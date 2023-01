Het leger naar de Antwerpse haven? ‘De inzet van wapens bij de ene partij leidt tot nog meer inzet van wapens bij de andere partij’

Het groeiende drugsgeweld in Antwerpen lijkt niet meer onder controle te houden. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) suggereerde deze week om het leger desnoods naar Antwerpen te halen. Maar het is onduidelijk wat dat precies zou opleveren.

Telkens het drugsgeweld in de Antwerpse straten een hoogtepunt bereikt, blijkt het toch nog erger te kunnen. Na de dood van de 11-jarige Firdaous lijkt een nieuwe grens overgestoken. Ondanks de steeds repressievere war on drugs vallen nu ook kleine kinderen onder de dodelijke slachtoffers van het geweld. Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) ziet die evolutie met lede ogen aan. Hij suggereerde dinsdag om ‘desnoods het leger te sturen om de Antwerpse haven te bewaken’.

De vraag is dan wat de inzet van het leger zou kunnen betekenen in de Antwerpse drugsstrijd. Zwaar oorlogsmaterieel meebrengen lijkt in ieder geval weinig nuttig. Sinds enkele jaren heeft de Antwerpse politie een paar gepantserde wapens ter beschikking. Maar de zogenaamde Bearcats staan vooral in de garage.

Wanneer ze wel de straat op komen, heeft dat vooral een symbolische, afschrikkende bedoeling: aan criminelen tonen dat de politie de zware middelen niet schuwt. Maar diezelfde politie geeft meestal snel toe dat de Bearcats niet kunnen helpen om bijvoorbeeld de achtervolging in te zetten wanneer twee criminelen op een scooter rond rijden om een granaat aan een voordeur te deponeren.

Verdere escalatie

Moet het leger dan door de haven patrouilleren om drugscriminelen op heterdaad te betrappen? Daar dient het leger eigenlijk niet voor, zegt criminologe Sofie De Kimpe (VUB). ‘Bovendien: iedereen weet dat die criminelen niet zomaar tussen die containers rondlopen. Als dat het probleem was, had je evengoed private bewakingsfirma’s kunnen inschakelen.’

De Kimpe betwijfelt sterk dat het leger in Antwerpen soelaas kan brengen. ‘De inzet van het leger kadert in de logica van een oorlog. Hierbij is het vaak zo dat de inzet van wapens bij de ene partij leidt tot nog meer inzet van wapens bij de andere partij.’

De criminologe ziet in de suggestie van De Wever vooral het resultaat van een aanpak die niet werkt. ‘Het is een reactie waaruit je zou kunnen afleiden dat Bart De Wever niet meer weet van welk hout pijlen te maken. De burgemeester heeft jarenlang gepleit voor een war on drugs en begint stilaan te zien dat die niet het verhoopte resultaat oplevert. En als de politie er niet in slaagt om de strijd te winnen, moet je in de logica van De Wever naar de zwaardere middelen grijpen: het leger.’

Politiek lijkt er alvast ook weinig animo voor de piste die De Wever naar voren schoof. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wuifde het idee weg, net als haar collega van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). ‘Het leger heeft niet dezelfde mogelijkheden als de politie en kan geen onderzoeksdaden stellen. We mogen de rollen niet omdraaien’, aldus Dedonder.

Het huis in Merksem waarin een 11-jarig meisje overleed na een schietpartij. Beeld Rebecca Fertinel