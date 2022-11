Het grote WK-debat: ‘Ik heb nog nooit zo uitgekeken naar een toernooi als nu’

Zondag gaat de bal eindelijk aan het rollen in Qatar. Wie kroont zich in de woestijn tot wereldkampioen? Kunnen de Rode Duivels de twijfels van zich af voetballen? Wie wordt topschutter, wie verrast en wie ontgoochelt? En welke wedstrijden moeten we in onze agenda zetten? Veel vragen, maar treft dat even: Humo’s huisanalisten keken in hun glazen bol en voorspellen nu al het verloop van het WK. ‘België is één van de topfavorieten, en Eden Hazard zal als vanouds uitblinken. Grapje!’

Humo trommelde een half elftal analisten en ingewijden op: Ariël Jacobs is voormalig assistent-bondscoach van de Rode Duivels en trainer van Anderlecht, en nu sportief directeur bij OH Leuven. Gilles Mbiye-Beya, bekend van de populaire podcast ‘Koolcast’, is voltijds voetbalgek. Vital Borkelmans was assistent-coach van de Rode Duivels tijdens de bloei van de gouden generatie. Youri Mulder is ex-profvoetballer, gewaardeerd analist en zoon van Jan Mulder, Anderlecht-legende en Humo-columnist. Peter Vandenbempt tot slot kennen we als de Sporza-man voor wie het WK een vierjaarlijkse hoogmis is, en de microfoon zijn maîtresse. De eerste vraag voor het panel ligt voor de hand:

WIE WORDEN DE STERREN?

BORKELMANS «Ik heb nog nooit zo uitgekeken naar een toernooi als nu. Dit wordt het beste WK aller tijden. Kevin De Bruyne speelt misschien zijn laatste WK, ik verwacht veel van hem. Vaak is hij vermoeid na een slopend seizoen, nu is hij fris. Deze versie van Kevin zullen we nog nooit gezien hebben bij de Rode Duivels.»

MULDER «Kylian Mbappé wordt de topschutter. Hij is in topvorm en Frankrijk zal ondanks alles toch ver raken.»

MBIYE-BEYA «De absolute ster wordt Messi, want Argentinië is rond hem gebouwd. Cristiano Ronaldo is ook een grote kanshebber. Hij zit de laatste maanden vaak op de bank bij Manchester United, maar zal zich nog eens willen bewijzen. Op grote momenten is hij altijd op de afspraak: op het vorige WK scoorde hij een hattrick tegen Spanje. Het is zowel voor Messi als Ronaldo het laatste wereldkampioenschap. Dat maakt dit toernooi extra speciaal.»

HUMO Door de loting is een finale Argentinië – Portugal goed mogelijk.

MBIYE-BEYA «Stel je voor, Messi tegen Ronaldo. Het zou één van de hoogtepunten uit de voetbalgeschiedenis zijn.»

VANDENBEMPT «Nee, Ronaldo is niet goed genoeg meer. Niemand durft het luidop te zeggen, maar Portugal wil vast niets liever dan dat hij stopt met voetballen. Hij is een stoorzender geworden, zeker nu het elftal bulkt van het aanvallende talent. Trouwens, hun grootste succes was de Europese titel, in 2016 in Frankrijk. En Ronaldo heeft toen maar een bijrol gespeeld.»

MBIYE-BEYA «Door de korte voorbereidingstijd wordt dit het toernooi van de sterren. Messi heeft van PSG een weekje vrijaf gekregen om zich optimaal te kunnen voorbereiden.»

VANDENBEMPT «We hebben nooit de beste Messi gezien omdat hij altijd de last van de geschiedenis en Diego Maradona op zijn schouders droeg, en leeggespeeld naar het toernooi kwam. Nu hij met Argentinië de Copa America heeft gewonnen, is hij mentaal bevrijd. Hij zal ontspannen aan de aftrap staan.»

HUMO Welke spelers worden de grote revelaties?

MBIYE-BEYA «Ik kijk uit naar Rafael Leão, de linksvoor van Portugal. Hij is als Doku: een sneltrein en een dribbelwonder. Hij scoort nu ook makkelijk bij AC Milan. Als hij op het WK ontploft, wordt hij een wereldster.»

VANDENBEMPT «Hou ook Musiala bij Duitsland in de gaten.»

