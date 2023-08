Guy Mortier (80) sprak met Rik Van Looy (90): de extra’s

De ochtend is rijk aan stevige koffie en sterke verhalen geweest, nu is het middag en stelt Rik ons voor iets te gaan eten in zijn favoriete restaurant in Olen (‘Dat klapt wat gemakkelijker’).

Een welgemikte selectie uit beide uitvoerige gesprekken (en nog een derde, een week later) kunt u lezen in de papieren Humo van deze week; maar omdat die maar zoveel bladzijden telt als hij heeft en lang niet alles erin kon, bieden wij u hierbij aan, te nemen of te laten: Rik Van Looy, the best of the extras.

HET WK EN HOE HET TE WINNEN

GUY MORTIER Het WK wordt dit jaar uitzonderlijk vroeg gereden, twee weken na de Tour al. Zal dat een rol spelen?

RIK VAN LOOY «Volgens mij is dat juist een goeie zaak. Ze zeggen altijd: als je uit de ronde van Frankrijk komt, ben je vermoeid. Dat is flauwekul hè jong. Als je uit de Tour komt, ben je sterk en in vorm! Zeker de toppers.»

G.M. Met Evenepoel, Van Aert en Philipsen hebben de Belgen drie kopmannen in Glasgow: zal dat werken, denk je?

VAN LOOY «Met drie kopmannen, drie winners ook nog eens: dat wordt volgens mij, met wat ik ervan ken, een heel groot probleem.»

G.M. Ik ken er niks van, maar..

VAN LOOY «Jawel, Guy, jij kent dat wel. Je moet dat gewoon als mens bekijken. Het is het WK. Je bent kopman en voelt je goed en je mag niet rijden achter een andere kopman . Wat dan? Er is maar één WK per jaar, hè. Volgend jaar ben je misschien niet geselecteerd of ben je geblesseerd. Zoveel kansen om wereldkampioen te worden krijg je niet.»

G.M. Maar overheerst bij die mannen niet het besef: één van ons moet wereldkampioen worden, een Belg?

VAN LOOY «Ik zal het cru stellen, Guy. Gun jij het iemand anders om wereldkampioen te worden als je ’t gevoel hebt dat je zelf kunt winnen?»

G.M. Maar kan de wielerbond niet een afspraak maken…

VAN LOOY «Den bond heeft niks te zeggen aan de coureurs.»

G.M. …bijvoorbeeld dat als een Belg wereldkampioen wordt, iedereen een bepaald bedrag krijgt. Een stevig bedrag.

VAN LOOY «Wel, dan word ik nog altijd liever zélf wereldkampioen dan dat gij dat wordt, hè (gelach).»

G.M. Dus jij zou maar één gedachte hebben: hoe kan ik winnen?

VAN LOOY «Ik wel, ja. Als je naar het WK gaat, wil je wereldkampioen worden. En zo denken Van Aert, Evenepoel en Philipsen ook. Dat zijn vedetten, hè. Niet alleen bij ons, ook in Europa en de rest van de wereld.»

G.M. Dus als jij Wout of Remco of Jasper bent, probeer je de rest van de ploeg aan jouw kant te krijgen?

VAN LOOY «Ja. En nog voor het vertrek. Zodat je weet dat als je plat rijdt, ik zeg nu maar iets, dat je zeker bent dat die gasten op je wachten. En voor de rest is dat moeilijk uit te leggen, want dat hangt allemaal af van hoe de koers verloopt. En die duurt 280 km, dus er kan veel gebeuren. Maar je zult die gasten iets moeten beloven. Ik heb het al gezegd: als je niet investeert, zal het moeilijk zijn om wereldkampioen te worden.»

Rik Van Looy en Guy Mortier Beeld Johan Jacobs

DE KOERS OP TV

G.M. Als je de koers op tv volgt, erger je je dan soms aan het commentaar? – Jááá!!

VAN LOOY (lacht) «Ik zal maar niks zeggen. Soms hoor ik verhalen, dingen ik zelf heb meegemaakt zelfs, dat ik denk: waar halen ze dat? Waren zij daarbij misschien?»

