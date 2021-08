Geen coronabeperkingen meer thuis, geen militairen meer op straat en goedkoop naar de psycholoog

Op 1 september slaken ouders van schoolgaande kinderen overal te lande weer een collectieve zucht van opluchting, maar die heuglijke eerste schooldag is niet het enige dat verandert.

Vanaf 1 september vallen heel wat coronamaatregelen weg. Zo mochten er slechts acht mensen samenkomen in een woning, vanaf 1 september wordt dat een onbeperkt aantal. Daarmee sneuvelt ook gelijk de laatste beperkende maatregel in de private sfeer.

Ook in de horeca vervallen de meeste maatregelen. In augustus mocht een gezelschap uit maximaal acht personen bestaan, moest er verplicht afstand gecreëerd worden tussen verschillende tafelgezelschappen en gold er een verbod op rechtstaan en bediening aan de bar. Al die beperkingen vervallen vanaf 1 september. Ook de verplichte sluiting van cafés en restaurants tussen 1 en 5 uur valt weg. Enkel de mondmaskerplicht blijft gelden bij verplaatsingen binnen een horecazaak (bijvoorbeeld naar het toilet).

Op activiteiten georganiseerd door verenigingen en clubs zijn eveneens geen beperkingen meer van toepassing. Hetzelfde geldt voor privéfeesten, waarbij er ook weer gedanst mag worden.

Voor kleinere evenementen zullen geen coronamaatregelen meer gelden, tenzij gemeentebesturen daar anders over beslissen: aanwezigen moeten dus niet automatisch meer mondmaskers dragen of afstand houden. Voor evenementen vanaf 200 aanwezigen binnen en 400 buiten gelden de maatregelen in principe wel nog, al kunnen zij altijd gebruikmaken van het Covid Safe Ticket, waardoor de beperkingen eveneens vervallen.

De mondmaskerplicht in het onderwijs vervalt (of toch tenminste wanneer de leerlingen stilzitten), net als in publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen en verenigingen. In steden en gemeenten waar de coronacijfers sterk afwijken van de Vlaamse gemiddelden komen er extra maatregelen. Zo blijft in het Brussels gewest de mondmaskerplicht gehandhaafd.

Beeld Reuters

Militairen weg uit het straatbeeld

Na meer dan zes jaar eindigt op 1 september ook de militaire operatie Vigilant Guardian, de bewakingsopdracht van soldaten op straat, in luchthavens en andere strategische plaatsen. De voorbije maanden werd de operatie in verschillende fasen afgebouwd. De politie neemt de bewakingstaken van de militairen weer over.

Goedkoper naar de psycholoog

Vanaf 1 september heeft iedereen in principe recht op betaalbare psychologische zorg tegen 11 euro per consultatie, en dat tot 20 sessies per jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de eerstelijnspyschologische zorg en de meer gespecialiseerde psychologische zorg. Let op: in de praktijk zal nog niet iedereen vanaf 1 september voor die prijs naar de psycholoog kunnen. Het vrijgemaakte budget van bijna 152 miljoen euro laat nog niet toe om alle klinisch psychologen toe te laten treden tot de overeenkomst, bijgevolg kunnen ook nog niet al hun patiënten hiervan gebruikmaken. De Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen verwacht dat de werking pas vanaf 1 januari volgend jaar in het hele grondgebied op volle toeren kan draaien.