MULDER «Die is amper 19, maar speelt de pannen van het dak bij Bayern München. Op dit WK kan de hele wereld hem leren kennen. Bij Nederland kijk ik uit naar Cody Gakpo van PSV. Hij heeft dit seizoen al twaalf assists en negen doelpunten op zijn naam staan, en dat in dertien wedstrijden. Bij Spanje zie ik Ansu Fati van FC Barcelona helemaal ontbolsteren.»

MBIYE-BEYA «De voorbije jaren is Vinícius Júnior een grote speler geworden bij Real Madrid, maar nog altijd beseft niet iedereen hoe goed hij is.»

MULDER «Veel mensen zullen ook opkijken van Leandro Trossard. Die is klaar voor de absolute top.»

WIE ZAL VERRASSEN?

HUMO Voor welke landen moeten we voor de tv gaan zitten?

MBIYE-BEYA «Er heeft nog nooit een Afrikaanse ploeg de halve finale van een WK gehaald, maar misschien lukt het Senegal deze keer wel. Hun selectie zit vol sterren. In het doel staat Edouard Mendy van Chelsea en in de verdediging hebben ze Kalidou Koulibaly, die we nog kennen van bij Racing Genk. In de spits loopt Sadio Mané van Bayern München, één van de beste aanvallers ter wereld. Hij is nu wel geblesseerd, hopelijk raakt hij speelklaar.»

BORKELMANS «Senegal doet me denken aan de Rode Duivels van tien jaar geleden. Ze hebben dit voorjaar de Afrika Cup gewonnen, en het zou me niet verbazen als ze het nu tot in de kwartfinale of de halve finale schoppen. Ze zitten in dezelfde poule als Nederland. Topaffiche!»

HUMO Nederland heeft ook een interessante ploeg.

VANDENBEMPT «Ik verwacht veel van hen. De selectie heeft enorm veel kwaliteit: in de Nations League hebben ze ons twee keer afgetroefd. Onder de hoede van Louis van Gaal zullen ze ver raken. Niet tot in de finale, maar zeker tot in de kwartfinale.»

MBIYE-BEYA «Iedereen schrok toen ze met 1-4 kwamen winnen in Brussel, maar Nederland heeft in elke linie een wereldtopper: de verdedigers Virgil van Dijk van Liverpool en Matthijs de Ligt van Bayern München, de middenvelder Frenkie de Jong van Barcelona en de spits Memphis Depay, die altijd scoort. De grootste ster is misschien wel de bondscoach: Van Gaal lééft voor toernooien als het WK. Ze zitten ook in de lichtere tabelhelft: normaal gezien ontlopen ze de grote kleppers.»

MULDER «Oranje is wel afhankelijk van een klein kransje toppers. Als Depay zijn draai niet kan vinden of geblesseerd raakt, moet je rekenen op Luuk de Jong van PSV. Met hem in de spits word je geen wereldkampioen. Vóór een WK zijn de verwachtingen altijd torenhoog, maar nu zijn de Nederlanders zowaar nuchter en realistisch: een kwartfinale zou al mooi zijn.»

HUMO Zijn er nog landen om naar uit te kijken?

JACOBS «Ja, in de poule van de Rode Duivels. Kroatië is de grote concurrent voor de groepswinst, maar ook Canada en Marokko hebben een degelijke selectie. Marokko heeft sterren als Hakim Ziyech van Chelsea en Achraf Hakimi van PSG. De vorige coach selecteerde Ziyech en enkele andere toppers niet meer na een conflict, maar Marokko heeft sinds kort een nieuwe trainer die wél op steun van de groep kan rekenen. Ze zouden zomaar Kroatië of België uit het toernooi kunnen knikkeren.

»Canada heeft supertalenten als Jonathan David, die binnenkort van Rijsel naar een topploeg trekt, en Alphonso Davies van Bayern München. En Tajon Buchanan van Club Brugge heeft in de Champions League laten zien dat hij moeiteloos op een hoger niveau meekan.»

VANDENBEMPT «Net als Stephen Eustaquio van Porto. Maar achterin zijn ze behoorlijk wankel. Het vervelende is vooral dat Canada onze eerste tegenstander is, vijftig jaar na hun laatste wedstrijd op een WK. Ze zullen er voluit voor gaan.»

HUMO Welke wedstrijden staan er nog in jullie agenda?

