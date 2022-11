‘Het voorspel begint niet 15 minuten, maar 15 uur voor de seks.’ 10 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Piet Huysentruyt: ‘Ik word liever 80 met een glas wijn in de hand dan 90 zonder van het leven genoten te hebben’

In Zuid-Afrika ontdekte hij voorzichtig het vermogen tot vertragen, maar zelfs op de drempel van zijn 60ste verjaardag blijft Piet Huysentruyt een rusteloze perfectionist. Dus keert hij terug met ‘SOS Piet XL’, liggen er twee nieuwe boeken op het schap en kijkt u straks in de supermarkt slechts met veel moeite naast de ‘SOS Piet’-potten, -pannen en -kruiden.

Beeld Koen Bauters

Tahmina Akefi, verloofde van de vermoorde misdaadjournalist peter R. De vries: ‘Toen hij in coma lag, liet ik hem ons liedje horen. Er rolden twee tranen uit zijn ooghoek’

‘We wilden het eigenlijk samen schrijven,’ zegt Tahmina Akefi over ‘Mijn grote liefde’, haar boek over de liefde tussen Peter R. de Vries en haar. Maar verder dan twee hoofdstukken raakte De Vries niet. Op 6 juli 2021 werd hij op straat neergeschoten, negen dagen later overleed Nederlands bekendste misdaadverslaggever.

Beeld Geert Van de Velde

Lessen in de liefde van de ‘Blind getrouwd’-experten: ‘Veel mannen en vrouwen weten eigenlijk niet zo goed waarom ze hun partner bedrogen hebben’

Na maanden van ongemakkelijk gespartel leverde het voorbije seizoen van ‘Blind getrouwd’ ons twee gloeiend gelukkige liefdesparen op. Dat is niet het minst de verdienste van experts Sarah Hertens en Filip Geelen. Maar hoe smeedt ú een sterke relatie en zorgt u dat de vlam niet dooft?

Het WK voetbal voor u voorspeld: ‘Gewoon zeven keer op rij met 1-0 winnen en we zijn wereldkampioen’

Zondag gaat de bal eindelijk aan het rollen in Qatar. Wie kroont zich in de woestijn tot wereldkampioen? Kunnen de Rode Duivels de twijfels van zich af voetballen? Wie wordt topschutter, wie verrast en wie ontgoochelt?

Tinne Van der Straeten Beeld Johan Jacobs

Tinne Van der Straeten, minister van energie: ‘Elke dag denk ik aan stoppen. O nee, dat wordt de titel zeker?’

Twee jaar geleden schoot Tinne Van der Straeten pijlsnel uit de startblokken om België op weg te zetten naar een groene transitie. Maar door de absurde energieprijzen, de twijfels over onze bevoorradingszekerheid en de groene afkeer voor kernenergie groeide de minister van Energie uit tot het meest belaagde lid van de Vivaldi-regering.

Hoogleraar Bart Kerremans na de midterms: ‘Het is logisch dat Amerika zich vragen stelt bij de fysieke paraatheid van Biden. Kijk maar eens goed naar hem’

Vorige week trokken de Amerikanen naar de stembus voor de belangrijke midterms. Meer dan over klimaat, Oekraïne of abortus gingen de verkiezingen over de verkiezingen zélf, zegt hoogleraar Amerikaanse politiek Bart Kerremans.

Bart Kerremans Beeld Joris Casaer

Het verdriet van Belgen met Iraanse roots: ‘Het is in Iran verboden een maagd te executeren. Daarom worden vrouwen in de cel verkracht’

De 22-jarige Mahsa Amini liet op 16 september het leven nadat de Iraanse zedenpolitie haar had gearresteerd. Te losse hoofddoek, te bonte kledij: het hoort niet volgens de sharia. Maar sinds haar dood komen miljoenen Iraniërs elke dag op straat om te protesteren tegen het regime van de ayatollahs.

Beeld Guy Kokken

Jens Dendoncker en Julie Van den Steen: ‘Ik maak me geen illusies: de kans dat de donkerte ooit terug in mijn leven sluipt, is groot’

Op het eerste gezicht zijn Julie Van den Steen (een fata morgana, een lichtpunt, een oranjeroze ochtendzon na een donkere nacht) en Jens Dendoncker (een ronduit bebaarde komiek) geen match made in heaven. Maar laat dat nu net het concept zijn van ‘Even goeie vrienden’, de door het duo voorgezeten VTM-quiz.

Tim Krabbé: ‘Noem me een liefdesverhaal dat gelukkig afloopt: het bestaat niet’

Het is van 2009 geleden dat Tim Krabbé een roman heeft uitgebracht – toen publiceerde hij het Boekenweekgeschenk ‘Een tafel vol vlinders’. Maar het geduld van de fijnproever is beloond, want nu is er ‘Onkrijgbaarheid’.

Mozes Mosuse, aka Movulango: ‘In Amerika voelde ik me voor het eerst echt thuis’

Zo’n tien jaar geleden stond Mozes Mosuse als piepjonge technowelp te deejayen in Londen en Barcelona met het duo Ego Troopers, later herdoopt tot Future Sound of Antwerp. Een relatiebreuk en een lockdowngitaar wezen Mosuse de weg van de draaitafels naar de indiepop van Movulango. ‘Ik ben er trots op dat ik een goudklompje uit de stront heb gehaald.’