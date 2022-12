Het beste en het geestigste programma:‘Ik kijk er alleen nog naar terug als ik beschonken ben’

Pünktlichkeit, om het in de taal van het populairste Canvas-gezicht te zeggen, muss sein: donderdag 1 december om 20 uur stipt mag ’s lands intelligentste, meest welbespraakte, geestigste, boeiendste en – vooruit dan maar – beste zender 25 kaarsjes uitblazen. Even hebben we met het idee gespeeld om de jarige op een reuzegrote taart te vergasten met een stripteaseuse erin (o, wat hadden we graag de snoet van Ivan De Vadder gezien!), maar uiteindelijk zijn we toch maar voor de goedkope oplossing gegaan: een overzicht van 25 jaar Canvas in evenzoveel markante programma’s, figuren en gebeurtenissen. Geen dank, gefeliciteerd en – ondanks die vermaledijde besparingen – nog vele jaren in goeie gezondheid!

Beste programma: ‘Alles kan beter’

Mark Uytterhoeven en Guy Mortier, Alles Kan Beter Beeld VRT

Geen programma ademde meer Canvas uit dan ‘Alles kan beter’, het legendarische hersenspinsel van Mark Uytterhoeven waarin de taalvaardigheid van een keur aan panelleden als Guy Mortier, Rob Vanoudenhoven, Jan Hautekiet, Frieda Van Wijck en een dozijn anderen werd uitgedaagd.

HUMO Je wilde ‘Alles kan beter’ absoluut op Canvas in plaats van op TV1, waarom?

MARK UYTTERHOEVEN «Ik vond TV1 toen een imitatie van VTM, en voor zo’n type zender wilde ik niet werken. Ik heb dat trouwens ook voor ‘Onvoorziene omstandigheden’ gevraagd.»

HUMO ‘Alles kan beter’ werd laaiend enthousiast onthaald.

UYTTERHOEVEN «Canvas kreeg in het begin erg veel kritiek en wij werden beschouwd als een uitzonderlijk lichtpuntje. De meerwaardezoeker werd toen niet meteen op zijn wenken bediend, dat klopt wel: je had ons en Adolf Hitler. Ik heb de gemiddelde Canvas-kijker toen omschreven als een TV1-kijker die door vingerreumatiek ongewild op nummer twee terechtkomt en daar zijn jeugd in zwart-wit ziet passeren.»

HUMO Belandt u zo zelf vaak bij Canvas?

UYTTERHOEVEN «Ik heb nog geen enkele aflevering van ‘De ideale wereld’ gemist, maar ik kijk niet meer naar programma’s zoals ik die zelf maakte. Anders begin ik weer te noteren wat er allemaal beter kan (lacht). Na 1999 heb ik zelfs geen volledig journaal meer gezien. Voor ‘Alles kan beter’ stonden zes videorecorders te draaien en die opnames bekeek ik ’s nachts. Ik ben toen op mijn fysieke grenzen gebotst.»

HUMO Kijkt u soms nog naar afleveringen van ‘Alles kan beter’?

UYTTERHOEVEN «Alleen als ik beschonken ben. Mijn vrouw zegt dan dikwijls: ‘Wat een schoon jong ventje.’ Daarmee bedoelt ze dat ik nu een oude lelijke man ben (lachje).»

HUMO Nic Balthazar wist in ‘25 jaar Canvas’ niet wie ‘de man met de sik’ was.

UYTTERHOEVEN «Maar toen Thomas Vanderveken hem vroeg wie de grootste tv-maker van de laatste veertig jaar is, wist hij het meteen (lachje). Mensen kennen me nog, alleen herkennen ze me niet meer. Dat is eigenlijk veel erger, want dat betekent dat mijn vrouw gelijk heeft.»

Bekijk een fragment:

Geestigste programma: ‘Het Peulengaleis’

Beeld VRT

Joe Roxy! Bosmans Jos en zijn Irène! Hamertjes, beiteltjes en zaagjes! Enfin, genoeg ingeleid: ieder woord van ons is er eentje minder van Hugo Matthysen.

HUGO MATTHYSEN «‘Het Peulengaleis’ was natuurlijk een afgeleide van ‘Het Leugenpaleis’, maar naarmate de seizoenen vorderden, werd de afstand tussen de twee groter. Ik vond ook dat de items die niets met ‘Het Leugenpaleis’ te maken hadden, uiteindelijk het best werkten. Ik denk dan met name aan ‘Jehaan en Petrik’ en ‘De Show van Bosmans Jos’, waarvoor we tot ons grote geluk een hele voorraad Kakkewieten in huis mochten halen.»

HUMO Van wie Tine Embrechts de meest prominente werd.

MATTHYSEN «Tine had samen met de andere Kakkewieten meegedaan aan ‘De liegende doos’, een door de grote Bart Peeters gepresenteerde bonte avond op VTM. Ze had niet meteen een vooraanstaande rol gespeeld, maar om de één of andere reden was ze me bijgebleven. Zelf zegt ze dat ik totaal vertederd was toen ze een keer in een trouwjurk moest aantreden in een rubriek die – toen kon dat nog – de ‘Sla-je-vrouw-show’ heette. Hoe het ook zij, Tine was er van het begin af bij, en aanvankelijk was dat wel even wennen, van mijn kant toch. Zij was op dat moment amper 23, terwijl ik stilaan tot het kamp der ouwe zakken mocht worden gerekend – en Bart trouwens ook.»

HUMO Hoe zag de taakverdeling tussen jou en Bart eruit?

MATTHYSEN «Die was vrij evenwaardig. We hielden geregeld ‘stichtingsvergaderingen’, waarbij we een namiddag gingen samenzitten in ’t Kasteeltje, een plaatselijke brasserie. Dan schreven we er, zoals dat heet, lustig op los. In de buurt was er een tuincentrum met een grote afdeling voor rommel binnenshuis en in de tuin. We trokken er elk jaar één keer naartoe, om ter plekke ‘Yvonne en Yvette’-sketches te verzinnen aan de hand van wat we aantroffen: een plastic eendje op een stok, een wereldbol, een knalroze boeddhabeeldje... We kochten die objecten ook altijd, zodat Yvonne of Yvette het uit hun sacoche tevoorschijn konden toveren.»

HUMO We zijn nu lang en breed zeventien jaar na de laatste aflevering. Word je nog op ‘Het Peulengaleis’ aangesproken?

MATTHYSEN «Ja. Wanneer ik bijvoorbeeld door een doe-het-zelfzaak wandel – een mens heeft al eens een tochtstrip nodig – gebeurt het dat men me half geaffecteerd aanspreekt: ‘Zoekt u misschien een hamertje?’ Ik reageer dan doorgaans ongemakkelijk maar vriendelijk.»

HUMO Zoals je nu eenmaal bent?

MATTHYSEN «Wie zal het zeggen?»