‘Het dialect in ‘De Kapellekensbaan’ lijkt gedateerd, maar heeft die springerige spreektaal ook niet een beetje weg van hiphop’

JEAN PAUL VAN BENDEGEM: ‘BACH OP SYNTHESIZER’

Jean Paul Van Bendegem (70) is wiskundige, filosoof en emeritus hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), hij was er decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte én hij praat met het soort bevlogenheid dat je spontaan naar bibliotheken, bioscopen en musea laat verlangen.

JEAN PAUL VAN BENDEGEM «Op basis van de studenten die ik heb gekend, kan ik zeker niet zeggen dat het slecht gaat. Mijn studenten hadden natuurlijk voor hoger onderwijs gekozen, ze waren vaak intrinsiek geïnteresseerd in cultuur. Zelf kom ik uit een omgeving die ik als acultureel zou omschrijven. Niet anticultureel: cultuur werd niet aangemoedigd, maar ook niet afgestraft. Mijn kennis is lang beperkt geweest, omdat cultuur niet tot mijn leefwereld behoorde.»

HUMO Wat heeft uw interesse gewekt?

VAN BENDEGEM «Ik denk aan mijn leraar geschiedenis, die ons in de middelbare school liet kennismaken met de kunstontwikkelingen van de 20ste eeuw. Geen idee of dat tot het leerplan behoorde, maar voor mij was het een revelatie. Ik wist niet dat er zulke dingen bestonden! De literatuur heb ik ontdekt dankzij Willem Elsschot. Op de middelbare school moesten we de verplichte werken lezen – ‘Het fregatschip Johanna Maria’ van Arthur van Schendel, bijvoorbeeld. Ik had niks met dat soort boeken, tot ik ‘Kaas’ van Elsschot las, want het stukje over de gestorven moeder begreep ik wél. Alweer zo’n ontdekking: er bestond literatuur over thema’s die ik kende!

»Ik moet nu ook denken aan Koen Raes, één van mijn beste vrienden op de middelbare school, die later ethicus is geworden aan de Universiteit Gent – hij is intussen al lang overleden. Het was de tijd toen leerlingen een klein beetje inspraak kregen op school. Koen en ik waren lid van de leerlingenraad, en we kregen voor elkaar dat we niet langer alleen naar de verplichte theaterstukken moesten gaan kijken, maar ook zélf stukken mochten kiezen. Gedaan met die Griekse tragedies waar ik niks van begreep! Ik herinner me een monoloog van Samuel Beckett in het Arcatheater in Gent. Die zaal had indertijd geen podium: op de voorste rijen zat je op een paar meter van de acteur. Opnieuw een openbaring: zo kon het dus ook!»

Beeld Marc Baert

HUMO U vindt het geen goed idee om cultuur te verplichten?

VAN BENDEGEM «Dat is moeilijk. Ik haal Koen Raes er opnieuw bij: hij was een talenknobbel, ik had talent voor wiskunde. We inspireerden elkaar. Zo verplichtte hij me om ‘Misdaad en straf’ van Fjodor Dostojevski te lezen. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Nooit zal ik Raskolnikov vergeten, de moord die hij pleegde, de worsteling die erop volgde. Ik denk dat je cultuur niet zozeer moet verplichten, maar de juiste omstandigheden moet creëren. De deur openzetten, als het ware. Voor mij heeft dat alleszins gewerkt.»

HUMO Is de smartphone een vriend of een vijand van cultuur?

VAN BENDEGEM «Ha, dat doet me denken aan iets wat ik ooit in de universiteit heb gezien. Een haast iconisch beeld: als ik zelf een smartphone had gehad, zou ik het op foto hebben vastgelegd. Een aantal van mijn studenten stond tijdens de pauze in een cirkel bij elkaar. Ik dacht dat ze in gesprek waren, maar nee: ze keken allemaal op hun smartphone of tablet. Voor mij was dat moeilijk te begrijpen, maar de sociale verhoudingen zijn veranderd. Het is niet omdat je in dezelfde ruimte staat, dat je ook met elkaar moet spreken. Wat overigens ook mooi kan zijn: ik zie dat studenten vandaag afspreken om samen te studeren in dezelfde ruimte. In mijn tijd was dat ondenkbaar, wij zonderden ons af om te blokken.

