de aanvragen niet binnen sinds ‘F*** You Very, Very Much’?

VAN SEVEREN «Ik heb net een leuke job gekregen, ja, en uitnodigingen om auditie te doen voor heel uiteenlopende rollen. Gelukkig. Kopieboy is een beetje een sulletje, hè. Het is tijd om een andere kant van me te laten zien.»

HUMO Die kant die je toonde als de Franse koning in ‘Ten oorlog’, een bronstige man met bloot bovenlijf en een bontmantel.

VAN SEVEREN «Mijn ciskant (lacht). Zulke megalomane personages zijn zalig om te doen.»

HUMO Omdat dat in het gewone leven niet meer mag?

VAN SEVEREN «Misschien wel ja, haha. ’t Is natuurlijk een makkelijke rol, een beetje oppervlakkig en eenduidig – waarmee je de kritiek op zo iemand al meteen inbouwt – maar ik kan echt genieten van karikaturaal spelen.»

HUMO Na de middelbare school ben je eerst door Zuidoost-Azië gaan reizen. Wist je toen al dat je na je terugkeer naar KASK zou gaan?

VAN SEVEREN «Nee. Ik wist zelfs niet of ik wel drama zou volgen. Ik kwam van Sint-Lucas in Gent, waar ik schilderen en tekenen had gevolgd.»

HUMO Boris kan totaal niet tekenen, zegt hij, maar jij dus wel.

VAN SEVEREN «Een beetje. Je zult me zeker niet horen zeggen dat ik een groot kunstenaar ben.»

HUMO Je vader heeft een tekening van jou opgenomen in een boek over zijn werk, uitgegeven door Ludion. Eronder staat: ‘Drawing: Flor Van Severen, 3½ years old’.

VAN SEVEREN «Echt?! Ik heb dat boek hier, maar die tekening heb ik nog niet opgemerkt. (Hij neemt het boek erbij en we bladeren) Kijk, dat is mijn moeder (Marij De Brabandere, producente en styliste van fotografe Lieve Blancquaert, red.).»

HUMO Op de beroemde Blauwe Bank, een instantklassieker.

VAN SEVEREN «Hier liggen Boris en ik erop. Zie je het lef waarmee Boris in de camera kijkt. Typisch (lacht).

»Ik kan die tekening niet vinden, hoor. Bedoel je misschien deze? (Laat een kaartje met een getekende bloem zien) Dit is het bidprentje van mijn vader. Met een tekening van mij.»

HUMO Wat moet je trots zijn geweest!

VAN SEVEREN «Ik was zo jong toen hij stierf – nog maar 10. Toen vond ik het gewoon leuk dat ze van mijn tekening een kaartje hadden gemaakt. Nu vind ik het heel speciaal omdat ik besef: het wil zeggen dat hij mijn tekening mooi vond.»

HUMO Het is een bloem, maar de tekening is ook heel geometrisch: het kenmerk van je vaders meubelen, maar ook van de schilderijen van je grootvader Dan Van Severen.

VAN SEVEREN «Ja. (Lacht) Heb je de drie windvlaagjes in de hoek van de tekening gezien? Mijn opa kwam me altijd van school halen, en dan tekenden we samen. Ik herinner het me goed: die keer had hij een vaas met een bloem op tafel gezet, en die hebben we toen allebei getekend. Mijn opa is in 2009 overleden, mijn vader vier jaar eerder (aan de gevolgen van kanker, red.).»

HUMO Waarom wist je zo zeker dat je je tekentalent niet verder wilde verkennen?

VAN SEVEREN «Omdat ik eigenlijk niet zo graag tekende. Ik had voor die richting gekozen omdat iedereen in de familie ze had gevolgd (Flors halfbroers Hannes en David zijn respectievelijk ontwerper en architect, red.). Ik dacht: dan ga ik het ook maar doen. Niet dat tekenen en schilderen me tegenstond – maar nadat ik ermee gestopt was, miste ik het niet.»

HUMO Is muziek ooit een optie geweest, in navolging van de gitaarspelende Boris?

VAN SEVEREN «Ik heb welgeteld één drumles gevolgd.»

HUMO Je vader was ook drummer.

VAN SEVEREN «Ja, kijk (wijst naar een foto van Maarten Van Severen achter een drumstel). Maar van die ene les bleef niks hangen, dus daar ben ik ook niet mee doorgegaan.

»Ik was een onzekere jongen. Ik heb lang geen idee gehad waar ik op mijn plaats zou zijn.»

