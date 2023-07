Frauke, de vriendin van Tore Sercu: ‘Tot Tore ziek werd, voelde ik me onsterfelijk. Dat gevoel komt nooit meer terug’

Zo’n jaar geleden spraken we op een zonovergoten terras in de Gentse binnenstad met Tore Sercu, zoon van acteur en scenarioschrijver Mathias Sercu. Dat we vandaag op datzelfde terras zitten te bakken in diezelfde zon, mag een klein wonder heten. Vorige zomer zag het er niet goed uit voor Tore: kanker dreigde zijn leven drastisch te kortwieken. De kanker zit er nog altijd en de verwachtingen zijn even precair, maar Tore ís er nog. En hij wordt nog altijd geflankeerd door Frauke, zijn lief, steunpilaar en de reden van ons bezoek. ‘Tore heeft me veel vluchtroutes aangeboden, maar vluchten was voor mij nooit een optie.’

Frauke en Tore staan op het punt op vakantie te vertrekken. Vier landen in een kleine drie weken, dat is het plan. Eerst gaat het met de trein naar Frankfurt, van daaruit sporen ze verder naar Zagreb om Kroatië, Bosnië, Montenegro en Albanië te verkennen met een huurauto. Een reis zoals wel meer jonge koppels er deze zomer één zullen maken, maar Frauke kan het amper geloven.

FRAUKE VAN CAMPENHOUT «Ik zal het pas echt geloven als we op de trein richting Frankfurt zitten. Toen het de voorbije maanden goed bleef gaan met Tore, zijn we voorzichtig beginnen te plannen. Maar zeker van ons stuk waren we niet: we hebben voor alles een annulatieverzekering afgesloten. Zolang we niet weg zijn, kan het nog fout gaan.»

HUMO Dat Tore er vandaag nog is, dankt hij wellicht aan de immunotherapie die lijkt aan te slaan. Mag hij die de komende weken missen?

FRAUKE «Hij volgt nu al maandenlang dezelfde cyclus: elke donderdag een dosis kyprolis, drie weken lang, gevolgd door een week rust. Hij zal twee van die dosissen moeten missen tijdens onze reis, maar dat vond zijn dokter Tessa Kerre niet erg. Integendeel, ze moedigde ons aan om te vertrekken. Ze gunt ons deze vakantie zo hard.»

HUMO Toen ik hier vorige zomer zat, was jij op reis naar Roemenië met je broer en je zus. Tore was veel te ziek en te zwak om mee te gaan.

FRAUKE «Tore en ik waren voordien wel een weekje samen naar Frankrijk gegaan. Een fijne reis, maar het was ook veel stress. Op het einde kreeg Tore hoge koorts, en op de dag van onze thuiskomst stonden we weer op de spoedafdeling.

»Tore meenemen naar Roemenië voelde niet veilig aan. Hij stond erop dat ik zou gaan, maar ik ben vertrokken met een enorm schuldgevoel. Wat als hij opeens snel achteruitging? Mijn broer had me verzekerd dat we dan onmiddellijk rechtsomkeert zouden maken. Dat stelde me gerust, zodat ik toch nog van die week heb kunnen genieten. Toch knaagde het ook: het was een week van mijn tijd met Tore die ik kwijt was, en onze tijd samen was al zo kort.»

HUMO Vandaag lijkt daar iets meer rek op te zitten.

FRAUKE «Niemand weet hoelang Tore nog heeft. Toen de kanker in zijn ruggenmerg opdook, gaven de dokters hem nog zes maanden. En toen die daarna in zijn hele lijf zat, ging het opeens maar over een maand. Die prognoses geven ze vandaag niet meer, omdat ze het gewoon niet weten. Nu gaat het goed, maar het kan elk moment omslaan.

»Aan het begin van elke nieuwe cyclus checken ze zijn bloed op een eiwit dat de aanwezigheid van kanker verraadt. Dan voel ik mijn angst weer stijgen. Dat eiwit is nu al maandenlang niet detecteerbaar, maar ooit komt het terug. Daar moeten we bij zo’n agressieve kanker van uitgaan, zeggen de dokters.»

HUMO Het lijkt me moeilijk om dan niet in paniek te raken.

