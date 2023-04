Het eindeloze voetbalsprookje van Union: ‘We hebben de slapende reus opnieuw tot leven gewekt’

Succestrainer: vertrokken. Topspelers: verkocht. Stadion: verouderd. En toch ­bewijst R Union SG opnieuw dat je met weinig middelen veel kunt bereiken: het staat tweede in competitie en staat in de kwartfinales van de Europa League. ‘Onze ­manier is: niet te ver vooruitkijken.’

Op de eerste verdieping van het trainingscentrum van Union in Lier hangt een grote foto. ‘Play for the shirt’ staat erboven, met links en rechts een psychologische duiding van de clubkleuren. Geel voor de zon, wat staat voor optimisme, energie, vriendschap en intelligentie. Blauw voor de zee, wat staat voor verbeelding, inspiratie, zelfvertrouwen en trouw. Er ontbreekt een belangrijk woord: solidariteit. Als je Union ziet spelen, zie je niet elf eenmans-bvba’tjes rondhuppelen, maar elf musketiers die van ‘Een voor allen, allen voor een’ hun sportieve leidmotief hebben gemaakt.

Wellicht heeft de lezer halfweg de eerste zin de wenkbrauwen gefronst. Lier? Moet dat niet Sint-Gillis zijn? Neen, dus, Union traint wel degelijk in een sportcentrum in Lier, 45 kilometer verwijderd van het Joseph Marienstadion, dat dan weer op het grondgebied van Vorst ligt, en niet in Sint-Gillis. Union heeft geen faciliteiten in de nabijheid van de eigen voetbaltempel.

Die laatste term mag trouwens opgeborgen worden. Achter de imposante, beschermde artdecofaçade aan de Brusselsesteenweg tref je een plek aan die je, uit sympathie, historisch zou kunnen noemen, maar net zo goed omschrijf je dit als een archeologische site. Niet meer van deze tijd. Voor Europees voetbal moet Union uitwijken naar Leuven of naar de ‘buren’ van Anderlecht. ‘Dit is het hoogtepunt voor onze supporters en de meesten van onze spelers’, vat CEO Philippe Bormans de teleurstelling hierover samen. ‘We voelen ons zo’n beetje als nomaden.’

Sportief loopt het echter als een tierelier, waarmee we opnieuw in dat trainingscentrum in Lier zijn beland, bij trainer Karel ­Geraerts (41). In tegenstelling tot vorige promovendi kent Union geen terugval in het tweede seizoen in de hoogste klasse. Het verbaast Geraerts niet. ‘Sta me toe een kanttekening te maken. Cercle Brugge, KV Mechelen en Beerschot deden het inderdaad goed in hun ­eerste jaar in 1A, maar zeker niet zo goed als wij vorig jaar. Tot twee wedstrijden van het einde deden we mee voor de titel, dat was een uitzonderlijke prestatie. Ik was in elk geval niet bang om hier als hoofdcoach te beginnen. Ik wist dat deze spelerskern sterk is. Ik wist ook dat er belangrijke spelers zouden vertrekken, maar dat ze goed vervangen zouden worden.’

Sympathie

Ook de trainer moest vorige zomer vervangen worden. Het contract van Felice Mazzù werd niet opengebroken. ‘We hebben na het vorige successeizoen gepraat met Felice, de bedoeling was zeker om met hem door te gaan, maar de uitkomst was niet wat hij wenste’, reconstrueert Philippe Bormans die gesprekken. ‘We wilden financieel verder gaan dan eigenlijk wenselijk was voor de club, maar op een bepaald moment houdt het op. Felice had het gevoel dat hij niet gerespecteerd werd, maar wij zijn Anderlecht niet. Als je het percentage van zijn loonkost op de totale loonmassa van Union bekijkt, zal dat een veelvoud zijn geweest van wat hij bij Anderlecht kon verdienen. Zo moet je dat zien. Die budgetten verschillen enorm. Procentueel gezien zullen er in Europa weinig trainers zijn die evenveel verdiend zullen hebben als Felice Mazzù. No hard feelings. Iedereen is vervangbaar.

