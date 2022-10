Het antisemitisme was er te veel aan: hoe iedereen Kanye West nu laat vallen na jaren van controverse

Adidas heeft de samenwerking met Kanye ‘Ye’ West beëindigd na een reeks antisemitische uitlatingen van de rapper. Voor beide partijen zijn de financiële gevolgen en de imagoschade gigantisch, al lijkt West zich over dat laatste weinig zorgen te maken: controverse is zijn handelsmerk. De vraag is dit keer of hij nog voor rede vatbaar is.

Adidas wist wie ze in huis haalden, toen ze eind 2013 een samenwerking aangingen met Kanye West, de rapper met mode-aspiraties. Hij was met slaande deuren vertrokken bij Nike, waarvoor hij een aantal sneakers had ontworpen, en zijn ultieme wraak was een overstap naar concurrent Adidas. Dat West niet de meest stabiele partner was konden ze al weten. ‘Noem een genie dat niet gek is?,’ rapte hij furieus op zijn egomane album Yeezus, dat in de zomer van 2013 was uitgekomen.

Negen jaar later is de samenwerking tussen Adidas en West, die zijn artiestennaam veranderde in ‘Ye’, dan ten einde gekomen. Een reeks antisemitische uitlatingen van West waren voor het Duitse sportmerk de druppel. West had afgelopen maand onder meer getwitterd dat hij ‘death con 3’ ging op Joodse mensen, een verwijzing naar de verhoogde staat van paraatheid van het leger. In een interview zei hij bovendien dat hij antisemitische dingen kon roepen en dat Adidas hem toch niet zou laten gaan. Dat bleek een dure misrekening.

Volgens zakenblad Forbes zou het vermogen van West door het beëindigen van de samenwerking terugvallen van bijna 2 miljard dollar tot 400 miljoen dollar. Naar schatting leverde de immens populaire Yeezy-schoenenlijn Adidas jaarlijks 2 miljard dollar op, bijna 10 procent van de totale omzet van het merk. Adidas maakte bekend dat door de breuk met West zo’n 250 miljoen aan nettowinst verdampt. De aandelenkoers zakte direct met 5 procent.

Val compleet

En Adidas is niet de enige die de handen van de ontspoorde West aftrok: de afgelopen week lieten ook modemerken Balenciaga en Gap, sportkledingketen Foot Locker en modemagazine Vogue weten niet meer met hem samen te willen werken. Een geplande documentaire over West werd geschrapt en Universal Music Group trok zijn handen af van de rapper. En daarmee lijkt de val van West, die zich al jaren geleden inzette, compleet. Voorlopig althans, want Ye bezit het talent om in razend tempo het ene op het volgende schandaal te stapelen en toch weer op te krabbelen.

Over de geestelijke gesteldheid van West is al veel gezegd en geschreven, ook door hemzelf. Hij lijdt aan een bipolaire stoornis (op de albumhoes van Ye uit 2018 staat: ‘I hate being bi-polar, it’s awesome’) en trok zich in het verleden meermaals enige tijd terug uit de publiciteit vanwege zijn psychische problemen. Maar steeds liet hij na een periode van rust zijn onstilbare hang naar aandacht en behoefte om te provoceren weer de vrije loop. Hij bestormde het podium toen Taylor Swift een prijs kreeg uitgereikt, zei dat slavernij ‘een keuze’ was geweest van zwarte mensen, steunde Donald Trump openlijk, deed in 2020 zelf een gooi naar het presidentschap en liet vele interviews en concerten ontsporen door manische en vaak onnavolgbare tirades af te steken tegen alles en iedereen.

Edgy

Lange tijd werd dit gezien als iets wat onlosmakelijk verbonden was met de briljante artiest die West ook ontegenzeggelijk is, of misschien wel was. West sleepte in zijn lange loopbaan als producer en rapper 24 Grammy’s binnen, maakte albums die door muziekcritici als meesterwerken worden gezien, en bleek als mode-ontwerper in staat om een brug te slaan tussen ‘streetwear’ en de catwalk, de reden waarom veel merken met hem in zee wilden. Bovendien wisten ze: alles waar West zich mee bemoeit levert publiciteit op. Zijn onberekenbare karakter werd veelal gezien als spannend en ‘edgy,’ dé reden dat het ‘saaie’ Adidas met hem in zee ging.

Maar nadat Kim Kardashian, met wie West vier kinderen heeft, in februari 2021 aangaf te willen scheiden, ging het snel bergafwaarts met West. Op sociale media uitte hij, vaak in het holst van de nacht, beschuldigingen van van alles en nog wat tegen zijn ex-vrouw, en bedreigde haar nieuwe vriend Pete Davidson meermaals. Ook ontpopte hij zich als corona-ontkenner en complotdenker, en begin deze maand droeg hij tijdens de Paris Fashion Week, daags nadat hij de show van Balenciaga had geopend, een ‘white lives matter’ T-shirt, populair onder de alt-right beweging in de VS.

Don Quichot

De vraag in hoeverre Ye nog voor rede vatbaar is lijkt gerechtvaardigd. In de dit jaar verschenen Netflix-documentaire Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy was te zien dat maar weinig mensen in staat zijn hem in bedwang te houden wanneer hij in een manische periode zit. Van de briljante muzikant is de laatste jaren nog slechts een schim over, zijn laatste albums stonden in het teken van zijn hervonden liefde voor God en ontbeerden de brille van zijn vroegere werk. Steeds minder artiesten willen nog met hem samenwerken.

Op The Life of Pablo uit 2017, Ye’s laatste solo-album dat door critici unaniem werd geprezen, rapt hij: ‘The media said he’s way out of control/ I just feel like I’m the only one not pretending/ I’m not out of control, I’m just not in they control.’ Het is de rol die hij het liefst vervult, die van onbegrepen genie. Maar inmiddels is hij steeds meer verworden tot een donquichot, vechtend tegen de windmolens en de demonen in zijn hoofd.