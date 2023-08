Hakim Chatar en Jolien Roets: ‘We gingen niet afspreken om ­besties te worden, dat wisten we beiden wel’

Wat verwachten we van een relatie, van de liefde? Wij vragen het aan bekende koppels met een opvallend parcours, zoals radiopresentatrice Jolien Roets (38) en dj Hakim Chatar (34). ‘Als ik draai komen er wel eens ­vrouwen om mijn gsm-nummer vragen. Vroeger zei ik dat ik een vriendin had. Tegenwoordig zeg ik gewoon: ‘Ik heb twee kin­de­ren.’’

‘Ik rijd op en af naar Gent zodat ik bij mijn gezin kan zijn en in mijn eigen bed kan slapen,’ zegt Jolien Roets vanuit het Q-Beach House, ’s zomers al jaren een vaste waarde op het strand van Oostende. Hoe ze de wisselende uren van hun beider jobs geregeld krijgt met de zorg voor een baby en het opvoeden van een peuter, is volgens haar erg simpel: ‘Een goed vangnet en een flexibele onthaalmoeder.’

Tijdens ons gesprek blijkt humor, elkaar plagen en uitlachen de beste saus voor de liefde. ‘Sinds ik met Jolien samen ben, is Apple Notes mijn beste vriend geworden,’ grapt Hakim Chatar. Hij zegt het al lachend maar tijdens ons gesprek blijkt dat hij zijn vriendin en de moeder van zijn kinderen door en door kent. Soms pingpongen de twee zo snel dat een buitenstaander hen amper kan volgen.

JOLIEN ROETS «Ik kwam Hakim voor het eerst tegen op een anti-Valentijnsfeestje. Ik herkende hem van Instagram. Wie wie daar als eerste heeft toegevoegd, blijft een mysterie, maar ik zei iets in de trant van ‘ah hier se, Hakim’. Geen reactie (lacht). Hij zei toen helemaal niets en staarde me gewoon van kop tot teen aan. Zijn blik was wat arrogant en volgens mij dacht hij: wie spreekt mij hier nu aan? Dus ik babbelde maar even tegen onze gemeenschappelijke vriendin en verdween snel weer naar binnen.»

HAKIM CHATAR «Ik vertrok net op dat feestje en eenmaal buiten vroeg die vriendin me: ‘Ken je haar? Da’s Jolien Roets van Qmusic.’ Ik had echt geen flauw benul.»

ROETS «En toen zag je mijn prrrrrachtige foto’s... (schaterlacht)»

CHATAR «Thuis zocht ik haar Instagram-profiel op en stuurde ik haar een berichtje om mijn excuses aan te bieden omdat ik zo droog had gereageerd.»

ROETS «Vervolgens heb ik een heel grappig bericht teruggestuurd – geen idee meer wat, maar het was hilarisch – en heb ik een hele nacht van op de dansvloer zo’n typisch bullshit­gesprek met hem gevoerd.»

CHATAR «Ik herinner me dat haar antwoord echt grappig was. Vrouwen met humor, daar heb ik het meteen voor.»

ROETS «Daardoor had ik wel snel iets van: dit is leuk. Ik was nog niet zo heel lang uit elkaar met iemand anders en ik datete wel met een paar mensen, maar bij hem was het meteen anders. Een heel fijn gevoel. Een week na die nacht gingen we toevallig alle twee naar het Film Fest Gent. In de Charlatan (bekend café in Gent, red.) stonden we een hele nacht met elkaar te praten en te zeveren. Er zijn nog foto’s die Jokko (eventfotograaf, red.) had genomen waarop we elkaar al vastpakten.»

CHATAR «Twee weken later gingen we effectief op date.»

ROETS «Ik wist direct dat hij anders was dan ­andere mannen. We gingen niet afspreken om ­besties te worden, dat wisten we beiden wel.»

CHATAR «Ik vroeg meteen: is het hier al verloren moeite?»

ROETS (vult aan) «Wilt ge kinderen of niet? (lachen beiden)»

CHATAR «De avond daarvoor stuurde ik Jolien dat het Vrouwendag was op onze date en of ik iets kon meebrengen. ‘Een miljoen euro, thanks’, zei ze.»

ROETS «Tijdens onze date gingen we een pizza eten in Otomat in Antwerpen. Ik kreeg daar geen speld tussen, ratelen dat Hakim deed. De vrouwen aan het tafeltje naast ons waren aan het huilen van het lachen door al zijn verhalen. Daarbovenop had hij een parkeerboete van 64 euro vast, de eerste van vele. Enfin, we gingen na het eten wandelen aan het MAS en toen haalde hij een envelop boven. Daar zat een cheque van 1 miljoen euro in. Waarop ik zeg: ‘Oh no, you didn’t.’ Ik schuif die ­cheque uit de envelop en er staat: ‘Ow yes I did.’»

CHATAR «Ik wist toen al dat ze exact dat antwoord ging geven. Als je verliefd wordt, begin je dingen te onthouden, hè (knipoogt naar Jolien).»

ROETS «Ik werd redelijk snel verliefd op Hakim. Mijn gevoel zei dat ik bij hem wilde zijn. Waarom zou ik dat dan tegenhouden?»