G.M. Ik kan mij soms geweldig ergeren, maar José De Cauwer hoor ik wel graag bezig.

VAN LOOY «Hij heeft het natuurlijk zelf meegemaakt. Hij heeft gekoerst en is sportbestuurder geweest. Hij heeft in 1989 met Greg Lemond de Tour gewonnen door in die laatste, afsluitende tijdrit Laurent Fignon nog uit het geel te rijden. Die acht seconden, het kleinste verschil in de geschiedenis van de Tour! Lemond had in het laatste stuk, op de Champs Elysées, de Spanjaard Pedro Delgado voor zich, én zijn volgwagen. Fignon had niks of niemand voor zich. Als je daar 100 of 200 meter achter kunt rijden, op de Champs Elysées, bergop, dat scheelt iets, hoor. Lemond wint die Tour met acht seconden en die acht seconden wint hij volgens mij op de Champs Elysées, op dat laatste stuk. Lemond kon daar niks aan doen, hè. Dat is de koers. Maar dat soort dingen zie ik dan, als ik naar de koers op tv kijk.»

G.M. Rijden met oortjes, wat vind je daarvan?

VAN LOOY (haalt zijn schouders op) «Ik heb Tom Boonen ooit de vraag gesteld: met die oortjes tegenwoordig, en jij als kopman, wie is dan de baas in de koers? Ik wil een eerlijk antwoord, zei ik. En hij antwoordde: ‘Ikke!’ Zoals ook ik in mijn tijd baas was. Lomme Driessens (ploegleider van Van Looy tussen 1956 en 1963, red.) is in de koers nooit tegen mij komen zeggen: ge moet dit of dat doen. Nooit. Hij kan het nu wel niet meer weerleggen, maar hij hoort ons misschien nog (lachje). Maar die oortjes doen volgens mij toch meer slecht dan goed. Je kunt het op tv zien dat ze weer eens instructies hebben gekregen, als drie, vier ploegen ineens naar de kop gaan, iedereen nerveus positie kiest. En dat kan gewoon zijn omdat er een bocht aankomt, hè, of omdat na die bocht de wind van richting verandert, ik zeg maar iets. Het gevolg is vaak dat ze een beetje later allemaal tegen de grond liggen. Ik vind dat spijtig. Ik vind dat heel spijtig.»

G.M. Daarmee is toch ook het persoonlijk initiatief voor een groot stuk weg? Wie het kent, wie koersinstinct heeft, die moet toch kunnen beslissen, dat is toch de echte strijd?

VAN LOOY «Daar heb jij honderd procent gelijk in, hè Guy. Als ik vroeger in de koers tegen ons mannen zei: ‘Niet rijden,’ dan wérd er niet gereden. Daar kon geen enkele sportbestuurder iets aan veranderen.»

G.M. Tegen jou had niemand in een oortje moeten zeggen: doe nu dit of doe nu dat?

VAN LOOY «Ik zou zeggen: de verbinding was precies niet goed, ik heb u niet goed begrepen (lacht).»

Rik Van Looy en zijn echtgenote Nini in 1963 toen hij de Groene Trui won in de Ronde van Frankrijk Beeld Popperfoto via Getty Images

ZESDAAGSEN OP ZEVEN

VAN LOOY «Je moet de koers van nu natuurlijk niet vergelijken met ons vroeger, dat telt niet. Wij moesten wedstrijden rijden om via startgelden en winstpremies onze kost te verdienen. Nu verdienen die mannen een deel van hun geld door op stage te gaan.

»Het zijn gewoon andere tijden. Tegenwoordig rijden ze vijftig koersen op een jaar, wij moesten er 120, 130 rijden. En daar kwam voor sommigen van ons nog een pak zesdaagsen bij in de winter. Ik heb er een keer acht gereden, na al een volledig wegseizoen. Tijdens de zesdaagse van Antwerpen, dat was altijd in februari, was het voorseizoen op de weg zelfs al opnieuw begonnen. Dan ging ik van de Ronde van Sardinië recht naar het Sportpaleis in Antwerpen voor de zesdaagse, en nadien direct door naar de start van Parijs-Nice. Allemaal in voorbereiding van Milaan-Sanremo, en met Milaan-Sanremo was het weer vertrokken, hè. Eigenlijk reden wij het hele jaar door.»