'Kopieboy is een beetje een sulletje, hè. het is tijd om een andere kant van me te laten zien.' (Foto: met zijn schoonzus Frances Lefebure in 'F*** You Very, Very Much'.) Beeld Streamz

PANDAKAK OPVEGEN

HUMO Vandaar die Azië-reis.

VAN SEVEREN «Inderdaad. Ik heb er vrijwilligerswerk gedaan via WEP, een organisatie voor interculturele uitwisselingen en taalverblijven. Eerst ben ik in een Chinese zoo voor de panda’s gaan zorgen – ik moest hun kak opvegen. In Cambodja heb ik lesgegeven in een schooltje, en in Thailand ben ik gaan thaiboksen.

»Mensen hadden me het idee gegeven dat ik na zo’n reis helemaal anders terug zou komen, dat ik ontdaan zou zijn van al mijn onzekerheden. Ik hoopte dat ik achteraf helemaal met mezelf zou samenvallen, dat mijn leven ‘opgelost’ zou zijn. Maar dat was totaal niet zo. Ik viel helemáál niet samen met mezelf. Nog altijd niet, trouwens.

»Dat komt ook omdat ik lang een enorme pleaser ben geweest. Ik heb niet graag dat mensen boos op me zijn, hou niet van situaties die oncomfortabel aanvoelen. Ik wil harmonie. Ik wil dat alles ‘leuk’ is.»

HUMO Boris weet zeker dat de dood van zijn vader hem heeft gevormd. Jij hebt Maarten Van Severen eigenlijk nauwelijks gekend.

VAN SEVEREN «Ik voelde me verloren toen hij er niet meer was. Mijn moeder merkte dat, en zij heeft me met veel overgave opgevangen en me van de buitenwereld afgeschermd. Ze hielp me met alles, ik hoefde zelf geen enkele verantwoordelijkheid te dragen. Daardoor was ik niet goed opgewassen tegen de wereld. Nu pas besef ik dat ik volwassen moet worden, dat ik moet leren om mijn rekeningen op tijd te betalen, om naar de autokeuring te gaan en naar de tandarts.»

HUMO Je vriendin, zangeres Sylvie Kreusch, is ouder dan jij. Wijst zij je daar nu op?

VAN SEVEREN «Af en toe (lacht). Maar ik vind het vooral leuk om te voelen dat ik het ook allemaal zélf kan, dat ik autonoom ben. Dat kan me echt een enorme boost geven.»

HUMO Toen Sylvie de verdieping hierbeneden kon kopen, zei je moeder tegen haar: ‘Ga ervoor! Volg je hart!’ Je lief vindt je moeder heel rock-’n-roll.

VAN SEVEREN «Ze is een impulsieve, energieke vrouw. Ze heeft haar kinderen altijd op het hart gedrukt dat we onze verlangens en onze passie moesten volgen. Onze opvoeding was heel vrij. Maar opgroeien zonder uitgesproken grenzen, en in je eentje dingen uitzoeken is niet altijd gemakkelijk. In het eerste jaar van de middelbare school had ik met kerst twaalf buizen (lacht). Als kind heb je ook grenzen nodig, anders loop je een beetje verloren.»

HUMO Je kijkt me heel recht in de ogen en komt veel zelfverzekerder over dan je jezelf beschrijft.

VAN SEVEREN «Ja? Zo voel ik me toch niet altijd, hoor. Vooral niet als mensen kwaad op me worden. Daar kan ik echt enorm van schrikken.»

HUMO Misschien is dat omdat je vader op een gegeven moment ontspoorde en soms heel heftig was?

VAN SEVEREN «Dat zou goed kunnen.

»Eén keer waren Boris en ik met hem naar de zoo geweest. We reden de parking af, maar één deur van de auto was niet goed dicht en zwierde open. Mijn vader stopte meteen, stapte uit en begon keihard te roepen! Dat sloeg zó op mijn adem (slikt). Die fysieke reactie kan ik me nog altijd herinneren.

»Ook dat vind ik interessant aan ouder worden: je ontdekt hoe zulke momenten je leven blijken te bepalen. Voor mijn pa was het niet meer dan ‘gewoon even kwaad worden’, daar op die parking, maar mij zou het altijd bijblijven. In die mate zelfs dat ik nog altijd precies dezelfde fysieke reactie heb telkens als iemand kwaad op me wordt. Boeiend, toch?»

'Toen ik als kind toneeltjes speelde, ging ik altijd naakt. Ik dacht: dan kijen ze naar mij (lacht). Ik heb wel een heel extreme kant, waardoor ik graag onrust zaai en alles uit balans breng.' Beeld Saskia Vanderstichele

DE SPRINGER

HUMO Is op een podium staan, in tegenstelling tot tekenen, wél iets dat je altijd heeft aangetrokken?

