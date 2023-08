Hawaï brandt, en daar zijn vooral influencers het grootste slachtoffer van #prayforthem

Apocalyptische taferelen in Hawaï, waar al minstens 89 doden zijn geteld na hevige bosbranden op het eiland Maui. De dodelijkste brand in ruim honderd jaar in de VS is op vele fronten een ramp, maar niemand, werkelijk niémand, die er zo hard onder lijdt als de Hawaï-liefhebbende influencers.

Het zal je maar overkomen: je leeft als witte, bovengemiddeld aantrekkelijke man of vrouw een paradijselijk bestaan op Hawaï, en plots stuikt je hele wereld in elkaar. Je teelt er je eigen groenten terwijl de rest van de bevolking verhongert, je zwemt er met dolfijnen terwijl de plastic soup drie golven verder lustig aanzwelt, je slaapt er op het strand onder de blote sterrenhemel terwijl een kilometer verderop een dakloze op zoek is naar de stevigste kartonnen doos. En dat allemaal voor de oog van de camera, want als influencer is dat hoe je je brood verdient. Even slikken dus als dat idyllische decor voor je sociale media-content plots in assen ligt bij een apocalyptische natuurbrand.

En dat persoonlijke onheil moet je kenbaar maken aan de wereld, toch? Terwijl in Maui het einde ter tijden aanbrak, vonden sommige influencers er niets beter op dan die gelegenheid aan te grijpen om hun eigen merk (en bijhorende ontblote lichaamsdelen) nog eens in de markt te zetten. Boven alles moet de wereld toch weten hoeveel jíj van Maui hield, en hoe je huwelijksreis daar echt perfect was. Andere #contentcreators doen dan weer of hun neus bloedt en reppen met geen woord over de natuurramp die zich achter hen ontvouwt. #hypocrisyisalifestyle

Een bloemlezing van de meest tenenkrullende posts:

Ter vergelijking, hoe het er intussen écht aan toe gaat op Maui: