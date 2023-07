Geert Jaspaert over de mosselmoord: ‘Jokke Flap is de meest onderdanige mens die ik ooit heb ontmoet: ‘Ja meester, nee meester, excuseer dat ik mij excuseer meester’’

Het was een kleine, weinig ophefmakende zaak, en de publieksbanken van de assisenzaal waren leeg gebleven. Toch maakte de mosselmoord in Haacht een diepe indruk op advocaat Geert Jaspaert. De dader, Joseph Serneels, was een schriel ventje van 59 jaar, wiens flaporen hem al in zijn kindertijd de bijnaam ‘Jokke Flap’ hadden bezorgd. Serneels had zijn 34-jarige zoon in de keuken doodgeschoten met een jachtgeweer, na een ruzie over een pot mosselen. ‘Ik heb later nog veel aan Jokke Flap gedacht. Het was de meest kwetsbare cliënt die ik ooit voor het assisenhof heb verdedigd. En hij had daar nooit mogen staan.’

GEERT JASPAERT «Jaren na de feiten ging ik Jokke Flap nog eens opzoeken. Ik kwam tijdens een fietstocht in de buurt van zijn huisje, en ik wist dat hij al een paar jaar weer vrij was. De assisenjury had hem niet schuldig bevonden aan moord, zoals de procureur had gevraagd, maar aan slagen en verwondingen met de dood tot gevolg: dat scheelt een flink stuk in de strafmaat.

»Na enig zoeken vond ik zijn schabberige onderkomen terug op een smalle landweg buiten Haacht. Aan de overzijde lag een bos waar hij vroeger, zo had hij me verteld, ging stropen. Het was een primitief huisje, geen bel aan de voor-deur, dus ik loerde eens door het raam. Op tafel in het donker zag ik lege melkflessen, een asbak, tabak, plastic zakken.

»Ik liep achterom, waar een oude tractor tussen de hoge brandnetels stond, en een schuurtje met hout. Daar kwam ineens een klein ventje vanachter gekropen die hout aan het kappen was. Hij keek een beetje achterdochtig en herkende me eerst niet, want mijn baard zat in mijn trui. Maar toen ik mijn pet afdeed, klaarde zijn gezicht op: ‘Dag meester!’

»Dat was Jokke Flap. Een beetje zwaarder geworden, maar verder geen haar veranderd. Onderdanig als altijd: ‘Ja meester, nee meester, excuseer dat ik mij excuseer meester.’ Vereerd met het bezoek. Hij vroeg mij binnen in zijn stulp, waar de tijd was blijven stilstaan. Een smal keukentje waar alles plakte van het vet, een zitplaats met een oude houtstoof, een toilet zonder doorspoelsysteem. Telefoon had hij niet, dat vond hij niet nodig. Gezelschap had hij ook niet, nu zijn zoon er niet meer was. Maar hij kloeg niet. Hij leefde van dag tot dag en probeerde zo weinig mogelijk aan het verleden te denken. Hij had alle foto’s van zijn vrouw en zijn zoon weggegooid toen hij vrijkwam. Twee schoendozen vol. Verbrand in het schuurtje achter zijn huis, waar hij ook al zijn vuilnis opstookte. ‘Weg is weg,’ zei hij. Dat was al heel zijn leven zijn overlevingstactiek: alles verdringen en wegvluchten. In zijn werk in de witlofteelt, in het bos aan de overkant van de weg, in zijn stamcafé op de hoek.

»Zijn vrouw was in 1998 gestorven aan kanker. Hij kreeg nog altijd tranen in de ogen als hij over haar sprak. Zijn vrouwke dat hij zo graag had gezien en bij wie hij zo graag onder de sloef had gelegen. Na haar dood was hij met zijn zoon Jan achtergebleven in dat huisje. Jan was vrijgezel, hij had nog nooit een vrouw gehad. Een kolos van een vent, en zijn vader zo’n schraal mannetje: het was een kostelijk gezicht, dat duo. En ze maakten altijd ruzie. Roepen, schelden, tieren. Over alles. Jokke Flap was bang van zijn zoon. Jan kon zijn vader met één hand op-tillen en tegen de muur plakken. Die clash rond de mosselen was de escalatie van een conflict dat al jaren sudderde. Er waren voortdurend spanningen, er vielen harde klappen. Jokke Flap incasseerde. Hij sprak er met niemand over, hij schaamde zich. Tot hij op een dag is ontploft.»

