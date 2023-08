Guy Mortier (80) sprak met Rik Van Looy (90): ‘Ik ben twaalf keer naar het WK geweest en het is vier, vijf keer misgelopen’

Rik Van Looy, die ik nu de hand schud, was twee keer wereldkampioen (’60 en ’61). Hij is de enige renner die álle wielerklassiekers heeft gewonnen. Een erelijst om van te duizelen. De Keizer van Herentals. Gesel der pelotons. Een bom. Een kogel. IJzersterk en bliksemsnel. Aanvallen en nog eens aanvallen, tot de tegenstand breekt: ‘Dan was ik gelukkig.’ Mijn held. Hij is bijna 90, maar nog altijd scherp als een scheermes. Recht als een speer. En nog altijd graag lachen, hoezeer hij zijn Nini ook mist: ‘Ik heb haar nog altijd. Ik praat nog met haar.’ Wie kan ik, net 80, beter vragen wat zijn geheim is, wat ik moet doen om de volgende tien jaar ook zo goed door te komen? – ‘Blijven asemen.’

We staan op Rik Van Looys terras en hij wijst in de verte.

RIK VAN LOOY «Wout van Aert woont 500 meter verderop, maar ik heb nog maar één keer met hem gesproken, vijf woorden. Domo, één van zijn sponsors voor de cyclocross, is ook een sponsor van de Grote Prijs Rik Van Looy, en die nodigden mij een keer uit om mee te gaan naar een fotosessie in Noorderwijk, een dorp verder. En daar heb ik Wout van Aert gezien.»

GUY MORTIER Hoe was dat?

VAN LOOY «Ik vind dat een formidabele coureur, hè. Als mens kan ik hem niet inschatten, daarvoor hebben we niet lang genoeg gesproken. Ik heb hem wel één raad gegeven: ‘Als je ooit wereldkampioen wilt worden, zul je je portemonnee eens moeten tevoorschijn halen.’ Dat was vlak voor het wereldkampioenschap in Leuven, twee jaar geleden.»

G.M. En?

VAN LOOY «Hij vond dat precies maar raar: ‘Heb jij nu betááld om wereldkampioen te worden?’ Maar in mijn tijd kwam je met de ploeg samen voor het WK en moest je zien wie bereid was om voor jou te rijden en wie niet. Dan wist je waar je aan toe was. En je vergoedde die mensen om voor je te werken.»

G.M. Gaat dat zo, ja?

VAN LOOY «Natuurlijk gaat dat zo. Ik heb het zelf verschillende keren meegemaakt, je moet mij dat niet uitleggen. Dat kon ook een buitenlander zijn die bij je in de ploeg reed. Want zelfs als de hele Belgische ploeg voor jou rijdt, kan het gebeuren dat je op het einde nog iemand anders moet aanspreken. Je voelt dat je kunt winnen, maar je hebt nog wat extra hulp nodig: wel, dan moet je ergens anders gaan aanbellen. Ben jij thuis? Ja! Hoeveel? Zoveel!

»Ik zeg het: ik ben twaalf keer naar het WK geweest en het is vier, vijf keer misgelopen. Maar al doende leert men. De twee keer dat Rik Van Steenbergen wereldkampioen werd, in 1956 en 1957, was ik tweede en vierde, maar wat heb je daaraan? Zjust niks.»

GEGOKT EN VERLOREN

VAN LOOY «Kijk naar het WK in Waregem, in ’57: Van Steenbergen, Fred De Bruyne, Louison Bobet, Jacques Anquetil, André Darrigade en ikke, met zijn zessen waren we voorop. Dan weet je het wel, zeker?»

G.M. Fred De Bruyne reed in Waregem voor Van Steenbergen, hij heeft de spurt voor hem aangetrokken.

VAN LOOY «Ja. Hij had dat het jaar voordien ook al gedaan, op het WK in Kopenhagen. In Waregem heb ik nog twee rondes vooruit gereden, samen met Marcel Janssens, goeie coureur ook. Maar ja, Van Steenbergen had zijn portemonnee al opengetrokken en Marcel deed geen meter kop voor mij. (Grinnikt) Ik heb hem toen nog een bedrag aangeboden om voor mij te rijden waarvan ik even later dacht: wat heb ik nu beloofd? Ik kan dat helemaal niet betalen! Ik héb dat niet!»

G.M. Heb je ook zoiets geprobeerd in 1963 in Ronse, nu precies 60 jaar geleden, toen Benoni Beheyt won?

VAN LOOY «Daar heb ik niks moeten betalen, maar ik heb ook niet gewonnen. Dat was heel goedkoop (lacht).»

G.M. Je moet het ook van de goeie kant bekijken.

VAN LOOY «Ze hebben het altijd over ‘geflikt door Beheyt’, maar ik heb vooral mezelf geklopt die dag, hè. Tom Simpson was weg, een voorsprong van toch wel 150 meter, met nog zo’n 600 meter te gaan – kan ook 400 meter geweest zijn. Hoe dan ook, ik had geen andere keuze: ik moest naar Simpson toe. Misschien viel Tom wat stil want ik was al rap bij hem, te rap eigenlijk, ik hield wat in en, pats, ik raakte niet meer in gang. Zo simpel is dat WK in Ronse, Guy. En ik heb dan die zwiep gemaakt waarbij ik serieus van mijn lijn afweek, helemaal naar links (in een poging om Beheyt tegen te houden, red.). Dat zie je op de beelden, hè, dat moet ik niet uitleggen.»