»Ik denk niet dat de smartphone noodzakelijk in de weg staat van cultuur. Hij kan zelfs een meerwaarde zijn: in een museum kun je ter plekke bijkomende informatie opzoeken. Bij mij zit daar onvermijdelijk vertraging op, ik moet onthouden wat ik later thuis wil checken.»

HUMO Hebt u uw studenten vaak met een boek in de hand gezien?

VAN BENDEGEM «Ik heb de leesfrequentie alleszins niet zien dalen. Bij lezen denken we nog steeds in de eerste plaats aan papieren boeken, maar ik hoor dat de ingesproken versies nu erg populair zijn. Is dat erg? Ik ben geneigd om te zeggen: nee. Ook als je luistert, word je uitgenodigd om de volle rijkdom van de taal te beleven. Geschreven of gesproken, een prachtige metafoor blijft een prachtige metafoor. Als een boek wordt ingesproken door iemand die goed met taal weet om te gaan, die de accenten juist legt en de leestekens respecteert, kan het zelfs een meerwaarde zijn.»

HUMO Vindt u het belangrijk wát jongeren lezen? Valt pakweg de mierzoete young adult-fictie van de Amerikaanse schrijfster Colleen Hoover ook onder cultuur?

VAN BENDEGEM «Hier moeten we twee zaken goed uit elkaar houden. Een symfonie van Mahler is niet hetzelfde als een song van The Beatles. Er zijn veel mensen die ‘Broeder Jacob’ kunnen spelen op de piano, maar weinigen hebben een sonate van Beethoven in de vingers. Objectief gezien zijn er gradaties, het ene is complexer dan het andere. Maar moet daar een waardeoordeel aan vasthangen? Is het beter om Fjodor Dostojevski te lezen dan Colleen Hoover? Dat vind ik niet. Als iemand me zegt dat Dostojevski hem niet raakt, zal ik nooit denken: jij houdt dus niet van literatuur. Ik zal veeleer andere auteurs aanraden, zoals Paul Auster of Julian Barnes – daar vindt-ie misschien wél wat in. Ik ben overigens al jarenlang een pleitbezorger van strips: die zijn de negende kunst!

»Alles kan een toegangspoort zijn naar meer. Ik had vroeger niets met klassieke muziek. Ik probeerde naar Bach te luisteren, maar ik hoorde er niets in. Ik bedoel: ik hoorde wel een aantal instrumenten, maar geen structuren. Tot ik Wendy Carlos ontdekte, de eerste componiste die muziek maakte met een Moog-synthesizer. Elk instrument kreeg een andere klankkleur, en plots hoorde ik het wél. Het mooie is: toen ik daarna terugkeerde naar Bach, hoorde ik het bij hem óók. Je kunt zeggen dat Wendy Carlos kitsch is, en dat is ook zo, maar voor mij was ze de toegangspoort naar meer.»

HUMO Kan ‘De Canon van Vlaanderen’ ook zo’n poort zijn?

VAN BENDEGEM «Ik vind het een schitterend boek. Het enige waarmee ik een probleem heb, is de titel. Het woord ‘canon’ impliceert dat er ook apocriefe teksten zijn, waarvan men heeft besloten dat ze niet in het werk thuishoren – zoals bij de Bijbel is gebeurd. Dat is bij ‘De Canon van Vlaanderen’ niet het geval: de samenstellers hebben een selectie gemaakt, ze hebben geen thema’s geweigerd. ‘Open raam op Vlaanderen’ was misschien een betere titel geweest. Net zoals ik ‘Het verhaal van Vlaanderen’ geen goede titel vond voor dat televisieprogramma met Tom Waes. ‘Vlaanderen verhaald’ was misschien beter geweest.

»Los daarvan: ja, ik vind ‘De Canon’ goed. De keuzes om dingen wel of niet op te nemen, zijn gemaakt op basis van correcte afwegingen.»

Beeld VRT

HUMO Er is niets wat u mist?

VAN BENDEGEM «Goh, toch wel. Maar als die erin waren gekomen, moesten er weer andere dingen uit. En dan is de vraag: welke? Ik ben vooral tevreden dat Simon Stevin een plaats heeft gekregen. Een kleine, maar hij staat erin. Hij heeft zoveel betekend voor de wiskunde en de natuurkunde! Ja, Simon Stevin: zoek hém maar eens op je smartphone.»

