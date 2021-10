Gedaan met ‘lekker sletje’ op Tinder: de datingapp gaat berichten scannen

Tinder neemt maatregelen om de app veiliger te maken, maar is ook realistisch: misbruik kan niet helemaal worden voorkomen.

Je match uitmaken voor ‘lekker sletje’? Dat kan binnenkort niet meer op Tinder. De datingapp komt met nieuwe maatregelen om het veiliger en gezelliger te maken op het platform. Er is nu al een ontmoedigingsbeleid tegen anoniem tinderen. En binnenkort doorzoekt kunstmatige intelligentie berichten op beledigingen en grof taalgebruik.

Wie op zoek is naar lust of liefde komt al snel uit bij Tinder. Het netwerk van singles en zoekenden is het bekendste en grootste wereldwijde platform en werkt simpel en verslavend. Swipe naar rechts als je iemand leuk vindt, naar links als dat niet zo is.

Er zijn talloze onenightstands, liefdes, vriendschappen, huwelijken en baby’s voortgekomen uit daten via Tinder, zegt Ben Puygrenier, communicatiemanager Benelux. Volgens hem verloopt zo’n 90 procent van de contacten die via Tinder ontstaan positief. Maar het gaat niet altijd goed, geeft hij toe.

PUYGRENIER «Er zijn altijd mensen die misbruik maken van de app en geen goede intenties hebben. We beseffen dat we een verantwoordelijkheid hebben naar onze gebruikers en hun veiligheid.»

Misbruik en verkrachtingen

Onlangs kwam het bedrijf onder vuur te liggen omdat het te weinig zou doen tegen misbruik. Tinder zou een vrijplaats zijn voor seksuele roofdieren met misbruik en verkrachtingen tot gevolg.

In een uitzending van ‘Zembla’ gebaseerd op een onderzoek van de Australische zender ABC, bleek dat er talloze vrouwen verkracht waren door mannen die ze via Tinder hadden ontmoet. Na het misdrijf verbraken deze mannen de Tinder-connectie met de vrouwen en verdwenen ze voorgoed in de digitale vergetelheid. Het bleek technisch onmogelijk om ze op te sporen, waardoor één serieverkrachter meerdere slachtoffers kon maken.

Ben Puygrenier, senior communicatiemanager bij Tinder. Beeld

Dat was twee jaar geleden inderdaad een probleem, geeft Puygrenier toe. En niet alleen onder vrouwen, maar ook onder homoseksuele mannen.

PUYGRENIER «Maar dat is inmiddels opgelost. Je kunt nu iemand altijd terugvinden nadat de match is opgeheven of nadat je hem hebt geblokkeerd en dan alsnog rapporteren.»

Het is de bedoeling dat volledig anoniem tinderen binnenkort verleden tijd is. Gebruikers worden aangemoedigd de profielfoto’s op hun accounts te verifiëren op basis van gezichtsherkenning via een live selfie. Daarnaast wil het bedrijf ook ID-gegevens gaan opslaan, zodat iemand altijd kan worden opgespoord.

PUYGRENIER «Daar zijn privacytechnisch nog wel wat hordes te nemen, maar daar werken we aan.»

Geen dickpics

Om te voorkomen dat naaktfoto’s of dickpics (piemelfoto’s) worden uitgewisseld, was het al onmogelijk om via Tinder foto’s te versturen. En binnenkort zijn er dus die twee nieuwe functies die gaan meelezen met de berichten die mensen uitwisselen. In beide gevallen worden de teksten gescand op aanstootgevende taal.

‘Stoort dit jou?’ is een knop waarop de gebruiker kan drukken om de lastpost aan de andere kant van de lijn te rapporteren. ‘Weet je het zeker?’ geeft de lastpost zelf nog voor het verzenden van het bericht de melding dat het geschrevene weleens verkeerd kan worden opgevat. Voor de hand liggende woorden als ‘trut’ of ‘klootzak’ herkent het zelflerende systeem direct, maar na verloop van tijd zal het meer woorden en context begrijpen.

Linda Duits is mediawetenschapper bij de Universiteit Utrecht

DUITS «Het is goed dat Tinder werkt aan de veiligheid van het platform, maar in dit geval komt het ze ook wel goed uit. Hun verdienmodel is gebaseerd op het verzamelen van zo veel mogelijk data en door accounts te verifiëren weet je zeker dat je met echte mensen te maken hebt. Zo worden die accounts alleen maar meer waard. Het is belachelijk hoeveel datingapps van ons weten en ik verbaas me erover dat gebruikers zich daar niet aan storen. Als dat in het echte leven zou gebeuren, is het alsof je met iemand op date gaat en er iemand aan het tafeltje naast je aantekeningen zit te maken.»

PUYGRENIER «We kunnen er niet voor zorgen dat er in de toekomst helemaal geen vervelende ontmoetingen meer plaatsvinden. Dat is een illusie. Wel proberen we het daten zo veilig mogelijk te maken en bij misstanden de lokale autoriteiten te helpen om de dader te vinden.

»Het is ook belangrijk om zelf afspraakjes zo veilig mogelijk te houden. De helft van de tinderaars is tussen de 18 en 25 jaar en die hebben relatief weinig ervaring met daten. Daarom doen we ook steeds meer aan voorlichting. In het algemeen geldt: spreek af op veilige plekken, geef nooit geld en vertel je vrienden waar je bent.»

IVA BICANIC (Centrum Seksueel Geweld Nederland) «Ik ben blij dat Tinder deze maatregelen treft, het is een goede stap in het verbeteren van de veiligheid. Seksueel geweld bestaat en de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn, ook van een eenmalige Tinderdate die traumatisch afloopt. Het is een goede ontwikkeling dat ze beter willen weten wie de gebruikers zijn en online daten uit de anonimiteit halen. Ik hoop dat andere datingplatforms dit voorbeeld zullen volgen. Ik zou het wel heel tof vinden als ze direct bij het inloggen melden waar mensen direct hulp kunnen krijgen als het toch misgaat. Het hulpnummer voor het Centrum Seksueel Geweld staat ergens in de app, maar dat mag best wat prominenter.»

(Trouw)