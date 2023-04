‘Het is moeilijk om subsidies te krijgen voor een technoclub, maar wat is het verschil tussen ons en een operagebouw?’

Ook het nachtleven is volop aan de voorjaarsklassiekers bezig. Eerst Rave Rebels, een twaalf uur durend feest in Paleis 12, dan de verjaardagen van Fuse en Ampere. Een goed moment om de balans op te maken van anderhalf jaar nachtleven post corona: ‘Wat is het verschil tussen een technoclub en een operagebouw?’

Het plan voor dit stuk was om de uitbaters van Fuse, Kompass en Ampere, de vaandeldragers van het nachtleven in respectievelijk Brussel, Gent en Antwerpen, samen te brengen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want ze hebben het alle drie heel druk.

Dit weekend zit Jens Grieten van Kompass in Paleis 12 voor Rave Rebels, een week later viert de Fuse van Steven Van Belle zijn 29ste verjaardag met een weekender in de verlaten zuilengalerij onder Brussel-Zuid, en nog eens twee weken later is het aan Joachim Marijnen om de achtste verjaardag van Ampere te vieren. Het dichtste dat we bij een trio-interview konden komen, was hen alle drie dezelfde vragen voorleggen.

Eén onderwerp komt in alle gesprekken terug: de sluiting die Fuse dit voorjaar boven het hoofd hing na klachten van een buurman over geluidsoverlast. Overheidsdienst Leefmilieu Brussel gaf de club toen voorwaarden mee die een normale opening onmogelijk maakten. Fuse tekende beroep aan en Leefmilieu Brussel installeerde een overgangsperiode van twee jaar, waarop het Milieucollege die vernietigde. Resultaat: het is boîten zoals gewoonlijk in Fuse, met een grote maar.

- Hoe staat het daar nu mee?

STEVEN VAN BELLE «Wij blijven overleggen met de buurt en zoeken naar oplossing. Niemand wil de Fuse dicht, maar er is ook geen enkele instantie die me kan zeggen hoe het verder moet.»

- Meneer Grieten, heeft Kompass intussen al een nieuwe locatie? De afgelopen jaren zaten jullie als pop-up op verschillende locaties, eind 2022 stond jullie vergunning zelfs op de helling

JENS GRIETEN «De zoektocht is bijna rond. Veel meer kan ik daar niet over zeggen, enkel dat het moeilijk was. Kompass heeft een plek nodig waaraan je kan zien dat er geleefd is, geen cleane hangar zoals veel andere clubs.»

JOACHIM MARYNEN «Ik hoop dat we dit soort problemen nooit zullen krijgen. Ampere heeft veel geluk met de ligging, denk ik. Veel buren weten niet eens dat we naast hun woning liggen en dat lijkt me toch een teken dat we iets goed doen, al bestaat de mogelijkheid altijd dat er een klager opduikt. Door overleg hopen we dat risico te beperken.»

- De Brusselse Nachtraad wil dat Fuse en bij uitbreiding het hele nachtleven erkend wordt als immaterieel erfgoed. In Berlijn is de technoscene zelfs erkend door UNESCO, bij ons vallen de clubs onder horeca.

VAN BELLE «Ik geloof echt dat dat een deel van de oplossing kan zijn. Er zijn genoeg parameters om ons te onderscheiden van pakweg een café met een karaoke-installatie: clubs hebben hun eigen bookers, die een duidelijke muzikale lijn uitzetten. Het belangrijkste is dat het nachtleven wordt gezien als iets dat de maatschappij dient.»

MARYNEN «Wij hebben meegewerkt aan een expo over de ravebeweging in het M HKA. We doen collabs met Opera Ballet Vlaanderen, organiseren lezingen en doen events voor de Joodse gemeenschap en studenten. Hier vinden audio- en videokunstenaars een broedplaats. Al die zaken staan niet op onze affiches, maar de Belgische clubs doen wel meer dan feestjes organiseren.»

GRIETEN «Erkend of niet: het nachtleven ís cultuur, alleen worden we niet zo gesubsidieerd. Het is heel moeilijk om overheidstoelagen te krijgen voor een technoclub, maar wat is het verschil met een operagebouw of jazzclub? Het gaat op al die plekken om het beleven van muziek. Maar in het clubje dat beslist wie de cultuursubsidies krijgt, is het nachtleven helaas niet vertegenwoordigd.»

VAN BELLE «Het is natuurlijk ook jammer dat we daar in Brussel mee bezig zijn en in Vlaanderen niet.»