FRAUKE «Bij elke aanhoudende klacht voel ik me bang worden. Als hij zwaar loopt te hoesten, denk ik: shit, zou het nu in zijn longen zitten? In het verleden begon het telkens met een fysieke klacht: in de lente van vorig jaar had hij uitvalsverschijnselen in zijn linkerbeen. Toen ze dat onderzochten, vonden ze kankercellen in zijn ruggenmerg. In december had hij opeens pijn in zijn teelballen. Toen bleek de kanker daar te zitten en is hij met spoed geopereerd.

»Ik probeer vooral Tore als leidraad te nemen. Na alles wat hij de voorbije twee jaar heeft doorgemaakt, kent hij zijn lichaam door en door. Pas als hij voelt: ‘Dit klopt niet’, laat ik de angst toe. Anders gaat die een eigen leven leiden in mijn hoofd.

»Tore is iemand die berust in de dingen. Ook als hij voelt dat er iets niet klopt, blijft hij nuchter: ‘Oké, ik zal eens naar de dokter moeten bellen.’ Hij reageert nooit paniekerig.»

HUMO De voorbije twee jaar zaten vol absurde wendingen: chemo, twee stamceltransplantaties, kankercellen in het hersenvocht, radiotherapie, herval… Bij iedereen in Tores dichte omgeving kwamen die op een andere manier binnen. Wat de één compleet vloerde, was voor de ander behapbaar.

FRAUKE «Ieder van ons maakt het op z’n eigen manier mee. Ik weet niet hoe het is om het als ouder of als zus van Tore mee te maken. We maken het wel samen mee, maar toch moet iedereen er alleen door.

»Eén van mijn zwaarste momenten was toen de ziekte in zijn ruggenmerg zat. Toen ben ik gecrasht. De weken ervoor leek het net iets beter te gaan. Opeens keerde het helemaal om. Elke ochtend was mijn eerste gedachte: weer een dag minder. Alsof de minuten wegtikten op een klok in mijn hoofd.

»Ik had ook het gevoel dat we niet op dezelfde golflengte zaten. Hij kon nog genieten van koffie of een etentje met vrienden, terwijl ik me er net aan stoorde dat ik hem op die momenten met anderen moest delen. Hij wilde nog ten volle genieten van de Gentse Feesten, terwijl die drukte me gestolen kon worden. Ik voelde me ver van hem verwijderd en dat voelde heel eenzaam aan.»

‘Je kunt je tegen zoveel dingen afschermen omdat je bang bent dat ze ooit pijn zullen doen – en het zál pijn doen als Tore sterft, dat staat vast. Maar mag dat je tegenhouden? Ik vind van niet.’ Beeld Saskia Vanderstichele

ALS EEN BAKVIS

HUMO Als ik Tore nu zie, lijkt hij bijna een andere mens.

FRAUKE «Vanbinnen is hij natuurlijk dezelfde Tore. Maar het is waar: fysiek heb ik hem al in zoveel gedaantes gezien, van kaal en uitgemergeld tot gespierd en met krullen.»

HUMO Die krullen had hij vroeger niet?

FRAUKE «Nee. Toen ik hem leerde kennen, had hij steil haar. Het is pas beginnen te krullen na zijn chemokuur.»

HUMO Jullie zijn aan elkaar voorgesteld door gemeenschappelijke vrienden.

FRAUKE «Vrienden van ons hebben even gedatet, en zo hebben we elkaar leren kennen. Ik word niet snel verliefd. Ik kan mensen heel fijn vinden, maar het overkomt me zelden dat ik echt onder de indruk ben van iemand. Maar de eerste keer dat ik Tore zag – we hadden nog geen woord gewisseld – betrapte ik mezelf erop dat ik hem maar bleef aanstaren. Ik voelde me net een bakvis van 15 (lacht).

»In de maand na onze eerste ontmoeting is het tegelijk heel snel en heel traag gegaan. Snel, omdat we elkaar meteen vaker zijn beginnen te zien. Het was duidelijk dat er wederzijdse interesse was. Maar het ging ook traag, omdat we allebei te verlegen waren om onze gevoelens op te biechten. We zochten elkaar vaak op en sliepen zelfs geregeld bij elkaar, maar we durfden de stap niet te zetten. Tot Tore op een keer heel schuchter vroeg: ‘Mag ik je kussen?’ Toen was er van kanker nog geen sprake.»