VAN SEVEREN «Het heeft me aangetrokken en afgestoten. Toen ik als kind toneeltjes speelde, ging ik altijd naakt.»

HUMO Huh?!

VAN SEVEREN «Ja, ik trok telkens weer mijn kleren uit.»

HUMO Je dacht: naakt werkt altijd.

VAN SEVEREN «Ja, dan kijken ze naar mij (lacht). En hoef ik niks te zeggen.»

HUMO (lacht)

VAN SEVEREN «Ik heb, denk ik, wel een heel extreme kant, waardoor ik graag onrust zaai en alles uit balans breng.»

HUMO Maar de eerste helft van je tweede jaar aan KASK heb je opnieuw moeten doen, omdat je ook daar te veel een pleaser was.

VAN SEVEREN «In plaats van uit te zoeken hoe ik zelf wilde spelen, vroeg ik me af: wat zou me hier goeie punten opleveren? De leraren zagen dat natuurlijk en dachten: als hij niet doet wat hij wil, moet hij het maar helemaal níét doen.

»Toen ik na dat halfjaar bleef zitten, dacht ik eerst: ik stop ermee, ik kan het gewoon niet. Maar ze hebben me overtuigd om te blijven, en langzaamaan vond ik mijn spelplezier terug.

»Ik heb veel uit die ervaring geleerd. Dat ik gewoon traag ben, bijvoorbeeld. In alles. Ik heb dat lang als een slechte eigenschap beschouwd. Boris is een springer: hij dóét het gewoon en ziet dan wel wat er dan gebeurt. Ik wil begrijpen voor ik handel, en dat houdt me tegen. Terwijl je, o ironie, juist vaak door te springen dingen gaat begrijpen. Ik weet ondertussen ook dat te veel nadenken en te veel praten over een plan vaak averechts werkt. Je legt er de lat zo hoog mee dat je jezelf alleen nog maar kunt teleurstellen. Je kunt veel beter gewoon de vloer op gaan en eraan beginnen.»

HUMO Nu begrijp je waarom je niet alleen bij WOLF WOLF maar ook bij Camping Sunset speelt, het theatercollectief dat – na een heel korte repetitieperiode – een voorstelling tijdens de speelperiode laat groeien.

VAN SEVEREN «Dat biedt me een kans om te leren falen. Om te leren dat ik ook in het leven dingen mag proberen, foute dingen mag zeggen en er spijt van mag hebben. Dat het juist mooi is – en nódig – om af en toe op je bek te gaan. Ik heb het gevoel dat ik er daardoor nu in slaag mijn persoonlijkheid almaar meer vorm te geven.»

HUMO Wat stoot je af aan het podium?

VAN SEVEREN «Voor elke première sta ik stijf van de stress. Ik ben een vluchter. Omdat ik zo onzeker ben over wat ik op het podium ga doen, zou ik het liefst een been breken voor ik opga. De adrenaline van de angst geeft me tegelijkertijd de drive om door te zetten en de focus om in het nu op te gaan, maar het is telkens weer een strijd. Gebrek aan stressbestendigheid: het is een beetje een familietrek.»

HUMO Je vader kon zijn succes ook niet goed aan. Dat heeft meegespeeld in zijn ontsporende drankgebruik.

VAN SEVEREN «Ja. Hij was eigenlijk een heel stille, onzekere man, die niet graag in de schijnwerpers stond. Boris lijkt op mijn moeder, hij heeft dezelfde energie als zij, hij bulkt daarvan. Ik denk dat ik op mijn vader lijk. Ik ben meer in mezelf gekeerd, net als hij.»

HUMO Vind je het eng dat je op hem lijkt?

VAN SEVEREN «Natuurlijk. Ik kan me ook makkelijk verliezen in de roes. Ik weet dat ik daarvoor moet oppassen. Ik ben al vroeg beginnen te blowen: van mijn 14de tot mijn 17de deed ik het elke dag. ‘Je hebt een belangrijk deel van je jeugd niet bewust meegemaakt,’ zegt mijn therapeut. Ik ben naar haar gestapt omdat ik controle wilde krijgen over die hang naar de roes – ik wilde er niet te laat bij zijn.

»Er was een periode dat ik elke dag dronk. Bij een feest op café, tijdens etentjes – dat was zo voorgeprogrammeerd bij mij. Ik weet nu dat het ook anders kan. Sylvie kan heel goed naar een feest gaan en niet drinken. ‘Probeer het eens,’ heeft ze een keer tegen me gezegd, en toen merkte ik: het is even leuk. Misschien zelfs leuker.»

