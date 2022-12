Gert Verhulst over dure ticketprijzen van zijn musicals: ‘De nieuwste loopt pas in 2023, je kan nog sparen’

‘Had je tien miljoen, wat zou jij dan doen?’ Mooi waren de tijden toen Gertje ons die vraag kon stellen en we konden dromen van honderd liters limonade en kilo’s chocolade om aan iedereen uit te delen, in plaats van er onze energiefacturen, inderhaast geplaatste zonnepanelen en volle winkelkarren mee te moeten betalen. Laat staan dat we onszelf na al die rekeningen nog op een musical van Studio 100 zouden kunnen trakteren. Toch, Gert?

Gisteren stelde Studio 100 in Antwerpen de cast voor van de Vlaamse versie van de ‘musical der musicals’, ‘Les Misérables’. Op de rode loper keuvelde CEO Gert Verhulst met een showbizz-reporter van HLN.be over alle redenen waarom je de musical móét gezien hebben, tot de reporter opmerkt dat fans van het genre wel een flinke duit mogen neertellen voor al die fantastische shows die Studio 100 op ons loslaat.

We sommen even op. Vanaf 14 december kan u naar ‘Vergeet Barbara’, een zogeheten feelgood-musical met muziek van Will Tura, waarvoor de ticketprijzen variëren tussen 42 en 205 euro. Vanaf 23 maart 2023 is er ‘Red Star Line’, een musical over de miljoenen mensen die vanaf 1800 vanuit Antwerpen naar de VS trokken met de wereldberoemde rederij. Voor dat spektakelstuk telt u tussen de 57,95 en 135 euro neer. Vanaf 15 oktober 2023 kan u dan genieten van ‘Les Misèrables’, waarvoor u reguliere tickets kan scoren tussen de 49,95 en 89,95 euro.

Wie op zo’n avondje uit ook nog graag ter plaatse wil parkeren (15 euro), een programmaboekje wil kopen (14 euro) of eten en drinken in het restaurant van Studio 100 (een rib uit uw lijf), mag al helemaal z'n spaarvarken openbreken.

Natuurlijk: professioneel gebracht entertainment kent z’n prijs. Kwaliteit mag iets kosten. De evenementenbranche heeft het ook zwaar gehad tijdens de coronacrisis. Etcetera. Maar wanneer een reporter, zeer terecht, opmerkt dat de prijzen bij Studio 100 voor de doorsnee Vlaming in tijden van gierende inflatie en historische energieprijzen toch wel érg hoog liggen, kan één van de rijkste ondernemers van het land wellicht iets tactvoller antwoorden dan: ‘De nieuwste musical gaat pas in première op 15 oktober 2023, dus er is nog even tijd om een beetje te sparen. Tegen dan is het spaarboekje alweer vol, hoop ik.’

Lees: zodat u het vervolgens weer integraal op dat van hem kan deponeren.

Tijdens de coronacrisis maakte Verhulst zich al niet populair door in een interview te stellen dat de Vlaming, in vergelijking met alle andere grote parken in de wereld, ‘blij mag zijn met 8 euro voor een ballon in Plopsaland’. ‘Alles kost geld’, zei hij toen, en: ‘Wat koop je tegenwoordig nog voor 8 euro?’.

In elk geval geen parkeerplaatsje bij een Studio 100-musical.