HUMO Die stak niet veel later wel een stok in de wielen van jullie eerste, officiële date: de dag waarop Tore je had uitgenodigd om met jullie tweetjes iets te doen, was de dag waarop ze kwaadaardige cellen vonden in zijn bloed en zagen dat zijn botten vol gaten zaten.

FRAUKE «Hij stuurde me vanuit het ziekenhuis een bericht: ‘Het zal morgen niet lukken, ik lig in het ziekenhuis.’ Ik maak er nog altijd grapjes over: ‘Jij wilde toen écht niet met mij op date, hè.’ (lacht)»

HUMO Die date is er nooit gekomen.

FRAUKE «Nee. De berichten bleven opeens achterwege. Het ging zo slecht met Tore dat ze hem moesten intuberen. Ik heb van Adam, zijn beste vriend, gehoord dat het kanker was, niet van Tore zelf.»

HUMO Wat dacht je toen het woord viel?

FRAUKE «Het voelde onwezenlijk aan. Jonge mensen horen niet ziek te worden, en al zeker niet ongeneeslijk ziek. Ik kon er niet bij.

»Tore en ik kenden elkaar nog niet goed, maar ik zag zijn vrienden toen wel vaak. Dat voelde als iets noodzakelijks, alsof we het nieuws samen moesten verwerken.»

HUMO Hij vertelde me dat je een lang, lief bericht naar hem hebt gestuurd.

FRAUKE «Ik was nog altijd zo nieuwsgierig naar wie hij was. Ziek of niet, dat veranderde er niets aan. Ik had mijn gevoelens kunnen negeren en kunnen doorgaan met mijn leven, maar dat voelde niet juist aan. Het enige wat juist aanvoelde, was iets van me laten horen.»

HUMO Weet je nog wat je hem in dat lange, lieve bericht hebt geschreven?

FRAUKE «Een opsomming van alles wat ik ooit nog graag met hem wilde doen. Geen grootse dingen, zoals de Himalaya beklimmen of zo. We zijn allebei grote Pink Floyd-fans, dus schreef ik dat ik zin had om met hem nog eens in het gras te liggen en naar Pink Floyd te luisteren. Misschien liep ik wat te hard van stapel, maar de situatie was toen zo precair.»

HUMO Hij kon zich enorm optrekken aan je berichten, maar tegelijk worstelde hij met de gedachte: wat heb ik haar nog te bieden? Jij moet toch ook gedacht hebben: moet ik mezelf niet beschermen tegen iets wat onvermijdelijk pijn zal doen?

FRAUKE «Ja. Iets in mij dacht: waar ben ik mee bezig? En toch primeerde de enorme indruk die hij op mij had gemaakt, en de goesting om hem beter te leren kennen. Ik was er ook heel idealistisch in: je kunt je tegen zoveel dingen afschermen omdat je bang bent dat ze ooit pijn zullen doen – en het zál pijn doen als Tore sterft, dat staat vast. Maar mag dat je tegenhouden? Ik vind van niet.

»Misschien heb ik mezelf ook wel verbaasd: doorgaans probeer ik verdriet te vermijden. Ik ga conflicten of ruzies uit de weg en hoop dat het vanzelf bedaart. Had je me een jaar eerder verteld dat ik voor een relatie zou kiezen met iemand die zo zwaar ziek is, dan had ik je niet geloofd. Maar naast zijn ziekte blijft Tore ook gewoon een mens, die het recht heeft om graag gezien te worden.

»(Denkt na) Nu klinkt het alsof ik alleen in functie van hem denk, alsof ik een soort hulpverlener ben. Zo is het niet. Ik vind het moeilijk uit te leggen, maar ik was het mezelf bijna verplicht om het te doen. Dit was iets wat ik nog niet vaak had gevoeld voor iemand. Als ik nu terugkijk op de voorbije twee jaar, dan lijkt het alsof ik toen een gigantische stap heb gezet, maar zo voelde het niet. Het waren allemaal kleine stapjes, dag na dag. We zouden wel zien wat er op ons pad kwam.»

VLUCHTROUTES

FRAUKE «De eerste maand hielden we wel contact via berichten, maar we zagen elkaar niet. Tore en ik kloppen het begin van onze relatie af op 13 juni, de dag waarop we elkaar voor het eerst terugzagen.»