CHATAR «We waren veel aan het daten en ik had wel eens knullig laten vallen of ‘ze het aan wou met mij’ (lacht). Een echt hecht koppel vormden we een half jaar later toen Jolien bij me introk.»

ROETS «Ik woonde in Antwerpen met een vriendin. Na een reis naar Tel Aviv kwam ik bij hem aan op de Beestenmarkt in Gent. ‘Ik ben het zo beu om uit een valies te leven’, zei ik.»

CHATAR «En toen sprak ik de magische woorden uit: ‘Anders moet je gewoon hier blijven?’ Et voilà. Niet afwachten, gewoon gaan en we zien wel hoe het uitdraait.»

Onlinehaat

CHATAR «Ik viel op Joliens humor. Zeker vroeger (beiden lachen hardop). Nee, zonder grapjes: zij kan om met mijn vorm van humor. Ik kan wel eens overdrijven en pest haar graag. Zij lacht met alles. Ze snapt het en speelt mee door te proberen mij terug te pakken. Dat maakt het juist zo leuk. In het verleden reageerden mensen daar weleens boos op.»

ROETS «We zijn beiden ook enorm gepassioneerd door muziek.»

CHATAR (zet een elitair stemmetje op) «We reizen ook veel.»

ROETS «Oh my god. Nu, we versterken het creatieve wel echt in elkaar. Tijdens ons eerste jaar samen zorgde Hakim er bijvoorbeeld voor dat ik video’s mocht maken voor de Lokerse Feesten.»

CHATAR «Voor ons is het heel belangrijk dat we weten wat de ander op werkvlak doet. We hebben zulke onregelmatige uren, niet iedereen begrijpt dat zomaar. In mijn vorige relaties waren er weleens discussies wanneer ik na een opdracht superlaat thuis kwam en weer vroeg weg moest. Bij Jolien moet ik nog maar zeggen dat ik twee weken naar het buitenland ga en ze begrijpt me. Er is in heel onze relatie – wat voor mij een enorm pluspunt is – nog geen sprake geweest van jaloezie. Ik vertel dat ook altijd tegen mijn vrienden op die manier: als ik over twee dagen naar Las Vegas vertrek, zegt Jolien: ‘Ah leuk, dan moeten we even de planning herbekijken.’»

ROETS «Wij gunnen elkaar enorm veel. Onze dochter Mina was uitgerekend voor 9 maart. De laatste twee weken van februari zat hij nog op productie in Marokko. Ik maak mij daar dan ook geen zorgen over. Ik wist dat hij direct zou terugkeren zodra ik moest bevallen.»

'Hij zorgt ervoor dat ik de wereld zie, ik zorg ervoor dat hij slaapt. Da’s mijn slagzin voor ons.' Beeld Rebecca Fertinel

CHATAR «Elkaar vrij laten is heel belangrijk voor ons. Ik voel mij nooit verplicht om mee te gaan naar haar vrienden en vice versa. Als we dat doen, is het omdat we daar zelf goesting in hebben. Dat wil niet zeggen dat we geen gemeenschappelijke vrienden hebben of geen moeite doen om samen naar een trouwfeest te gaan.»

ROETS «Eén keer heb ik een soort jaloezie gevoeld. Er hing een chick rond Hakim op de Gentse Feesten die stapelverliefd op hem was. Ze trok constant foto’s van hun beiden, met Hakims camera. Ik heb dat gevoel gewoon benoemd en ook tegen hem gezegd dat ik er niet aan wilde toe­geven.»

CHATAR «Ik ben een flirt, ja. Ik ken veel mensen en ik babbel met veel mensen, maar ik ken mijn grenzen. Ik zou Jolien nooit bedriegen. In een vorig leven had ik veel vriendinnetjes en was ik elke nacht op stap. Been there, done that. Waarom zou ik Jolien bedriegen als ik zo’n goede relatie met haar heb?»

ROETS «Mocht ik een jaloers iemand zijn, had onze relatie nooit gewerkt. Vroeger had ik daar in een relatie wel eens last van, maar bij Hakim nooit. Hij was al dj toen we elkaar leerden kennen. Je weet gewoon hoe de sfeer in een nachtclub is en dat het er allemaal veel losser aan toe gaat. Hakim staat daar ook nog eens achter een dj-booth, natuurlijk kijken er chicks naar hem.»

CHATAR «Als ik draai komen er wel eens ­vrouwen naar me toe om mijn gsm-nummer te vragen. Vroeger zei ik dat ik een vriendin had. Tegenwoordig zeg ik gewoon: ‘Ik heb twee kin­de­ren’ (lacht). Dan druipen ze onmiddellijk af.»

ROETS «Onze relatie is sterk, al vanaf het begin, waarin we regelmatig met onlinehaat te maken kregen, omdat Hakim Marokkaans is. Zeker toen we meededen aan een campagne waarin we de alternatieve Vlaamse vlag (met een rood hartje in een plaats van een rode tong, red.) in allerlei versies toonden – pro lgbtqi+, pro mensen met een beperking enzovoort. Verschillende groepen mensen gingen toen helemaal los onder onze ­foto’s op sociale media. Heel eerlijk? Erg genoeg zijn we er ondertussen aan gewend, maar toen was ik wel blij dat we nog geen kinderen ­hadden.»

