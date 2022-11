‘Ga terug naar Afrika!’: hallucinante uitspraak in parlement shockeert Frankrijk

Eat this, Liesbeth Homans. Waar wij in Vlaanderen collectief in elkaar krompen toen de voorzitster van het Vlaams parlement PVDA’er Lise Vandecasteele toebeet dat haar kinderen overdag ‘bij de papa’ bleven, hebben ze in het Franse halfrond nog minder besef van fatsoen.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Frans parlementslid Carlos Martens Bilongo wordt midden in een vraag over een reddingsactie van migranten op de Middellandse Zee toegeroepen dat hij ‘Terug naar Afrika’ moet. Waar? In het Franse parlement. Waarom is het opvallend? Omdat racisme niet enkel gedijt aan een plakkerige cafétoog, maar evengoed prima in prestigieuze gezelschappen in een met bladgoud versierd halfrond.

De Franse parlementariër Carlos Martens Bilongo van het radicaallinkse La France Insoumise had zijn betoog over een ronddobberende reddingsboot vol migranten op de Middellandse Zee nog niet afgerond, toen een collega hem plots onderbrak. ‘Terug naar Afrika’ (‘qu’il(s) retournent en Afrique’), echode het tegen het prachtig versierd plafond van het Palais Bourbon, waarop de chaos het roer overnam. ‘Welk parlementslid heeft deze woorden zonet gezegd?’, stamelt een verbouwereerde parlementsvoorzitter terwijl ze onder het rumoer probeert uit te komen. Het aanwezige halfrond lijkt het antwoord al te weten: ‘Dehors! Dehors!’, weerklinkt het terwijl alle blikken één specifieke richting uitgaan.

Stichter van de chaos bleek Grégoire de Fournas te heten. De Fournas, die met zijn uitspraak overigens niet specifieerde of Bilongo op het vliegtuig naar Afrika ook alle door Frankrijk gestolen koloniale rijkdom moest inchecken, zetelt in het Frans parlement voor het extreemrechtse Rassemblement National van Marine Le Pen. Die laatste was er als de kippen bij om haar in opspraak geraakte partijlid te verdedigen. ‘Grégoire doelde met zijn uitspraak overduidelijk op de migranten op die reddingsboot, niet op meneer Bilongo zelf’, verklaarde ze, alsof dat qua moraliteit echt een wereld van verschil uitmaakte. In het Frans is het betekenisverschil tussen ‘qu’ils retournent en Afrique’ of ‘qu’il retourne en Afrique’ trouwens niet te horen.

De parlementsvoorzitter besloot de sessie uiteindelijk voor vijf minuten op te schorten, maar wellicht heeft Frankrijk heel wat meer tijd nodig om het diepgewortelde racisme in de maatschappij aan te pakken. De vergadering ging na de korte pauze gewoon verder, al beraadt het bestuur van het parlement zich nog over sancties tegen de Fournas wegens racisme.