G.M. Over dat verloren WK in Ronse vertelde Nini in de allereerste, schitterende ‘Cherchez La Femme’ in Humo, aan Marc Mijlemans: ‘Ik voelde me diep ongelukkig maar ik dacht: ik ga me goed houden voor hem, hij zal mijn steun kunnen gebruiken. Toen ik eindelijk tot bij hem raakte, kreeg ik het toch weer te kwaad en moest hij mij troosten: ‘Trek het je niet aan,’ zei hij, ‘morgen is er weer een koers.’’

VAN LOOY «Dat is waar, dat heb ik toen tegen haar gezegd. Nu, als ik toen nog geen twee keer wereldkampioen was geweest, in ’60 en ’61, dan was dat misschien wel anders geweest, dan had ik misschien wel serieus gevloekt. Maar dan nog. Ik kon mij nooit lang druk maken over iets. Dat kan ik nu nog altijd niet. Echt kwaad zijn op iemand zit niet in mijn karakter. Als je op iemand kwaad bent, moet je het nadien toch weer goedmaken.

»Vorig jaar was Beheyt hier trouwens op de Grote Prijs Rik Van Looy, en zijn schoonbroer kwam vragen of ik nog kwaad was op hem. Ik ben nooit kwaad geweest, zei ik. En dan is hij naar boven gekomen, Benoni, en hebben we samen een pintje gedronken, met zijn vrouw erbij. Hij zag er trouwens goed uit.»

'Ik mis Nini heel hard. Er is wel één ding: ik ga nooit naar haar graf. Omdat ik dan het gevoel ga hebben dat ik haar echt kwijt ben.' Beeld Herman Selleslags

HELEMAAL TURELUUT

G.M. Wie is voor jou dé coureur op dit moment?

VAN LOOY «In België? Remco Evenepoel zeker? Twee keer Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, Belgisch én wereldkampioen, de Vuelta gewonnen: daar kun je niet naast kijken, daarvoor moet je geen supporter van ’m zijn. En hij is nog maar 23, hè. Dat maakt het voor Van Aert niet makkelijker, denk ik.»

Dochter Miwis komt melden dat ze net een bericht heeft gekregen: Wout van Aert stapt uit de Tour. Zijn vrouw gaat bevallen.

VAN LOOY «Tja, hij had niet veel meer te winnen, hè. Ik snap niet hoe hij soms moest rijden in de Tour. Vorig jaar lukte het allemaal, als een fluitje van een cent, maar dit jaar niet. Ik vind dat spijtig voor hem.»

G.M. Maar hij maakte wel indruk.

VAN LOOY «Ja, maar wat heeft het opgeleverd? Waarom moest hij zo dikwijls zo lang in de aanval rijden? Rijden, rijden, rijden, bergop, gas helemaal open, tot je stilvalt en niet meer kunt… Wout is toch geen coureur om dat te doen? Hij moet toch meer voor zichzelf kunnen rijden? Ze moeten hem toch niet opofferen?»

G.M. Hebben ze dat gedaan?

VAN LOOY «Zoals ik vanuit mijn zetel de koers zie, vind ik van wel, ja. Maar dat is mijn televiesgevoel, hè.»

Lees ook: Hoe Jumbo-Visma en Wout van Aert elke etappe kleuren: ‘Elkaar vertrouwen én elkaar de winst gunnen’

G.M. Zal deze Tour gevolgen hebben voor zijn WK?

VAN LOOY «Ik vraag het me af. Hij heeft zich echt wel tureluut gereden. Maar goed, Wout kan winnen, Wout kan overal winnen. Hij kan wereldkampioen worden en zijn seizoen goedmaken.

»Weet je wie ik ook ver zie komen in Glasgow? Zijn ploegmaat Primoz Roglic. Op dat parcours? Houd hem maar in de gaten! In de plaatselijke ronde zit een korte klim van meer dan 7 procent: rijd ’m er daar maar af. En de Fransen niet vergeten, natuurlijk. Want in de Tour zag ik mensen als Julian Alaphilippe, die ik zeker nog niet zou afschrijven, dingen doen waarvan ik dacht: dat is vooral training met het oog op het WK. Van der Poel trouwens ook, zelfs die jongen uit Leuven, Jasper Stuyven. Ik denk dat die mannen de Tour gereden hebben met het WK in hun achterhoofd, meer dan Wout.»

G.M. Als je naar de huidige generatie kijkt, is Van der Poel dan de renner die je het meest aan Rik Van Looy doet denken?

VAN LOOY «Als ik aan Rik Van Looy denk, denk ik altijd aan mijn eigen (lacht). Ik maak nooit vergelijkingen. Ik kan dat niet inschatten. Je kunt die tijden ook niet met mekaar vergelijken. We zijn vijftig jaar verder.»

Ploegmaat Benoni Beheyt die Van Looy aan de wereldtitel moest helpen, pakte hem zelf. 'Ze hebben het altijd over 'geflikt door Behey', maar ik heb vooral mezelf geklopt die dag, hé?' Beeld BELGAIMAGE

DOKTER CLAES

G.M. Jij bent nooit betrapt op doping.

VAN LOOY «Ah nee, ik heb ook nooit iets gepakt. Alleen wat dokter Dries Claes me voorschreef, dat nam ik. Anders niks.»