SASKIA DE COSTER: ‘ROTTE SOJABONEN’

Beeld Johan Jacobs

Men zal Saskia De Coster (47) niet snel achter de vlag van knus en klef zien lopen: wie een 18-jarige ernstig neemt, zo vindt de schrijfster, schotelt die ook al eens iets taaiers voor.

SASKIA DE COSTER «Ik ben wel te vinden voor wat milde dwang. Onlangs keek ik nog eens naar ‘Tokyo Story’, een film van Yasujiro Ozu uit 1953. Alles gaat onnoemelijk traag: er gebeurt vrijwel niets, de dialogen zitten vol herhaling en de cameravoering is statisch. Maar er zit ook iets bezwerends in, iets poëtisch dat onder de huid kruipt. Het lijkt me geen kwaad idee om 18-jarigen te verplichten naar zo’n film te kijken. Zelf zullen ze er allicht niet naar grijpen, terwijl het een goeie oefening is: breek door de verveling heen en vind de poëzie.»

HUMO Vrees je niet dat je jonge mensen zo net wegduwt van cultuur?

DE COSTER «Je kunt je tegen zo’n zogenaamd moeilijke film verzetten, of je kunt erin meegaan – en dat tweede kost je minder energie. Maar zelfs als zo’n jongere dan een afkeer van cultuur ontwikkelt, is er niets érgs gebeurd: er is niemand beschadigd. Het is zoals kinderen verplichten om natto te eten, een Japans gerecht op basis van rotte sojabonen. Best mogelijk dat ze het niet lusten, best mogelijk dat ze weigeren ooit nog sojabonen te eten, maar je beschadigt hen er niet mee. Dus is het goed om ze die rotte bonen te laten proeven.

»Ik hou niet van betutteling. Je moet zo’n 18-jarige toch niet knusjes over de bol aaien en zeggen: ‘Kom, zullen we iets zoeken dat je al aankunt? Iets dat niet moeilijk of verontrustend is?’ Nee! Je moet de lat níét zo laag mogelijk willen leggen.

»In mijn tienerjaren werd heel druk gedaan over Virginia Woolf. ‘Het summum van literatuur!’ Jaja, dacht ik, het zal allemaal wel. Toen ik aan ‘De golven’ begon, werd mijn argwaan bevestigd: pretentieus gebazel, vond ik. Maar ik bleef wel lezen, gaandeweg werd ik toch gegrepen door de poëzie die door die roman stroomt. Het hoeft allemaal niet té gezellig te zijn: soms moet je even doorzetten om bij iets moois te komen.»

Beeld Alex Vanhee

HUMO Moeten we niet gewoon aanvaarden dat kunst een – in het beste geval aanzienlijke – niche bedient? Dat de meerderheid van de mensen geen dwingend verlangen naar literatuur, klassieke muziek en schilderkunst voelt, en toch monter door het leven stapt?

DE COSTER «Zeker, en ik vind niet dat iedereen hoognodig bekeerd moet worden. Een boek als ‘De golven’ ís ook een hele klus. Maar kunst moet wel aanwezig zijn in de samenleving, als een soort van kostbare ader. Als je een tiener bent met een hang naar cultuur, moet je het geluk hebben dat je op bevlogen lesgevers botst die die ader willen aanboren. Mijn vriendin heeft een poos lesgegeven aan 13-jarigen op een Antwerpse school. Ze liet haar leerlingen fragmenten uit ‘Meisje, vrouw, anders’ lezen, de roman waarmee Bernardine Evaristo in 2019 de Booker Prize won. Voor die 13-jarigen was dat een revelatie: eindelijk iemand die hun geen kleuterachtige dingen oplepelde! Het hielp allicht dat Evaristo geen interpunctie gebruikt – de tieners van nu schijnen ook niet zo dol te zijn op punten en komma’s (lacht).

»Een goeie leerkracht kan het perfecte glijmiddel zijn. Zo heb ik het vroeger toch ervaren. Op mijn 16de had ik met enkele vriendinnen een kunstcollectiefje. We waren omnivoren, en ook wel wat snobistisch: we konden héél hoogdravend doen over de schilderijen van Diego Velázquez (lacht). Ik wilde ook graag door mijn leerkrachten gesteund worden in die gulzigheid. Sommigen vonden dat vervelend en zeiden dat ik moest ophouden met die vervelende vragen. Maar er waren er ook die me dingen aanreikten: ‘Bekijk dit eens, lees dat eens.’ En er was een leerkracht Nederlands die me aanmoedigde om te schrijven. ‘Er zit echt iets in,’ zei ze. Gevolgd door: ‘Je probeert gewoon nog te veel om Hugo Claus te zijn.’ En ze had gelijk (lacht).»