HUMO Dat was op Vaderdag. Mathias zei: ‘Op Vaderdag is Frauke voor het eerst bij ons langsgekomen en ze is nooit meer weggegaan.’

FRAUKE (lacht) «Dat is zo. We hebben toen de hele dag samen doorgebracht. Tore zag er al anders uit dan toen ik hem had leren kennen. Hij had nog wel zijn haar, maar het was al sterk uitgedund. Hij was ook mager, maar dat leek ik niet echt te zien. Het klinkt bizar, maar ik had niet het gevoel dat ik een date had met iemand die doodziek was en net een chemokuur achter de rug had. Mijn verliefde blik kleurde die realiteit anders in.

»Ik herinner het me als een fijne dag. We hebben over van alles gepraat: dromen die hij nog had, reizen die ik nog wilde maken, onze kindertijd… We leerden elkaar kennen zoals elk ander verliefd koppel. De ziekte was er wel, maar ze overheerste niet. Het heeft wel even geduurd voor we het een relatie durfden te noemen.»

HUMO Heeft Tore je ooit gezegd: ‘Ik zou het begrijpen als je dit niet deed’?

FRAUKE «Vaak. Hij heeft me veel vluchtroutes aangeboden. Nog altijd. Ik hoorde dat toen wel, maar vluchten was voor mij nooit een optie. Ik was gewoon… verliefd.»

HUMO Je werd met open armen ontvangen door het gezin Sercu.

FRAUKE «Zijn ouders lieten merken hoe dankbaar ze waren dat ik er was voor Tore. Dat was ook wel dubbel: je wilt op zo’n moment niet het gevoel krijgen dat je een reddingsboei voor hun zoon moet zijn. Daar was ik beducht voor, maar het is nooit het geval geweest. Zijn ouders zagen ook wel dat het klopte, dat zowel Tore als ik heel gelukkig werden van elkaar.»

HUMO Kom jij uit een even warm nest?

FRAUKE «Ik heb ook wel een hecht gezin, maar totaal anders dan de Sercu’s. Mathias, Ilse, Tore en zijn zus Jade zijn veel opener voor elkaar. Ze vragen veel vaker expliciet hoe de ander zich voelt. Dat deden wij thuis minder.

»Mijn ouders zijn allebei ingenieur van opleiding. Iets helemaal anders dan de ouders van Tore, zij zijn acteur en psycholoog in een abortuscentrum. Mijn papa heeft elektromechanica gestudeerd, de richting die Tore ook volgde vóór hij ziek werd. Hij werkt in een textielbedrijf en heeft zijn eigen firma in zonnepanelen. Mijn mama heeft biochemie gestudeerd en werkt aan de Gentse universiteit. Het is een klassiek Vlaams gezin: iedereen ziet elkaar graag, maar emoties worden niet altijd uitgesproken. Mijn mama heeft haar vader verloren toen ze nog een kind was. Daar is achteraf nooit met één woord over gerept. Als ze erover vertelt, dan klinkt het alsof iedereen op z’n eigen eiland zat met dat verdriet, en niemand wist hoe ze bij elkaar konden komen. Zoiets sluipt onvermijdelijk ook in de opvoeding van je eigen kinderen.

»Ik merk dat mama enorme stappen heeft gezet. Niet alleen door de situatie met Tore, maar ook omdat mijn zus een jaar geleden haar vriendje heeft verloren. Die dingen samen hebben haar gedwongen om in korte tijd veel te leren.»

HUMO Heb je haar meteen over Tore verteld?

FRAUKE «Ja. Mama heeft thuis misschien nooit geleerd om over emoties te praten, maar ze is wel ontzettend goed in luisteren. Zonder het zelf te beseffen geeft ze een ander genoeg ruimte om te spreken. Dat doet veel.

»Ze heeft mijn beslissing over Tore nooit proberen te beïnvloeden of me raad proberen te geven. Dat vind ik wel bijzonder van haar.»

HUMO Hebben anderen het je wel afgeraden?