G.M. Wat een geluk dat jij als jonge renner iemand als dokter Claes bent tegengekomen.

VAN LOOY «Dat is waar. Ik heb hem wel drie keer moeten vragen of hij het wilde doen. Wij hadden in die tijd een café op de Liersesteenweg, en mijn vrouw verdiende meer in het café dan ik met de koers…»

G.M. (lacht) En dat kan niet, hè.

VAN LOOY «...dus ik dacht: dat kan niet blijven duren. Ik ben eind 1953 beroepsrenner geworden, maar ik reed zomaar wat rond: was het goed dan was het goed, was het niet goed dan was het óók goed. Nog altijd met de mentaliteit van bij de amateurs eigenlijk. Maar nadat we getrouwd zijn, ben ik in 1955 naar dokter Claes gestapt.»

G.M. Wat zocht je bij hem?

VAN LOOY «Medische begeleiding. Hij maakte ook trainingsschema’s. Hij had gecorrespondeerd met Emil Zátopek (Tsjechische topatleet, won op de Olympische Spelen van 1952 goud op de 5.000 m, de 10.000 m én de marathon, red.) om hem zijn trainingsschema’s te vragen.»

G.M. Had je gezien dat de kampioenen vóór jou, een Coppi en zo, dat ook deden?

VAN LOOY «Ik zag in elk geval dat er iets was wat ik níét deed. En met dokter Claes veranderde dat allemaal. Ik moest om zes uur opstaan en dan moest ik naar het bos om te lopen en wat te turnen. Onzen Hugo, de broer van Nini, ging altijd mee. Coureurs zeggen vandaag dat lopen niet goed is, maar ik vind dat wél belangrijk. Voor uwen asem is dat belangrijk. In het begin dacht ik ook: zo vroeg, turnen, lopen, waarvoor is dat nodig? Maar ik voelde snel effect. Ook zijn begeleiding op het vlak van voeding: dat moet je eten en dat niet. Je zag het aan de resultaten, die waren direct beter.»

G.M. Heeft Nini daar een rol in gespeeld?

VAN LOOY «Een grote rol. Ze heeft altijd meegedaan, is altijd mee opgestaan… Als we terugkwamen van het bos moest zij met een washandje met lauw water mijn bovenlichaam wassen (doet het voor). En nadien kon ik eten wat zij had klaargemaakt. Daarna moest ik een halfuur platliggen, maar niet slapen. Dan las ik de gazet of zo.»

G.M. En dat rigoureuze schema van dokter Claes voerde jij strikt uit?

VAN LOOY «Ja, anders wilde hij het niet doen. Hij kwam soms controleren in het bos of ik wel deed wat ik moest doen. Onzen Hugo zag hem dan komen: ‘Control!’»

G.M. Voelde je van in het begin: als ik doe wat hij zegt, word ik een hele goeie?

VAN LOOY «Ik voelde in elk geval al heel snel dat alles veel beter ging, dat ik makkelijker meekon in de grote koersen. Tot dan had ik vooral in kermiskoersen zitten kloten, en toen won ik in 1956 ineens Parijs-Brussel, mijn eerste grote, klassieke zege. En dan zeg je: het klópt wat hij zegt. Van dan af is het alleen maar gegroeid.

»Als ik iets mankeerde in het buitenland, als ik in de Tour of in de Giro bijvoorbeeld last had van afgang of problemen met mijn maag, en ik had niet veel vertrouwen in de dokter van daar, dan belde ik naar dokter Claes om te vragen wat ik moest doen. En dan sprong die in zijn auto en reed hij desnoods de hele nacht door. Echt waar.»

G.M. Sterk.

VAN LOOY «Er waren twee kanten aan het verhaal, hè. Ik ben voor een groot stuk een betere coureur geworden dankzij hem, en hij heeft dankzij mij naambekendheid gemaakt. Zijn zoon, Toon Claes, en zijn kleinzoons zijn vandaag nog altijd autoriteiten in hun vak. Iedereen wil door hen geholpen worden. Elke topsporter.»

G.M. Ik heb mijn schouder laten opereren door Toon Claes.

VAN LOOY (lacht) «Voilà.»

G.M. Dokter Claes was zeer tegen doping gekant, hij zat in de antidopingcommissie. Als jij toch aan het spul had gezeten, was hij dat dan te weten gekomen?

VAN LOOY «Hij onderzocht geregeld mijn bloed, dan zou hij dat wel gezien hebben, neem ik aan.»

G.M. Spraken jullie weleens over doping?

VAN LOOY «Daar hebben wij nooit over gesproken. Hij volgde me medisch op de voet: als ik met iets bezig was, had hij dat wel gemerkt. Ik denk dat het vertrouwen op dat vlak wederzijds was.»

'Ik heb er geen last mee om helemaal alleen thuis te zitten. Ik vind het heel plezant dat jullie hier nu zijn, hoor, maar dat hoeft voor mij niet alle dagen.' (Foto: Guy Mortier arriveert met bloemen bij Rik Van Looy.) Beeld Johan Jacobs

GAZETTENVENT

G.M. Het is zeventig jaar geleden dat jij beroepsrenner bent geworden: Jezus Christus! Waarom ben je eigenlijk gaan koersen? Hoe is dat begonnen?

