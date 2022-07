Het beste en slechtste van dag 3 van Rock Werchter: het mooiste is achter de rug en apocalyptisch slechte Imagine Dragons

De zaterdag van Rock Werchter 2022 leek op papier niet de meest boeiende, maar slaagde er toch in om ons te verrassen. De vrouwen domineerden, met een onoverwinnelijke Phoebe Bridgers op kop, en de half ontklede Italianen van Måneskin losten de beloftes in. Voor Grandson en Alex Benjamin moest u echter niet per se een tripje richting Werchter maken.

Het beste van zaterdag

Het mooiste van de dag was al achter de rug toen Phoebe Bridgers het podium af stapte ★★★★★

Beeld Koen Keppens

Beeldschoon, rotgetalenteerd, gezegend met een ontembare coolheid en beslagen in poëtische volzinnen die je het leven in vers daglicht doen zien, sexy én jong én volstrekt onoverwinnelijk. Maar genoeg over ons: ook Phoebe Bridgers maakte een uitstekende passage op Werchter.

Bicep Live kwam opgedoemd uit patattengrond en deed die knetteren in ons hoofd ★★★★½

Bicep Live Beeld © Stefaan Temmerman

Als je met het heerlijke geknetter, gesample, gebleep, gezweef en gebonk van Bicep geregeld de woonkamer en/of de schedelpan vult, wil je het elektronica-duo vroeg of laat samen met veel anderen in een koortsige feestruimte meemaken. In de KluB C kon dat eindelijk geregeld worden.

★★★★☆ voor het Italiaanse fenomeen Måneskin, dat de hype volledig waar maakte

Beeld © Stefaan Temmerman

Måneskin kwam, zag en overwon op dag drie. Ondanks hun vrij vroege plaatsje op het programma, stroomde er voor de Italianen een indrukwekkende hoeveelheid (toegegeven: vooral vrouwelijke) fans toe aan het hoofdpodium. De Eurosongwinnaars hielden deze keer dan wel het meeste van hun kleren aan, maar stelden desondanks niet teleur.

★★★★☆ voor superheldin Charlotte Adigéry en haar sidekick Bolis Pupul

Beeld © Stefaan Temmerman

In KluB C verscheen de Gentse dan nog eens ten tonele in een Catwoman-achtige outfit. ‘We zijn zo fucking dankbaar’, klonk het. Nee, Charlotte, wíj zijn dankbaar dat de afwezige Clairo werd vervangen door jou en Bolis.

Goldband kent zijn prioriteiten: eerst de rave, dan de revalidatie ★★★★☆

Beeld © Stefaan Temmerman

Goldband kwam om harten en applausrecords te breken. Helaas was het de enkel van Boaz Kok die eerst sneuvelde, maar dat veranderde hoegenaamd niets aan de geformuleerde missie.

Het slechtste van zaterdag

Als Imagine Dragons een blik op de toekomst was, laat de apocalyps dan maar aanbreken ★☆☆☆☆

Imagine Dragons Beeld © Stefaan Temmerman

Anderhalf uur hetzelfde liedje, een transparante tanktop, een zeurpiet met het lichaam van een Olympisch zwemmer en ecologisch onverantwoord veel confetti: subtiliteit is niet aan frontman Dan Reynolds en zijn personeel besteed. Imagine Dragons leidt een colonne met verder ook Twenty One Pilots en The Script in het peloton, waarvan ik alleen maar kan hopen dat de rit in de vergetelheid eindigt.

★☆☆☆☆ voor een fluttige en futiele Grandson

Wie Twenty-One Pilots toch net een tikkeltje te gesofisticeerd vond, holde naar The Slope voor Grandson. Tot overmaat van ramp was die fluttige, eendimensionale punkpop op Rock Werchter te dun en te futiel om te blijven boeien.

Grandson Beeld Koen Keppens

Alec Benjamin bewees dat we anno 2022 nog stééds de gevolgen dragen van James Blunts succes ★½☆☆☆

Beeld Koen Keppens

Alec Benjamin probeerde ook heel hard Ed Sheeran te imiteren, maar het beste advies dat we de Brit kunnen geven, is dat pottenbakken ook een fijne hobby is.

Twenty One Pilots ★★☆☆☆

Beeld Alex Vanhee

Beerputruimer, parkeerwachter, telemarketeer, orkatrainer, porno-fluffer, Ryanair-bediende, Joke Schauvliege-woordvoerder, Overpoort-straatwerker, Pieter Loridon-neuroloog, Dixi-kuiser, letterzetter bij De Morgen... Niet iedereen verdient zijn brood door lulligheidjes te schrijven op festivalweides, maar de grootste kutjob ter wereld moet sinds vanavond toch met een straatlengte voorsprong zijn: Twenty One Pilots-verzekeraar.