KRUIDEN OP DE MOSSELEN

Op 21 augustus 2003 schoot Joseph Serneels zijn 34-jarige zoon Jan dood met een jachtgeweer, na een hoog-oplopende ruzie over een pot mosselen. Die dag was vader Serneels een kilo mosselen gaan kopen, die hij thuis, na een tussenstop in zijn stamcafé, met selder en ajuin had klaargemaakt aan het fornuis in de piepkleine keuken. ‘Jan had dat vuur ook nodig,’ zal Joseph Serneels later op zijn assisenproces vertellen.

JOSEPH SERNEELS «De mosselen waren bijna klaar en ik vroeg om de pot nog even te laten staan. Toen ik even later terugkwam, stonden de mosselen op tafel in de kamer ernaast en ik begon te eten. Ik vond ze nogal flauw, en wilde kruiden halen in de keuken, maar Jan stond in het deurgat en liet me er niet meer binnen. ‘Fret uw mosselen zo op,’ riep hij. Ik riep terug: ‘Laat mij in de keuken of ik schiet uw kop er af!’ Ik ben naar de berging gegaan en heb het geweer gepakt dat ik gebruikte om fazanten en hazen te schieten.»

Luttele ogenblikken later joeg vader Serneels vanuit de veranda een patroon hagel in de buik van zijn zwaarlijvige zoon. Het schot was dodelijk. ‘Ik wilde schieten, maar niet om hem te doden,’ zegt vader Serneels achteraf.

JASPAERT «En dan is hij weggelopen. Het was niet dat hij het in een vlaag van verstandsverbijstering deed, want hij heeft nog een mossel gepakt. Het smaakte hem niet meer en hij is de rest aan de kippen gaan voeren. Dan is hij het geweer in de Dijle gaan gooien en is hij een pint gaan drinken in zijn stamcafé. Maar ook die smaakte hem niet. Hij heeft ze halfvol laten staan en is terug naar huis gegaan. Pas dan heeft hij een buur verwittigd. Dat maakt hem natuurlijk niet sympathiek, maar als je de voorgeschiedenis kent, begrijp je die man toch beter.»

Talloze keren ging advocaat Jaspaert in de gevangenis op bezoek bij Jokke Flap, de braafste gedetineerde van het land. Als schoonmaker mocht hij overal binnen de muren vrij rondlopen. Het vertrouwen was zelfs zo groot dat hij de stoep aan de buitenkant van de gevangenis mocht vegen.

JASPAERT «Ik heb nooit cliënten geweigerd, de enige voorwaarde was dat ze mij alles moesten vertellen. Voor elke assisenzaak sprak ik mijn cliënten dertig tot veertig uur. Tot ik ze door en door kende. Daar maakte ik een punt van. Ik moest alles van hen weten, zodat ik op het proces niet voor verrassingen kwam te staan. »

Het heeft een hele tijd geduurd eer Jokke Flap mij in vertrouwen nam en vertelde wat er in de jaren voor de feiten was gebeurd. Hoe zijn zoon hem jarenlang ‘de duvel had aangedaan’. Zolang zijn vrouw nog leefde, waren er geen grote problemen, want ook de zoon lag bij haar onder de knoet. Als er ruzie in het huishouden was, kwam zij tussen. Haar wil was wet, en zo was het goed.

»De miserie is begonnen toen ze stierf, en vader en zoon op elkaar waren aangewezen. Jokke heeft lang om zijn vrouw getreurd en begon te drinken. Hij had het huis aan zijn zoon geschonken zodat hij later geen erfenisrechten meer moest betalen, maar had zelf nog woonrecht. De twee maakten ruzie over alles: wie de keuken mocht gebruiken, of de deur open of dicht moest, waar ze aan tafel zaten... De zoon vond dat zijn vader in de weg liep. De vader was bang dat de zoon te laat zou opstaan, daardoor zijn werk zou verliezen, de schulden niet meer zou kunnen betalen en het huis zou verliezen. Het was een zeer angstige man. Getuigen zijn op het proces komen vertellen dat hij bang was in het donker. Hij was ook bang voor de klappen van zijn zoon, die hem soms bij de oren pakte en met zijn hoofd tegen de keukentafel sloeg. Het enige dat ze nog samen deden was oud ijzer ophalen en verkopen.