‘We wisten onmiddellijk dat we voor Karel moesten gaan. Hij kende het verhaal binnen de club, wist dat dit stadion beperkingen inhoudt, heeft er geen probleem mee dat ons trainingscentrum in Lier is. Hij weet daar op een goede manier mee om te gaan. Daardoor hadden we vrij snel opnieuw rust. De volgende stap waren enkele gerichte transfers om Deniz Undav en Casper Nielsen te vervangen, spelers die snel werden ingepast.’

Nochtans had Karel Geraerts zelf ook voor Anderlecht kunnen kiezen, Mazzù had hem graag meegenomen als assistent. ‘Eerlijk gezegd, als mensen mij daar niet aan zouden herinneren, zou ik daar nooit nog bij stilstaan. Ik heb mijn keuze bij volle verstand en met volle overtuiging gemaakt en heb er nog geen seconde spijt van gehad. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar dit is de juiste beslissing geweest. Misschien had ik als assistent bij ­Anderlecht meer kunnen verdienen dan hier als hoofdtrainer, maar het ging mij niet om het financiële plaatje.

Trainer Karel Geraerts: ‘Zie ik graag mijn betere spelers vertrekken? Neen. Boezemt dit mij angst in? Ook niet.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

‘Union is in de eerste plaats van het volk, van de supporters. Dat maakt deze club ook zo charmant. Mensen die Union niet kennen, ­komen graag eens kijken om van die positieve sfeer te proeven. De ploeg voetbalt vooruit, blijft er altijd voor gaan, of ze nu voor of achter staat. Dat heeft ons heel wat sympathie ­bezorgd.

‘Tactisch heb ik wat aanpassingen gedaan, maar het maakt mij in wezen niets uit of je 3-5-2, 5-3-2 of 4-3-3 speelt. Voor mij moet er duidelijkheid bestaan over wat er moet gebeuren met en zonder bal. Voetbalplezier is een sleutelelement in mijn aanpak. Ik wil dat mijn spelers geconcentreerd zijn en hard werken, maar er moet ook gelachen worden.’

Felice Mazzù omschreef Geraerts als ‘un meneur d’hommes’, een leider. Daar kan die zich wel in vinden. ‘Ik voel het goed aan, denk ik wel. Dat was ook als speler al zo. Ik sta nuchter in het leven, zo hebben mijn ouders mij opgevoed. Samen met mijn toekomstige vrouw hebben wij vijf kinderen, die we eveneens de waarden van het leven willen meegeven: respect tonen, niet alles komt vanzelf, wees beleefd. Dat abc van het leven geef ik ook aan mijn spelers mee.’

In de tv-documentaire Allez l’Union konden we vorig jaar op Canvas meekijken in de kleedkamer. Het ging er soms heftig aan toe, onder meer op de momenten dat Mazzù de spelers toesprak. Doet Geraerts dat ook? ‘Als de dingen niet lopen zoals ik wil, kan ik ontploffen. Maar je zult me niet om de twee dagen horen brullen, want dat effect is snel uitgewerkt. Ik doe dat alleen als het écht nodig is. Meestal blijf ik rustig en zeg ik waar het op staat. Hoe ik het zeg, hangt van het moment af, de tussenstand, de manier waarop er gespeeld wordt. Ik volg mijn gevoel.’

Yorbe Vertessen maakt dat van nabij mee. De 22-jarige aanvaller wordt tot eind dit seizoen gehuurd van PSV. Op zijn 8ste vertrok hij al naar Eindhoven. Eerst pendelde hij nog tussen Aarschot en Eindhoven, op zijn 16de ging hij bij een gastgezin wonen, op zijn 18de alleen. Nu verblijft hij tijdelijk weer bij zijn ouders in Aarschot. ‘Ik werd hier heel warm verwelkomd. Het was wel even wennen, omdat we hier met twee spitsen spelen. Bij PSV was dat in een klassieke 4-3-3, met drie aanvallers. Ook de taal is wennen. In Eindhoven sprak iedereen Nederlands, bij Union lopen heel wat Franstaligen rond, wordt er ook Engels en Nederlands ­gepraat. Daarom volg ik nu Franse les.