VAN LOOY «Vanaf mijn 13de reed ik met kranten rond, ik was een gazettenvent, en bij ons in de straat, in Grobbendonk, was er een fietsenmaker, Julien Vermeulen, die koerste bij de liefhebbers. En als ik van mijn tour terugkwam, was het meestal te laat om nog naar school te gaan. Zeg! (Knipoogt) Soms zorgde ik daar expres voor. Zo kon ik met Julien nog mee naar de koers, en dan mocht ik al eens met zijn reservefiets rijden. En dan heb ik eens een wedstrijdje gereden, in Herenthout, op den Uilenberg. Mijn vader ging mee. Dat viel lelijk tegen, moet ik zeggen: ik denk dat ik na tien ronden al twee keer gedubbeld was. Ik dacht: dat ga ik nooit meer doen. Ik wilde zelfs opgeven maar mijn vader zei: ‘Rijden! De koers uitrijden!’»

G.M. (lacht) Ha, dat is goed.

VAN LOOY «En dat heb ik dan gedaan, maar ik dacht nadien toch: dat doen we nooit meer. Maar ja, met die gazetten heb ik dan toch wat centen verdiend, zodat ik bij Vermeulen een echte koersfiets mocht kopen, één van 1.500 frank of zoiets.»

G.M. Veel geld in die tijd.

VAN LOOY «En dan toch opnieuw geprobeerd te koersen. Maar de eerste twee maanden heb ik niks gewonnen. Dat was bij de onderbeginnelingen, zo noemden ze dat. Ik was 15 jaar, hè. Maar het ging snel beter en beter en mijn eerste koers won ik in Booischot. En dan heb ik er ineens veertien of vijftien achter elkaar gewonnen, of toch op korte tijd.»

G.M. Hoe kwam het dat het zo snel zo goed ging? Zo hard getraind?

VAN LOOY «Ik zei het al, ik reed al van mijn 13 jaar elke dag met die gazetten rond. Dat waren tussen de 400 en 500 gazetten, plus nog eens alle boekskes. Die lagen vooraan in een grote bak, en daar maar mee rondkletsen. Ik nam die in één keer mee, dat was misschien wel twintig kilo. In de zomer ging dat nog, maar in de winter was ik soms pas om vijf uur in de namiddag terug. En dan maakte mijn moeder paardenbiefstuk met frieten. (Zwijgt even) En dan mijn bed in. En de volgende ochtend om zes uur opnieuw de baan op.

»Mijn moeder reed ’s morgens soms mee. In Grobbendonk moest je op een bepaald moment een snelwegbrug over. Het was koud en er stond veel wind, dus ik reed bergop de hele tijd achter haar – ze was nogal... (maakt zich breed). Toen kregen we ruzie, ze vond dat ik op kop moest rijden. Stonden we ’s morgens vroeg aan die brug te bekvechten (lacht).»

G.M. Waarom reed zij mee?

VAN LOOY «Ze reed mee tot waar ik die kranten moest ophalen en dan nam zij al een deel mee naar Grobbendonk, zodat ik ze toch niet allemáál ineens moest meesleuren. Ik vertrok dan eerst richting Bouwel.»

G.M. Brave moeder.

VAN LOOY «Dat was ze zeker. Ze is helaas heel jong gestorven. Ze was nog maar 44. Ik was nog soldaat.»

G.M. Heel erg.

VAN LOOY «Ja. Dat is zowat het ergste wat je kunt meemaken. Ineens ben je alleen. Mijn vader was er wel, en daar was niks op aan te merken, maar je kunt bij je vader niet terecht met de dingen waarvoor je bij je moeder terechtkunt, hè. Je zegt tegen je moeder dingen die je nooit tegen je vader zou zeggen. Ik heb veel gemist. En ze ging ook heel vaak mee naar de koers kijken, met de fiets. Dat was toen zo, je reed met de fiets naar de koers, ikzelf ook.»

G.M. Was je moeder een fan? Moedigde ze je aan?

VAN LOOY «Mijn moeder wel. Mijn vader niet, die kwam nooit mee naar de koers kijken. Zelfs toen ik beroepsrenner was, denk ik niet dat hij vijf keer is komen kijken.»

G.M. Raar. Ook niet toen je al de grote Van Looy was?

VAN LOOY «Nee. Wel in het café. Als ze over Van Looy aan het discussiëren waren, kwam hij er weleens tussen. ‘Dat is niet waar wat ge zegt.’ ‘Hoe weet gij dat?’ ‘Omdat hij mijne zoon is.’ ‘Sus Pils’ noemden ze hem.»

G.M. Omdat hij graag iets dronk?

VAN LOOY «Niet speciaal. Guy, gij zult dat ook weten: die duivenmelkers vroeger, die speelden met de duiven om op café te kunnen gaan, hè. Ik heb nog duiven moeten gaan lappen voor mijn vader, om ze te trainen. Ik moest dan naar Viersel rijden en ze lossen aan de vaart, in een open vlakte, vanwaar ze naar huis vlogen. Op den duur dacht ik: als ik nu wat langer wacht om ze te lossen, dan moet ik niet zo ver rijden. Ik reed tien kilometer in plaats van vijftien, en ik wachtte daar vijf minuten voor ik die duiven losliet, dat was interessanter voor mij. Echt gebeurd, hè (lacht).»

G.M. Waarom was je vader niet zo in je wielercarrière geïnteresseerd? Had hij het te druk met zijn werk?