GRIETEN «De wetgeving in Vlaanderen is ook anders dan die in Brussel, dat maakt samenwerken superingewikkeld. De Belgische clubs komen goed overeen, maar iedereen doet wel nog steeds zijn eigen ding. Dat hoeft niet problematisch te zijn, tot er iets gebeurt als de covidcrisis.»

VAN BELLE «De pandemie heeft de Brusselse clubs wel dichter bij elkaar gebracht. Sinds de zomer van 2020 vormen we de Brussels By Night Federation, een soort van lobbygroep waar de politiek ook bij kan komen aankloppen. We moeten de overheid nog van veel zaken overtuigen, maar ik heb het gevoel dat veel politici in de lockdown hebben ingezien hoe belangrijk cultuur en ontspanning zijn, ook ’s nachts.

»Investeerders en bouwpromotoren kijken ook naar de aanwezigheid van clubs, want die trekken hoogopgeleide jongvolwassenen aan. Het probleem is, zoals altijd in België, dat de bevoegdheden veel te versnipperd zijn. Iedereen kijkt naar iedereen en dan zit je vast. De vraag is of er nog iets opgelost raakt voor de verkiezingen.»

- Wat verwachten jullie van de overheid?

GRIETEN «Het zou goed zijn mocht de overheid ons beter begrijpen. Ze zouden nachtclubs moeten zien als de projecten van creatieve ondernemers, die voor werkgelegenheid zorgen en leven in de stad brengen.»

MARYNEN «Wij hebben wel de indruk dat de stad het nachtleven als een positieve tool begint te zien en een essentieel deel van de stad. Er is wel nog veel ruimte als het gaat om jonge feesters informeren en logistieke steun, zoals het aanleveren van gratis oordopjes of beter openbaar vervoer ’s nachts.»

VAN BELLE «Vertrouw ons, echt. De meeste mensen in het nachtleven zijn progressief en denken vooruit. Ze zijn bezig met inclusie, voorzien gratis drinkwater, zetten stewards in de straten en richten safe spaces in om op adem te komen. Maar we moeten ook de kans krijgen om te experimenteren en luid te zijn. Om een voorbeeld te geven: in de buurlanden zijn er clubs met 24-uurslicenties, in België bestaat dat niet of nauwelijks.»

GRIETEN «We zijn meer dan alleen maar overlast.»

VAN BELLE «Het Brusselse nachtleven wordt bedreigd, hé. De verhouding tussen het stadsleven en de mensen die in de stad komen wonen staat onder spanning. Alle steden hebben te weinig plaats voor hun nachtclubs: in de stadskern zit je met boze buren, erbuiten kom je op terreinen terecht die onveilig of slecht bereikbaar zijn. Ons land heeft echt een visie nodig over waar het nachtleven een plek vindt, zodat mensen die daar gaan wonen ook weten waar ze aan toe zijn. Anders verdwijnen de clubs of worden ze overgenomen door cowboys.

»De laatste jaren moesten de clubs vooral aan problem solving doen. Eerst corona waarvoor we niet voldoende werden ondersteund, dan kwam de heisa rond #BalanceTonBar en moesten we erkennen dat het nachtleven niet inclusief genoeg was. Vervolgens dreigde de sluiting voor de Fuse. Het is nu de uitdaging om de crisissen te vermijden, zodat we beleid op voorhand kunnen uitstippelen.»

- #BalanceTonBar begon met twee verhalen over verkrachtingen in het nachtleven van Elsene die tientallen soortgelijke getuigenissen uitlokten. Dat is nu anderhalf jaar geleden. Zie je daar nu het resultaat van?

VAN BELLE «Natuurlijk, en dat is een heel goede evolutie. Toen ik als prille twintiger uitging, hoorde ik mijn vriendinnen zeggen dat er vijf venten aan hun gat hadden gezeten. Dat soort gedrag wordt nu meer in vraag gesteld. Je kunt niet instaan voor elke bezoeker die je binnenlaat, maar je hebt wel de plicht als uitbater om het voor iedereen zo leuk mogelijk te maken. Dan heeft iedereen de kans om zich eens te laten gaan.»

- Wat moet er in de toekomst gebeuren om het nachtleven nog veiliger te maken?

VAN BELLE «Zoals veel andere clubs hebben wij awareness teams, die in de club rondlopen en voor iedereen herkenbaar zijn aan hun fluo-oranje trui. Omdat ze zo zichtbaar zijn, zorgen ze er meteen voor dat iedereen zich veiliger voelt. De bezoekers kunnen hen aanspreken, maar ze kunnen ook zelf gevaarlijke situaties opmerken en die aan de security melden. Zij zijn als het ware de schakel tussen de security en de feesters. Naast die awareness teams voorzien we ook safe spaces, waar mensen op adem kunnen komen.»