Syvlie maakt groot theater, met heftige emoties, en toch blijft ze dicht bij zichzelf. Dat vind ik zo mooi aan haar. (Foto: met zijn vriendin Sylvie Kreusch). Beeld Kristof Ghyselinck

HET VARKENTJE

HUMO Je hebt hier wel een fijn appartement, hè? Een heerlijke plek om thuis te komen.

VAN SEVEREN «Een plek hebben om tot rust te komen is heel belangrijk voor mij.»

HUMO Sylvie woonde vroeger ‘in een rommeltje’, zegt ze. Dankzij jou heeft ze design ontdekt: ‘Hij heeft zelfs een designhond, een dalmatiër, iets heel anders dan mijn asielhondje.’

VAN SEVEREN «Haha! Die hang naar design is niet bewust, hoor. Maar ik ben natuurlijk wel opgegroeid tussen mensen met smaak. Dat heeft me zeker beïnvloed.»

HUMO Ik zie daar dé stoel, het .03-ontwerp van je vader dat Vitra nog altijd maakt.

VAN SEVEREN (wijst naar een kuipstoel) «Die is ook van mijn vader, en de lamp die je daar ziet, was één van zijn eerste ontwerpen. Ik omring me graag met mooie spulletjes, verzamel graag dingen met een geschiedenis. De bibliotheek hier heeft mijn vader vroeger zelf gebruikt. Dat vind ik een fijn idee. (Staat op en pakt een stapeltje polaroids) Kijk, ik heb ooit een tafel met hem gemaakt – die staat nu even beneden – en deze foto’s (waarop een mini-Flor planken schaaft en met gele verf in de weer is, red.) zijn daar een verslag van. Tof, hè? Dat was in zijn atelier. Hij woonde ernaast.

»Vanaf mijn 5de woonden mijn ouders niet meer samen. Daarna zag ik mijn vader sporadisch. Maar als ik bij hem was, knutselden we samen. Omdat ik van een boerderij droomde, heeft hij voor mijn 8ste verjaardag een varken voor me gekocht. Ik herinner me nog dat ik in zijn atelier op hem zat te wachten en opeens geknor hoorde: ik keek naar buiten en zag hem met dat varkentje aan een leiband. Het heeft bij ons gewoond tot het te groot werd.

»Er zijn veel moeilijke momenten geweest, maar ik herinner me ook veel mooie momenten. In mijn vaders buurt was er altijd léven.

»Ik heb pas samen met Sylvie naar de documentaire gekeken die bijna tien jaar geleden over hem is gemaakt, ‘Addicted to Every Possibility’.»

HUMO Boris durft daar niet goed meer naar te kijken, zegt hij.

VAN SEVEREN «Ik vond het heel confronterend om anderen over hem te zien vertellen. Hij stootte mensen af, hè. Wij waren jong, óns kon hij nergens van verdenken, maar anderen wel. Door te drinken vervreemdde hij van zichzelf en werd hij paranoïde. Hij dacht dat iedereen van alles achter zijn rug deed.»

HUMO Het klinkt alsof je hem begrijpt.

VAN SEVEREN «Wat ik herken, is sociale angst. Ik ben vaak bang om tussen mensen te staan en iets verkeerds te zeggen, iets wat anderen me kwalijk kunnen nemen. Ik ben vaak bang om mezelf te zijn, om door de mand te vallen, om niet goed genoeg te zijn in de ogen van anderen. Ik kan mezelf enorm naar beneden halen. Bij mijn psycholoog probeer ik een tegenstem te kweken, maar soms is die er nog niet.»

HUMO ‘Als het over succes gaat, voel ik veel druk,’ heb je eens gezegd. ‘Ik wil niet de enige broer zijn die niets heeft bereikt.’

VAN SEVEREN «Aaaaargh! Die zin is toen zó uit zijn context getrokken! Het is wel waar: ik wil inderdaad niet de enige broer zijn die niks bereikt. Maar die druk komt niet van iemand anders. Ik leg ze mezelf op.»

HUMO Ben je ook bang voor armoede?

VAN SEVEREN «Ik heb een kunstenaarsstatuut, en daar ben ik blij mee – ik heb er lang op moeten wachten. En door de erfenis van mijn vader heb ik dit appartement kunnen kopen. Het is een luxe om zo jong al zo’n zeker dak boven je hoofd te hebben. Ik moet me gelukkig prijzen. Maar ik heb er wel mijn vader voor verloren.»