MBIYE-BEYA «Op 2 december speelt Ghana tegen Uruguay. Op het WK in 2010 stonden ze tegenover elkaar in de kwartfinales. Bij een gelijke stand in de laatste minuut sloeg Luis Suárez de bal met zijn hand uit het doel. Hij kreeg rood, maar Ghana miste de strafschop en verloor de wedstrijd na verlengingen. Dat staat in het geheugen van alle Afrikanen gegrift. Er hangt wraak in de lucht: het zal knetteren, al zijn de Ghanezen nu wel minder sterk dan in 2010.»

BORKELMANS «De wedstrijd van Servië tegen de sterren van Brazilië op 24 november kan geweldig worden. Iedereen verwacht dat de Brazilianen moeiteloos hun poule winnen, maar Servië heeft geweldige aanvallers: Aleksandar Mitrovic van Fulham, Dusan Tadic van Ajax, Dusan Vlahovic en Filip Kostic van Juventus… Zodra Servië scoort, maken ze de match dood.»

VANDENBEMPT «Servië zal verrassen. Ze hebben toch maar mooi de Portugezen naar de barrages verwezen. Mitrovic blijft een fenomeen, Kostic begint er weer door te komen, en achterin staat er een stevig blok.»

BORKELMANS «Hou ook de groep van Spanje en Duitsland in het oog. Op 27 november spelen ze tegen elkaar – het wordt de eerste topper van het WK – maar ze zullen ook vol aan de bak moeten tegen Japan en Costa Rica. Japan heeft in 2018 bijna de Rode Duivels uitgeschakeld met hun gedisciplineerde spel, en Costa Rica speelt met veel bravoure en snelheid. Dat worden stuk voor stuk topmatchen. Misschien vliegt in die poule wel het eerste topland uit het toernooi.»

MULDER «Denemarken speelt op 26 november tegen Frankrijk. Ze namen het in juni en september tegen elkaar op in de Nations League, en Denemarken heeft beide partijen gewonnen. Het team telt nauwelijks sterren, maar het is wel één van de beste ploegen. Ze zetten veel druk op de tegenstander en spelen verzorgd voetbal. De creatieve man is Christian Eriksen, die op het EK vorig jaar een hartstilstand kreeg. Hij heeft het bijna niet overleefd, maar nu staat hij er toch weer.»

HUMO Zijn er zwakke broertjes op het toernooi?

MBIYE-BEYA «Voor Saudi-Arabië zou het een roemloze aftocht kunnen worden. Hun jongste resultaten zijn matig en ze zitten in een poule met Polen, Argentinië en Mexico.»

HUMO Qatar is het gastland, en dus rechtstreeks geplaatst. Een vergiftigd geschenk?

BORKELMANS «Ik heb het ooit tegen Qatar opgenomen als bondscoach van Jordanië. De Qatari hebben veel Spaanse, Mexicaanse en Braziliaanse spelers genaturaliseerd in de aanloop naar het WK, maar ze zullen geen rol van betekenis spelen. De ploeg wil wel aanvallen en mooi voetbal brengen.»

MBIYE-BEYA «Een paar jaar geleden zeiden ze dat ze er alles aan zouden doen om ver te raken in het toernooi, maar de fans zullen intussen wel beseffen dat elk doelpunt meegenomen is. Een gelijkspel zullen ze vieren als een overwinning. Tegen Senegal en Nederland moeten ze vooral blamages zien te vermijden.»

VANDENBEMPT «Met een beetje geluk overleeft Qatar de eerste ronde. Als het enigszins kan, zullen ze een duwtje in de rug krijgen. Voor alle duidelijkheid: ik heb het dan niet over georganiseerde corruptie. Maar een penalty voor een tikje in de grote rechthoek: daar zou ik niet van opkijken. De emir zal het niet prettig vinden als zijn team er in de eerste ronde al uit gaat, en niemand wil een boze emir. Hij zou zomaar het hele toernooi kunnen afblazen (lacht). Een eervol vertrek na de tweede ronde, daarmee is iedereen tevreden.»

BORKELMANS «De openingsmatch van Qatar tegen Ecuador zou ik toch niet overslaan. Ecuador speelt heel direct en offensief. Ik verwacht geen topwedstrijd, maar wel veel goals.»

