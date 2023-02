Het brein achter de verjonging van Tom Hanks: Belg Chris Umé maakt deepfakes voor ‘Forrest Gump’-team

Het team van de iconische film ‘Forrest Gump’ komt weer bij elkaar. ‘Here’ katapulteert de kijker van de ene naar de andere tijd. Achter de schermen speelt de Belg Chris Umé een hoofdrol. Met kunstmatige intelligentie maakt hij de acteurs decennia jonger.

‘Een vervolg op ‘Forrest Gump’? Daar hebben we 40 minuten over gepraat’, zo sprak Tom Hanks afgelopen september in een podcast van de Britse krant The Independent. ‘En toen zeiden we: ‘Guys, come on.’’ Een sequel van de kaskraker uit 1994 lijkt dus definitief van de baan, maar het team van ‘Forrest Gump’ komt wel weer bij elkaar voor een ander project. Acteurs Tom Hanks en Robin Wright slaan samen met regisseur Robert Zemeckis de handen ineen voor een nieuwe film: ‘Here’.

Chris Umé: 'We plakken er niet gewoon een filtertje overheen. Er gaat een uitvoerige analyse aan vooraf.' Beeld ID / Kris Van Exel

Die is gebaseerd op het gelijknamige stripboek van Richard McGuire uit 2014. Het onderwerp van de grafische roman is een hoek van een kamer. Bij iedere scène staat het jaartal linksboven in beeld. Wat besprak het echtpaar op een middag in 1988? Wie liep er in 1620, toen het huis er nog niet stond, toevallig op die plek langs? ‘Here’ katapulteert de lezer van de ene naar de andere tijd. McGuires magnus opus telt 300 pagina’s, weegt bijna een hele kilo en vertelt de complete geschiedenis van een paar vierkante meter.

De verfilming belooft iets vergelijkbaars. De kijker ziet voortdurend dezelfde kamer en switcht tussen de decennia. In de ene scène zien we Tom Hanks bijvoorbeeld als zestiger, in de volgende als tiener. Dat alles wordt mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie. En daar komt de Belg Chris Umé om de hoek kijken. Hij is het brein achter de artificiële verjonging van de acteurs.

‘Dat is een flinke opdracht’, zo vertelt hij in een Brussels café. Umé woont in Bangkok, maar brengt een kort bezoek aan België. ‘We plakken er niet gewoon een filtertje overheen. Er gaat een uitvoerige analyse aan vooraf.’

Transformatie

In 2021 richtte Umé Metaphysic op. Waar hij eerder nog wel eens iets grappigs voor op Instagram fabriceerde, bijvoorbeeld de video’s waarin Bockie de Repper in allerlei beroemde filmscènes opduikt, heeft hij daar nu geen tijd meer voor. Zijn bedrijf telt na anderhalf jaar al 45 werknemers en Umé is er dag en nacht mee bezig. Met plezier, zo zegt hij, want zijn werk is zijn passie. En al evenzeer met succes. Metaphysic stond in één klap op de kaart toen het in 2022 met ‘America’s Got Talent’ meedeed. De jury sloeg steil achterover van een deepfake van Elvis Presley die een angstwekkend realistisch optreden gaf.

Voor ‘Here’ passen Umé en zijn team hun kennis over kunstmatige intelligentie op nog grotere schaal toe. Computermodellen worden met data, zoals foto’s en video’s van de jongere acteurs, gevoed. Zo wordt er een hyperrealistische, jonge variant van bijvoorbeeld Tom Hanks gecreëerd.

Die verschilt in veel opzichten van de nu 66-jarige acteur, legt Umé uit. ‘Hij gebruikt zijn spieren en expressies op deze leeftijd heel anders dan toen hij jong was. Zijn gezicht is nu namelijk anders gebouwd: de wangen zijn wat ingevallen, zijn lippen zijn een beetje kleiner geworden, de oren zijn iets gegroeid. Dat moet allemaal worden gecorrigeerd. De kunst is om dat zo precies mogelijk te doen. Alle details moeten kloppen. Immers: de manier waarop iemand zijn mond beweegt, maakt een persoon een persoon. Dat moet dus een-op-een hetzelfde zijn. De kijker mag geen moment denken: hé, dit ziet er vreemd uit.’

De verfilming van de grafische roman van McGuire, kan niet zonder dit soort technologie, meent regisseur Robert Zemeckis. ‘Ik heb mij altijd aangetrokken gevoeld tot technologie die mij helpt om een verhaal te vertellen’, zo zegt hij in een persbericht. ‘‘Here’ zou gewoon niet werken zonder dat de acteurs transformeren in jongere versies van zichzelf. De artificiële tools doen dat op een manier die tot voor kort ondenkbaar was.’

Zemeckis heeft op de set een scherm waarop de acteurs live worden verjongd. Terwijl zij hun scène spelen, kan Zemeckis dus meteen al het kunstmatige resultaat zien. ‘Het is de eerste keer dat deze technologie bij zo’n groot project wordt gebruikt’, zegt Umé. ‘De revolutie is gestart. Wat eerst als een meme op het internet begon, gaan we nu voor serieuze doeleinden gebruiken.’

Sceptisch over sequels

Zo is de reünie van de crew van ‘Forrest Gump’ een bijzondere. De film uit 1994 sleepte destijds dertien Oscar-nominaties in de wacht. Hij won er zes, waaronder die voor beste film en beste acteur. Over een vervolg is lang gespeculeerd, maar in de podcast van The Independent deed Tom Hanks de deur definitief dicht. Hij toonde zich sceptisch over dat soort sequels. Zelden is het een goed idee om een filmpersonage opnieuw tot leven te wekken, zo meent hij. ‘Iets slims wat ik heb gedaan, is dat ik nooit een contract heb getekend waarin de verplichting tot een vervolg staat.’

Tom Hanks in 'Forrest Gump'. Beeld rv

Maar zoals de inmiddels beroemd geworden uitspraak van zijn personage uit ‘Forrest Gump’ luidt: ‘My mama always said, life was like a box of chocolates: you never know what you’re gonna get.’ En dus delen Tom Hanks en Robin Wright binnenkort opnieuw het witte doek. Alsof het weer dertig jaar geleden is. In meerdere opzichten.

‘Here’ wordt later in 2023 in de bioscoop verwacht.