FRAUKE «Een aantal vrienden lieten me zelf mijn weg zoeken, anderen hadden hun mening al klaar, of bij hen kantelde het heel snel van ‘Ik steun je’ naar ‘Zou je dat wel doen?’ Ze waren iets te veel bezig met goede raad te bedenken en iets te weinig met: hoe zou dit nu voelen voor haar? Het was allemaal wel goedbedoeld, maar niet wenselijk: ik heb de neiging om te pleasen en de ander tegemoet te komen. Al die raad bracht me in de war.»

‘Soms kan ik het niet laten om toch te fantaseren over later, maar dan roep ik me tot de orde en dwing ik mezelf om te denken: dit blijft niet duren. Beeld Saskia Vanderstichele

SCHUIMHARTJE

HUMO Ondanks de precaire vooruitzichten beslisten Tore en jij om te gaan samenwonen.

FRAUKE «Voor ons was dat een lichtpunt in de duisternis. Tore noemde dit huisje zijn eindstation: de laatste plek waar hij zou wonen. We waren er meteen verliefd op, maar er waren te veel kandidaat-huurders. We hebben de eigenaars de situatie eerlijk uitgelegd: het zou kunnen dat het een huurcontract van erg korte duur zou worden – Tore had net te horen gekregen dat de kanker in zijn ruggenmerg zat. Ze hebben zich heel meevoelend opgesteld: ze wisten hoe moeilijk het voor ons zou zijn om ergens anders een huurcontract vast te krijgen, en ze gunden ons deze plek.

»Toen we verhuisden, had Tore net covid. Hij was zo slap als een vod. Ik weet nog dat we eerst zijn bed hebben geïnstalleerd, zodat hij daar meteen in kon gaan liggen, terwijl wij de rest verhuisden.»

HUMO In die periode ben je ook afgestudeerd als psycholoog. Je besliste om toch te gaan solliciteren, ook al wist je niet wat je thuis te wachten stond.

FRAUKE «In de lente van 2021, toen onze relatie begon, liep ik stage in Villa Voortman. Het deed me deugd om elke dag tussen 9 en 17 uur een andere wereld binnen te stappen. Daar was het óók heftig – in Villa Voortman komen mensen die met verslavingen en psychiatrische problemen kampen – maar op een totaal andere manier, waardoor het toch als een verademing aanvoelde.

»In juni van vorig jaar ben ik afgestudeerd. Ik heb mijn thesis ingediend in het ziekenhuis, terwijl Tore zijn bestraling kreeg. Ik had het ook kunnen uitstellen tot augustus, maar we hadden geen idee in welke situatie we dan zouden zitten. Eerst dacht ik dat het gekkenwerk zou zijn om meteen te solliciteren, maar ik maakte me zorgen dat, als ik geen nuttige bezigheid had, de situatie met Tore me helemaal zou opslorpen. Als Tore plots zou wegvallen, wat bleef er dan nog van mij over?»

HUMO Je was bang dat je je herleid zou voelen tot alleen maar het lief van doodzieke Tore.

FRAUKE «Ik heb sowieso de neiging mezelf te laten gaan in relaties of vriendschappen, tot op het punt dat ik niet meer weet waar ikzelf stop en de ander begint. Dan wordt het iets symbiotisch. Door de situatie met Tore ben ik het mezelf verplicht om goed mijn grenzen te bewaken. Anders loop ik het risico mezelf helemaal te verliezen.»

HUMO Intussen werkte je wel in een koffiebar, maar daar werd je soms gek van het elitaire gewauwel.

FRAUKE «Ik had het er moeilijk mee dat dat elitaire actief in stand werd gehouden. Als mensen van Villa Voortman me er kwamen bezoeken, werden ze bijna buitengekeken. Mensen met weinig geld willen ook weleens een koffie met een mooi schuimhartje erop, maar dat lijkt hun niet gegund op zo’n hippe plek. Op den duur voelde ik mezelf verzuurd raken.

»In november ben ik beginnen te werken in een multifunctioneel centrum. Dat is een gespecialiseerd internaat voor jongeren uit een onveilige gezinssituatie, die ook met een eigen problematiek kampen, zoals autisme of psychoses. Ik werkte er als leefgroepbegeleider.»

HUMO Een pittige job.