HANGT ER TE VEEL BLOED AAN DE PAAL?

VANDENBEMPT «Uiteraard. Dit is het foutste WK dat de FIFA ooit heeft georganiseerd. En de concurrentie is groot: in 1978 was er het WK in Argentinië, waar mensen tijdens het toernooi verdwenen, en vier jaar geleden hebben ze tegen Poetin aangeschurkt. Natuurlijk mag het voetbal nieuwe regio’s aandoen. Maar zolang zo’n regio niet evolueert naar een maatschappij waarin iedereen gelijk is, moeten we er niet naartoe.»

MBIYE-BEYA «De laatste jaren hangt er rond elk WK een schandaalsfeer. In Brazilië werden straatkinderen vermoord, in Zuid-Afrika zijn duizenden families in kampen vastgezet, in Rusland zijn journalisten en holebi’s lastiggevallen. Dat heeft toen ook geen enkele speler of coach tegengehouden.»

VANDENBEMPT «Volgens Amnesty International staat Qatar dankzij het WK veel verder op het vlak van de mensenrechten dan de omringende landen. Als dat zo is, dan is het toch niet uit overtuiging, maar omdat het hen wordt opgedrongen. Wat zal ervan overblijven als de schijnwerpers gedoofd zijn? Niets. Het WK zal géén katalysator zijn voor veranderingen in de regio.»

HUMO Mogen we een reactie van de spelers verwachten?

VANDENBEMPT «Dat is een moeilijke discussie. Ik vind niet dat we ze mogen veroordelen als ze niets doen. De Belgische voetbalbond heeft in ieder geval geen wereldvreemde houding aangenomen. Ze hebben geprobeerd de problematiek onder de aandacht te brengen en de spelers te mobiliseren: dat vind ik erg waardevol. Zo heb ik ook zeer geapprecieerd dat ze de oproep van FIFA-baas Gianni Infantino hebben veroordeeld (die vroeg om zich te focussen op het voetbal en de mensenrechten even te laten voor wat ze zijn, red.), zij het in diplomatische bewoordingen. Wat Infantino wilde, kwam neer op censuur.

»Het enige waarmee je het Qatarese bewind echt kunt raken, is door tijdens het WK de wantoestanden aan te klagen voor de ogen van de hele wereld. Zo tref je hen in hun trots en kwets je hun ego, en dat hebben ze niet graag.»

JACOBS «Sommige spelers lieten vóór het toernooi in de pers weten dat ze de arbeidsomstandigheden niet oké vinden, maar de meerderheid staat er nauwelijks bij stil. Ze leven ook in een bubbel: ze zien alleen maar hotels, oefenvelden en stadions.»

BORKELMANS «De complexen zijn hypermodern en de velden liggen er onberispelijk bij. De stadions zullen vol zitten.»

MULDER «Ik blijf hopen dat de spelers toch op de één of andere manier zullen protesteren, bijvoorbeeld door een band in de regenboogkleuren te dragen. Of dat Virgil van Dijk en Kalidou Koulibaly elkaar een tongzoen geven bij de aftrap. Dát zou pas een statement zijn.»

HUMO Hangen de tricolore vlaggetjes al aan jullie autospiegels?

JACOBS «Mijn kleinzoon merkte op dat er in de supermarkt bijna geen WK-reclame te zien is, en hij heeft gelijk. Ik heb er zelf ook minder zin in. Normaal hebben de bondscoaches vier weken de tijd om hun team voor te bereiden op het toernooi, nu amper een week: het is net ‘F.C. De Kampioenen’.»

HUMO En de liefhebber zal het WK onder een fleece dekentje moeten volgen.

MBIYE-BEYA «Een WK hoor je in de zomer te spelen: ik wil die wedstrijden op een zomerterras volgen, niet binnen omdat het buiten donker en koud is. De WK-finale spelen ze in de week vóór Kerstmis: dat klopt niet, en het herinnert je elke keer weer aan de absurditeit van dit hele toernooi.»

VANDENBEMPT «Het is van de pot gerukt dat het midden in het seizoen valt. Ik verwacht een zielloos toernooi. Maar ik heb evenveel zin als anders om er verslag over uit te brengen, want het blijft het allermooiste toernooi. Zodra de beste voetballers ter wereld zich met elkaar meten, valt de rest weg en zie ik alleen nog het voetbal.»