»Tegenover de buiten wereld liet Jokke Flap nooit iets merken. Had hij een blauw oog, dan was hij zogezegd met zijn fiets gevallen. Op café stoefte hij over zijn zoon die serieus werk had in Antwerpen, bij de douane in de haven. Maar hij voelde zich verschrikkelijk kwetsbaar en was bang dat zijn zoon hem op straat zou zetten.

»Op het proces gedroeg hij zich zoals hij was: overbeleefd, onderdanig, maar ook wantrouwig en stug als hij over zichzelf moest praten. Hij voelde dat hij schuldig was, maar kon zijn eigen gevoelens niet benoemen. Ik heb hem enkel geëmotioneerd gezien als hij over zijn vrouw sprak. Voor de rest zag je wel dat hij zich op zijn ongemak voelde en dat hij niet wist hoe hij zich moest gedragen, maar hij kon zich niet uiten. Nu nog altijd niet, trouwens.»

MIEL COOLS VS. THE BEATLES

Geert Jaspaert is altijd een advocaat van de kleine man geweest. Van mensen die niet meetelden, door de goegemeente gewikt werden, en daarna afgekeurd en weggegooid. Op het proces van seriemoordenaar Ronald Janssen was hij de raadsman van de ouders van slachtoffer Kevin Paulus, het liefje van Shana, die door Janssen werd afgeschilderd als een pestkop uit een marginale familie van ‘white trash’.

Hij verdedigde ook de bouwleraar die een leerling met zijn hoofd in een emmer cement onderdompelde en de verontwaardiging van het hele onderwijsbestel over zich heen kreeg. Hij ging in de clinch met de media als advocaat van de 16-jarige Yasmine uit Rotselaar, die haar zusje van 11 het hoofd insloeg, en maakte daarna mee hoe het gezin van de twee zusjes zich moeizaam probeerde te herenigen. Zijn oudste cliënt was Georges Pirard, de bejaarde dief die geld uit offerblokken stal om te overleven.

HUMO Uw cliënten delen allemaal een soort kwetsbaarheid. Waarom komen ze precies bij u aankloppen?

JASPAERT «Omdat ik hen bescherm tegen de media, denk ik. Ik heb mijn cliënten nooit blootgesteld aan de ogen van de pers, en zelf heb ik ook nooit de televisiecamera’s opgezocht. Bij het proces van Ronald Janssen is er op mijn vraag een mediaverbod voor de advocaten ingesteld. Ik vind dat je zo’n proces niet op straat moet voeren.

»De familie van Kevin Paulus had tijdens het onderzoek al heel veel te verduren gekregen. Eerst was er het pestkopverhaal over Kevin, daarna bleek dat er in het onderzoek naar Ronald Janssen volop was geblunderd. Kevin had niet moeten sterven: dat was voor zijn familie nog de zwaarste klap. Voor het proces begon, wilde de procureur-generaal de families plots ontvangen in een apart lokaal, om zijn medeleven te betuigen, terwijl de televisiecamera’s buiten stonden te wachten. Maar mijn cliënten hebben dat, met mijn instemming, geweigerd. ‘Het is te laat, nu hoeft het niet meer.’ Dat is mij niet in dank afgenomen.

»Van de vijfenveertig assisenzaken die ik heb gedaan, zijn er hooguit vijf waar ik voor betaald ben. Ik kán geen weerloze mensen in de steek laten, zelfs al weet ik dat het niks zal opleveren. Dan werkte ik maar wat harder in andere zaken om geld in het laatje te brengen.»

HUMO Waar komt die gevoeligheid voor mensen in moeilijkheden vandaan?

JASPAERT «Ik heb zelf zware tijden gekend als jonge student, dat zal er wel mee te maken hebben. Ik kom uit een gezin met twaalf kinderen en ben streng opgevoed. Het waren de jaren 60, maar mijn ouders schermden ons af van alles wat naar modernere tijden neigde. Er werd bij ons thuis niet naar de Beatles geluis-terd, maar naar Miel Cools. Ik mocht niet uitgaan, alleen naar de jeugdbeweging.