G.M. Harde stiel.

VAN LOOY «Ik weet nog dat ik ooit na de zesdaagse van Berlijn zo snel mogelijk in Antwerpen moest raken omdat ik de dag nadien al een omnium moest rijden tegen Rik Van Steenbergen. Ik was daar met de auto in Berlijn, en op de terugweg zat de soigneur, Kurt, een Duitser, aan het stuur. Is hij nu half in slaap gesukkeld, ik weet het niet, maar we zijn tegen een boompje gereden. Een andere Duitser heeft ons dan met aan elkaar gebonden fietstubes tot aan de grens gesleept. Mochten we toch niet over de grens zeker. We moesten eerst mee terug naar de plaats waar het ongeval gebeurd was, ze wilden zien hoeveel schade er was aan dat boompje. Zég!»

G.M. En was dat ver terug?

VAN LOOY «Ver? Ik denk toch wel dat we een uur of twee moesten terugrijden. Met die mensen die ons naar de grens hadden getrokken, hè.»

G.M. Onvoorstelbaar.

VAN LOOY «Toen we eindelijk terug aan de grens waren, is mijn schoonbroer, onzen Hugo, mij daar komen halen, anders was ik nooit op tijd in Antwerpen geraakt. Ik ben bijna letterlijk uit de auto op mijn fiets gestapt. En Van Steenbergen, die vlamde er maar op los, hè. 5-0 aan mijn broek. Soms gaf hij wel de indruk dat hij me eens wilde laten passeren, maar ik dacht: doe maar, ik heb geen goesting. Echt, hè.

»Maar een week of twee later was er een re-match in Brussel. 5-0 voor mij! Ik klopte hem in de spurt en alles, hè. Niet normaal. Op de piste kon ik Rik normaal nóóit kloppen in de spurt. Maar hij kreeg het toch aan zijn broek.»

G.M. De zoete wraak. Zesdaagsen, deed je dat graag?

VAN LOOY (fel) «Nee!! Dag en nacht rijden: dat was niet plezant. Dag én nacht, hè! Drie uurtjes slapen. Niet ééns drie uur, want je moest je wassen en eten, dus voor je in je bed lag, bleef er al geen drie uur meer over. En in wat voor een bed? Niet in een hotel, hè. Gewoon op een klein bedje ergens in de catacomben van de velodroom. Maar goed, we hadden geen klagen, we móésten dat niet doen, we deden het omdat het heel goed betaald was. Je verdiende in de winter met die zesdaagsen bijna zoveel als op een heel wegseizoen.»

EEN WERELD VAN VERSCHIL

VAN LOOY «Gisteren las ik een uitspraak van Lucien Van Impe in Het Nieuwsblad: ‘Als het regent, is het te glad. Als het sneeuwt, is het te koud. Als het bergop gaat, is het te lastig... Tja, stop dan met koersen en ga op een bureau werken.’ (Lacht) Ik vond dat een goei. Hij heeft gelijk, hè. Het is altijd wat. Te koud, te heet, en ze rijden te rap…»

G.M. (lacht) Te rap rijden, dat heb ik ook nooit eerlijk gevonden.

VAN LOOY «En aerodynamisch. Alles moet aerodynamisch. Hoe lager je zit, hoe beter. Maar hoe lager je zit, hoe sneller je tegen de grond ligt. Ze vallen zo dikwijls. Als je met die schijfremmen van tegenwoordig één keer remt in het midden van de groep, dan botsen er tien op jou.»

G.M. Is dat zo anders dan in jouw tijd?

VAN LOOY «Een wereld van verschil. Met gewone remmen zoals in onze tijd, dan sta je na tien meter nog niet helemaal stil. Met schijfremmen sta je al na twee meter stil. Als ik dan vijf fietsen achter je zit, dan lig ik tegen de grond, hè. Ik heb geen tijd meer om je te ontwijken.

