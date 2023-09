Google is 25 jaar oud: ‘Mensen dachten dat zij iets zochten op Google, maar Google doorzocht hén’

Google is jarig. Vijfentwintig jaar nadat twee studenten een zoekmachine startten in een garage is ons leven voorgoed veranderd - en staat Google meer dan ooit onder druk. Een achtergrondverhaal over de best bezochte website ter wereld.

Google wordt vandaag 25 jaar. Pas 25 jaar, al is het soms moeilijk voor te stellen hoe het leven was vóór Google. Als je je plotseling afvroeg hoe dolfijnen zich voortplanten, hoe kwam je daar dan achter? Was het bestaan gemoedelijker, toen je baas en je nieuwe vlam jou nog niet konden googelen?

Miljarden mensen gebruiken Google nu elke dag om uit te zoeken in welk restaurant ze willen eten, hoe lang zalm in de oven moet of wat die gekke huiduitslag kan zijn. We kunnen virtuele wandelingen door bijna elke straat in de wereld maken en weten vooraf hoe lang we onderweg zullen zijn naar onze bestemming. ‘De kracht van Google is voor iedereen voelbaar’, zegt Jim Lecinski dan ook. Hij is voormalig onderdirecteur van Google, nu marketingprofessor aan Northwestern University in Chicago.

Op 4 september 1998 registreerden Larry Page uit Michigan en Sergey Brin, geboren in Moskou, hun nieuwe onderneming. Het bedrijfje was gevestigd in een garage in de omgeving van San Francisco. Page en Brin hadden elkaar daar ontmoet op de campus van Stanford University en hadden een vernieuwende manier bedacht om online zoekresultaten te rangschikken.

Hoe meer webpagina’s naar een bepaalde site linkten, des te hoger die op de resultatenpagina kwam te staan, want met veel links moest de inhoud wel relevant zijn. In die tijd, rond het jaar 2000, stond slechts een kwart van alle informatie in de wereld online. Page en Brin wilden informatie beter organiseren en toegankelijker maken. ‘Het is duidelijk dat de oorspronkelijke missie niet alleen is volbracht, maar zelfs is overtroffen’, zegt Lecinski.

Waar googelden we in België het meest op sinds 2004?

1. Facebook

2. YouTube

3. Google

4. Hotmail

5. HLN

6. Weer

7. Meteo

8. Traduction

9. Telenet

10. You

Bron: Google Trends

Recepten

In zekere zin heeft Google niet eens zo veel veranderd, vindt James Cortada, die aan de universiteit van Minnesota de geschiedenis van informatie onderzoekt. We googelen nu wat mensen tweehonderd jaar geleden ook al opzochten, schetst hij: recepten, nieuws en gezondheidstips. ‘In de 21ste eeuw betekent googelen zoeken via internet. In de 18de eeuw was googelen dingen opzoeken in een boek. De hulpmiddelen veranderden, maar niet de gewoonten.’

Google is nu de meest bezochte website ter wereld. Volgens analisten van Statcounter verloopt ruim 90 procent van de wereldwijde zoekopdrachten via Google. Er is inmiddels ook een webbrowser (Chrome), een e-maildienst (Gmail), kaarten van elke denkbare plek in de wereld (Maps), een plek om bestanden op te slaan en te delen (Drive), een besturingssysteem voor smartphones (Android), en nog een hele serie digitale producten. Maar moederbedrijf Alphabet verdient zijn gigantische omzet van 283 miljard dollar nog steeds vooral met zoekresultaten en de advertenties die ertussen staan.

De search Engine van Google zoals hij er uit zag in 1998. Beeld webdesignmuseum.org

Dat heeft een schaduwkant. Google is de uitvinder van wat Harvard-hoogleraar Shoshana Zuboff ‘surveillance-kapitalisme’ noemt. In 2001 ontdekte Google dat je van menselijk gedrag een verkoopbaar product kunt maken, beschrijft zij. Brin en Page hadden toen een machine gebouwd die geweldig goed kon zoeken, maar verdienden er geen geld mee. Advertenties vonden ze geen goed idee, hadden ze eens in een paper geschreven, want daarmee zou de zoekmachine de belangen van adverteerders dienen, en te weinig de behoeften van de consument. Maar hun investeerders dreigden weg te lopen.

In die periode viel het de datawetenschappers van Google op dat ze clicks en zoektermen van gebruikers konden analyseren om een idee te krijgen van de gedachten, gevoelens en interesses van die mensen, zonder dat die dat zelf doorhadden. Zo kon Google voorspellen waar ze in de toekomst op zouden klikken, en advertenties precies plaatsen op schermen van de gebruikers die er het gevoeligst voor zijn. ‘Mensen dachten dat zij iets zochten op Google, maar Google doorzocht hén’, omschreef Zuboff.

Verdienmodel

De verkoop van gerichte, gepersonaliseerde advertenties redde Google van de financiële ondergang, en het werd het verdienmodel voor veel meer bedrijven in de techindustrie, zoals Facebook. Criticus Zuboff maakt zich zorgen over de autonomie van mensen, als die beïnvloed kunnen worden dankzij alle data die continu meekijkende computers ophalen.

Met name de EU heeft privacyregels ingevoerd die dat ‘surveillance-kapitalisme’ aan banden leggen. Ook in het Amerikaanse Congres liggen inmiddels wetsvoorstellen die een einde moeten maken aan marketing met behulp van heimelijk verzamelde online data. Google staat onder druk. Europese toezichthouders deelden al enorm hoge boetes uit vanwege oneerlijke concurrentie, en ook de VS beschuldigt de techreus daarvan.

Eerder dit jaar ontstond paniek in het bedrijf, berichtte The New York Times, omdat concurrent OpenAI als eerste een revolutionaire chatrobot op basis van kunstmatige intelligentie (AI) presenteerde, ChatGPT. Het zou een nieuwe manier zijn om informatie te zoeken op het internet - zonder Google. De techgigant werkte zelf ook al jaren aan zo’n robot, maar vond de technologie nog niet veilig en nauwkeurig genoeg om hem op de markt te brengen. Nu liep Google plots achter de feiten aan.

ChatGPT

‘Met AI zal de resultatenpagina van zoekmachines verdwijnen, en dat is waar ze het meeste geld mee verdienen’, schreef Paul Buchheit, een van de makers van Gmail, vorig jaar op (toen nog) Twitter. Zoals Google ooit de Gouden Gids overbodig maakte, zal AI nu Googles zoekfunctie overbodig gaan maken, denkt hij. Google boet ook aan macht in op de markt voor digitale advertenties. In 2017 ging bijna 35 procent naar Google, maar sindsdien is het marktaandeel ruim onder de 30 procent gezakt. Onder meer TikTok blijkt een platform dat adverteerders wegtrekt.

In reactie op ChatGPT bracht Google prompt alsnog zijn eigen AI-robot Bard naar buiten, en een met AI uitgebreide zoekmachine in de Google-app. Die presenteert niet langer een lijst met links naar relevante websites, maar genereert op basis van online bronnen zelf ook een blok tekst waarin het antwoord op je vraag besloten moet liggen. De robot geeft suggesties voor vervolgvragen en andere relevante informatie.

Oud-Googeler Lecinski denkt dat Google een integraal onderdeel van ons bestaan zal blijven. ‘Google stopt niet bij het zoeken. Google wil onze assistent in het dagelijks leven worden, een virtuele sidekick die altijd klaar staat om ons productiever en beter geïnformeerd te maken of zelfs de stemming te verlichten met een grapje van AI Bard.’