»Mijn vader had mijn levensloop voor mij uitgestippeld. Ik wilde graag leraar worden, maar hij besliste dat ik rechten zou gaan studeren. Nee zeggen was geen optie. Ik ging studeren in Kortrijk, elke dag met de trein op en af. Ik was een brave jongen, wist niet veel van de wereld, en zeker niet van meisjes. Op mijn 19de is dat veranderd: ik ben toen drie maanden tabak gaan plukken in Canada. Dat was een keerpunt, daar proefde ik van de vrijheid. Ik kwam terug met een baard en had mijn rebelse aard ontdekt. Zo is het conflict met mijn ouders stilaan gegroeid. Ik was een koppigaard, en op een bepaald moment heeft mijn vader mij aan de deur gezet. Ik ben vertrokken met niets anders dan de kleren die ik aanhad.

»Ik heb veel geluk gehad dat het toen niet verkeerd met mij is afgelopen. Ik had een heel gestructureerd leven gekend, en leerde plots de straat kennen, het ‘echte’ leven. Mijn redding was een baantje in de horeca aan de kust en een familie die mij heeft opgevangen alsof ik hun eigen kind was. Zij hebben mij gestimuleerd om te blijven studeren, en zorgden voor werk zodat ik mijn studies zelf kon betalen. Was ik niet bij dat gezin terechtgekomen, dan was ik wellicht met een harde smak op het trottoir beland, aan de drugs geraakt, met de correctionele rechtbank in aanraking gekomen: het leven van veel jongeren die ik later als advocaat voor de jeugdrechter heb verdedigd. Dat ben ik nooit vergeten.

»Doordat ik voor elke frank heb moeten wroeten – zeker in mijn studentenjaren – ben ik nooit mijn belangstelling verloren voor het lot van jeugddelinquenten en mensen met een maatschappelijk zwakkere positie. Ik vind het egocentrisme in onze samenleving stuitend. Dat klinkt als een cliché, maar veel ellende zou voorkomen kunnen worden als mensen wat meer zorg voor elkaar zouden dragen.»

HUMO Is het nog goed gekomen met uw familie?

JASPAERT «Ik heb mijn vader pas na de geboorte van mijn derde kind teruggezien. Ik ben nooit meer een echte ‘familie-man’ geworden, er is toen iets gebroken en het is nooit meer hersteld.

»Ik heb altijd heel veel gewerkt. Niet voor het geld, want ik ben totaal onthecht van materiële dingen. Ik heb geen eigen huis, geen dure wagen, geen fancy kleren... Ik heb altijd gewerkt uit plichtsbesef, omdat ik me verantwoordelijk voelde: voor mijn gezin, voor de mensen die bij mij op kantoor werkten, voor mijn cliënten.

»Ik heb nooit echt genoten van mijn job als advocaat. Ik ben erin gerold onder druk, en die druk is niet meer afgenomen. Ik moet erkennen dat mijn leven er vooral een is geweest van verplichtingen nakomen. Maar ik vind: als je iets doet, doe het dan goed. En dus werkte ik hard, ook in de weekends. De langste vakantie die ik nam, duurde vier dagen.

»Op den duur wreekt zich dat natuurlijk, en dan kun je ineens niks meer. Vorig jaar ben ik, na een carrière van tweeënveertig jaar, moeten stoppen met werken na een hartfalen. Sinds mijn gedwongen pensioen fiets ik ganse dagen, om mijn hoofd leeg te maken. En zo kwam ik zoals gezegd op een dag voorbij het huis van Jokke Flap, een figuur die altijd in mijn achterhoofd is blijven scharrelen. Ik wilde graag een boek schrijven over zijn zaak, maar ik kom er niet toe. Ik kan geen stress meer verdragen.»

BLOTE BORSTEN AAN DE MUUR

Op een zondagochtend neemt advocaat Jaspaert ons mee op bezoek bij Jokke Flap. We lopen onmiddellijk rond het huis naar de achterdeur en gaan naar hem op zoek tussen de koterijen achter zijn koertje. In de verte balkt een ezel en kakelen kippen van de buren. ‘We zijn hier!’ roept Jaspaert. ‘Ik ben er bijna, meester!’ wordt er teruggeroepen vanuit het deurloze toilet. Even later staat hij voor ons, hijst zijn broek op – een punt van zijn hemd blijf tussen de ritssluiting zitten – en schudt ons de hand. ‘Joseph Serneels,’ stelt hij zich voor, en hij verontschuldigt zich voor het feit dat hij zijn gebit niet in heeft en dat het gras in de tuin zo hoog staat.

