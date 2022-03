Gedragsexpert analyseert zaak-Overmars: ‘Hij moest tonen dat hij spijt heeft, nu wekt hij de indruk dat hij vooral aan zichzelf denkt’

Het besluit van Marc Overmars om zes weken na zijn pijnlijke aftocht bij Ajax aan de slag te gaan bij Antwerp FC komt te vroeg, mist een publiekelijk boetekleed en duidt vooral op eigenbelang, zo stellen gedragsexperts. ‘Je hoort op zijn minst je hoofd even te buigen.’

Imagodeskundige Derk Moor en media-ethicus Huub Evers tonen weinig begrip voor de keuze van Overmars om anderhalve maand nadat hij bij het Nederlandse Ajax opstapte vanwege grensoverschrijdend gedrag (de directeur bleek onder meer dickpics naar vrouwelijke collega’s te hebben gestuurd, red.), zich te laten verleiden door Antwerp FC. ‘Na zes weken weer beginnen, is heel snel. Hier was meer mededogen wel op zijn plaats’, vindt Evers. ‘Hij heeft weinig deemoed getoond’, constateert Moor bovendien.

Bij de ambitieuze nummer drie uit de Jupiler Pro League, die flamboyante vastgoedmagnaat Paul Gheysens aan de eerste landstitel sinds 1957 wil helpen, werd Overmars maandag gepresenteerd als nieuwe technische baas. Zijn grensoverschrijdende gedrag naar vrouwen bij de club die hij met zijn handelsgeest en neus voor talent omhoog stuwde, werd bij zijn nieuwe club afgedaan als ‘privé-kwestie’. Met vrouwen was ‘niet specifiek’ gesproken. Overmars beloofde wel op de Bosuil niet in de herhaling te zullen vallen.

‘Het belangrijkste is dat Overmars berouw toont naar de slachtoffers en zich bekommert om hun lot’, stelde Moor daags nadat het wangedrag en het vertrek van de directeur bij Ajax naar buiten kwam. ‘Zoiets moet je niet voor de bühne doen, maar voor de slachtoffers. Laten zien je dat je echt spijt hebt en wilt helpen. Het belangrijkste is dat hij zich kwetsbaar opstelt na een periode waarin hij dacht dat hij alles kon maken.’

Dat heeft Moor gemist, nu Overmars zes weken later aan de slag gaat bij Antwerp FC. ‘Je hoort je hoofd op zijn minst even te buigen. Het is ook niet zo dat hij zich publiekelijk het boetekleed nog heeft aangetrokken. Die stap lijkt te zijn overgeslagen. Hij belooft alleen dat het niet weer zal gebeuren. Dan moeten we hem maar op zijn blauwe ogen geloven.’

Wachten tot het begin van de nieuwe competitie had Evers logischer gevonden. ‘Ten opzichte van de slachtoffers was dat chiquer geweest. Hij wekt nu de indruk vooral aan zichzelf te denken. Als hij contact had gehad met die slachtoffers, had hij dat waarschijnlijk ook gezegd. Dat is alleen niet gebeurd.’

De aanstelling van Overmars heeft zijn reputatie in Nederland verder gekrenkt, terwijl in België zijn nieuwe werkgever het vooral moet ontgelden. ‘Twintig jaar geleden werd hier niet zo moeilijk om gedaan, maar nu kunnen berichten heel groot worden’, zegt Moor. ‘De algemene tendens is toch dat dit soort machogedrag daardoor minder gepikt wordt. De maatschappij is strenger geworden. The Voice of Holland werd van de buis gehaald. Overmars stapte op. Wat dat betreft zijn wij best calvinistisch.’

Moor is niet tegen tweede kansen. Integendeel. ‘Als degene die met beide handen aangrijpt, kan het vaak wel werken. Alleen waar supporters vooral succes voor hun club willen, daar staat de samenleving er anders in. Die wil op zijn minst een persoonlijke verklaring zien waarin hij benadrukt blij te zijn met zijn tweede kans en veel berouw toont. Dat mis je hier. Ook bij zijn nieuwe club, terwijl er toch een olifant in de kamer staat.’

‘Ik kan me voorstellen dat je met de club een afspraak kan maken dat je het best ziet zitten maar dan wel naar het nieuwe seizoen toe. Dan had je ook niet meteen een persconferentie gegeven en had je juist de indruk gewekt niet vooral aan jezelf te denken’, aldus Evers. Is het ethisch verantwoord dat Overmars spoedig bij Antwerp aan de slag gaat? ‘Hij heeft de vrijheid om dit te doen. Hij is ook niet veroordeeld ofzo, maar chic is wel anders.’