HUMO Nu je de naam Claus laat vallen: wie en wat uit de cultuurgeschiedenis moeten we absoluut bewaren?

DE COSTER «Het is een misverstand dat literatuur voor de eeuwigheid is. De meeste boeken en auteurs verdwijnen na verloop van tijd. Het is een soort van natuurlijke selectie. Ik denk niet dat het werk van pakweg Ward Ruyslinck nog een plotse heropleving zal kennen. Het is ook gewoon logisch: hoe meer er te onthouden valt, hoe meer we vergeten. Maar de steen-, stééngoeie dingen kunnen wel de tand des tijds doorstaan. Ik vind alleszins niet dat je zomaar alles moet weggooien omdat de jaren er wat stof op hebben gelegd.

»Ik zit er soms over na te denken: kan ‘De Kapellekensbaan’ van Louis Paul Boon nog iets betekenen voor een 18-jarige van nu? Op het eerste gezicht lijkt het gedateerd, met dat dialect. Maar heeft het, met die spreektaal en dat springerige ritme, niet iets weg van hiphop?

»Hetzelfde met muziek. Naar mijn aanvoelen kun je niet naar Nicki Minaj luisteren zonder ook ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ van Lauryn Hill te kennen. Dat album heeft zóveel betekend voor de muziekgeschiedenis. Als je naar hiphop luistert, wil je toch ook de wortels van het genre kennen? Maar goed: zo redeneer ík – een 18-jarige denkt er misschien helemaal anders over.»

Beeld TMDb

HUMO ‘Net echt’, je recentste roman, heb je afgewerkt in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA). Heb je er kunst met eeuwigheidswaarde gezien?

DE COSTER «Ik was er omringd door schoonheid, maar ik vroeg me inderdaad af wat nu écht die massieve, moeilijk in woorden te vatten waarde heeft die ervoor zorgt dat mensen er over een eeuw nog naar zullen willen kijken. Persoonlijk kwam ik uit bij het werk van Jan van Eyck. Op weg van en naar het toilet liep ik er telkens voorbij, en heel vaak werd ik teruggeroepen door die schilderijen. Dan ontdekte ik nieuwe details die me opnieuw in zijn werk zogen. Ook Alice Neel is een persoonlijke favoriet, een Amerikaanse kunstenares van de vorige eeuw die ik heb ontdekt in Centre Pompidou in Parijs.»

HUMO KMSKA-bezoekers konden je bekijken terwijl je je roman schreef in een glazen box. Zag je veel jonge gluurders?

DE COSTER «Verrassend veel! Ik had me verwacht aan een defilé van toeristen en bejaarden, maar tot mijn prettige verbazing liepen er ook een hoop jonge mensen langs. Ik vond met name de nieuwsgierigheid van kinderen heel tof: die vroegen zich luidop af wat die vrouw daar precies aan het doen was, observeerden me sans gêne en bleven vaak een poos gefascineerd zitten kijken. Er was ook een gastenboek, en daarin vond ik veel reacties van jonge mensen. Van meisjes vooral, en dat deed me ontzettend veel plezier. Je moet weten: ik zat daar in een zaal met sociaal-realistische kunstwerken uit de 19de eeuw. Dat was de eerste periode in de kunstgeschiedenis waarin vrouwen niet louter als godinnen werden afgebeeld, of als de maagd Maria, maar als gewone, volwaardige mensen. Het was een statement om net in die zaal mijn roman af te werken, en ik was blij dat die boodschap opgepikt werd: veel meisjes schreven in het gastenboek dat ze óók zin hadden gekregen om te schrijven, dat mijn aanwezigheid hen sterkte in hun verlangen om een vorm te vinden voor hun verhalen.

»Je zult mij niet snel horen zeuren over de jeugd van tegenwoordig. Dat is ook zo’n riedeltje van élke generatie, hè. Ik ken zoveel jongeren die met taal bezig zijn, met rappen, met mixtapes… Wie in cultuurpessimisme verzinkt, heeft niet goed gekeken. Of is gewoon oud aan het worden (lacht).»

Volgende week: Pina Bausch, Quentin Tarantino en Toni Morrison