HUMO En nu heeft Sylvie dus de verdieping hieronder gekocht.

VAN SEVEREN «We zijn die nu aan het verbouwen. Het idee was om een trap te maken van hier naar daar, maar dat ligt blijkbaar niet voor de hand. We gaan die verdieping verhuren, maar Sylvie zal er wel haar studio hebben.»

'Door de erfenis van mijn vader heb ik dit appartement kunnen kopen. Het is een luxe om zo jong al zo'n zeker dak boven mijn hoofd te hebben. Maar ik heb er wel mijn vader voor verloren.' Beeld Saskia Vanderstichele

ESTHER PEREL

HUMO Hoe heb je haar eigenlijk ontmoet?

VAN SEVEREN «Via Tinder.»

HUMO Zo gek! Een bekende Vlaming op Tinder: hoe werkt dat?

VAN SEVEREN «Ze had een alias: Ariël.»

HUMO Nee!

VAN SEVEREN «Ja, en ze had toen ook nog rood haar (lacht). Eerst dacht ik: dit is een hoax. Nadat we gematcht waren, stuurde ze een bericht: ‘Ik ken je ergens van.’ Justine Bourgeus alias Tsar B is een gezamenlijke vriendin, en toch waren we elkaar nog nooit tegengekomen.

»Sylvie was heel direct, ze wilde meteen afspreken. Het was tijdens de lockdown. De avondklok gold en opeens was het een minuut over tien en moest ze blijven slapen. De rest is geschiedenis.»

HUMO Twee creatievelingen bij elkaar, is dat wel of geen goed plan?

VAN SEVEREN «Het is wel goed dat we creatief zijn op andere terreinen. Ik merk dat ik zoveel van Sylvie kan leren. Ze benadert wat ze doet helemaal anders dan ik.»

Net op dat moment komt Sylvie binnen. We hebben het over relaties, en over de vraag waarom de open relatie die ze hiervoor had niet werkte.

SYLVIE KREUSCH «In een open relatie gaat één partner altijd verder dan de andere, waardoor een onevenwicht ontstaat. Ik geloof wel nog altijd dat iemand een fout kan maken – zeker in langdurige relaties – maar daar moet je dan wel een open gesprek over voeren. Het is jammer om iets kostbaars weg te gooien.»

HUMO Maar is het concept ‘eeuwige liefde’ nog wel houdbaar?

VAN SEVEREN «Je weet natuurlijk nooit of een relatie voor altijd is. Het enige dat je zeker weet is dat je op dit moment graag samen wilt blijven.»

KREUSCH «Volgens mij moet je wél tegen elkaar kunnen zeggen dat je voorgoed samen wilt zijn. Kijk naar onze opa’s en oma’s: zij konden dat. Bij onze ouders was het anders: vrouwen vonden hun vrijheid en dat mondde uit in scheidingen. Dat tot de dood samen blijven zogezegd niet kan, dat voorbeeld hebben wij dus gekregen. Maar ook dat is maar een momentopname. De bekende psychotherapeute Esther Perel zegt: ‘Een mens blijft veranderen, en in een relatie kom je vaak op een punt waarop je overweegt om met iemand anders een relatie te beginnen. Maar die nieuwe relatie kun je ook met je eigen partner aangaan.’ Dat is een beetje werk, maar ik vind dat een mooi idee.»

VAN SEVEREN «Mic drop!»

Sylvie lacht. Op verzoek toont ze nog even de alweer geweldige outfit die ze vanavond op het podium zal dragen, waarna ze zich terugtrekt.

VAN SEVEREN «Ik ga weer kijken, straks. Ik zie haar zo graag bezig. Sylvie durft zich zo te smijten tijdens haar optredens. Ze maakt groot theater, met heftige emoties, en toch blijft ze heel dicht bij zichzelf. Dat vind ik zo mooi aan haar. Ze zal nooit pleasen, zal zich nooit als iemand anders voordoen.

»Voor onze eerste date wachtte ik op haar met een bang hartje. Ik dacht: wat voor diva zal hier straks binnenkomen? Maar ze was rustig en down-to-earth. En straks, op het podium, zal ze er stáán. Ze is niet bang, ze weet: ik heb iets moois gemaakt. Ik bén mooi. Ik mag er zijn.»

HUMO Jij ook.

VAN SEVEREN «Ik weet het. (Lacht) Toch ongeveer.»

‘F*** You Very, Very Much’, Seizoen 2 loopt nu op Streamz