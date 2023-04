Hebt u een warmtepomp nodig en zo ja, welke? ‘In België is een pomp minder rendabel in andere landen’

De warmtepomp is de duurzame verwarming van de toekomst en past in steeds meer woningen. Maar hoe weet u welke warmtepomp in uw geval de beste keuze is, en waarop moet u letten? ‘Met berekeningen van de warmtevraag wordt vaak geknoeid.’

Welke soorten zijn er?

Een warmtepomp onttrekt met behulp van een koelvloeistof warmte aan de omgeving. Er zijn verschillende types, afhankelijk van waaraan ze hun warmte onttrekken en hoe ze die afgeven.

Een lucht-luchtwarmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en geeft die via een binnenunit af aan de binnenlucht. Ze werkt dus als een omgekeerde airco. Een lucht-waterwarmtepomp gebruikt ook de omgevingslucht als bron, maar verwarmt de woning via water in vloerverwarming of radiatoren. Een grond-waterwarmtepomp haalt warmte uit de bodem en geeft die ook af aan water. Er bestaan van dit type zowel versies die werken met een uitgebreid ondergronds buizenstelsel op beperkte diepte (typisch 1 tot 3 meter), als versies die gebruikmaken van boorputten tot wel 100 meter diep.

Is mijn woning geschikt voor een warmtepomp?

Bij nieuwbouwwoningen is een gasaansluiting vooralsnog pas vanaf 2025 verboden. U kunt nu dus nog steeds voor een gasketel opteren. ‘Maar bij nieuwbouw is een warmtepomp een no-brainer’, zegt energie-expert Maarten De Groote (VITO/EnergyVille).

Een vuistregel bij een warmtepomp is: hoe lager de temperatuur die ze moet opwekken, hoe efficiënter ze kan werken, en hoe interessanter het wordt. Om op lage temperatuur uw woning te kunnen verwarmen, moet die voldoende goed geïsoleerd zijn. En dat zijn nieuwbouwwoningen sowieso.

‘Maar de warmtepompmarkt is aan het veranderen, en richt zich steeds meer op toepassingen die beter in bestaande woningen passen’, zegt De Groote. ‘Zo zijn er al hogetemperatuur-warmtepompen op de markt die temperaturen tot 65 graden Celsius halen.’

Volgens de Organisatie Duurzame Energie (ODE) is een warmtepomp sowieso interessant vanaf EPC-label A. ‘Woningen gebouwd vanaf 2006 zijn in principe klaar voor een warmtepomp’, zegt Dirk van Evercooren (ODE). Voor oudere woningen hangt dat af van hoe goed ze achteraf nog zijn geïsoleerd. Goede dakisolatie is een must. Spouwmuren en keldervloeren isoleren zijn mogelijk vrij goedkope bijkomende ‘quick wins’.

Een goede test om na te gaan of uw woning ‘warmtepompklaar’ is, is op een koude winterdag de verwarmingsketel eens op 50 à 55 graden Celsius te zetten, in plaats van op 70 of 80 graden. Krijgt u dan nog steeds uw huis verwarmd, dan is ook een warmtepomp een te overwegen optie.

Beeld dm

Welk type kies ik?

Alle types hebben voor- en nadelen. ‘Er is niet zoiets als één beste keuze’, zegt De Groote.

Bodem-watersystemen zijn het efficiëntst, maar ook een pak duurder (zie: ‘Hoe snel verdien ik mijn investering terug?’). De Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) geeft aan hoeveel elektriciteit nodig is om een bepaalde hoeveelheid warmte te produceren. Een SCOP van bijvoorbeeld 3 betekent dat u met één eenheid elektriciteit drie eenheden warmte produceert. Lucht-luchtsystemen en lucht-watersystemen hebben gemiddeld een SCOP van 3,2 à 4,5. Voor bodem-watersystemen is dat 4,5 à 5,5.

Lucht-luchtwarmtepompen zijn relatief makkelijk te installeren. Er zijn geen radiatoren of een vloerverwarmingsysteem voor nodig. ‘Zo’n systeem kan door het geluid en de luchtverplaatsingen wel wat minder comfort geven’, zegt Jeroen Baets, hernieuwbare energie-expert bij burgercoöperatie Energent.

Voor een lucht- of bodem-watersysteem is soms meer werk nodig. Tenzij u een totaalrenovatie plant, is vloerverwarming installeren niet evident. Hebt u al radiatoren en slaagt u voor de 50 gradentest, dan kunt u die gewoon behouden. Of u kunt ze om uw warmtepomp zo energiezuinig mogelijk te laten werken vervangen door speciale lagetemperatuurradiatoren (met groter oppervlak), of ventiloconvectoren, die warmte verspreiden met een ventilator. Baets: ‘Het is een kwestie van afwegen wat het minst kost: investeren in een efficiënter afgiftesysteem of een minder optimaal werkende warmtepomp.’

