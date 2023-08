Het geld van de oorlog: vergeleken met andere oorlogen valt die 264 miljard euro steun nog mee

De VS stuurden vorige week 180 miljoen euro extra militaire steun naar Oekraïne, de EU denkt aan een verdedigingsfonds van 20 miljard en België keurde eind juni een nieuw steunpakket goed van 92 miljoen. Zelfs 536 dagen na de invasie van Oekraïne lijkt het alsof de geldkraan blijft openstaan. Maar daar moet heel wat nuance bij.

Hoeveel steun is er al toegezegd aan Oekraïne?

Het is niet zo eenvoudig om heel gedetailleerd te achterhalen hoeveel steun er sinds het uitbreken van de oorlog op 24 februari vorig jaar naar Oekraïne is gevloeid. Enerzijds was er vooral bij het begin van de oorlog weinig transparantie rond de uitgaven in landen als Frankrijk, Spanje of Italië. Anderzijds is het niet zo makkelijk om allerlei steun precies te valoriseren. Maar het Kiel Institute for the World Economy, een Duitse denktank, doet wel een verdienstelijke en wetenschappelijk onderbouwde poging om de uitgaven van de bondgenoten van Oekraïne nauwkeurig te tracken.

Zo weten we dat Oekraïne in de eerste vijftien maanden van de oorlog, tot 31 mei dit jaar, in totaal voor 264 miljard euro aan buitenlandse steun heeft toegezegd gekregen. Daarbij zijn ook wel de 58 miljard aan kosten voor de Oekraïense vluchtelingen meegerekend. Als we die buiten beschouwing laten, blijkt dat de Verenigde Staten en het EU-blok elk instaan voor ongeveer 70 miljard euro. Al zijn er belangrijke verschillen. Bij de Verenigde Staten gaat het voor 60 procent over militaire steun, bij de Europese Unie is dit slechts 40 procent. Europa geeft dan weer dubbel zoveel humanitaire steun (11 procent) als de VS (5 procent).

Al voegen de onderzoekers van het Kiel Institute daar in de laatste update van hun onderzoek begin juli wel een belangrijke bemerking aan toe. ‘De totale steun is de afgelopen maanden afgenomen, maar het aandeel militaire steun neemt toe door de duur van de oorlog en de Oekraïense aanvalsplannen,’ zegt hoofdonderzoeker Christoph Trebesch. ‘Dit is zeker het geval voor de Europese Unie en de Verenigde Staten.’ Zo zien we onder meer dat Duitsland zijn militaire steun met 75 procent heeft opgetrokken tot 7,5 miljard euro.

€263,6 miljard steun voor Oekraïne Wie geeft wat (in miljard euro)? Financieel Militair Humanitair Vluchtelingen Europa 101,65 Totaal dat land bijdraagt Slova. 2,1 Finl. 2,05 Hon. 1,21 Spanje 7,06 Lit. 1,1 Ierl. 1,49 Andere 4,77 2,97 1,8 1,17 3,71 1,11 België 2,65 Roem. 2,19 Zweden 3,33 Bulg. 1,47 Italië 6,19 Denemarken 3,08 3,76 1,49 1,61 1,5 1,57 Frankrijk 9,15 Polen 20,84 Tsjechië 5,19 3,03 15,42 Polen besteedt niet minder dan 15,4 miljard euro aan de opvang van 1,6 miljoen Oekraïners. Dat is 3,15 procent van zijn bnp en veruit het meest van alle landen. 2,08 3,85 5,35 3 Nederland 7,26 Duitsland 30,09 Oostenrijk 2,81 1,03 1,88 7,5 6,81 2,48 13,9 3,16 EU-instellingen 35,06 2,14 27,32 Naast bijdragen van de aparte lidstaten staan Europese instellingen zoals de Commissie en de Investeringsbank garant voor zo’n 27 miljard aan financiële steun 5,6 Rest Wereld 149,1 Japan 6,62 Andere 1,19 Zwits. 1,89 Turkije 1,38 Noorwegen 2,82 5,59 1 1,32 1,5 Verenigd Koninkrijk 11,78 Canada 5,27 3,89 6,58 3,42 1,5 Verenigde Staten 70,07 3,6 24,26 42,84 De VS zijn de grootste donor, en dan vooral op militair gebied, waar ze ruim 40 miljard aan steun bieden. Afgezet tegen het bnp lagen de Amerikaanse uitgaven 13 keer hoger bij de Koreaanse oorlog, 5 keer bij de oorlog in Vietnam en 3 keer bij de Golfoorlog. NIET-BilateraLE STEUN 12,83 EU-bank voor wederopb. en ontwikkeling Wereldbank VN 0,05 IMF 2,76 3,17 6,85 BRON KIEL INSTITUTE €263,6 miljard steun voor Oekraïne Wie geeft wat (in miljard euro)? Financieel Militair Humanitair Vluchtelingen Totaal dat land bijdraagt Rest Wereld 149,1 Europa 101,65 Hon. 1,21 Ierl. 1,49 Slova. 2,1 Finl. 2,05 Spanje 7,06 Lit. 1,1 Andere 4,77 Japan 6,62 Andere 1,19 Zwits. 1,89 Turk. 1,38 1,36 2,97 5,59 1 1,55 1,5 1,32 1,17 3,71 1,11 1,8 Noorwegen 2,82 VK 11,78 Canada 5,27 Roem. 2,19 Zweden 3,33 Bulg. 1,47 Italië 6,19 Denemarken 3,08 België 2,65 1,04 1,5 3,76 1,49 6,58 1,61 1,5 1,57 3,89 3,42 Frankrijk 9,15 Polen 20,84 Tsjechië 5,19 1,01 Verenigde Staten 70,7 3,03 15,42 Polen besteedt niet minder dan 15,4 miljard euro aan de opvang van 1,6 miljoen Oekraïners. Dat is 3,15 % van zijn bnp en veruit het meest van alle landen. 2,08 3,85 5,35 3 3,6 24,26 Nederland 7,26 Duitsland 30,09 Oostenrijk 2,81 1,88 1,03 2,48 7,5 13,9 6,81 3,16 1,15 42,84 De VS zijn de grootste donor, en dan vooral op militair gebied, waar ze ruim 40 miljard aan steun bieden. Afgezet tegen het bnp lagen de Amerikaanse uitgaven 13 keer hoger bij de Koreaanse oorlog, 5 keer bij de oorlog in Vietnam en 3 keer bij de Golfoorlog. EU-instellingen 35,06 2,14 27,32 Naast bijdragen van de aparte lidstaten staan Europese instellingen zoals de Commissie en de Investeringsbank garant voor zo’n 27 miljard aan financiële steun 5,6 NIET-BilateraLE STEUN 12,83 Europese Bank voor Weder- opbouw en Ontwikkeling IMF Wereldbank VN 0,05 2,76 3,17 6,85 BRON KIEL INSTITUTE