Binnen toont Serneels ons de plaats waar elf jaar geleden de mosselmoord plaatsvond, een smoezelig keukentje. Hij wijst naar het lage deurgat, dat volledig werd opgevuld door zijn zoon. ‘Hij was heel struis, 134 kilo. En ik mocht niet door,’ mompelt hij. Hij heeft gepoetst, zegt hij, omdat hij wist dat we kwamen. En dan trots: ‘Ik heb een kuisproduct gevonden, Vigor, dat ook in de gevangenis werd gebruikt.’

JOKKE FLAP «Straf spul met ammoniak. Daar moet ge heel voorzichtig mee zijn. Als ge er te veel van gebruikt moet ge alle deuren openzetten.»

JASPAERT «Amai, en dat gebruiken ze in de gevangenis? Dan gaan ze toch alle-maal lopen!»

JOKKE FLAP (lacht) «In de gevangenis werd dat verdund met water. Ik was de enige die dat product mocht gebruiken. Omdat ik heel, heel veel poetste. Ik deed niet anders.»

JASPAERT «Ja, dat weet ik nog. (Tegen ons) Als ik op bezoek kwam, duurde het altijd een hele poos eer ze hem vonden, want hij liep overal alleen rond. Ze wisten nooit waar hij was.»

JOKKE FLAP «Niet dat ik iets verkeerd deed, hoor, meester.»

JASPAERT «Neenee, dat weet ik wel.»

Het huisje is in 1931 gebouwd door zijn grootouders. Jokke Flap is hier geboren, en zijn vader voor hem ook. In 1942 is er nog een bakoven aan het schuurtje bijgebouwd, waar Jokke Flap nu zijn vuil in verbrandt, maar sindsdien is er niks meer veranderd. En dat is Jokke Flap ook niet meer van plan, zolang hij hier woont. Hij gaat ons voor naar de eetplaats met ouderwets behangpapier en als enige versiering een blote-borstenkalender, waar meester Jaspaert meteen een grapje over maakt. ‘Ja maar, ge vindt zo moeilijk nog kalenders tegenwoordig,’ zegt Jokke.

Hij toont waar het jachtgeweer stond: in de berging tegen de muur, vlak naast de eetplaats. Waarom hij een wapen in huis had? Schouderophalend: ‘Gewoon.’ ‘Omdat ge ging stropen, hè, Jokke,’ zegt meester Jaspaert. Hij knikt en lacht: ‘Konijn, haas, fazant, patrijs... Ik maakte dat klaar op grootmoeders wijze, met ajuin. Nooit met drank.’

De advocaat praat gemoedelijk met zijn voormalige cliënt, bijna vaderlijk. ‘Drinkt ge nog? Daar had ge toch ook wat problemen mee, hè, Jokke. We moeten het zeggen zoals het is.’ Nee, hij drinkt niet meer. Dat was één van de voorwaarden bij zijn vrijlating, en daar heeft hij zich aan gehouden. De justitie-assistente komt ook niet meer langs om hem te controleren.

Of hij zijn zoon graag zag? ‘Ja, natuurlijk,’ antwoordt Jokke Flap. ‘Maar vooral als hij niet thuis was (lacht). Als hij terugkwam van zijn werk, was het voor het minste ambras. Hij heeft eens met een riek achter mij gezeten. En altijd schelden: ‘Klootzak, bandiet!’

JASPAERT «Op het proces is door de getuigenissen duidelijk geworden dat heel wat mensen van de familie en in het dorp wisten dat er zware problemen waren. Een buur kwam vertellen dat hij geregeld hoorde schreeuwen in het huisje. Maar Jokke Flap was voor hen een folklorefiguur. Ze zagen hem dikwijls dronken op zijn fiets rijden. Hij werd gepest en uitgelachen, maar hij onderging alles. En niemand greep in. Onbegrijpelijk vind ik dat. Onze maatschappij is zo egocentrisch. Het sociale aspect is verdwenen. Mensen vereenzamen, en soms loopt het dan mis. Zolang het niet bij ons in de achtertuin gebeurt, doen we alsof onze neus bloedt. Ik heb ooit een zware pedofiel verdedigd waar de postbode, de wijkagent én de sociale diensten aan huis kwamen. De seksboeken en pornofilms lagen open en bloot op tafel, en toch was er niemand die ingreep. Dat is pas gebeurd toen hij zich al aan verschillende kinderen vergrepen had.»

