Het Humo-dossier over de verdwijning van zuster Gaby krijgt een staartje: ‘Er zijn gelijkenissen met de zaak-Vangheluwe’

Het onverkwikkelijke dossier over de nooit opgeloste verdwijning van zuster Gaby uit het Sint-Vincentiusklooster in Dendermonde dat vorige maand in Humo stond, blijft niet zonder gevolg. Volksvertegenwoordiger Stefaan Van Hecke (Groen) stelde er een parlementaire vraag over en krijgt deze week antwoord van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Dat is behoorlijk snel voor een dossier waarvan het onderzoek zo lang heeft aangesleept dat het uiteindelijk is verjaard. Ter herinnering: het is éénenveertig jaar geleden dat zuster Gaby, née Germaine Robberechts, spoorloos is verdwenen.

STEFAAN VAN HECKE «Ik bijt me graag vast in zogenaamd onoplosbare dossiers, zoals de Bende van Nijvel en de moord op rijkswachter Peter De Vleeschauwer. De zaak van zuster Gaby is inmiddels verjaard: er zal niemand meer voor de rechter worden gedaagd. Wat we wel kunnen doen, is het nieuwe spoor in het dossier grondig bekijken: misschien leidt het alsnog naar haar stoffelijke resten.

»Dat zijn we haar familieleden verschuldigd nadat ze veertig jaar in onzekerheid hebben geleefd, zo kunnen ze eindelijk afscheid nemen. Ook voor de samenleving is het belangrijk dat in zulke zaken, waar het onderzoek ter discussie staat, minstens een deel van de waarheid aan het licht komt.»

HUMO Wilt u met uw vraag te weten komen wat het gerecht met het nieuwe spoor heeft gedaan?

VAN HECKE «De minister zal daarover wellicht door het parket-generaal van Gent op de hoogte zijn gebracht: ik ben benieuwd. Hopelijk is het gerecht bereid nog een zoekactie te laten uitvoeren.»

HUMO Zuster Gaby zou volgens de nieuwe informatie begraven zijn op de plek waar nu een gebouw van het OCMW staat. Kan een grondradar uitsluitsel geven?

VAN HECKE «Dat is een technische kwestie, daarover spreek ik me niet uit. Van minister Van Quickenborne wil ik vernemen of het case closed is of niet. Maar waarom zou men dat nieuwe spoor níét onderzoeken? De afdeling DVI (Disaster Victim Identification, red.) van de federale politie breekt tegenwoordig veel graven open om zaken uit het verleden alsnog op te helderen. Dit kan er nog wel bij.»

HUMO Was het gerechtelijk onderzoek naar de verdwijning van zuster Gaby een doofpotoperatie?

VAN HECKE «Het onderzoek is niet optimaal gevoerd, dat staat vast. De vraag is: is dat moedwillig gebeurd of niet?»

HUMO Het lijkt erop dat de hoofdverdachte in deze zaak, wijlen kanunnik Gaston Mornie, een Roger Vangheluwe-achtige bescherming heeft genoten.

VAN HECKE (zucht) «Ik heb in de bijzondere commissie Seksueel Misbruik in de Kerk gezeten. Daar zag je dat priesters die zich hadden misdragen, naar een andere parochie verhuisden of ‘op missie’ gingen naar het buitenland. Ik ken het dossier niet volledig, maar bepaalde elementen wijzen in dezelfde richting, ja. Er zijn gelijkenissen met de zaak-Vangheluwe.»