»Je moet die fietsen van tegenwoordig eens bekijken. Coureurs van 1.80 meter of meer rijden met een fiets met zo’n kaderke (houdt zijn hand laag tegen de grond), en dat zadel staat zo hoog, hè. Dat wordt toch onbestuurbaar op den duur? En dan verschieten ze dat ze vallen. Het zijn niet allemaal acrobaten die uit de cyclocross komen, hè.

»Nog zoiets: testen in de windtunnel. Dat doen ze onder meer om te zien wat ze moeten veranderen aan de fiets...»

G.M. Aan de fietsbel en zo.

VAN LOOY «...om de positie van de coureur zo aerodynamisch mogelijk te maken, zo weinig mogelijk luchtweerstand te hebben. Maar ik zeg dan altijd: als je in de koers zit af te zien, dan verandert je positie vanzelf een beetje, hoor, dan blijf je niet zitten zoals in de windtunnel.»

G.M. Voor echte tijdrijders kan het wel een groot verschil maken, lijkt mij.

VAN LOOY «Ja, maar als het bij een goeie tijdrijder begint te nijpen, dan kruipt die wel ergens anders dan in de windtunnel. Als je met 50 per uur half kapot op het puntje van je zadel zit en je slaagt er maar net in om aan te klampen, dat speelt je positie op de fiets niet veel rol meer, hoor.»

EVEN CHECKEN

Een stamgast die al langer heeft zitten loeren, staat, alle tegenwerpingen van zijn vrouw negerend, op en komt naar onze tafel.

MAN «Mijn excuses en smakelijk. Zedde gij Guy Mortier?»

G.M. Dat klopt. En weet jij wie dat is?

MAN (kijkt naar Van Looy) «Goh... de Rik?... Rik Van Looy!?»

VAN LOOY «De Rik van Hertals, ja.»

G.M. Wij hebben nog samen gekoerst en wij praten daar af en toe nog eens graag over.

VAN LOOY «Ik heb hem een paar keer gelost, hoor (luid gelach).»

MAN «Sorry voor de storing maar ik wou het absoluut zeker weten.»

VAN LOOY «Geen probleem, jong. Ik vind dat echt niet vervelend.»

DE TOUR

G.M. Had jij de Tour kunnen winnen, Rik?

VAN LOOY «Het jaar dat ze mij omvergereden hebben, in ’62, had ik de Tour misschien kunnen winnen. Maar toen ben ik dus in een rit van Bayonne naar Pau van mijn fiets gereden door een motard die het peloton aan het voorbijsteken was. Mijn eerste Tour, ik was al bijna 29. Bij Faema, mijn Italiaanse ploeg, waren ze niet of nauwelijks geïnteresseerd in de Tour. De Ronde van Italië was veel belangrijker voor hen. Ik zat daar niks mee in: waarom zou ik de Tour rijden? Ik kon die toch niet winnen. Zo redeneerde ik, hè.»

G.M. Het hooggebergte, was dat er te veel aan voor jou?

VAN LOOY «Ik was geen echte klimmer, verre van, maar het jaar daarna was ik in de drie Alpenritten toch bij de eerste vijf. Dat jaar, ’63, was ik ook tiende in de eindstand, en won ik vier etappes én de groene trui. En in de Giro heb ik zelfs ooit eens het bergklassement gewonnen en ben ik een keer vierde geworden. Ik stond er ooit tweede, op twee ritten van het einde. Ik dacht: ik ga attaqueren, dan kan ik misschien winnen. Maar het was juist tegen stroom, ik had in de groep moeten blijven zitten, dan was ik zeker tweede geworden. We waren met drieën vooruit in die voorlaatste rit , en op de laatste col was ineens mijn pijp uit. Licht uit. Gedaan.

»Ik kan dat nakijken in mijn boeken hé. Ons Nini heeft dat allemaal bijgehouden en opgeschreven. Alle uitslagen, met allerlei opmerkingen bij: platte band, gevallen, opgegeven..»

G.M. Al die details ook nog?

VAN LOOY «Ja, ja, ik heb er van de week nog zitten in kijken.»