Hoe moeten we dat allemaal inschatten? Is dat veel of weinig?

264 miljard euro is te vergelijken met het bruto binnenlands product van Tsjechië en anderhalve keer het bnp van Oekraïne zelf. Het is dus een bom geld. Maar vergeleken met andere oorlogen valt het mee. Zo becijferde het Kiel Institute dat de Amerikaanse uitgaven afgezet tegen het bruto binnenlands product 13 keer hoger lagen bij de Koreaanse oorlog, 5 keer bij de oorlog in Vietnam en 3 keer bij de Golfoorlog. Dat geldt ook voor Duitsland, dat in de Golfoorlog meer dan drie keer zoveel besteedde om Koeweit te steunen dan het nu doet. Opvallend omdat Oekraïne toch in de Europese achtertuin ligt en de belangen dus veel groter zijn.

Het feit dat we deze keer het gevoel hebben dat er veel meer geld naar deze strijd gaat dan in het verleden, heeft ongetwijfeld te maken met de sociale media. Ook de overheden spelen daarin een rol. Heel vaak worden uitgaven aan de oorlog in Oekraïne een eerste keer vermeld bij het goedkeuren van de budgetten en een tweede keer als de middelen worden afgeleverd. Zo is de schijf van 180 miljoen euro die de Amerikaanse president zopas ter beschikking stelde al maanden geleden afgeklopt bij een begrotingsoverleg in het Amerikaanse Congres. Het was al de 43ste keer dat Biden aankondigde geld naar Oekraïne te sturen.

Wat heeft ons land tot nu toe al gedaan?

In totaal heeft België tot eind mei 2,65 miljard euro uitgegeven aan steun voor Oekraïne, waarvan 1,2 miljard voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in ons land en een bijdrage van 1 miljard in het EU-budget ten bate van Oekraïne. Op eigen initiatief heeft ons land daar nog 500 miljoen bovenop gedaan, waarvan 80 procent militaire steun. ‘Naast lethale steun (wapens en munitie) omvat dit luik ook een ruim pakket niet-lethale steun. Denk aan generatoren, mobiele laboratoria, brandstof, helmen, verrekijkers, vrachtwagenonderdelen en opleidingen,’ geeft de regering zelf aan op haar website.

Een loopgraaf vol afgeschoten granaten in de Oekraïense regio Donetsk. Beeld NYT

Om het in perspectief te plaatsen: wij geven zo, inclusief de kosten voor de opvang van vluchtelingen, 0,31 procent van ons bruto binnenlands product uit aan steun voor Oekraïne. Daarmee bekleden we van de 26 landen van de Europese Unie de 19de plaats, in de staart van het peloton dus. Ter vergelijking: Polen, dat 1,6 miljoen Oekraïners opvangt, voert niet verrassend de lijst aan met 3,15 procent. Maar ook buurlanden Duitsland (0,63 procent) en Nederland (0,55 procent) doen een veel grotere inspanning.

Is er nog een draagvlak voor steun aan Oekraïne?

Over het algemeen ligt die steun in de Europese Unie en de Verenigde Staten nog altijd enorm hoog. Maar toch zien we de afgelopen maanden vooral het draagvlak voor militaire bewapening geleidelijk aan afbrokkelen. In de VS geeft intussen 40 procent van de Republikeinse kiezers aan dat er te veel steun gaat naar Oekraïne en de oorlog wordt er ook steeds minder als een bedreiging gezien voor de VS dan in de eerste maanden van het conflict. Voorlopig passeren de steunpakketten nog met overweldigende meerderheden in het Congres, maar het valt dus te bezien hoe dat de volgende maanden evolueert.

In de Europese Unie staat 64 procent van de bevolking achter het bevoorraden van Oekraïne met militaire wapens en munitie, blijkt uit de laatste Eurobarometer. Maar hier zien we grote tegenstellingen: Zweden (93 procent), Portugal (90 procent) en Denemarken (89 procent) staan diametraal tegenover Bulgarije (30 procent), Cyprus (36 procent) en Slovakije (37 procent). België zit met 69 procent net boven het Europees gemiddelde.