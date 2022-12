Het is jammer dat Martínez het standbeeld van al die Rode Duivels heeft besmeurd op dit WK

0-0 tegen Kroatië volstond voor België niet om de groepsfase van het WK in Qatar te overleven. Roberto Martínez vertrekt als bondscoach én technisch directeur, zonder zijn bronzen gouden generatie een mooie aftocht te hebben gegund. Dat is erg jammer, maar helaas: zijn geheugen was te lang.

‘Mensen hebben een kort geheugen’, aldus Roberto Martínez toen hem voor de wedstrijd om toelichting bij het elftal dat tegen de Kroaten zou starten werd gevraagd. Daar stond Axel Witsel namelijk nog altijd in, en daar ging de vraag over. Opnieuw klonk het als een sneer uit Martínez’ mond, na een week waarin hij al niet allervriendelijkst uit de hoek was gekomen na berichten over verdeeldheid in de Belgische kleedkamer. Een Franse krant schreef zelfs dat Romelu Lukaku Jan Vertonghen en Eden Hazard uit elkaar had moeten halen na de nederlaag tegen Marokko. Fake news en een Frans complot, noemde Martínez dat, de hoge woorden niet schuwend, terwijl het toch al langer een publiek geheim is dat deze Rode Duivels niet meer de vriendengroep van weleer zijn.

Waren er van bij het begin twijfels over zijn tactische kwaliteiten - in Engeland, waar hij clubtrainer was geweest, liep men niet hoog met hem op - over Martínez’ people management bestond al snel niets dan lof, toen hij in september 2016 in België aan de slag ging. De Spanjaard smeedde een groep die zich comfortabel voelde bij het voetbal dat hij voorop stond. Maar, gaandeweg werden zijn people skills ook zijn achilleshiel. Door Hazard als een prins te behandelen en ook anderen een voorkeursbehandeling te geven die hun prestaties al lang niet meer rechtvaardigden, tastte hij zijn eigen autoriteit aan. Niet toevallig waren het anciens als Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Dries Mertens die na de roemloze WK-aftocht tegen de Kroaten hun erkentelijkheid jegens Martínez uitspraken.

‘De voorbije zes jaar hebben we de ploeg rond Axel gebouwd’, zei de nu ex-bondscoach nog voor de wedstrijd tegen de Kroaten. ‘Hij is de speler die we allemaal willen zijn.’ Het eerste klopte, het tweede niet. Er is een tijd geweest dat menig voetbalkenner Witsel de meest complete Belgische voetballer vond, maar dat is hij ondertussen niet meer en niemand die nog de Witsel van vandaag wil zijn. Met zijn uitspraak gaf Martínez vooral zichzelf bloot: ze liet zien hoe hij in het verleden was blijven hangen. Dat zijn geheugen niet kort was, zoals kennelijk het onze, maar te làng.

‘We moeten realistisch zijn: we zijn maar België’, wist Kevin De Bruyne na de EK-uitschakeling en het Nations League-debacle een jaar geleden al. De vice-aanvoerder besefte dat de ploeg over haar top was en niet meer beter zou worden. Martínez kon zich er niet mee verzoenen dat de mooie tijden voorbij waren. Met zijn uitspraak dat het Belgisch elftal stérker was dan vier jaar geleden - toen het derde werd op het WK in Rusland - had hij voor de WK-afgang zijn laatste restje geloofwaardigheid al verloren en zichzelf gedegradeerd tot een gladde verkoper van iets dat niet meer te verkopen viel.

Beeld Photo News

Dat is jammer, want Martínez’ verdiensten kunnen moeilijk overschat worden. Het is wel degelijk dankzij hem dat België definitief de rang der voetbaldwergen ontstegen is. Op dezelfde persconferentie waarop hij zo venijnig voor de dag was gekomen - venijniger dan zijn spelers in maanden op het veld waren geweest - had hij besloten met een opsomming die nu leest als zijn testament. Dat acht internationals meer dan 100 caps tellen, en Thibaut Courtois zich daar met 100ste tegen Kroatië tussen zou scharen. Dat 21 internationals hun trainersdiploma op zak hebben en ook na hun spelerscarrière de toekomst van het Belgisch voetbal vorm zullen blijven geven. En dat ze dat vanuit een state of the art trainingscentrum in Tubeke zullen kunnen doen. ‘Dit ís de gouden generatie, no doubt’, sprak hij met een verbeten trek om de mond. ‘De nalatenschap van een generatie gaat verder dan het winnen van een toernooi. Er zijn landen die een toernooi gewonnen hebben en géén legacy hebben nagelaten. Door deze gouden generatie zal het Belgisch voetbal nooit meer hetzelfde zijn.’

Daar is geen woord van gelogen, en daarom is het zo jammer dat Martínez zelf het standbeeld van al die spelers besmeurd heeft door te lang met hen door te gaan. Door wat altijd geroemd is als zijn loyauteit naar mensen, maar even goed als een gebrek aan professionalisme kan worden uitgelegd, heeft hij verzuimd zijn bronzen gouden generatie een mooie aftocht te gunnen.

Het Moment

De comeback van Romelu Lukaku, na één helft al. Ingevallen voor Dries Mertens, de veteraan die verrassend aan de aftrap was gebracht en de beste Belgische doelkans jammerlijk over had geschoten. Lukaku begon met een snelle kopbal op de Kroatische keeper, trapte op het uur hard op de paal, en kwam in het slot nog twee keer dicht bij een doelpunt: eerst toen een bal van Thomas Meunier via zijn been rakelings naast kaprioleerde, daarna toen hij de bal niet met de voet of het hoofd, maar nogal knullig met de borst beroerde, wat niet hard genoeg was om hem over de lijn te krijgen.

Beeld BELGA

Alleszeggend in dat verband was de voorzet van Kevin De Bruyne - die gelukkig afgevlagd zou worden omdat de bal over de doellijn was geweest - die Lukaku hard over het lege doel kopte. Een zoals dat heet onbegrijpelijke misser, die alleen maar verklaard kan worden door het feit dat Lukaku niet fit was. Opgeteld bij het mordicus vasthouden aan een evenmin fitte Eden Hazard is de conclusie dat Martínez wellicht op geen enkel moment het sterkste België tussen de lijnen heeft gebracht en met zijn loyauteit ten onder is gegaan. Dat siert hem als mens, maar als bondscoach heeft hij er België op dit WK te kort mee gedaan.

De Quote

‘In maart zullen we zien wie er nog allemaal is, en dan voor het volgende toernooi gaan.’ - Thibaut Courtois