Voor een bodem-watersysteem hebt u plaats nodig. Voor een oppervlakkig buizenstelsel moet uw tuin op de schop, dus daar denkt u bij voorkeur over na voor die is aangelegd. Voor diepe grondboringen zijn zware machines nodig. Is uw tuin volledig afgesloten, dan raken die daar wellicht niet.

Warmtepompen kunnen uw woning ook koelen. Dat lukt het best en het snelst met lucht-luchtsystemen, die dan als een airco werken. Bent u dat van plan, dan is het zeker interessant om zonnepanelen te laten installeren. De momenten waarop er nood is aan koeling zijn doorgaans ook de momenten waarop uw zonnepanelen veel elektriciteit produceren en zo koelt u met uw eigen stroom.

Ook via vloerverwarming kunt u koelen, maar minder ingrijpend en minder snel. ‘Al volstaat dat om het in een goed geïsoleerde woning comfortabel te houden’, zegt Baets. ‘Aangezien het aantal hete dagen in de toekomst alleen maar zal toenemen, is koeling zeker iets om bij de keuze rekening te houden.’

Hoe snel verdien ik mijn investering terug?

Prijzen variëren van enkele duizenden euro’s voor de eenvoudigste lucht-luchtsystemen tot meer dan 25.000 voor bodem-waterwarmtepompen met diepe boringen. In een recente rendementsanalyse gaan onderzoekers van VITO en EnergyVille uit van gemiddelde investeringskosten van respectievelijk 5.500, 12.000 en 17.000 euro voor een lucht-lucht-, lucht-water- en bodemwatersysteem, bij niet al te complexe installatiewerken.

Baets ziet in de praktijk vaak hogere offertes, van respectievelijk minimaal 10.000, 15.000 en 18.000 euro. Daar komt indien nodig nog ongeveer 1.000 euro bij per nieuwe radiator.

Daar staat tegenover dat u voor de installatie van warmtepomp premies kunt krijgen. Die vindt u terug op mijnverbouwpremie.be en kunnen oplopen tot 6.400 euro voor sommige bodem-watersystemen.

Hoe snel u die investering terugverdient, is deels afhankelijk van hoe efficiënt de warmtepomp kan werken. Maar er is een belangrijke factor die u niet in de hand hebt: de energieprijzen. Een warmtepomp werkt drie tot vijf keer efficiënter dan een gasketel. Maar doordat elektriciteit dankzij allerlei belastingen en heffingen veel duurder is dan gas, leidt dat niet tot een evenredige daling van uw energiefactuur.

De verhouding tussen de elektriciteits- en gasprijs is van cruciaal belang. ‘Ligt die verhouding hoger dan de SCOP van je warmtepomp, dan wordt het bijna onmogelijk die terug te verdienen’, zegt De Groote.

Tot voor kort was de terugverdientijd volgens de analyse door EnergyVille voor veel systemen langer dan 30 jaar, wat impliceert dat u de investering niet terugverdient. In Nederland is dat door een veel gunstigere prijsverhouding vaak minder dan tien jaar. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat België achteraan het Europese warmtepomppeloton bengelt.

Vandaag is er ‘dankzij’ de oorlog in Oekraïne en de hogere gasprijs al enige beterschap. Momenteel is elektriciteit ongeveer vier keer duurder dan gas. ‘Dat maakt de meeste systemen nog net financieel interessant’, zegt De Groote. ‘Al ligt de rentabiliteit veel lager dan in andere landen. Een verschuiving van taksen van elektriciteit naar gas blijft noodzakelijk om warmtepompen aantrekkelijker te maken.’

Zo’n verschuiving lijkt door de klimaatdoelen onvermijdelijk. ‘Hou je daar rekening mee, en met de positieve impact op de waarde van je woning, dan is een warmtepomp een slimme investering’, vindt Baets.

Een hogetemperatuurwarmtepomp. Beeld Sander Koning / Belga

Is een hybride systeem interessant?

Bij een hybride systeem verwarmt u met een warmtepomp wanneer dat kan, en schakelt u over op gas als het te koud is en er harder moet worden gestookt. Dat kan nuttig zijn in een nog niet voldoende geïsoleerde woning.

‘Stel dat je gasketel bijna aan vervanging toe is en je kan isolatiewerken niet meteen uitvoeren’, zegt Baets. ‘Dan kan een hybride systeem een tussenoplossing zijn. Je stapt dan van gas af zodra de isolatiewerken klaar zijn.’

