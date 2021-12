Groteske horror en verrassende pareltjes: dit zijn de grootste kanshebbers bij de ‘Oscars voor gaming’

In de game-industrie gaat inmiddels meer geld om dan in de film- en muziekindustrie samen. Bij een volwassen entertainmentvorm horen dan ook serieuze prijzen. Komende donderdag worden The Game Awards, de Oscars voor computerspelletjes, uitgereikt. Wat zijn nu de grootste kanshebbers? Gamerecensent Anton Damen zet ze op een rij.

Terwijl de uitreikingen van de Oscars, de Emmy’s en de Grammy’s jaar in, jaar uit minder bekijks trekken, is er één awardshow die qua aandacht en publiek wel een begerenswaardig stijgende lijn vertoont: The Game Awards, dit jaar op 9 december. Dat is ook geen wonder. Computergames zetten tijden geleden een schijnbaar niet te stoppen opmars in. Inmiddels is de game-industrie die van de film én muziek ruimschoots voorbijgestreefd. Over twee jaar moet de magische grens van 200 miljard dollar worden aangetikt.

In 2021 werd vrolijk voortgeborduurd op die trend. De nieuwste PlayStation en Xbox zijn, mede door het wereldwijde chiptekort, bijna continu uitverkocht en de net geüpgradede Nintendo Switch is haast niet aan te slepen. Los van deze economische wapenfeiten barstte het afgelopen jaar van de artistieke successen en innovatieve verrassingen.

Kijkcijferrecord

De genomineerden voor de The Game Awards, die donderdag voor de achtste keer in Los Angeles én online worden uitgereikt, weerspiegelen dat. Het kijkcijferrecord van vorig jaar, toen wereldwijd 85 miljoen kijkers live inschakelden via onder andere YouTube, Facebook, Twitch, Twitter en TikTok, sneuvelt waarschijnlijk.

Het is een divers geheel, met letterlijk en figuurlijk voor elk wat wils. Eigenlijk is de enige grote afwezige ‘Halo Infinite’, maar dát komt omdat die belangrijke Xbox-klapper pas een dag voor de show in de winkels ligt en zich daardoor pas volgend jaar kan kwalificeren.

Net als bij de Oscars zijn de kanshebbers netjes verdeeld in verschillende categorieën, alleen is er naast ‘beste regie’ en ‘beste geluid’ ook een ‘beste vechtspel’ en ‘beste mobiele spel’. En net als bij de recente uitreiking van de Gouden Kalveren is de categorie voor ‘beste vertolking’ genderneutraal.

Wat zijn de belangrijkste kanshebbers voor een award?

Game van het jaar

Genomineerd:

- Deathloop

- It Takes Two

- Metroid Dread

- Psychonauts 2

- Ratchet & Clank: Rift Apart

- Resident Evil Village

Op dit lijstje valt niets af te dingen: het zijn stuk voor stuk titels die je gespeeld moet hebben of waar je deze kerstvakantie lekker je tanden in wil zetten. De horror van ‘Resident Evil Village’ is niet bijster vernieuwend, maar wel een welkome terugkeer naar de groteske roots van de serie.

Het psychedelische platformspel ‘Psychonauts 2’, na zestien jaar een rijkelijk laat vervolg, is ook niet voor de bangeriken onder ons. ‘Metroid Dread’, dat andere late vervolg − bijna twintig jaar in dit geval − is volgens velen het allerbeste spel dat dit jaar op de Nintendo Switch uitkwam. De titel van het tot het eind verrassende pareltje ‘It Takes Two’ verraadt het al: dit spel moet je met zijn tweetjes spelen.

De strijd gaat waarschijnlijk tussen ‘Ratchet & Clank’ en ‘Deathloop’. De eerste is een kleurrijk avontuur voor jong en oud dat zich qua animaties kan meten met de beste films van Disney én het onderste uit de PlayStation 5-kan haalt. Kijkt de jury naar originaliteit en balans, dan moet ‘Deathloop’ er met de hoofdprijs vandoor gaan. Deze schietgame zit ongelooflijk vernuftig in elkaar, waarbij het gegeven van een zichzelf repeterende dag aanzet tot heel goed observeren en experimenteren.

Beste familiespel

Genomineerd:

- It Takes Two

- Mario Party Superstars

- New Pokémon Snap

- Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

- WarioWare: Get It Together!

Welke het ook wordt, aan deze titels beleeft het hele gezin pret deze decembermaand. In huize Damen is ‘Mario Party Superstars’ ongeslagen favoriet. De overduidelijke winnaar in deze categorie heet sowieso Nintendo, want op ‘It Takes Two’ van EA na leverde deze ontwikkelaar alle genomineerden.

Beste vertolking

Genomineerd:

- Erika Mori als Alex Chen (Life is Strange: True Colors)

- Giancarlo Esposito als Anton Castillo (Far Cry 6)

- Jason E. Kelley als Colt Vahn (Deathloop)

- Maggie Robertson als Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

- Ozioma Akagha als Julianna Blake (Deathloop)

Hollywood-bad guy Giancarlo Esposito, bekend als Gus Fring in de tv-serie ‘Breaking Bad’, is het meest ervaren en wist het doorsnee ‘Far Cry 6’ toch memorabel te maken. Het acteursduo in ‘Deathloop’ werkte mij met hun gehakketak vooral op de zenuwen. En maakt Maggie Robertson niet alleen maar indruk, omdat ze een 3 meter lange vampier speelt? Het personage dat de meeste emotionele snaren beroerde, werd neergezet door debutante Erika Mori in ‘Life is Strange’. Die verdient de award het meest.

(AD)