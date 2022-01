Golden Globes uitgereikt via Twitter, eerste transgender winnares zorgt voor historisch moment

Vannacht maakte de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisatie achter de Golden Globes, bekend wie dit jaar een beeldje mag bijzetten op de schoorsteenmantel. Dat gebeurde niet zoals gebruikelijk in een groteske show overgoten met een legertje pronkende wereldsterren, maar via een simpele reeks tweets. De meest begeerde prijzen gingen naar The Power of the Dog als beste dramafilm, terwijl Steven Spielbergs remake van West Side Story de prijs in de musical of comedycategorie wegkaapte. Michaela Jaé (MJ) Rodriguez schreef geschiedenis als eerste transgender winnares ooit.

‘The Power of the Dog’ (★★★★½) maakte zijn favorietenrol waar met bekroningen voor beste dramafilm, beste regisseur (Jane Campion) en beste mannelijke bijrol (Kodi Smit-McPhee). De glansrol van Benedict Cumberbatch werd echter niet in een edelmetaal omgezet, Will Smith kaapte de prijs voor beste acteur in een dramafilm weg dankzij zijn vertolking als vader van tenniszussen Serena en Venus Williams in King Richard.

Will Smith wint met 'King Richard' de prijs voor beste acteur in een dramafilm. Beeld Photo News

De vreselijke dialogen en het slechte acteerwerk deerden blijkbaar niet, want ‘West Side Story’ (★★½☆☆) werd, tegen alle verwachtingen van Onze Man in, bekroond als beste comedy of musicalfilm. Terwijl grote favoriet ‘Belfast’ tevreden moest zijn met slechts één verzilvering van zeven nominaties: de prijs voor beste screenplay (Kenneth Branagh)

TELEVISIE

Maar achteraf bleken alle ogen gericht op een relatief kleinere prijs: Michaela Jaé (MJ) Rodriguez schreef geschiedenis met haar beeldje voor beste actrice in een televisieserie. Zij won als eerste transgender actrice ooit een Golden Globe, voor haar rol als Blanca Rodriguez in ‘Pose’.

O Yeong-su wint de prijs voor beste mannelijke bijrol in een serie, miniserie of televisiefilm. Beeld Netflix

De andere opzichtige winnaar was Koreaanse acteur O Yeong-su (77), hij nam de award van beste mannelijke bijrol in een serie, miniserie of televisiefilm in ontvangst voor zijn rol in de uiterst populaire Netflixreeks ‘Squid Game’ (★★★★☆). ‘Succession’ (★★★★★) won verdiend de prijs voor beste dramaserie en ook acteurs Sarah Snook en Jeremy Strong vielen in de prijzen.

TWITTER

Dat er voor de 79ste editie van de filmprijzen geen live uitreiking plaatsvond, was geen hippe keuze van de HFPA, maar een gedwongen gevolg van de bergen kritiek die ze over zich heen kregen. De organisatie werd veelvuldig beschuldigd van racisme, seksisme en een gebrek aan diversiteit, daarentegen zouden ze vooral focussen op vriendjespolitiek, corruptie en pesterijen. Daardoor liet de Amerikaanse zender NBC reeds in mei weten het gala niet uit te zenden en stonden filmsterren ook niet te springen hun naam te koppelen aan het evenement.

Grote sterren als Scarlett Johansson boycotten het evenement al jaren en ook Tom Cruise stuurde zijn drie Golden Globes terug uit protest. Lang werd verwacht dat de prijsuitreiking verleden tijd was, maar dit jaar houden ze toch nog vol. Of ze hun imago kunnen omgooien is nog maar de vraag. Net zoals hoe gelukkig de winnaars zijn met hun bekroning.