G.M. En ook: geflikt door die en die?

VAN LOOY (lachend) «Nee, dat niet. Hoewel ze dat wel geweten zal hebben.»

G.M. Je hebt ooit gezegd dat Jacques Anquetil een buitengewone coureur was. Maar wij vroeger, als supporter van de Belgen die weer niet konden winnen, zeiden vaak: de Tour is weer op zijn lijf geschreven, met veel tijdritten en zo, je ziet hem bijna niet en toch wint hij weer de Tour.

VAN LOOY «Van alle coureurs met wie ik heb gereden, Guy, was dat de man die het langst het rapst kon rijden. Hij zat tijdens een etappe in de Tour vaak achteraan in het peloton, hè. En op een dag is er een groepje weg, een waaier van vijftien man ongeveer, en die hebben op een bepaald moment al een minuut of twee voorsprong. Raphaël Geminiani gaat tot bij Jacques en zegt: ‘Zeg, die en die zitten in dat groepje, als je de Tour vandaag niet wilt verliezen, moet je er achteraan.’ Anquetil lanceert zich en er ontstaat een waaier achter die kopgroep. Ik was mee. En we rijden, rijden, rijden... zeker 60 per uur, maar we raken niet bij die koplopers. We blijven hangen op 200, 300 meter. En terwijl iedereen bijna scheel ziet, rijdt er plots één man alleen weg uit ons groepje tot bij die vluchters: Jaakske!

»En de vlucht was geneutraliseerd, en wij konden weer aanpikken. Geweldige coureur, die ook altijd een goeie kameraad is geweest.»

SPURTBOM

G.M. Jij was een geweldige spurter. Als je die spurts van tegenwoordig ziet, vind je dat ook niet ongelofelijk gevaarlijk?

VAN LOOY «Een deel van het gevaar komt volgens mij doordat er voor de eerste dertig plaatsen punten te winnen zijn voor de World Tour-ranking. Belangrijk natuurlijk voor de plaats van het team op die ranglijst. Daarom zitten er veel mensen mee te spurten die daar normaal niks te zoeken zouden hebben.»

G.M. Was het in jouw tijd minder gevaarlijk?

VAN LOOY «Spurten: dat was ook toen niet te veel nadenken, hè. Ik ben nooit gevallen in de spurt. Ik heb ook nooit schrik gehad. Als het een massaprint was, reed ik die het liefst op mijn eigen, veel liever dan dat ik gemeneerd werd. Met een kleinere groep was het anders, dan had ik graag dat een ploegmaat op kop gas bleef geven. Maar in een massasprint trok ik het liefst mijn plan.

»Een spurt die ik mij nog goed herinner, is die van Milaan-Sanremo van 1958. Ik had Milaan-Sanremo al twee keer gereden en nog geen deftige uitslag behaald. Ik had me voorgenomen dat ik van aan de fontein, aan het begin van de Via Roma, als zot zou beginnen sprinten.»

G.M. Amaai. Dat is dan toch nog ver tot aan de meet, hè?

VAN LOOY «Ja, zeker 400 meter. Ik dacht: we zullen wel zien hoever we komen. En er is niemand meer over gekomen.»

G.M. Wat vond jij eigenlijk van Tom Boonen?

VAN LOOY «Eén van de beste klassieke coureurs die er we ooit gehad hebben, hè. Daar moet je niet over discussiëren, vind ik. We hebben op dit moment geen Boonen meer. Onze wereldkampioen misschien: als die zo verder doet, wordt hij een serieuze concurrent voor Van der Poel en Van Aert. Als die met drie in een koers zitten en de kleine rijdt weg, moeten die twee ander niet te lang naar mekaar kijken of ze zijn gezien. Dan is hij weg.»

SERIE A EN PREMIER LEAGUE

VAN LOOY (ziet iemand richting vestiaire lopen) «Weet je waar ik een hekel aan heb? Als ik op restaurant ga en ze willen me na afloop weer in mijn jas helpen. Als ik ze nog maar naar de kapstok zie gaan, zeg ik al: laat het zo, hè. Als ik dat zelf niet meer kan, kom ik niet meer buiten. Ze bedoelen dat goed, maar ik zeg vriendelijk: bedankt, maar het is voor niks nodig.»