VAN LOOY «Nee, hij was metselaar. Hij heeft ons huis zelf gebouwd. Ik ben toen nog metserdiender geweest. Mortel en stenen naar boven dragen. Dat huisje staat er nog altijd, trouwens.»

G.M. Had je geen behoefte aan iets meer interesse van je vader voor je sportcarrière?

VAN LOOY «Niet speciaal. Toen ik in de jeugdreeksen koerste, had hij zijn werk en andere dingen te doen, die hij graag deed, en vanaf het moment dat ik beroepsrenner werd, waren die koersen verder weg. Het heeft ook een tijd geduurd voor ik een auto had, voordien moesten mijn ouders altijd met iemand anders meerijden.»

G.M. Ben jij een familiemens?

VAN LOOY «In principe wel, ja. Ik houd daar toch aan. Ik vind het heel plezant dat jullie hier zijn, maar om nu te zeggen...»

G.M. ...liefst niet alle dagen. We wilden morgen eigenlijk al terugkomen.

VAN LOOY (lacht) «Doe maar. Ik heb er ook geen last mee om alleen thuis te zitten.»

G.M. Helemaal alleen?

VAN LOOY «Helemaal alleen.»

G.M. Dat is wel een kwaliteit, zeg.

VAN LOOY «Er is wel één ding: ik ga nooit naar het graf van ons Mammie, van Nini... Waarom? Omdat ik dan het gevoel ga hebben dat ik haar echt kwijt ben. Ik heb twee foto’s van haar in de woonkamer staan, met een kaarsje erbij, en daar spreek ik tegen. ’s Avonds zeg ik: ‘Ma, ik ga slapen.’ En ’s morgens zeg ik: ‘Ma, ik ben er, hè!’ En dan is mijn dag goed. Als ik wegga, zeg ik haar altijd naar wie of waar ik ga. Mijn dochter, ons Miwis, is hier vaak. Ik mis Nini heel hard, maar op mijn manier. Als ik naar tv zit te kijken, heb ik het gevoel dat zij er ook nog is. Daarom ga ik dus niet naar haar graf, want dan ben ik ze kwijt, dan is ze weg. Ons Miwis gaat elke week het graf verzorgen, verse bloemetjes brengen, maar ik ben er nog geen enkele keer geweest sinds haar begrafenis.»

G.M. Op die manier heb je haar nog?

VAN LOOY «Ja, ik heb haar nog. Ik heb haar nog altijd. Ik kan met haar praten. Sommige mensen zullen zeggen: Van Looy is kierewiet geworden, maar dat trek ik mij niet aan. De rest interesseert me niet.

»(Wijst naar de fauteuil waarin ik zit) Daar heb ik nooit meer in gezeten sinds ze gestorven is. Dat is haar zetel, haar plek en dat zal altijd zo blijven. En daar op de sofa lag ze toen ze ziek was, daar heb ik ook nog nooit gelegen. Maar dat jij daar zit, zal ze wel oké vinden, Guy.»

'Toen ik met koersen stopte, heb ik van de ene dag op de andere dertig jaar lang geen fiets meer aangeraakt. Niet meer gewonnen. Maar dat zat niet in mijn karakter.' (Foto: Van Looy wordt wereldkampioen op de weg in Zwitserland in 1961.) Beeld johan jacobs

F.C. GROBBENDONK

G.M. Kijk je veel tv?

VAN LOOY «Ja, maar ik kan die ook afzetten en op mijn gemak in de zetel liggen en de gazet lezen. Twee uur aan een stuk, hè. Heel de gazet. Van de oorlog in Oekraïne tot en met de sportpagina’s.»

G.M. Volg je het nieuws ook op tv?

VAN LOOY «Ja, het tv-nieuws zie ik redelijk graag. En als je sport wilt zien, vind je tegenwoordig elke dag iets op tv. Voetbalmatchen, koersen, ze herhalen die bijna altijd de dag nadien integraal, hè. Op Eurosport of zo. Dan kijk ik altijd opnieuw, en dan vallen mij vaak nog dingen op die me tijdens de rechtstreekse uitzending ontgaan zijn, of die ze volgens mij verkeerd hebben uitgelegd. Ik zie alles graag twee keer.»

G.M. Je wilt het allemaal heel juist weten.

VAN LOOY «Ja, ik zeg dan: ik zou dát niet doen, of ik zou zó gereden hebben. In mijn eigen, hè.»

G.M. En je hebt geen behoefte om er met iemand over te babbelen terwijl de koers of de match bezig is?

VAN LOOY «Nee, ik kijk het liefst alleen. Als ik al eens afgeleid word, is het omdat ik even kijk of het kaarsje bij de foto van ons Mammie nog brandt. En dan denk ik soms: verdomme, ik heb precies iets gemist. Maar dat ís niet zo, natuurlijk.»

G.M. Heb je een favoriete voetbalclub in België?

VAN LOOY «Ja, Union! Dat vind ik de best voetballende ploeg. Ik heb gisteren nog eens terug zitten kijken naar de match op Anderlecht van vorig seizoen. Het stond in de 87ste minuut nog 1-1, maar Union wint nog met 1-3. Zeg!

»Ik gun het iedereen, maar ik had toch liever gehad dat Union kampioen was geworden dan den Antwerp.»

G.M. Heb jij gevoetbald?