Het is dan wel belangrijk om de grootte van de warmtepomp al af te stemmen op die toekomstige situatie. ‘Vaak wordt de warmtepomp in zo’n systeem te klein gekozen’, zegt Baets. ‘Met als gevolg dat je afhankelijk blijft van gas. Tenzij je opnieuw investeert in een nieuwe warmtepomp en dat zal je niet snel doen.’

Wat is de impact van het capaciteitstarief?

Sinds 1 januari 2023 betaalt u een deeltje van uw elektriciteitsfactuur op basis van uw piekverbruik, de maximale hoeveelheid elektriciteit die u tegelijk verbruikt. Wordt u met zo’n frequente draaiende warmtepomp dan niet afgestraft?

Een warmtepomp werkt vaak, maar heeft een relatief laag vermogen. De impact op uw verbruikspiek is daardoor beperkt. Bovendien is sinds de invoering van het capaciteitstarief het nettarief dat u betaalt op basis van uw verbruik verminderd. En dat is net in het voordeel van grote verbruikers zoals mensen met een warmtepomp. Volgens de Vlaamse energieregulator VREG bent u daarom als warmtepompbezitter met het capaciteitstarief net beter af.

Wilt u extra besparen, dan kunt u ervoor zorgen dat uw warmtepomp niet werkt op piekmomenten, zoals ’s avonds wanneer u kookt. Hebt u zonnepanelen, dan kan het interessant zijn de mogelijkheden tot slimme sturing te onderzoeken, zodat uw warmtepomp zo veel mogelijk werkt als uw zonnepanelen het meeste stroom produceren. ‘Met een eenvoudige timer, die uw warmtepomp vooral tijdens de middaguren laat werken, komt u soms ook al ver’, zegt Leen Vandezande (VREG).

Wat als het koud is?

Hoe kan je warmte uit de omgeving halen wanneer het buiten berekoud is, net het moment waarop de behoefte aan verwarming het hoogst is? Krijgt u dan uw huis nog wel warm?

Hier heeft de diepe bodem-waterwarmtepomp een streepje voor, want de bodemtemperatuur is gedurende het jaar vrij constant en ongeveer 10 °C. Maar alle warmtepompen functioneren in ons klimaat prima. Sterker nog: de drie landen met het hoogste aantal geïnstalleerde warmtepompen in verhouding tot het aantal inwoners zijn Finland, Noorwegen en Zweden: niet bepaald landen die bekendstaan om hun zachte winters.

Het rendement van een lucht-lucht- en lucht-waterwarmtepomp zal bij lage temperaturen wel wat lager liggen. De meeste modellen beschikken over een elektrische weerstand die indien nodig bijspringt. De warmtepomp werkt dan als een gewone elektrische verwarming, wat heel inefficiënt is. ‘Het komt er dus op aan de grootte van de warmtepomp zo te kiezen, dat die weerstand zo weinig mogelijk nodig is’, zegt Baets. ‘Maar een warmtepomp zal je huis altijd warm krijgen.’

Waarop moet u letten bij offertes?

Installateurs van warmtepompen en andere hernieuwbare energietechnieken die erkende opleidingen hebben gevolgd, kunnen een RESCert-certificaat aanvragen. Een lijst van gecertificeerde installateurs vindt u op www.rescert.be. ‘Het kan ook interessant zijn om te informeren naar de ervaringen van eerdere klanten’, adviseert Evercooren.

Zonder enige notie van wat u precies nodig hebt installateurs laten langskomen, levert vaak uiteenlopende systemen en sterk variërende offertes op, merkt Baets in de praktijk. Daarom adviseert hij eerst onafhankelijk advies in te winnen over welk systeem in uw geval het meest geschikt is, bijvoorbeeld bij de Provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen of via een energie- en renovatiecoach. Zo kunt u gerichter offertes opvragen. ‘Zo verklein je het risico op foute keuzes, want er is heel veel om rekening mee te houden’ zegt Baets.

Cruciaal bij zo’n offerte is de berekening van welke hoeveelheid warmte nodig is om uw woning op een comfortabele temperatuur te krijgen. Die bepaalt hoe groot uw warmtepomp moet zijn. ‘Daar wordt veel mee geknoeid’, merkt Baets. ‘Een te laag ingeschatte warmtevraag - bijvoorbeeld door warmteverliezen te onderschatten - levert een goedkoper toestel en dus lagere offerte op.’

Maar met een te kleine warmtepomp krijgt u mogelijk uw huis onvoldoende warm, zonder hulp van de energieverslindende elektrische weerstand. ‘Laat u dus niet zomaar verleiden door de goedkoopste offerte’, adviseert Baets.