‘Dit is mijn eerste ervaring in de Belgische eerste klasse. In Nederland ligt de nadruk meer op techniek en op individuele kwaliteiten, hier staat het team voorop. Qua clubreputatie lijkt dit misschien een stap terug, maar ik zie het als een stap voorwaarts. Ik zal meer speelminuten krijgen, zodat ik mij beter kan ontwikkelen als voetballer.

‘De trainer laat veel ruimte aan de spelers, is eerder terughoudend, maar als het moet staat hij er wel om ons de les te spellen. Heel fijn. Ik hou van vrijheid, van mezelf te kunnen zijn.

‘Alles kan nog, niets moet. Bij PSV ligt dat ­anders. Daar móét het: kampioen worden, de beker winnen, Europees goed meedraaien. PSV-supporters zijn veel kritischer. Sommigen hadden het wel voor mij, anderen minder. Daar moet je mee omkunnen. Het plan is nog altijd om een vaste waarde te worden bij PSV, maar wie weet komt er na dit halfjaar bij Union wel iets anders op mijn pad.’

An old feeling

In 2018 kwam de toenmalige tweedeklasser Union Saint-Gilloise in handen van twee Britse investeerders: professioneel pokerspeler Tony Bloom, die in 2009 al de Engelse club Brighton & Hove Albion FC had overgenomen, en Alex Muzio. Bloom is hoofdaandeelhouder en stille vennoot, Muzio is voorzitter en heeft een minderheid van de aandelen in handen, maar zijn stem geeft wel de doorslag. Bij Union benadrukken ze dat ze geen satellietclub van Brighton zijn.

Vijf jaar geleden werd vanaf nul herbegonnen. De toen amper 30-jarige CEO Philippe Bormans werd weggeplukt bij STVV. Een jaar later mocht de Noord-Ier Chris O’Loughlin zich sportief directeur noemen en werd Karel Geraerts aangesteld als assistent-trainer. In de coronalente van 2020 kwam Felice Mazzù, de trainer die Union na 48 duistere jaren terug naar het hoogste niveau bracht, wat vorig jaar ei zo na resulteerde in de twaalfde landstitel uit de clubgeschiedenis. Opvallend: sinds de invoering van de play-offs in het seizoen 2009-2010 is Union tot nog toe de enige club met een buitenlandse eigenaar die Play-off 1 haalde.

‘Tony Bloom en ik waren al een tijdje op zoek naar een club op het Europese continent waarin we konden investeren’, vertelt de 38-­jarige Alex Muzio, die minstens één keer per week naar Brussel pendelt en de meeste wedstrijden ter plekke probeert bij te wonen. ‘We hadden verschillende criteria vooropgesteld: een competitie die we op lange termijn konden winnen, een club met positieve, niet-gewelddadige supporters, en een makkelijk bereikbaar stadion, omdat ik niet van plan was hier te komen wonen en toch ‘aanwezig’ wilde zijn. Na een thuiswedstrijd sta ik drie en een half uur later opnieuw in Londen. Pluspunt van Brussel is dat het samen met São Paulo, Londen en ­Parijs in de top vier staat van wereldsteden die het meeste voetbaltalent produceren.

‘Er zat schoonheid in deze club. De uitdaging was om de slapende reus opnieuw tot leven te wekken en de traditie te respecteren. Hoe goed we de overname vooraf ook bestudeerd hadden, toch was ik onvoorbereid op die eerste thuismatch tegen OH Leuven in augustus 2018. Onbeschrijfelijk gevoel. Die vreugde bij de fans, zelfs bij een 1-2 nederlaag, ik werd er emotioneel van. An old feeling. Het voelde als thuiskomen, ik was blij dat we voor deze club hadden gekozen. Ik hou van voetbal en ik hou van Engels voetbal, maar veel Engelse clubs zijn verhuisd van een oud stadion midden in de stad naar een nieuw stadion aan de rand. Union speelt in een gewone straat in een dichtbevolkte woonwijk. Zeventig procent van onze fans woont op wandelafstand van het stadion.

