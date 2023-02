Geraldine Kemper: ‘Mensen zijn erg hard voor elkaar, we zouden allemaal iets liever mogen zijn’

Is de deuger verdwenen of wordt er in stilte nog volop gedeugd? Humo zoekt en onderzoekt de gutmensch in bekende medemensen. Deze week: ‘Big Brother’-presentatrice Geraldine Kemper (33).

GERALDINE KEMPER «Na de dood van mijn oma vonden we in haar portemonnee een spreuk terug: ‘Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet u dat ook een ander niet.’ Dat is het levensmotto in onze familie, want mijn moeder had aan de muur een vergelijkbare zin ingelijst: ‘Behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden.’

»Ik probeer in mijn leven vooral respectvol met mijn medemensen om te gaan. In de televisiewereld is dat niet zo vanzelfsprekend. Ik ontmoet geregeld presentatoren die nogal uit de hoogte doen en ervan uitgaan dat alles precies verloopt zoals zij willen. Ik zou het echt behoorlijk kut vinden als mensen dat gedrag ook ooit bij mij zouden bespeuren.»

HUMO Ik spreek hier dus niet met de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk?

KEMPER (lacht) «Dat sowieso niet.»

HUMO Vlaanderen kent je van ‘Big Brother’, maar in Nederland maak je ook meer maatschappelijk bevlogen programma’s. Met ‘Geraldine en de vrouwen’ heb je seksueel misbruik aangekaart.

KEMPER «Dat was een bijzonder project, waar ik anderhalf jaar aan heb mogen werken. Het is ongelofelijk wat mensen elkaar kunnen aandoen. Letterlijk: je kunt het vaak echt niet geloven.»

HUMO Heeft dat je mensbeeld of manbeeld veranderd?

KEMPER «Ik probeer nog altijd vooral het goede in de mens te zien. Tegelijk was het een programma dat onder mijn huid kroop, de gruwelijke details bleven thuis door mijn hoofd spoken. Gelukkig konden we er in ons team goed over praten, maar ik merkte wel dat ik na een draaidag vaak geen zin meer had om nog intiem te zijn met mijn partner. Gelukkig begreep hij dat ook wel.»

HUMO Jouw vriend is ook begaan met de vrouwenzaak?

KEMPER «Hij is zelfs een grotere feminist dan ik. Hij heeft me geweldig geïnspireerd om naar debatavonden en workshops over gendergelijkheid te gaan. Dan zat hij daar met vier andere mannen in een volle zaal bij een lezing over de orgasmekloof.»

HUMO Vorig jaar was er enige ophef over de cover van het blad ‘Linda’, waarop jij en andere vrouwen topless stonden om de vrouwenborst te normaliseren.

KEMPER «De kritiek was dat we te weinig naar variatie in vrouwenlichamen hadden gekeken.»

HUMO Je hebt ook onmiddellijk je excuses aangeboden.

KEMPER «En ik ben meteen in gesprek gegaan met de vrouwen die kritiek hadden. Ik begreep hen wel. Een covermodel mag best voor verandering pleiten en zeggen: ik wil dat alle vrouwen van Nederland zich kunnen identificeren met de vrouwen op deze foto.

»Als ik kritiek krijg, probeer ik daar altijd goed mee om te gaan: niet direct boos worden, maar juist naar de ander luisteren. De wereld verandert en visies veranderen, je kunt blijven leren.»

HUMO Toch heb ik soms het idee dat deugende mensen ook erg hard kunnen zijn als het over elkaars goede bedoelingen gaat.

KEMPER «Mensen zijn sowieso erg hard voor elkaar, we zouden allemaal gerust iets liever mogen zijn.»

HUMO Ben je veel bezig met het milieu?

KEMPER «Ik koop zo weinig mogelijk nieuwe kleding, ik ben een grote tweedehands- en Vinted-shopper. Verder rij ik elektrisch, maar ik heb ook wel een camper, dus dat gaat me hier wat deugpunten kosten. Maar ik neem wel minder het vliegtuig, nu ik met die camper op reis ga.

»Ik eet ook bijna geen vlees meer, maar wel nog vis. Ik probeer dan voor de Hollandse vis te gaan, voor sliptongetjes en kabeljauw.»

HUMO Ik noteer bij dit onderwerp: goed bezig.

KEMPER «Eigenlijk eet ik veel te veel vis, hoor, dus haal gerust wat punten van mijn score. Het is moeilijk voor mij om te minderen. Ik kom ook uit het vissersdorp Volendam, dus vis zit echt in mijn bloed.»

HUMO Moet ik verder nog ergens rekening mee houden?

KEMPER «Nee, ik ga voor een 70.»

HUMO Je bent de allereerste in deze rubriek die zelf een score voorstelt.

KEMPER «Het mag ook iets hoger zijn, hoor. Dan maak ik direct een goede indruk bij de Belgische lezers.»

Deugscore: 81/100