Herman De Croo: ‘Ik heb mijn hele leven overal pinten getrakteerd, en nu maken ze van mij een graaier’. 12 verhalen uit de nieuwe Humo!

Vijf keer is Vincent Mannaert, de algemeen manager van Club Brugge, veroordeeld voor rijden onder invloed. Ook op de club zijn de incidenten door overmatig drankgebruik amper op de vingers van één hand te tellen. De raad van bestuur stelt een ultimatum: als de manager nog één keer in dronken toestand verkeert, is het game over: ‘Ik klamp me niet vast aan mijn job.’

Humo sprak met de ouders van premier Alexander De Croo: ‘Volgend jaar krijgen we een Zwarte Zondag, omdat iedereen zegt dat we er één zullen krijgen’

Humo trok naar Brakel voor een gesprek met de ouders van premier Alexander De Croo. Vader Herman (85) blikt voor het eerst terug op de heisa over de pensioenextra’s die hij en andere ex-Kamervoorzitters kregen. ‘Ik kon die schandaalberichten niet meer zíén, ik werd er ziek van.’

Afvallen met een pilletje of een spuitje, het leek een verre wensdroom. Maar sinds kort is er een nieuw medicijn, Ozempic, dat spectaculair gewicht doet verliezen. Kunnen diëtisten, personal trainers en lifecoaches maar beter ander werk zoeken? Humo zocht het voor u uit.

In de nieuwe Netflix-reeks ‘Rough Diamonds’ zuigen het spel en charisma van Marie Vinck je zo naar het scherm. Ze is net terug uit Australië, waar ze met FC Bergman ‘The Sheep Song’ speelde om alweer ladingen lof te oogsten. Maar toch zegt ze: ‘Succes is een hol begrip, bodemloos. Het is niet daar dat je voldoening vindt.’

Het gevaar van fijn stof: ‘Op windstille dagen sterven meer mensen. En meestal is de lucht in huis dan nog ongezonder dan buiten’

Om de haverklap verschijnen onheilspellende nieuwsberichten over de luchtkwaliteit in Vlaanderen, maar hoe is het daar nu écht mee gesteld? Humo trok met half ingehouden adem op onderzoek: ‘Fijn stof kan de levensverwachting met een jaar doen afnemen.’

Wapens, clicks en reputaties te koop: Kris Küster, de fixer van Vlaams Belang, regelt het wel

Wapens verkopen aan Rusland, hengelen naar militaire miljoenencontracten, onlinenieuws manipuleren: lobbyist Kris Küster is een man uit de entourage van Filip Dewinter, en hij maakte Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken attent op een Israëlische software-ingenieur met een lange staat van dienst in cybermanipulatie. Een portret.

Roos en Billie, de dochters van Herman Verbruggen: ‘Dan roept iemand opeens: ‘Jij bent de dochter van Marcske! Drinkt hij thuis ook zoveel chocomelk?’’

Herman Verbruggen mag in ‘De Wonderjaren’ aan Siska Schoeters uitleggen hoe hij het spook van woke aanpakt in de opvoeding van zijn dochters. Roos en Billie, stadskinderen met een heerlijk nuchtere blik op de wereld geven aan Humo hún ongecensureerde versie van de feiten. ‘Ik ben ook voor verandering, maar sommigen zien alles meteen als een aanval.’

Kleine Belgen in het voorprogramma: ‘Je moet luid spelen om boven het gelul van de Nederlanders uit te komen’

Beginnende artiesten weten: iemands voorprogramma verzorgen is ondankbaar labeur, maar ook een unieke kans om je carrière een serieuze boost te geven. Humo sprak met Ramkot - straks opener voor Metallica - en zes andere Belgische acts over de boxershort van Kendrick, de zwakke maag van Adele en de gordijnen van Iggy.

Op 31 januari 1978 trekken drie rusthuismedewrkers naar de plaatselijke dokter in Wetteren met een onthutsend verhaal: hun aan pijnstillers verslaafde hoofdzuster, soeur Godfrieda, vermoordt bewoners met insuline. Haar drijfveer: de zuster dacht dat ze zelf zou sterven, nadat een neuroloog haar een hersentumor had aangepraat.

Dit jaar gaan we ook in België van Joy Delima (28) horen. De Nederlandse speelt in twee series, is te zien in de film ‘Happy Ending’, en onlangs verscheen haar columnbundel ‘Goed komen’. Maar achter de schermen heeft ze moeten leren van zich af te bijten. ‘Nu denk ik: nee vriend, ik ga hier wat van zeggen. En dan moet jíj je baan kwijtraken, niet ik.’

John Grisham (68) verdiende amper het zout in de pap als strafpleiter, tot een gruwelijke verkrachtingszaak door zijn hoofd bleef malen: dat werd de basis voor de thriller ‘De jury’. 275 miljoen verkochte boeken later heeft Grisham een half miljard euro op zijn rekening staan.