‘Grosso modo kiezen de meeste investeerders voor een van twee zeer uiteenlopende mogelijkheden: ofwel geven ze niet meer uit dan wat de verwachte inkomsten zijn, ofwel spenderen ze heel veel om onmiddellijk te kunnen promoveren. Twee verschrikkelijke keuzes. Wij hebben een tussenoplossing gekozen, met een startbudget van ongeveer 7 miljoen euro. Veel minder dan wat KV Mechelen, OH Leuven en Beerschot beschikbaar hadden. Zodra die clubs gepromoveerd waren, hadden wij in het derde seizoen opeens het grootste budget van de reeks. Vandaag staan we opnieuw in een afdeling waarin de meeste teams een hoger budget hebben. Dat van Club Brugge is bijna vijf keer hoger dan dat van ons (70 miljoen euro versus 15 miljoen. Ook Antwerp, Gent, Anderlecht en Genk hebben een aanzienlijk groter budget dan Union, red.).

De 22-jarige aanvaller Yorbe Vertessen wordt tot eind dit seizoen gehuurd van PSV. ‘In Nederland ligt de nadruk meer op techniek en op individuele kwaliteiten, hier staat het team voorop.’ Beeld Photo News

‘Ik begrijp dat er enige scepsis is ten aanzien van buitenlandse eigenaren in het Belgisch voetbal, gezien wat er bij sommige clubs in het verleden is gebeurd. Ik heb altijd gezegd: beoordeel ons op wat we doen, niet op wie we zijn. Er is geen groot geheim waarom we het zo goed doen. Als je onder een artikel op een nieuwssite leest ‘Hier klikken om het eeuwige geluk te bereiken’, moet je dat vooral níét doen. Zo werkt het niet. We hebben hard gewerkt, de juiste mensen aangeworven. Hier lopen geen grote ego’s rond. Bescheidenheid is een troef.’

‘Alle buitenlandse investeerders spreken op hun eerste persconferentie de ambitie uit om zo snel mogelijk Play-off 1 te spelen’, vult CEO Bormans aan. ‘Wij zijn erin geslaagd de theorie om te zetten in praktijk. We gaven onszelf drie jaar om te promoveren en dan zouden we wel zien. Dat is gelukt. En de bal blijft rollen. In eerste instantie is Union een sportief project, geen financieel. Natuurlijk zijn er groeipijnen, maar we mogen ons toch wel even op de borst kloppen en zeggen dat we iets moois hebben neergezet. Binnenlands of buitenlands kapitaal maakt daarbij niet zoveel uit: je moet werken met mensen die verstand van voetbal hebben, vanwaar ze ook afkomstig zijn.

‘Financieel zitten we, net als de meeste andere clubs in België, in moeilijk vaarwater. Dat wordt opgevangen met kapitaalsverhogingen. Op korte termijn is dat geen probleem, structureel wel. Daar moeten we niet flauw over doen. Dit boekjaar zullen we bij Union een positief cijfer draaien, dankzij de inkomsten uit Europees voetbal en de verkoop van spelers, maar dat kun je niet elk seizoen realiseren. Bijna alle Belgische clubs leven boven hun stand. Ik durf wel te zeggen dat dit voor Union niet het geval is. Wat wij proberen, is met minder middelen toch zelfbedruipend zijn en resultaten behalen. We proberen slimmer te zijn dan de anderen.’

De mogelijke komst van een derde Brusselse eersteklasser, RWDM, momenteel koploper in de Challenger Pro League, is niet iets waar ze in Sint-Gillis/Vorst/Lier van wakker liggen, beklemtoont Bormans. ‘Brussel is een grote stad. Economisch gezien zijn de inkomsten uit sponsoring in het hedendaagse voetbal trouwens niet zo hoog. Wij moeten het voor een deeltje hebben van ticketing, maar vooral van Belgische en Europese tv-gelden en transfers. Daardoor zijn drie clubs in één stad niet direct een nadeel. Laat die extra derby’s maar komen. Mensen spreken daar weken op voorhand al over, dat leeft veel meer dan een thuiswedstrijd tegen Seraing of Eupen.’

Stadionplannen on hold

Een van de eerste plannen die de nieuwe eigenaars destijds op tafel legden, was de bouw van een stadion. Uitverkoren plek: de Bemptsite in Vorst, vlak bij de Ring en de gigantische Audi­fabriek. Ver genoeg van woonwijken om niet te storen. Het geld zou volledig van de eigenaars komen, die 3,5 miljoen euro boden om de gronden te bemachtigen. Het schepencollege van Vorst aarzelde, liet lange tijd niets weten, zei uiteindelijk (voorlopig?) neen tegen het voorstel. Union terug naar af.

