‘Geluk is een uitvinding van Walt Disney’: 12 verhalen uit de nieuwe Humo

Dianne Van Hoorde en haar dochter Sabine Beckers: ‘Danneels heeft alles toegedekt. Die mens heeft meer kwaad gedaan dan eender welke crimineel’

Als de nieuwe VRT Canvas-documentaire ‘Godvergeten’ iets aantoont, dan wel dat seksueel misbruik zich niet laat vangen in een pushbericht als er weer eens een dader is gestrikt. Het is een traagwerkend gif dat niet alleen het misbruikte kind verplettert, maar een hele familie in zijn greep houdt. ‘Die paters hebben ons hele gezin naar de knoppen geholpen.’

Philippe Geubels & Jade Mintjens: – ‘We hebben nog nooit ruziegemaakt. Kun jij dat wel?’ – ‘Nee, maar het is onzin dat je dan geen goede relatie hebt’

In zondagavondquiz ‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’ kan alles wat tijdens het programma wordt gezegd, even later terugkeren als antwoord op een pas verzonnen vraag. Philippe Geubels (42) is de onderkoeld joviale presentator, Jade Mintjens (24) de tomeloos enthousiaste aanvoerder van het team vragenmakers.

Philippe Geubels en Jade Mintjens Beeld Johan Jacobs

Brigitte Bardot: ‘Zwijg me van milieuactivisten! Van die bedriegers moet je niks verwachten’

‘Ik weet niet waarom ik zo blijf vechten,’ zucht Brigitte Bardot (88), over wie nu op Netflix de serie ‘Bardot’ loopt. ‘Ik knal telkens weer met mijn hoofd tegen dezelfde muur van domheid en hatelijkheid. Zo afmattend!’ De Franse diva heeft het niet over een moeilijke regisseur, de roddelblaadjes of #MeToo: sinds ze de filmwereld vijftig jaar geleden vaarwel zei, zet ze zich onverdroten in voor het dierenwelzijn.

Nadia Naji, co-voorzitter van Groen: ‘In het asieldebat heeft extreem-rechts gewonnen’

Nadia Naji (31) zit amper twee jaar in de politiek, maar haar guitige naturel en vurige debatskills bieden Groen hoop in bange dagen. De partij heeft het lastig, maar Naji is strijdbaar. ‘Trollen, haters of mensen die niet in mij geloven: ik heb het allemaal al gehád. Bring it on!’

Cynthia Bolingo: ‘Soms is het leven een beetje saai, dus heb ik me eens kaalgeschoren’

Als er een medaille voor moed en volharding bestond, hing ze rond de nek van Cynthia Bolingo (30). Hoe snel de Brusselse sprintbom ook loopt – op het WK snelde ze met een nieuwe Belgische recordtijd naar de finale van de 400 meter – de rampspoed afschudden lukt haar niet. ‘Sporters zouden wat zachter voor zichzelf moeten zijn.’

Cynthia Bolingo Beeld Marco Mertens

Smail Farisi na de vrijspraak: ‘Ik ben nog altijd bang van rugzakken. In de metro ben ik nooit op mijn gemak’

Het appartement van Smail Farisi (38) was maandenlang het safehouse voor de daders van de aanslag in metrostation Maalbeek. Toch werd hij vrijgesproken. Farisi is volgens zijn advocaten naïef, subdebiel en niet in staat grenzen te stellen, maar in een lang gesprek met Humo over de voorbije zeven jaar komt hij behoorlijk filosofisch uit de hoek: ‘Geluk is een uitvinding van Walt Disney.’

Geweld bij jongeren (slot): ‘Voor veel jongeren is het entertainment. Zoals gezinnen naar ‘Thuis’ kijken, bekijken zij filmpjes vol geweld’

Met willekeurige knokpartijen en zinloos geweld profileren jonge vechtersbazen zich als ‘de strafste’ of ‘de stoerste’. Wat moeten we met die boefjes, die liever aan hun imago dan aan hun toekomst denken? ‘Het is vandaag moeilijker dan vroeger om jong te zijn. Eén verkeerde blik in de metro en hup, er vliegt een vuist tegen je gezicht.’

De transitie van Rikkie Kollé, Miss Nederland: ‘Ik wist al heel vroeg dat ik iemand anders was: die piemel zat in de weg, ik wilde van dat ding af’

In shock was ik, toen ik hoorde dat de prachtige Miss Nederland Rikkie Kollé (23) online doodsbedreigingen kreeg. Zelf had de allereerste transgender miss wel verwacht dat niet iedereen even blij zou zijn met haar verkiezing, maar op haatberichten als ‘je gaat eraan als ik je tegenkom’ en ‘pleeg alsjeblieft zelfmoord’ was ze niet voorbereid.

Delphine Lecompte schrijft Herman Brusselmans: ‘Vergeet niet dat ik 13 was, een onnozel geil driftig wicht. Een kind’

Columniste Delphine Lecompte schreef 56 brieven aan onder anderen Iggy Pop, Sinéad O’Connor, David Lynch, Diana Ross en Jezus Christus. Die zijn nu gebundeld in ‘Wilde brieven aan woestelingen’, dat op 8 september verschijnt. Hier een voorproefje, waarin Delphine zich richt tot haar schrijfbroeder Herman Brusselmans.

Flor Van Severen Beeld Saskia Vanderstichele

Flor Van Severen: ‘Van mijn 14de tot mijn 17de blowde ik elke dag. Ik verlies me nog altijd makkelijk in de roes’

Op je eerste draaidag voor televisie meteen met je schoonzus moeten kussen: Flor Van Severen was er even niet goed van. In seizoen 2 van ‘F*** You Very, Very Much’ maakt hij zijn televisiedebuut als Kopieboy, de nieuwe love interest van An Ceulemans alias Frances Lefebure, de vrouw van zijn broer Boris dus.

Sophie Straat: ‘Er komt geen einde aan: over dertig jaar lossen die Reuzegommers het op voor hun zonen’

Sophie Schwartz (29) en haar partner Wieger Hoogendorp vormen samen Sophie Straat. De band huwelijkte op ‘Smartlap is niet dood’ de woede van de punk uit aan het levenslied, schopte onlangs Pukkelpop een geweten, en staat zondag op ManiFiesta in Oostende.

Johnny Rotten: ‘Tot het laatste moment wilde ik Nora gelukkig maken. Ze is gestorven met een lach op haar gezicht’

Dit voorjaar verloor John Lydon – die zich de laatste jaren weer vaker als Johnny Rotten laat aanspreken, zijn alias bij Sex Pistols – zijn vrouw Nora Forster aan alzheimer. Nu hij ongewild de handen weer vrij heeft, is er een nieuwe plaat én een nieuwe tour. Maar eerst dit.