BROOD EN SPELEN

HUMO Waarom hebt u er voor dit interview precies de mosselmoord uitgekozen?

JASPAERT «Het is misschien moeilijk te geloven, maar ik ben eigenlijk tegen assisen, en dit dossier heeft mij nog in mijn overtuiging gesterkt. Het was een zaak die nooit voor een volksjury had mogen komen. Dit was geen moord. Die man was schuldig aan de dood van zijn zoon, ja, maar hij had niet het opzet om te doden. Van in het begin heb ik voor de raadkamer gepleit om de zaken te herkwalificeren naar slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Dan zou de zaak voor de correctionele rechtbank komen, en zou hij waarschijnlijk twee of drie jaar cel met uitstel hebben gekregen, mits hij zich voor zijn drankprobleem liet behandelen.

»In de raadkamer kreeg ik gelijk van de voorzitter, die mijn cliënt zelfs wilde vrijlaten in afwachting van zijn proces. Er was geen enkele reden om dat niet te doen: Jokke Flap was geen gevaar voor de maatschappij. Maar het parket ging in beroep en hij moest blijven zitten. De Kamer van Inbeschuldigingstelling besliste dat er van een herkwalificatie geen sprake kon zijn, en dat hij toch voor assisen moest verschijnen. Dat spel heeft 21 maanden geduurd. Intussen zat Jokke in de gevangenis, en daar bleek intussen nog maar eens wat voor een brave duts het eigenlijk was.

»Jokke Flap kwam dus toch voor assisen: het proces begon op 30 mei 2005 – mijn verjaardag, nota bene. Eén week later gaf de jury ons gelijk en werd de zaak geherkwalificeerd naar slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Van wijlen Piet Van Eeckhaut heb ik geleerd dat een jury nooit twee cadeaus geeft, en dat was ook hier het geval: mijn cliënt kreeg de maximumstraf, tien jaar.

»Maar ze hadden me dus ook gewoon van in het begin kunnen volgen, en dan was Jokke Flap helemaal niet voor assisen moeten komen.»

HUMO U pleit tegen uw eigen business, als door de wol geverfde assisenpleiter.

JASPAERT «Assisen draait te veel om winnen en verliezen, om brood en spelen, en te weinig om rechtvaardigheid. Van Ronald Janssen vond ik bijvoorbeeld ook dat hij niet voor assisen had moeten verschijnen. Ik vind het onzinnig om daar een proces van vier weken aan te wijten. Het kost de staat handenvol geld en de nabestaanden krijgen toch geen antwoord op hun vragen. Heb toch wat meer vertrouwen in beroepsrechters, justitie!

»Ik stel me ook vragen bij lange gevangenisstraffen van twintig en dertig jaar, als je toch niks met die mensen doet. Begeleiding in de gevangenissen kun je op je buik schrijven. Dan komen ze na twaalf jaar voorwaardelijk vrij, verbitterd. Correctioneel zijn er veel meer mogelijkheden om de mensen te begeleiden. Doe ze een tijdje zitten, zodat ze weten wat een gevangenisstraf is, maar geef ze daarna weer een kans en volg ze van dichtbij op.»

HUISJE WELTEVREE

Jokke Flap was blij met zijn straf van tien jaar. Na drie jaar kwam hij voorwaardelijk vrij en kon hij terugkeren naar zijn huisje in Haacht, dat hij na de dood van zijn zoon had teruggeërfd. Of hij gelukkig is, vragen we. ‘Héél gelukkig,’ antwoordt hij. De buren doen intussen ook weer normaal.

JOKKE FLAP «In het begin bekeken ze mij wel scheef, maar nu is dat over. Niemand zegt nog iets. Ik ben hier tevreden. Ik heb spijt dat ik het gedaan heb, maar ik ben eigenlijk opgelucht dat ik geen schrik meer moet hebben. Ik zag mijn zoon graag, maar niet zoals mijn vrouw. Voor haar heb ik geweend. Voor mijn zoon niet.»

Of hij zijn zoon dan niet mist, willen we nog weten. In het begin niet, zegt hij. ‘Ik was vooral blij dat de ruzies voorbij waren. Nu mis ik hem soms wel. Als ik iets zwaars moet verplaatsen of zo.’