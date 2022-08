Het beste en het slechtste van dag 3 van Pukkelpop: Een concert dat twaalf sterren kreeg vs. een rechtopstaande dweil

Ook op zaterdag leverde de wei van Kiewit tal van lekkers op, met hier en daar een zure oprisping. Humo recenseerde een stuk of 30 artiesten, waarvan dit de absolute hoogte- en dieptepunten waren.

Het beste:

Marc Rebillet ★★★★★★★★★★★★

‘Als cocaïne een mens was, heette hij Marc Rebillet.’ ‘More is more’ is het devies van Rebillet: meer chaos, meer hype, meer onzin, meer sterren. Twaalf sterren in dit geval.

Little Simz ★★★★★

Fuck me sideways! Het ideale hiphopconcert bestáát! De verantwoordelijke voor al dat moois? Little Simz!

Mdou Moctar ★★★★★

Jimi Hendrix leeft! Zijn gitaarspel is nog altijd even explosief, alleen slaat hij geen vrouwen, komt hij uit de Sahara en heet hij - een naam om met zuchtende hartjes in je dagboek te kalken - Mdou Moctar. Hij vuurde het grootste, wildste, van het meest oprechte levensplezier bol staande fééstje van Pukkelpop af.

STAKE ★★★★★

Het begint op te vallen: de strafste, meest intense, ook raarste concerten die we de voorbije tweeënhalve dag al op Pukkelpop zagen, waren er eigenlijk bijna allemaal van Belgen. Vijf sterren, STAKE die in uw zak. Hoeveel balzakspatadervernauwende suspens kun je in een paar drumslagen stoppen?

Viagra Boys ★★★★½

Viagra Boys brachten iets voort dat als pompen en verzuipen tegelijk klonk en beloofde onbetamelijke dingen te doen met je moeder. En dat klonk zo erg nog niet.

Charlotte de Witte ★★★★☆

Ook de koningin van de Belgische techno heeft al eens een minder nachtje. In het geval van Charlotte de Witte liet de techniek het afweten. Gaf ze er gedesillusioneerd de brui aan? No fucking way.

Tame Impala ★★★★☆

Als het waar is wat Paul McCartney ooit zei, dat het ideale concert in de vorm van een W verloopt – drie keer knallen met twee rustpunten onderweg – dan speelde Tame Impala op Pukkelpop de perfecte show. Persoonlijk waren wij met één rustpunt minder ook toegekomen.

Arlo Parks ★★★★☆

‘Hier is ze! Arlo Sparks!’ In de verspreking van ceremoniemeester Tomas De Soete zat iets profetisch: de show van Arlo Parks knetterde als een knalerwt, een type haardvuur dat droomkachels.nl niet in stock heeft.

Go_A ★★★★☆

Het zal nog een halve dag duren voor de rij aan de verloren voorwerpen is weggewerkt: iedereen die rond twaalven bij Go_A in de Marquee was, komt er zijn kluts als vermist aangeven.

Wet Leg ★★★★☆

‘Chaise Longue’, waarvan de melodie zelfs na afloop nog gescandeerd werd, vatte aan het eind alles nog eens samen: beetje branie, veel spelvreugde, geen zorgen. Wet Leg was een heel klein beetje fenomenaal. En dat was veel.

Het slechtste:

24KGoldn ★☆☆☆☆

Waar op de weide is het meldpunt om de fans van 24kGoldn aan te geven? Want een hersenscan zou zomaar ernstige schade aan het licht kunnen brengen. Blootgesteld worden aan zijn in autotune badende emorap kan niet gezond zijn.

George Ezra ★☆☆☆☆

Wij kregen zin om een dakloze in elkaar te slaan van zoveel gladjakkerige kutliedjes. Had iemand, indien je Sjors op podium had vervangen door een rechtopstaande dweil met een beige handdoek erover, überhaupt het verschil gemerkt?

PinkPantheress ★★☆☆☆

Laten we helder wezen: PinkPantheress is fantastisch. Haar muziek ook. Maar haar show op Pukkelpop? Die was minder.

KAMAL ★★☆☆☆

Kamal schreef in 2020 één van de ultieme lockdownhitjes van Gen Z. Maar live overeind blijven zit er nog niet in.