VAN LOOY «Ja ik heb gevoetbald. Bij F.C. Grobbendonk, bij de kadetten en de scholieren. Ik speelde inter links.»

G.M. Naast den extrème, zoals ze zegden.

VAN LOOY «Ja, vijf man voorin. Twee op links, een centervoor, en twee op rechts. Ik was perfect tweevoetig. Met de linkse of de rechtse? Geen probleem! En ik kon vrij hard lopen. Ik voetbalde heel graag. Achteraf bekeken: als ik in het voetbal een carrière had kunnen hebben die even succesvol was als mijn wielercarrière, dan had ik zeker voor het voetbal gekozen.»

G.M. Het zou een makkelijker leven geweest zijn?

VAN LOOY «Amai mijn oor. Als je in een voetbalmatch gaat liggen, kun je blíjven liggen, maar als je in de koers valt, heb je direct twee minuten achterstand. Nee, met hetzelfde succes was ik liever voetballer geweest.»

G.M. Alleen omdat het wielrennen zo hard is?

VAN LOOY «Voetbal is tegenwoordig ook niet zo zacht, hoor. Voetbal is heimelijker, jong. Achterbakser.»

'De nieuwkomer in de ploeg moest wat plagerijen kunnen verdragen. Eddy Merckx had het daar wat moeilijk mee, denk ik.' (Foto: Van Looy en Merckx in 1965) Beeld Paul Van den Abeele

KLINKEN MET EDDY

G.M. Was Rik Van Steenbergen jouw idool toen je jong was?

VAN LOOY «Natuurlijk. Dat was ook een beetje mijn probleem: je wordt beroepsrenner en plots sta je aan de start naast je grote idool. Verdomme, hoe moet ik die nu gaan kloppen, denk je dan. Dat is toen nog niet zo direct gebeurd, trouwens.»

G.M. Van Steenbergen had zeker geen zin om dat zomaar te laten gebeuren?

VAN LOOY «Ik denk het niet. En dat was zijn goed recht ook. Je probeert tenslotte iets af te pakken dat van hem is. Ik heb hetzelfde meegemaakt met Eddy Merckx, die pakte mij ook dingen af.

»Nu ik het over Rik heb: dat was zo’n grote, stevige vent. Veertien dagen voor hij gestorven is, ben ik nog bij hem geweest, samen met Nini. In de kliniek. Ik ben moeten buitengaan, ik kon het niet aanzien. Van die grote sterke coureur schoot niks meer over. Kanker, hè. Hij kon nog af en toe iets zeggen, stilletjes. Ik zei tegen ons Mammie: ik ben weg. Zij is nog in de kamer gebleven, maar ik kon het niet aan. Twee weken later is hij gestorven.»

G.M. Is je relatie met Eddy Merckx niet moeilijker geweest dan die tussen Van Steenbergen en jou?

VAN LOOY «Den Eddy zat in zijn eerste jaar als beroepsrenner bij ons in de ploeg, hè. Bij Solo-Superia.»

G.M. Maar na een jaar was hij al weg, naar Peugeot.

VAN LOOY «Hoe ging dat in zo’n wielerploeg als er een jonge renner bij kwam? Die werd wat getest, of die kreeg een bijnaam, of er werd wat mee gelachen. Maar dat gebeurde met elke nieuwkomer. Er waren mannen die dat konden verdragen, en er waren er die dat niet konden verdragen. En Eddy had het daar moeilijk mee, denk ik, want hij is inderdaad na één jaar weggegaan bij ons. Maar ja, een nieuwkomer moet zich aanpassen aan de ploeg, niet andersom.»

G.M. En met de tere zieltjes werd geen rekening gehouden?

VAN LOOY «Daar kon je niet veel rekening mee houden.»

G.M. Had de jonge Eddy Merckx een teer zieltje?

VAN LOOY «Achteraf gezien: als coureur zéker niet.»

G.M. Heb je vandaag nog contact met Eddy?

VAN LOOY «Ja, ja. Een week of twee geleden heeft hij nog gebeld. Vlak na de Giro. Hij moet mij nog een etentje, trouwens, het is aan hem om te trakteren. Wij gingen al eens naar de Watermolen in Kasterlee. De eerste keer was Toon Claes erbij. En de tweede keer had ik gezegd: ge moogt komen, maar ge moet uw vrouw meebrengen, Claudine. Anders ga je maar terug. En Claudine was erbij en dat was zeer gezellig. Dat was verleden jaar allemaal.»

G.M. En waarover hebben jullie het dan?

VAN LOOY «Over van alles. Nog een beetje over de koers ook. Anekdotes van vroeger. Over Jean Van Buggenhout bijvoorbeeld. Dat was zijn manager en ook de mijne. ‘Meneer tien procent’ noemden ze die. Ik zeg tegen Eddy: ‘Ik moest maar vijf procent afgeven.’ ‘Allee gij, dat kan niet,’ roept hij. Dat soort dingen, wat zwanzen. Die scherpe kantjes van in de koers zijn eraf, er is veel wederzijds respect.»