G.M. Edgar Sorgeloos vertelde me ooit dat jullie in Italië echte koningen waren. Dat je, als je daar in de straten rondwandelde, in de winkels werden getrokken en mocht kiezen wat je wilde.

VAN LOOY «Dat is Italië, hè Guy.»

G.M. De passie en het respect.

VAN LOOY «Dat is vandaag nog altijd zo, denk ik. In alle sporten. Ik werd ook geregeld uitgenodigd bij AC Milaan. Die coach, Nereo Rocco, was supporter van mij. Weet je dat die spelers in die tijd verplicht werden om naar de mis te gaan? Maar ja, dat is honderd jaar geleden hè.»

SCHOONZOON MAURICE «Hij spreekt nog altijd goed Italiaans. En hij leest af en toe nog La Gazzetta dello Sport.»

VAN LOOY (zegt niet meer ja of nee: sinds hij zijn mokka-ijs aan het verorberen is, spreekt hij niet meer)

G.M. Volg je het Italiaanse voetbal nog altijd?

VAN LOOY «Ja, dat volg ik ook.»

G.M. Ik ben een supporter van Arsenal.

VAN LOOY «Brighton begint ook top te worden, vind ik. En ja, Arsenal, met Lionel Trossard…»

G.M. Ze hebben net ook Kai Havertz gekocht, en Jurriën Timber, en Declan Rice. Rice voor 1O5 miljoen, een record.

VAN LOOY «Ongelofelijk, hè.»

G.M. Ik kan nauwelijks wachten, Rik. Ze hebben zo’n fantastisch seizoen gespeeld, ze waren bijna kampioen, maar op het einde te veel gekwetsten hè.

VAN LOOY «Ze hebben bij momenten ook té mooi voetbal willen spelen, vind ik. Als het tegen Manchester City is, en het komt erop aan, dan moet je kunnen omschakelen, en zij bleven maar voetballen.»

G.M. Ja, maar ze hebben op dat vlak toch al bijgeleerd dit seizoen. En de aankopen zijn daar ook op gericht, op de snelle omschakeling.

VAN LOOY «Manchester United heeft daar vorig seizoen een goeie voor gekocht, denk ik, Casimiro van Real Madrid. Met United gaan ze ook rekening moeten houden volgend seizoen, den Hollander heeft dat goed gedaan, Ten Hag. Rustige kerel. Hoe hij het probleem met Ronaldo kordaat heeft opgelost: ‘Vertrek maar!’ Dat moet je kunnen als trainer. En voor Ronaldo was het ook een oplossing, want hij is opnieuw beter gaan spelen.»

G.M. Het valt op hoe goed je alles nog volgt.

VAN LOOY «Ik volg alles op de voet, op tv en in de kranten. Ik hoor het niet van iemand anders, want ik heb met weinig of geen mensen contact.»

SCHOONZOON MAURICE «Hij gaat eerst kijken op tv en nadien controleert hij in de krant of het juist is. Bij discussies zegt hij altijd: het staat in de gazet!»

VAN LOOY «Ha, ja. Als het in de gazet staat, zal het wel waar zijn zeker? Wie of wat moeten we anders nog geloven? (lacht) Hoewel, ik denk dat het vroeger wel juister in de krant stond dan tegenwoordig.

Rik Van Looy en zijn gezin Beeld BELGAIMAGE

DE MOEDER EN DE VROUW

G.M. Ik zag in je living, naast de kaars die altijd voor het portret van Nini brandt, ook een paar foto’s van je moeder. Je hebt haar jong verloren.

VAN LOOY «Als je moeder zo jong sterft, ga je beseffen dat het leven niks is, tenzij je er zelf iets van maakt. Dat denk ik tenminste. Ik was in het leger, ik was 18, 19 jaar, en het beste wat je op dat moment hebt, je moeder, pakken ze van je af. Toen ik met Nini getrouwd ben, in ’55, was ze er al niet meer. Mijn vrouw en kinderen heeft ze dus nooit gekend. Van mijn carrière als beroepsrenner heeft ze niks meegemaakt. Dat vind ik soms heel spijtig. Ze was zo fel voor de koers.

