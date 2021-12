Guy Mortier: ‘De nieuwjaarsbrief van Delphine Lecompte in Humo was van het beste dat ik dit jaar gelezen heb’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

GUY MORTIER «Geduld, relativeringsvermogen en open geest werden op de proef gesteld. Reasons to be cheerful: wij leven op een speldenknop in de oneindige kosmos. Als we nu eens stopten met hem de nek om te draaien? Alsook: weet u nog dat u graag Charlie Watts wilde zijn? Welnu, hij is dood en u nog niet.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

MORTIER «Tv: ‘Mare of Easttown’ en ‘The White Lotus’ (Streamz), ‘Het leven in kleur’ (Eén),‘ Het Scheldepeloton’ (Canvas), ‘The Beatles: Get Back’ (Disney+). Slechtste: de vermoeiende ‘Maar had u dit al niet tien/zes/twee maanden eerder kunnen voorzien?’-covidvragen in ‘Het journaal’.»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

MORTIER «‘De nietige miljoenen’ (Jess Walter), ‘Silver View’ (John le Carré), de nieuwjaarsbrief van Delphine Lecompte in Humo. Films: ‘The Power of the Dog’, ‘Nomadland’, ‘Corpus Christi’. Beste optreden: ‘De desperado’s van de Vlaamse poëzie’ (Decleir, Roland, Dendooven) in De Roma.»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2021 (ten goede of ten kwade)?

MORTIER «Optimisme is een morele plicht. Ja, we komen hierdoor! De omikron-variant is al een stuk milder dan delta, wie weet zorgt pi wel voor een ronduit positieve reset van lichaam en geest? Al diegenen die alleen enige eigenwaarde kunnen vinden door anderen neer te halen: fuck toch off.»