'Als ik wat beredeneerder had gereden, had ik misschien meer gewonnen. Maar dat zat niet in mijn karakter.' (Foto: Van Looy wordt wereldkampioen op de weg in Zwitserland in 1961.) Beeld BELGA

AFSCHEID VAN NINI

G.M. Mag ik nog iets voorlezen van Nini, uit die ‘Cherchez La Femme’? ‘Ik stond in voor het archief, duizenden en duizenden persknipsels. Toen we een tijd geleden verhuisden, had Rik mijn dozen met knipsels al bij het vuilnis gezet, hij vond dat waardeloze rommel. Hij wil niet meer herinnerd worden aan wat afgelopen en voorbij is. Maar mijn dozen pakt hij me niet af: ze bevatten een stuk van mijn leven.’

VAN LOOY (zichtbaar ontroerd) «Ze staan nog altijd in de kelder, hè. Ik heb nog eens geprobeerd ze weg te foefelen, want ik heb weet van een supporter uit Roeselare die alles over mij bijhoudt, en ik heb die al eens willen bellen om met zijn camionetje tot hier te komen en alles mee te nemen. Maar mijn dochter zei: ‘Nee, nee, laat dat hier allemaal maar staan.’»

G.M. Ze mogen niet weg, Rik.

VAN LOOY «Het is goed. Ik zal ze wel laten staan.»

G.M. ‘Voor hem is morgen belangrijker dan gisteren,’ zei Nini ook.

VAN LOOY «Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Als je in de koers klop gekregen hebt, wat kun je daar dan achteraf nog aan doen? Niks.»

G.M. Hoe was het de laatste jaren met Nini, Rik?

VAN LOOY «Hoe moet ik dat uitleggen? Ze werd 89 jaar, hè. Ze is stilletjes uitgedoofd. We waren Nieuwjaar aan het vieren, we zaten met de familie aan tafel hier bij ons thuis. Ze heeft nog meegegeten en een glaasje wijn gedronken, en ineens zei ze: ‘Geef mij nu eens een sigaret, zie.’ Ik zei: ‘Een sigaret? Je bent al tien jaar gestopt, je gaat toch niet opnieuw beginnen zeker?’ ‘Niet zeveren, ik wil een sigaret.’ Allee, een sigaret dan maar. En ze stond er nog goed mee ook, met haar sigaret. Nadien hebben we nog wat samen naar tv zitten te kijken, de rest was aan tafel blijven zitten. Op een gegeven moment zei ik tegen haar: ‘Mammie, als je wilt gaan slapen, zijn we weg, hè. We moeten hier niet tot middernacht blijven zitten bij ons mannen om iedereen een gelukkig Nieuwjaar te wensen.’ En ze wilde graag gaan slapen. Dus we gaan naar boven, we leggen haar in bed en boem: het was gedaan. Een hartinfarct.»

G.M. Je was bij haar toen dat gebeurde?

VAN LOOY «Ja, ja. We hebben direct een ambulance gebeld. De professor die haar eventueel nog zou opereren, was er zelf bij. Hij zei: ‘Rik, gij moet beslissen, ik schat de kans dat ze er nog doorkomt op vijftig procent.’ Maar het heeft niet mogen zijn.

»Ik was bij haar met onze Dré, mijn zoon, en ik zei tegen haar: ‘Ik ga nu naar huis maar ik kom je straks halen, zie dat je klaarstaat.’ Om iets te zeggen, hè. ‘Da’s goed,’ zei ze nog. Onze Dré bleef daar en die belde niet veel later dat ik niet meer moest komen, dat ze gestorven was. Dat laatste beeld van haar blijft heel erg hangen. De mooie herinneringen ook, want we hebben samen een goed en mooi leven gehad. En ook al was ze ziek, ik vind het toch spijtig dat het zo is geëindigd. Zo plots. Aan tafel had ik nooit kunnen denken dat dat ging gebeuren. Ik zie ze nog zitten met die sigaret, ze klapte goed mee, geen enkel probleem. Aan haar klap lag het niet. Wat heel belangrijk is, vind ik. Je mag ziek en bedlegerig zijn, als het in je hoofd goed blijft zitten, dan is dat van grote waarde.»

'Mijn moeder kwam naar elke koers, mijn vader deed liever andere dingen. Maar als op café iemand over mij sprak, verdedigde hij me wel.' (Foto: Rik Van Looy met zijn ouders in 1951, in de trui van Lierse B.C.) Beeld HUMO

NEVER A DULL MOMENT

G.M. Wat ik altijd zo geweldig aan jou vond, was hoe je er telkens weer in vloog. Aanvallen, aanvallen, altijd alles geven. Fantastisch om te zien en met je mee te leven. Je hebt een indrukwekkende erelijst, maar als je af en toe wat beredeneerder had gereden, had je wellicht nog meer koersen kunnen winnen.

VAN LOOY «Misschien wel, maar dan was ik nooit de coureur geweest die ik was. Dat was mijn karakter. Als ik voetbalde, was dat niet anders.»

G.M. Je trouwe luitenant Edgard Sorgeloos zei ooit dat je, soms zelfs op meer dan honderd kilometer van de aankomst, weleens tot bij hem kwam gereden en zei: ‘Zou je eens niet aanvallen? Mijn billen beginnen te slapen.’ ‘Dat was toch niet afgesproken, Rik.’ ‘Als jij niet aanvalt, doe ik ’t zelf.’

VAN LOOY «Tja, dan zat ik me te vervelen in het peloton, en dan dacht ik: ik moet toch íéts doen. Ik zal dan maar eens attaqueren. Edgard, gij niet? Ik dan, hè. Zo ging dat soms.»

G.M. Waarom niet, als je het kunt.