‘Voorlopig wil de gemeente Vorst niet mee met onze stadionplannen’, stelt Philippe Bormans vast. ‘Het is een non en tegelijk ook een peut-être. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn we met onze bouwplannen naar het gemeentebestuur gestapt. Dat was kort nadat we als tweedeklasser voor de beker met 0-3 waren gaan winnen op Anderlecht. Misschien dachten ze toen in Vorst dat wij dromers waren. We hebben echter niet stilgezeten: er werden studies uitgevoerd, het budget werd in detail berekend, we bleven realistisch. We willen geen stadion voor 30.000 toeschouwers dat we nooit vol krijgen, maar een van 15.000 op een lap grond die qua RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan, red.) juist ligt, vlak bij een afvalsite, kort bij een afrit van de Ring, zonder buurtbewoners die last zouden kunnen ondervinden. De vraag is: wil de gemeente die gronden wel verkopen? We hebben nu de hulp ingeroepen van de Brusselse regering. Ik heb het gevoel dat het dossier in de goede richting beweegt, maar zoals zowat alles in België gaat het traag. De noodzaak is er nú en we weten dat je geen voetbalstadion bouwt in een paar maanden tijd.’

Het zal Union niet beletten om een behoorlijke unieke positie in te nemen in de top van ons voetbal. In tegenstelling tot de meeste andere clubs laten de clubbestuurders zich niet leiden door wat makelaars hun in het oor fluisteren. Alles draait om data, objectieve cijfergegevens, waarvoor een beroep wordt gedaan op Star­lizard, een systeem van een bedrijf dat vooral naam heeft gemaakt in sportweddenschappen. ‘Uiteraard passeren hier makelaars en dat is maar goed ook: spelers kunnen iemand gebruiken die hen begeleidt’, zegt Karel Geraerts. ‘Maar wij gaan inderdaad op zoek naar specifieke profielen. Chris O’Loughlin bekijkt de data, nodigt de speler uit voor een gesprek, geeft de waarden en normen van de club mee, zoekt uit wat de persoonlijkheid van die speler is. Als zijn indruk positief is, word ik erbij geroepen. Pas daarna wordt er over een contract gesproken.’

‘Er is een evenwicht nodig tussen jonge en ervaren spelers’, stelt Alex Muzio. ‘Je mag geen kleedkamer samenstellen met spelers die altijd willen spelen en zelf willen uitblinken, maar omgekeerd lukt ook niet: spelers die blij zijn dat ze op de bank zitten. We zijn erop voorbereid dat elke zomer onze beste spelers kunnen vertrekken. De lijst met mogelijke versterkingen ligt klaar, we checken vooraf discreet bij hun makelaars of ze eventueel geïnteresseerd zijn en als het zover is, contacteren we hen.’

Limburgse trainers boven

De voorbije weken sputterde de Brusselse machine een beetje. Tegen Standard en Westerlo werd met 4-2 verloren. Tussendoor werd Union in de halve finales van de beker tegen Antwerp uitgeschakeld na strafschoppen. ‘Je kon het inderdaad even een dip noemen op het vlak van resultaten, maar eigenlijk hebben we maar één echt zwakke prestatie geleverd en dat was de eerste helft tegen Westerlo’, sust Karel Geraerts. ‘In elke match waren er momenten waarop het anders had kunnen lopen, maar de tegenstander heeft die momenten telkens omgezet in doelpunten en onze foutjes afgestraft. De bekermatch en de strafschoppen tegen Antwerp, daar kan ik mijn team niets kwalijk nemen. Ik heb veel geleerd uit die wedstrijden en mijn ploeg ook.

‘Ik loop toch twee dagen ambetant rond na een nederlaag, al probeer ik het niet uit te werken op mijn naasten. Ik vraag van mijn spelers dat ze eventjes intens genieten van een overwinning en dat ze niet dagen met hun hoofd naar beneden lopen na een nederlaag. Analyseer de wedstrijd, bekijk je eigen fouten, doe er iets mee en ga voort. Als ik een week chagrijnig zou rondlopen, weegt dat op een groep. Hier moet een positieve vibe hangen.’

