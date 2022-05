Het tiende ‘De mol’-seizoen in tien artikels: ‘Ongelofelijk bedankt, maar ook wel fuck you’

Vorige week werd - voor de tweede keer dit seizoen - de mol ontmaskerd. De geniepigaard luisterde naar de naam Uma en werd doorzien door winnaar Sven, die naar huis ging met een groepspot van 26.390 euro. Humo volgde het meer dan bewogen jubileumseizoen op de voet voor u, wat resulteerde in deze veelgelezen stukken

Een huwelijkstaart op een draagberrie! Graven in de woestijn! Een verfbom in de auto! Jawel, de extra lange openingsaflevering deed belletjes rinkelen ter grootte van beiaardklokken. ‘De geschiedenis herhaalt zich,’ grijnsde Gilles De Coster. ‘Maar soms ook niet.’ Waarop hij voor de eerste keer in de geschiedenis van het programma een kandidaat op magische wijze deed herrijzen.

Nele verdwijnt mankend uit ‘De mol’: ‘Ik had iedereen wijsgemaakt dat ik in het klooster ging’

‘Wij vallen al eens graag.’ Met die woorden leerde Vlaanderen juffrouw Nele (en meteen ook dochter Marie) kennen, en wat bleken ze profetisch. Haar tête-à-tête met de Canarische bodem bleef niet zonder gevolgen, een spierscheur luidde het verdict van de Spaanse dokter. Daarom nam ze vrijwillig een stap terug, voor de eerste keer in de geschiedenis van het programma.

Beeld Play4

Halverwege het veelgeplaagde seizoen mocht u uw naartsig volgepende molboekjes al in de stoof gooien, want de volgende primeur in ‘De Mol’ was er één die zelfs de productie niet kon plannen: heel even waren ze molloos. Een tweede vrijwillig vertrek in evenveel weken, maar dit keer met gigantische consequenties. Vooral voor Philippe, want hij wordt plotsklaps de eerste ontslagnemende mol uit de geschiedenis.

Net toen u dacht dat ‘De Mol’ met een gezapig gangetje tot het einde van een uiterst bewogen jubileumseizoen zou bollen, werd u wederom met een verrassend vertrek om de oren geslagen. In een aflevering waar een bom of acht ontplofte en een banaan of vijf werd vereeuwigd, verliet Anke het spel met een hangend pootje, het ander zat stevig ingegipst.

Beeld HUMO

Aan de vooravond van de finale blikten Lennart en Annelotte, respectievelijk de mol en winnaar van het vorige seizoen, terug op hun ervaringen én verklapten ze wie zij al zeven afleveringen lang vakkundig in de smiezen hielden.

Het jubeljaar had soms meer weg van een annus horribilis, maar met een spetterende liveshow bij wijze van finale zorgden Gilles De Coster en co voor een waardig sluitstuk. Of althans, dat was de bedoeling.

Beeld HUMO

Humo bracht de twee beste leugenaars van het jaar samen voor een gesprek over de lol en de tol van ‘De mol’: ‘Op TikTok stonden er filmpjes van mijn gezicht met dingen als: ‘Bitch, bitch, bitch!’ erbij’