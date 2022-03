Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins (50) overleden tijdens tournee

Via sociale media maakt de rockband Foo Fighters bekend dat hun drummer Taylor Hawkins op 50-jarige leeftijd is heengegaan. Hawkins overleed in een hotelkamer in Bogota, Columbia, waar de band gisterenavond zou optreden op hun Zuid-Amerikaanse tour. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

‘De Foo Fighter-familie is kapot van het tragische en vroegtijdige verlies van onze geliefde Taylor Hawkins. Zijn muzikale geest en aanstekelijke lach zal ons eeuwig bijblijven’, zegt de band op Twitter. Foo Fighters zou normaal gezien vanavond optreden in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Hawkins zou eergisteren nog gerepeteerd hebben met de band.

Hawkins maakte onderdeel uit van de groep sinds 1997, wanneer hij door Dave Grohl, werd weggekaapt uit de band van Alanis Morissette. Hij werkte mee aan hits als ‘Best of you’, ‘The Pretender' en ‘Learn to Fly’.

Verschillende sterren getuigden hun medeleven al op sociale media.