GRIETEN «Safe spaces worden bijna ingezet als marketingtool, maar Kompass is wel de enige Belgische club die een vast EHBO-team in dienst heeft genomen met verplegers en mensen met een achtergrond in de psychologie. Die mensen zitten 99 procent van de tijd niks te doen, maar die ene keer ben je blij dat je ze hebt. In heel veel clubs kun je wel met mensen praten, maar die zijn totaal niet begeleid. Het zou een goede zaak zijn mochten professionele hulpverleners de norm worden in het Belgische nachtleven.»

VAN BELLE «Het probleem met die awareness teams is dat ze wettelijk in een grijze zone werken. Ze zijn meer dan een steward, maar minder dan iemand van de security. We zijn al op het ministerie van Binnenlandse Zaken mogen gaan uitleggen wat die mensen precies doen.»

MARYNEN «Het beleid rond stewards moet inderdaad beter. Ze zijn een must in het nachtleven, maar het moet ook wel betaalbaar blijven»

- De Tilburgse club 013 pleitte onlangs voor strenger beleid en een hogere minimumleeftijd, omdat ze vaststelde dat het openlijk drugsgebruik ook bij erg jonge mensen was toegenomen.

VAN BELLE «Wij hebben wel avonden met een heel jong publiek waar je ... (twijfelt) toch ziet dat bepaalde normen heel vaag zijn, maar om dat nu een grote trend te noemen? In Fuse niet, denk ik. We hebben ook een werking die dat ontraadt, zonder daar naïef over te zijn. Wie open en bloot drugs gebruikt, vliegt uit de Fuse en mensen weten dat ook.»

MARYNEN «Voor het nachtleven zou je minimaal 18 jaar moeten zijn, alles eronder is een ramp en totaal niet te controleren. Het is op 16+-events dat wij de meeste problemen hebben. Wat we op dat soort avonden en nachten zien en meemaken is eigenlijk van de zotte. Dat is wat ik bedoelde met dat informeren van die jonge feesters. Ook scholen kunnen daar een rol in spelen.»

- Tot slot nog het laatste nieuws uit Brussel: C12 vaardigde onlangs een telefoonverbod uit. Wie er binnen wil, moet een sticker op de camera van zijn toestel plakken. Zijn jullie voorstander?

VAN BELLE «Mochten wij niet in het hart van de Marollen liggen, zou zo’n verbod er al zijn geweest. Nu hebben we geen tijd om iedereens telefooncamera af te plakken: mochten we dat doen, dan krijgen we rijen en houden we de buren wakker.»

GRIETEN «Een kort filmpje maken is geen probleem. Kompass is ook een heel andere plek dan een groot festival, waar iedereen met zijn gsm naar de dj staat gericht. De energie is bij ons heel anders en telefoons zijn niet echt een issue. Mocht dat ooit anders worden, zou ik zo’n sticker wel overwegen.»

VAN BELLE « Mensen gaan uit in het donker om de dingen van overdag te vergeten. Een gsm is een herinnering aan de sleur. Wij zijn dan ook van het principe dat mensen die komen feesten hun telefoon beter op zak laten.»

MARYNEN «Dat is de reden dat wij het bij de opening van Ampere, acht jaar geleden, tijdelijk hebben ingevoerd. We waren geen fan van de beelden die achteraf op het internet kwamen en een heel vertekend beeld gaven van de realiteit en voor de artiesten is het ook niet echt een leuke ervaring. Vandaag ben je wel welkom met je telefoon, onder meer omdat we volledig cashless werken en je voor je drankjes met een app betaalt.»

GRIETEN «Bij C12 hebben ze het afgekeken van Berghain in Berlijn, met dat verschil dat Berghain een fetisj- en seksclub is en C12 niet. Onlangs kreeg ik er aan de ingang een hele uitleg over hoe ik mij in de club moest gedragen. Ik vond dat raar, omdat ik waarschijnlijk al langer uitga dan de persoon die aan de deur stond. Zeker in undergroundclubs weet iedereen ondertussen wel wat ze moeten doen.»

MARYNEN «Geniet van de avond met respect voor elkaar, zo simpel is het. Achter de schermen hebben mensen soms maanden gewerkt voor die ene nacht en zij hopen dat nog lang te mogen doen.»

Rave Rebels, 15 april in Paleis 12. Tickets op raverebels.com

Fuse 29Y Birthday Weekender, 22-23 april in de Quadrilatères onder Brussel-Zuid. Tickets op fuse.be

Ampere 8 year anniversary weekender, 12-13 mei in Ampere. Tickets op ampere-antwerp.com