FRAUKE «Meer dan ik had verwacht. Af en toe ging een jongere door het lint en soms konden mijn collega’s en ik weinig anders dan onszelf opsluiten in het bureau en de politie bellen. Na een paar van die incidenten was ik bang om ’s ochtends naar het werk te vertrekken, zeker als ik in mijn eentje een shift moest doen. Ik voelde dat ik het niet trok. Ik wilde geen angst voelen voor mijn job: ik ben al angstig genoeg om wat er thuis gaande is. Na een maand of negen ben ik gestopt, lang genoeg om voor mezelf te kunnen zeggen: ‘Ik heb het een kans gegeven.’

»Ik heb er wel veel uit geleerd. Ik weet nu dat ik mezelf niet hoef te forceren voor iets waarvan ik denk dat ik het moet doen. Ik had altijd het idee dat je, als afgestudeerde in de psychologie, eerst ervaring moest opdoen als begeleider in een leefgroep of in de psychiatrie. Dat je eerst een zwaar traject moest doorspartelen, vóór je jezelf psycholoog mocht noemen. Nu weet ik, ook door wat ik met Tore beleef, dat het niet zo werkt. Als het niet gaat, dan gaat het niet en moet je stoppen, een stap terugzetten en je heroriënteren. Misschien ga ik wel op zoek naar een job in het onderwijs. Dat lijkt me leuk, en beter te combineren met zorgen voor Tore.»

LEEG YOLO-GEVOEL

HUMO Voor jullie is dit de eerste keer dat jullie samenwonen met een lief.

FRAUKE «Het voelt normaler aan dan je zou vermoeden. Het is niet alleen maar kommer en kwel, er zijn ook fijne momenten. We zitten niet constant samen te huilen, en het is ook niet de hele tijd pure passie.»

HUMO Kun je ruziemaken met iemand die ongeneeslijk ziek is?

FRAUKE «Ik kan dat, ja (lacht). Daar ben ik blij om. Het betekent dat we echt onszelf kunnen zijn in deze relatie. Vaak gaat het over futiele dingen: als ik het gevoel heb dat ik al drie dagen het huis loop op te ruimen en hij dat niet doet. Dat hij ziek is, maakt dat soort discussies wel moeilijk. Ik zou makkelijk kunnen zeggen: ‘Ach, wat heb ik te klagen? Hij heeft het veel erger dan ik.’ Maar ik durf toch plaats op te eisen voor mezelf, ook al is dat niet mijn gewoonte. Ik heb wel het gevoel dat wij ons minder verliezen in banaliteiten dan andere jonge koppels. Wij hebben geen tijd voor gedoe of mentale spelletjes. We zijn van bij het begin verplicht geweest om kwetsbaar en eerlijk te zijn met elkaar.»

HUMO Mensen durven vaak niet rechtstreeks aan Tore te vragen hoe het met hem gaat, dus vragen ze het aan jou.

FRAUKE «Er waren periodes dat ik me gereduceerd voelde tot Tores vriendin en boodschapper van zijn toestand. Vorige zomer, toen we net een paar bommen op ons hoofd hadden gekregen, ging er veel aandacht naar hem als we onder vrienden waren. Op geen enkel moment werd mij iets gevraagd. Dat kon ik soms wel lastig vinden. Ik moet het ook zien vol te houden. Ik mag niet bezwijken, anders laat ik hem in de steek. Het helpt als iemand eens vraagt: ‘En hoe gaat het met jou?’»

HUMO Wat ook meespeelt, is jullie leeftijd: doodgaan hoort niet bij de leefwereld van een twintiger.

FRAUKE «Mensen van onze leeftijd hebben geen voeling met de dood. Ze weten hoe ze moeten omgaan met iemand met liefdesverdriet, maar niet met een vriend die doodgaat.»

HUMO Twintigers zijn vooral bezig met zichzelf.

FRAUKE «Dat is zo. De focus ligt niet bij de ander. Als je jong bent, voel je jezelf onsterfelijk, alsof je jeugd nooit zal voorbijgaan en er nog zeeën van tijd zijn om te exploreren. Tot Tore ziek werd, voelde ik me ook onsterfelijk.»

HUMO Dat gevoel ben je kwijt.

FRAUKE «En het komt nooit meer terug. Ik weet nu hoe fragiel elke mens is, op elke leeftijd, en hoe snel alles kan omslaan. De naïviteit die ik zie bij jonge mensen in mijn omgeving, kan ik niet meer opbrengen.»