»Ze ging altijd mee kijken als ik moest rijden, tot bij de amateurs. Van mijn ouders heb ik ook een foto binnen staan, en daar zeg ik ook al eens iets tegen. ‘Niet te veel reclameren, hè, jullie,’ zeg ik dan. Zo wat gezwans, hè (lacht). En de foto van ons Nini geef ik een kus, hè.»

G.M. Nini heeft zich tijdens je wielercarrière wel moeten wegcijferen, zei ze in de ‘Cherchez La Femme’ met Marc Mijlemans. Ik citeer: ‘...in die tijd was alles slecht voor een coureur. Die mochten niks. En Rik was heel voorzichtig in die dingen, hij nam geen risico’s. Wandelen was ook heel slecht voor een renner, zei Rik altijd. Ik moest dus niet afkomen met: ga ’s mee winkelen. Elke stap was te veel. Hij soigneerde zich als geen ander. Hij zei dan: een coureur die zich niet verzorgt, moet maar in de fabriek gaan werken. Hij was eigenlijk ook met zijn fiets getrouwd, hè. En in de jaren dat hij reed, werd ik totaal uitgeschakeld. Ik stond aan de kant. Als rennersvrouw moet je zoiets kunnen aanvaarden.’ Het was geen evident leven, denk ik.

VAN LOOY «Ons Mammie was er van in het begin bij, hè. Van toen ik begon te werken met dokter Claes en grote wedstrijden begon te winnen. Ze heeft mij ook altijd met alles geholpen, altijd met alles meegedaan. En in het begin heeft zij ook nog een paar jaar het café erbij genomen. Dan kwam er al snel een eerste kindje, ons Miwis, wat later onzen Dré. Ze heeft voor mij, en voor ons gezin, altijd alles over gehad. We hebben met ons tweeën ons best gedaan, vind ik.»

G.M. Hoe heb je Nini leren kennen? In het café van haar ouders?

VAN LOOY «Vanuit Grobbendonk gingen wij in het weekend vooral uit in Herentals. Dat was voor ons een beetje ’t stad hè. En dan gingen wij een pint drinken, soms meer ook. En daar zag ik in – toen nog – het café van haar ouders ons Mammie. Ik zag mijn kameraden altijd maar naar den toog gaan en een babbeltje met haar slaan. Dus ik dacht: ik ga ook eens horen, hè (lacht).

G.M. (lachend) ‘Ik ga ook eens naar den toog...’

VAN LOOY «Ik ga ook eens horen wat er daar te doen is (lacht). En dan op de duur dan mijn stoute schoenen aangetrokken en aan haar vader gevraagd of ze mee naar de cinema mocht gaan. En zo is het begonnen: in de cinema.»

G.M. Weet je nog naar welke film?

VAN LOOY «Dat zal wel een cowboyfilm geweest zijn, want dat zag ik het liefst. Nu nog trouwens, een goeie oude cowboyfilm. En in 1955 zijn we getrouwd, hè.»

G.M. En het feit dat je coureur was, was geen probleem voor Nini?

VAN LOOY «Helemaal niet. Ik denk zelfs dat zij in het begin niet wist dat ik een coureur was. Ik was nog liefhebber, of misschien net beroepsrenner geworden. Dus veel had ik nog niet om mee uit te pakken.»

G.M. Dus het ging haar echt om de jongeman, om de mens Rik Van Looy?

VAN LOOY «Ik denk het. Zij had gemakkelijk iemand kunnen krijgen met meer geld of zo. Maar ze heeft toch voor mij gekozen.»

G.M. Gingen jullie al eens dansen? Was jij een danser?

VAN LOOY «Zeker niet. Er was elk jaar wel een bal van mijn supportersclub.»

G.M. En dan moest je wel?

VAN LOOY «Iedereen zo zat als een aap, hè.»

G.M. Jij ook?

