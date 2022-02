Geen sluitingsuur meer in horeca en discussie over mondmaskers voor kinderen: dit ligt vandaag op tafel bij het Overlegcomité

Het staat zo goed als vast dat de coronabarometer van code rood naar code oranje gaat. Daar horen een reeks versoepelingen van de huidige coronamaatregelen bij. Al blijven er nog enkele knopen die het Overlegcomité vanmiddag om 14 uur moet doorhakken. Dit ligt op tafel.

De coronabarometer gaat naar oranje. Daarover zijn de topministers in ons land het eens. Omdat het aantal ziekenhuisopnames nog te hoog ligt, geldt de nieuwe kleurcode wellicht vanaf volgende week vrijdag.

Over de meeste versoepelingen is consensus in de Wetstraat. Dit is al afgeklopt:

• Het nachtleven mag weer de deuren openen. Het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) is daarbij verplicht, zelftests aan de ingang zijn optioneel, maar mondmaskers moeten enkel nog door het personeel gedragen worden.

• Voor de horeca vervalt het sluitingsuur en ook daar zullen klanten geen mondmasker meer hoeven te dragen.

• Daarnaast zullen ook weer concerten met staand publiek toegelaten zijn, met CST en met mondmasker voor het personeel. Voor zittende evenementen binnen verandert vrij weinig: mondmasker en CST blijven in principe de regel.

Niet over alles is er eensgezindheid. Er blijven twee thema’s over die voor discussie zorgen, en waarover vanmiddag nog knopen moeten worden doorgehakt.

• Vooral de mondmaskerplicht in de lagere scholen ligt onder vuur. De onderwijsministers, de kinderrechtencommissaris en de federale oppositiepartijen willen zo snel mogelijk van die verplichting af. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil de maskerplicht iets langer aanhouden, tot na de krokusvakantie, zoals de GEMS-experten adviseren.

• Een tweede discussiepunt is telewerk. Momenteel geldt nog een verplichting van vier dagen per week in de sectoren waarin dat mogelijk is. Werkgeversorganisaties en minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) willen in plaats van een verplichting naar een “sterke aanbeveling”. De federale regering lijkt eerder geneigd om het voorstel van coronacommissaris Pedro Facon te volgen, en naar een verplichting van drie dagen per week te gaan.