HUMO Terwijl wij hier zitten te praten over de dood, zitten zij zich vier dagen lazarus te zuipen op een festival.

FRAUKE «Voor mij hoeft dat soort uitspattingen niet meer. Ik ga nog graag uit, ook met Tore, maar ik verwacht meer van het leven dan een leeg yolo-gevoel. Ik wil ook superhard genieten van elk moment, maar dan op een andere manier.

»Soms vind ik het wel jammer dat ik die naïviteit kwijt ben. Maar weten dat het leven fragieler is dan het lijkt, maakt het ook wel schoon en écht. Ik ben een stuk jeugdigheid kwijt, maar ik kreeg er iets wezenlijkers voor in de plaats.»

HUMO Al heel vroeg in de behandeling kreeg Tore te horen dat de chemo hem onvruchtbaar zou maken.

FRAUKE «Dat ik nooit kinderen zal krijgen met Tore, is het minste van mijn zorgen. Ik rouw er niet om, ook omdat ik niet weet of ik wel ooit kinderen wil. Ik vind het veel moeilijker dat het hém zo definitief is afgenomen.»

HUMO Hij had wel een duidelijke kinderwens.

FRAUKE «Het is heel onwaarschijnlijk, maar stel dat Tore in een situatie zou belanden zoals zijn oom Sam, die tien jaar geleden de diagnose van maagkanker kreeg, maar tegen alle verwachtingen in nog altijd leeft, dan zullen wij nooit een kind van ons tweeën krijgen. Dat kan ik jammer vinden, maar er zijn zoveel andere hindernissen op ons pad die me veel meer bezighouden.»

HUMO Hoe ver in de toekomst durf jij te kijken?

FRAUKE «Soms kan ik het niet laten om toch te fantaseren over later. Dan beeld ik me in: stel dat we ooit uit dit huisje weggaan en naar een andere plek verhuizen. Die gedachte besluipt me, maar dan roep ik me tot de orde en dwing ik mezelf om te denken: dit blijft niet duren. Eigenlijk laat ik mezelf toe niet verder dan een paar maanden vooruit te kijken.»

Dan stapt Tore het terras op, op zoek naar een stoel voor een vriendin die langskomt voor een gezelschapsspel. Op zijn blote bovenlijf zie je links bovenaan duidelijk de contouren van de poortkatheter, waarlangs wekelijks de medicatie zijn lichaam binnenstroomt, maar voor het overige lijkt hij zoals elke 24-jarige: gespierd en lichtjes gebruind. Met gemak tilt hij de terrasstoel boven zijn hoofd en weg is hij.

FRAUKE «Toen ik nog aan het werk was, had ik hun gezegd: ‘Ik wil wel werken tijdens vakanties, maar niet op feestdagen.’ Die wil ik met Tore spenderen. De kans is te groot dat het de laatste keer is. Dat gevoel heb ik nog altijd.»

HUMO Schiet de gedachte dat dit misschien jullie laatste vakantie wordt, vaak door je hoofd?

FRAUKE «Ja. Ik moet ervan uitgaan dat het onze laatste zomer is.»

HUMO Dat móét?

FRAUKE «Dat vind ik wel. Uit zelfbescherming. Maar op dit moment lijkt de gedachte dat ik hier volgende zomer niet met hem zal zitten zo onwezenlijk en zo onwaarschijnlijk, dat ik bijna geen emotie voel terwijl ik die woorden uitspreek. Een wereld zonder Tore kan ik me niet voorstellen. Net zoals ik me niet kan voorbereiden op de grote pijn die zal komen. Ik kan of wil daar niet op vooruitlopen. Dan verkwansel ik de tijd die we nog hebben. Kijk naar hem: je kunt toch niet geloven dat hij hier niet nog vijftig jaar zal rondlopen?

»Tegelijk weet ik ook: zodra er een nieuw probleem opduikt, schiet ik binnen de kortste keren weer in die modus van alertheid en overleven. Ik hoef daar zelfs niet naar te graven: het ligt klaar onder de oppervlakte. Maar op dit moment houd ik die donderwolk liever op een afstand. Ik wil genieten van wat er nu is. Het gevoel dat nu overheerst, is: yes, we vertrekken op vakantie!»

HUMO Maak er een fijne reis van.