VAN LOOY «Vandaag zou ik misschien helemaal anders koersen. De wedstrijden zijn anders, de wegen zijn anders, de ploegen zijn anders georganiseerd, alles is meer gecontroleerd. Schema’s, stages, je mag dit niet, je mag dat niet, zoveel watt... Ze zitten meer naar hun computerke te kijken dan wat anders. Coureurs zijn bijna zelf computers geworden, ze worden gestuurd. Dat is een andere sport, hè. Wij moesten alleen zien dat we ons drinkbus niet verloren, anders hadden we geen drinken (lacht).»

G.M. Je zei ooit dat je de concurrentie eraf rijden leuker vond dan het winnen zelf.

VAN LOOY «Het winnen zelf duurt welgeteld één seconde: je rijdt over de meet en het is gedaan. Maar als ik de laatste dertig kilometer alleen op kop reed, dan amuseerde ik mij. Dat gaf mij altijd een geweldig gevoel: het besef dat ik de sterkste was. Als ik kon wegrijden terwijl ik de rest hoorde kraken, zag afzien, dan was ik gelukkig. Je ziet zelf ook af, maar je merkt dat je er beter mee kunt omgaan dan de rest.»

G.M. Ik kan me die pijn gewoon niet voorstellen.

VAN LOOY «Als je een goeie coureur bent, Guy, en je bent goed die dag, maar je bent toch aan het afzien, dan weet je dat de anderen niet wijd van kant zijn, hè. Want zoveel verschil is er niet aan de top. En dan wint degene met het sterkste karakter. Dat is in alle sporten zo, niet alleen in het wielrennen.»

G.M. Is er zoiets als je mooiste...

VAN LOOY «Nee! Ik zeg al direct nee. De mooiste was de vrouw met wie ik getrouwd ben. De mooiste was Nini. Mijn volledige carrière is wat telt voor mij. Als je voor de eerste keer de Ronde van Vlaanderen wint, is dat mooi – efkes, hè, want de week nadien is er al Parijs-Roubaix. En als je die ook wint, welke is dan de mooiste?»

Rik Van Looy en Guy Mortier'Morgen is belangrijker voor mij dan gisteren, dat is altijd zo geweest. Als je in de koers klop gekregen hebt, wat kun je dan achteraf nog aan doen? Niks.' Beeld Johan Jacobs

NOOIT MEER FIETSEN

G.M. Je bent gestopt in 1970, je was toen 36. Heb je ooit het gevoel gehad dat je misschien een seizoen of twee te lang hebt gereden? Of te weinig?

VAN LOOY «Ik ben gestopt omdat ik het niet graag meer deed. Ik had eerder kunnen stoppen, maar ik had ook nog langer kunnen rijden, want ik had bij Willem II, mijn laatste ploeg, nog een contract voor een jaar. Maar het was een avond in augustus en we kwamen van een koers in Valkenswaard, en ik zeg in de auto tegen Nini: ‘Ik stop met koersen.’ ‘Allee,’ zegt ze. Dat was alles, meer is er niet gezegd. Die zei niet: ‘Waarom? Zou je dat nu wel doen?’

»(Grinnikt) Ik had altijd horen zeggen dat je niet te bruusk mocht stoppen, dus ik dacht: ik zal nog wat blijven fietsen. En ik vertrek de volgende ochtend thuis en ik kom onderweg Vic Van Schil en Herman Vanspringel tegen, op de Liersesteenweg, en ik dacht: ik ga met die mannen meerijden, dat is gemakkelijker. Ik vroeg: ‘Naar waar rijden jullie?’ ‘Naar Namen en terug.’ Ik zei: ‘En weten jullie naar waar ik rijd? Naar huis, en ik rijd nooit meer met de velo.’»

G.M. (lacht) Dat is wel straf.

VAN LOOY «Dertig jaar lang heb ik geen fiets meer aangeraakt. Niet meer áángeraakt, hè! En dan toch opnieuw begonnen, voor het plezier. Na dertig jaar! Mijn kleindochters begonnen met atletiek en dan reed ik mee met de mountainbike als ze gingen trainen in ’t bos. Zo zat ik weer in het zadel.»

G.M. Je had jarenlang topsport beoefend. Toen je zo plots stopte, vroeg je lichaam daar niet naar?

VAN LOOY «Ik heb het nooit gevraagd (lacht).»

G.M. Zijn je kleinkinderen geïnteresseerd in wat je allemaal gedaan hebt?

VAN LOOY «Ze zijn op de hoogte, zal ik maar zeggen. Eigenlijk maakt mij dat niet zoveel uit, Guy, als ze mij maar zien als grootvader. Wat ik als coureur gedaan heb, daar zit ik zelf niet veel mee in. Dat is voorbij.»

Met dank aan mede-interviewer Dirk Abrams

Een welgemikte selectie uit beide uitvoerige gesprekken (en nog een derde, een week later) kunt u lezen in de papieren Humo van deze week; maar omdat die maar zoveel bladzijden telt als hij heeft en lang niet alles erin kon, bieden wij u hierbij aan, te nemen of te laten: Rik Van Looy, the best of the extras.

Sporza: WK Wielrennen, VRT 1, zondag 6 augustus, 10u

De Grote Prijs Rik Van Looy wordt dit jaar gereden op 17 september. Start in Westerlo, aankomst Grote Markt in Herentals.