Dat Union momenteel een druk programma beleeft, met telkens wedstrijden op donderdagavond en zondagnamiddag – en dat met een relatief smalle spelerskern, waardoor er niet al te veel geroteerd kan worden – deert Geraerts nauwelijks. ‘Ik zie het probleem niet. Onze manier van werken is dat we niet te ver vooruitkijken. We willen het op alle fronten zo goed mogelijk doen, vanuit het realistische perspectief dat we niet alles kúnnen winnen. Maar we wíllen het wel.’

Wat opvalt: de twee topploegen in de Jupiler Pro League, KRC Genk en Union, worden getraind door een Limburgse veertiger. Zit er iets in het water in die provincie? Geraerts: ‘Goede trainers komen van overal, al is het wel leuk. Ik ken Wouter Vrancken al heel lang. We hebben nooit samengespeeld, maar zijn elkaar vaak tegengekomen op het veld. Twee keiharde middenvelders. Winnaarstypes. Die winnaarsmentaliteit draag ik vandaag over op mijn spelers. Bij iedere oefenvorm die onder mijn leiding gebeurt, moet er gespeeld worden om te winnen.’

De Britse investeerders Tony Bloom (l.) en Alex Muzio. ‘Brussel vormt samen met São Paulo, Londen en Parijs de top vier van steden die het meeste voetbaltalent produceren.’ Beeld BELGA

Wat Geraerts gemeenschappelijk heeft met Vrancken, en ook met Philippe Clement: ze begonnen alle drie als assistent. In de luwte. Een voordeel? ‘Iedereen heeft zijn eigen parcours. Sommigen starten meteen als hoofdtrainer, anderen beginnen als jeugdtrainer en groeien zo door, wij zijn als assistent begonnen. Ik ben daar blij mee. Je kunt dan wel zestien jaar hebben meegedraaid als profvoetballer, trainer zijn is toch iets anders. Als assistent kun je vanaf de eerste rij meemaken wat het inhoudt om trainer te zijn: spelers coachen, samenwerken met je staf, de medische staf managen, communicatie met het bestuur. Mijn voordeel is ook geweest dat ik onmiddellijk een volwaardige T2 was: ik kreeg verantwoordelijkheden, was er niet alleen om de potjes klaar te leggen op ­training.’

Een werkpunt voor Union is dat de club moeite heeft om de verplichte zes ‘voetbal-Belgen’ op het wedstrijdblad te kunnen invullen: spelers die tussen hun 18de en 21ste opgeleid werden in België. ‘Ik lig daar niet echt wakker van, maar het is inderdaad wel iets wat moet gebeuren in de toekomst: doorstroming vanuit de eigen jeugd’, geeft Geraerts aan. ‘Niet gemakkelijk, want het is een werk van lange adem en je hebt er een budget en infrastructuur voor nodig. We moeten eerlijk zijn: het verschil in opleiding tussen bijvoorbeeld Anderlecht en Union is dag en nacht. Die stap moeten wij nog zetten.’

Hoe frustrerend is het dat hij nu al weet dat er deze zomer weer belangrijke spelers zullen vertrekken? ‘Dat is de realiteit. Als je het goed doet, zal er meer interesse zijn voor spelers. Zie ik graag mijn betere spelers vertrekken? Neen. Boezemt mij dit angst in? Ook niet. We zijn erop voorbereid. En de club moet financieel gezond blijven. Dit hoort bij het moderne voetbal. Ik gun het iedere speler van harte om een stap te kunnen zetten in zijn carrière. Hoe beter we het samen doen, hoe meer keuze ze zullen hebben. Dat probeer ik bij hen te laten doordringen.’

Tot slot: hoe zit het met de ambitie van de trainer zelf? ‘Ik laat het op me afkomen. Ook voor mij geldt dat hoe beter het gaat, hoe meer keuze er op een bepaald moment zal zijn. Ik doe niet aan carrièreplanning. Dat is niet ­realistisch als voetbaltrainer.’

