‘Het burgerverzet moet zich strategisch terugtrekken wanneer blijkt dat Gunther Schepens de molotovcocktails heeft opgedronken’

De bevolking van Oekraïne houdt na bijna vier weken oorlog nog steeds moedig stand tegen de Russische bezetter. Dat brengt ons tot de vraag: hoe zou België het ervan afbrengen als de Russen binnenvallen? Een vooruitblik!

DAG 1

De Russen zijn op slinkse wijze België binnengedrongen. Een grootschalige luchtlandingsoperatie werd niet opgemerkt door Belgocontrol, omdat de luchtverkeersleiders staakten. Ook de landingsvoertuigen die plots op het strand van Oostende stonden, wekten geen argwaan bij de lokale bevolking: ‘Wij dachten dat het om een nieuw kunstwerk van Arne Quinze ging.’

DAG 2

Meteen een tegenvaller voor de Belgische troepen wanneer blijkt dat Maggie De Block de strategische voorraad van kogelvrije vesten heeft laten vernietigen.

DAG 3

De andere leden van de NAVO voelen er maar weinig voor om België te ontzetten, aangezien ons land al jarenlang zijn lidgeld niet heeft betaald.

DAG 5

Russische speciale eenheden nemen de kerncentrales van Doel en Tihange in. Nadat het Internationaal Atoomenergieagentschap zijn zorgen heeft geuit, verzekeren de Russen dat ze ‘de normale werking en stroomvoorziening van de centrales zullen bestendigen’, maar Engie pareert meteen dat het daarvoor al veel te laat is.

DAG 6

Opnieuw een tegenvaller wanneer blijkt dat het Belgische leger zijn tanks enkele jaren geleden aan Rusland heeft verkocht in een sale-and-lease-backoperatie.

DAG 8

Een keur aan experts brengt elke avond duiding in de tv-journaals over de stand van de invasie. Al zijn er ook steeds meer mensen die niet geloven dat er een oorlog gaande is. Ze roepen iedere burger die ‘geen volgzaam schaap’ is op om zonder beschermend kogelvrij vest de straat op te gaan.

DAG 9

Een Russische colonne tanks miskijkt zich op het circulatieplan en rijdt hopeloos verloren in de straten van Gent.

DAG 10

De internationale gemeenschap treft harde sancties tegen de agressor. Tot overmaat van ramp voor de Russische economie kondigt Louis Michel aan dat hij nooit meer zal gaan skiën in Sotsji.

DAG 12

Het burgerverzet moet zich strategisch terugtrekken wanneer blijkt dat Gunther Schepens de molotovcocktails heeft opgedronken.

DAG 13

De Vlaamse regering kondigt aan een taskforce te zullen oprichten om daarin verder te bestuderen hoe ze de invasie het best kan aanpakken.

DAG 14

De federale regering fluit de Vlaamse regering terug omdat defensie een federale bevoegdheid is. Ze hekelt ook ‘de politieke spelletjes van sommigen’.

DAG 16

De colonne die maar verloren blijft rijden in de straten van Gent heeft inmiddels voor 500 miljoen euro aan LEZ-boetes verzameld, aangezien de dieselslurpende tanks onder Euronorm 1 vallen. De monsterboete brengt Rusland op de rand van het faillissement.

DAG 17

Het Europees Parlement veroordeelt de Russische inval in België met een overweldigende meerderheid. Alleen de fracties van de PVDA en Vlaams Belang onthouden zich tijdens de stemming.

DAG 19

Het burgerverzet onder leiding van Andy Peelman boekt steeds meer overwinningen. Overal waar Peelman aan de frontlinie verschijnt, trekt de vijand zich paniekerig terug.

DAG 21

Russische tanks rollen Brussel binnen, maar de verovering van de hoofdstad wordt gehinderd door oorlogontkenners die in het Warandepark betogen tegen de avondklok.

DAG 23

Herman Schueremans is formeel: ‘Gezien de oorlogsdreiging zal Rock Werchter dit jaar niet plaatsvinden.’ Chokri is van plan om Pukkelpop wel te laten doorgaan en is alvast begonnen met de voorverkoop.

DAG 24

De internationale gemeenschap reageert geschokt wanneer ze beelden van Charleroi te zien krijgt. De Russische troepen bevinden zich op dat moment evenwel nog op 50 kilometer van de stad.

DAG 27

De oorlog komt abrupt ten einde wanneer een Waalse boswachter per toeval op de Russische legerleiding botst, en die weet te arresteren.

DAG 29

Bart De Wever wordt aangeduid om namens België de vredesonderhandelingen te leiden. Hoewel België de oorlog gewonnen heeft, staat hij erop dat Rusland wordt gecompenseerd voor z’n verliezen. De Wever staat vijf provincies af – het zou gaan om Henegouwen, Namen, Luik, Waals-Brabant en Luxemburg.

DAG 30

De onderhandelaars weten een mooie herstelbetaling van Russische zijde uit de brand te slepen: elke Belgische burger krijgt een Rail Pass met niet minder dan tien treinritten.