VAN LOOY «Ja, ik ook (lacht). Het is gebeurd dat ze me vanuit de zaal in het aanpalend café hebben moeten zetten omdat ik zo tureluut was. Er is een tijdlang zo van die slechte alcohol in omloop geweest, methylalcohol, die zat in de jenever. En wij hadden jenever gezopen tot achter ons oren. Dan weet je het wel, zeker? Zeg!»

G.M. Dat was in de winter, niet tijdens het seizoen?`

VAN LOOY «In de winter natuurlijk (lacht). Supporters moeten ook werken, hè jong. Mijn ploegmaats kwamen ook altijd naar dat bal en dat was elke keer een echt zottekesspel. Zuipen, zuipen, zuipen... Heel plezant. Eindelijk konden we ons eens laten gaan. Laat de boel maar draaien. En je moest je ook niet generen: alle mensen kenden je en hadden je graag. Je was onder vrienden. Dat was altijd een geweldige uitlaatklep.»

IN DE WARME WELKOM

G.M. In haar ‘Cherchez La Femme’ met Marc Mijlemans vertelde Nini hoe supporters bij jullie thuis aanbelden en altijd ontvangen werden. Ik citeer: ‘Een dagje uit, dat betekende: naar Van Looy thuis gaan om met hem op de foto te staan. Ik heb er zo duizenden over de vloer gehad. Iedereen was welkom.’

VAN LOOY «Dat klopt, iedereen is altijd welkom geweest bij ons. De moeder van Nini hielp ons daarbij, zij nam de honneurs waar. Daar waren soms jonge gasten bij, dat ze zei: ‘Gij zijt al zeker drie keren geweest.’ (lacht) Vroeger stonden de supporters ook dichter bij de coureurs, hè. Letterlijk. Vandaag raken ze na de aankomst nog amper in hun buurt.»

DOCHTER MIWIS «Het strafste dat ik ooit heb meegemaakt, is toen we met de manège begonnen waren, en dat ze met bussen naar hier kwamen vanuit alle hoeken van het land. Bussen vol, hè. Een neef van mij stond aan de bareel om het verkeer te regelen, maar op den duur was dat niet meer te doen. En de bar was wel groot, maar niet groot genoeg voor zo’n toeloop. En we hadden ook niet genoeg personeel om dat te bolwerken.»

G.M. Nog een citaat van Nini: ‘Wat de mensen niet allemaal voor Rik gedaan zouden hebben. (...) Er was een slager uit Brussel die Rik overal volgde. Toen hij gehoord had dat Rik ging stoppen, raakte hij helemaal overstuur omdat hij Rik nooit meer zou kunnen zien. Hij belde om te vragen of hij dan elke week vanuit Brussel vlees mocht komen leveren. Elke dinsdagmorgen, stipt om halftien, stond hij bij ons aan de deur. Van Brussel naar Herentals, alleen om een goeiedag te kunnen zeggen tegen Rik. Die heeft dat zeven jaar volgehouden. Dan denk ik: wat hebben die mensen toch in Rik gezien, is dat nu zo’n afgod? Ze zagen ’m toch zo graag.’

VAN LOOY «De Karwat was eigenlijk geen slager, dat was een cafébaas, en zijn kroeg was vlak bij de slachterij, in Anderlecht. En die bracht elke dinsdag vlees mee, dat klopt. Niet alleen voor Nini en mij, ook voor de rest van de familie, hè: biefstukken, worsten, van alles. Zijn café was naast dat van Lucien Acou, de schoonvader van Eddy Merckx.»

G.M. En dat deed hij zeven jaar aan een stuk?

VAN LOOY «Ja, ja. Ik heb nooit iets moeten betalen. Hij wou dat gewoon niet. Er was zelfs iemand in Italië die elk jaar allerlei Italiaanse specialiteiten opstuurde: kazen, hammen... Jaren aan een stuk.»

DOCHTER MIWIS «Nog elke week moet ik foto’s van ons Pappie opsturen naar Italië, Frankrijk, Duitsland… zelfs naar Australië. Elke week!»

Met dank aan mede-interviewer Dirk Abrams