Opnieuw verliefd

ROETS «Al vrij snel in onze relatie vroeg ik aan Hakim of hij kinderen wilde. Op een van onze eerste dates zei ik: ‘Fuck it, ik wil je niet wegjagen, maar kinderen staan wel op mijn lijst. Als jij dat niet hebt, stoppen we er beter nu mee.’»

CHATAR «Voor het eerst in mijn leven had ik het gevoel dat ik met een vrouw wél kinderen zou willen. We hebben het er daarna niet meer over gehad tot Jolien suggereerde om te stoppen met anticonceptie. Simpel.»

ROETS «Je relatie verandert daardoor wel. Je ziet elkaar niet per se minder graag, maar je gaat wel anders met elkaar om. Center Parcs? Dat begrijp ik nu wel, hoor. Als je kinderen hebt, doe je daar alles voor. Het enige wat ik wens, is dat ze lachen. Als dat in Center Parcs is, ga je daar als ouders naartoe.»

CHATAR «Als koppel reageer je je vermoeidheid ook sneller op elkaar af. En ze kan minder goed tegen mijn geplaag en gepest (lacht).»

ROETS «Wij zitten wel meer op elkaars kap. ­Logisch, je slaapt ook veel minder. Er komt meer liefde bij, maar als ik moe ben, kan ik veel minder verdragen. Ik heb geen energie voor zijn geplaag. Je hebt ook andere prioriteiten sinds die kinderen er zijn. Plots staat hij voor mij niet meer op nummer één: eerst de kinderen, dan mezelf en mijn werk en dan pas Hakim. Vice versa geldt dat ook.»

CHATAR «Sommige dingen zul je on hold moeten zetten of opgeven. Als je aan kinderen begint, zit een verliefd snoep­reisje er niet meer ­direct in. Gelukkig hebben we, voor wij aan kinderen begonnen, nog twee lange en leuke reizen samen gemaakt.»

ROETS «De verhouding met Hakim is een beetje veranderd, maar dat neemt niet weg dat ik hem nog altijd tof en aantrekkelijk vind. Ik vind het zalig om hem als vader met Idris (2) en Mina bezig te zien. Je wordt op een heel andere manier opnieuw verliefd op je partner.»

CHATAR «Ik vind jou ook een toffe, hoor (lacht). Wij verschillen van karakter ook heel hard, waardoor we enerzijds elkaar heel goed aanvullen maar anderzijds simpele dingen in het leven heel anders zien. Ik leef graag van dag tot dag. Dat komt voort uit mijn Marokkaanse roots. Als ik afspreek met iemand om 13 uur, kan ik daar evengoed om 16 uur aankomen.»

ROETS «Terwijl ik heel planmatig ben. Boodschappen doen wij daarom nooit samen. Ik ben daar in een kwartier door.»

CHATAR «En ik sta dan bij een bepaald product de reviews van de vijftien verschillende varianten te lezen, om zo het beste product te vinden. (lacht trots) Ambras hebben we ook alleen maar over de dingen die ik koop en die Jolien nutteloos vindt. Zoals een vintage snoepautomaat. Of laatst een parasol die 1.000 euro kostte. Maar geef toe, je was er achteraf wel blij mee.»

Beeld Rebecca Fertinel

ROETS (zuchtend en grinnikend) «Da’s waar. Soms loont je speurwerk. Om dat chaotische van Hakim te laten matchen met mij, organiseer ik op zondag een babymeeting waarbij we even overlopen waar de twee kinderen die week allemaal naartoe gaan en wie ze wanneer moet ophalen.»

CHATAR «En als er zich dan last minute een probleem voordoet, moet je dat ook gewoon oplossen en laten gaan. Zolang we deze jobs doen, wordt de planning nooit makkelijker, daar moeten we ons gewoon bij neerleggen. En ja, we hebben veel geluk met een fantastisch netwerk en een onthaalmoeder die enorm flexibel is. Ik kan haar vaak op het laatste ogenblik nog contacteren.»

ROETS «Dat heeft Hakim me wel echt geleerd. Dat meer kunnen loslaten. Hebben we een dubbele boeking? Dan vind ik het ook niet erg om mijn afspraak te verplaatsen en bij de kinderen thuis te blijven. Daar kom ik tot rust. Deze week is Hakim bijna elke avond op de Gentse Feesten en ik werk overdag van hieruit. Zo gaan draaien tot een kot in de nacht, dat zegt me dan niks. Gedurende onze relatie groeien we eigenlijk steeds meer naar elkaar toe. Hij zorgt ervoor dat ik de wereld zie, ik zorg ervoor dat hij slaapt. Da’s mijn slagzin voor ons.» (lacht)

CHATAR «We mogen dan wel op verschillende uren gaan slapen, ik geef haar altijd een kusje voordat ik zelf in slaap val. Da’s mijn manier om te uiten dat ik haar nog altijd heel graag zie.»