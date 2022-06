‘Hij besliste zélf om meer te drinken. Dan ben je ook zelf verantwoordelijk voor de gevolgen’: tien getuigenissen over de bodem van het glas

Ja, een kakelverse zomer staat voor de deur, en daar moeten we op klinken, proosten, tsjingen, dansen, zuipen. Of niet? Steeds meer mensen kiezen, ondanks een zekere vertrouwdheid met de roes, voor een leven zónder alcohol. En voelen zich daar meer dan prima bij. Zet u, schenk u iets lekkers in, en ontdek onder auspiciën van ervaringsdeskundigen Bart De Wever, Evi Hanssen en Jitske Van de Veire de geneugten van de geheelonthouderij. ‘Voor de camera’s was ik ok, maar daarna zette ik het in mijn hotelkamer op een zuipen.’

Lees het volledige artikel

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek legt een duidelijk verband tussen alcoholgebruik en verschillende soorten kanker, maar toch weten de meeste mensen van niets. Zelfs wie het bij één of twee glaasjes per dag houdt, verhoogt zijn kansen om op een dag in het dokterskabinet een verpletterende diagnose te krijgen. Humo ging praten met patiënten die de link tussen het woekerweefsel in hun lichaam en hun liederlijke leven durven te leggen. ‘Ik had gesolliciteerd voor borstkanker zonder dat ik het doorhad.’

Lees het volledige artikel

Eva Pauwels: ‘Mijn huwelijk met Jacques was een feest, maar het maakte wel dat ik de smaak voor alcohol té goed te pakken kreeg’

Humo sprak met Eva Pauwels over afkicken van de drank, over de bizarre verhalen waarmee ze jarenlang in het nieuws kwam en over haar relatie met Jacques Vermeire. ‘Jacques doet nu alsof ik niet bestaat. Ik heb hem zeker een berichtje sturen voor zijn verjaardag, maar ik weet nu al dat hij ook daarop niet zal reageren.’

Lees het volledige gesprek

Suzanne en Sara, de dochters van Tania Van der Sande: ‘Ik ging op zoek naar de flessen die mama had verstopt en kieperde ze weg’

‘Ze zijn allebei bezeten door theater,’ vertelt Tania Van der Sanden aan de telefoon over haar dochters Suzanne en Sara. De oudste studeert straks af als actrice aan het RITCS, de jongste volgt vanaf september in haar voetsporen. Maar de onwrikbare band met hun moeder berust op zoveel meer dan alleen acteren. ‘Als je mij vraagt hoe mijn jeugd was, dan is die verslaving niet het eerste waar ik aan denk.’

Lees het volledige artikel

De therapeute die zelf verslaafd was: ‘Ik trok naar Curaçao om een eerste keer af te kicken. Maar op de terugvlucht zijn we met z’n allen beginnen te drinken’

‘Drinkt u iets?’ is niet alleen een boek over alcohol, verslaving en therapie, het is ook een persoonlijk verslag van een therapeute die zélf met alcohol worstelde. Myriam Bruyninckx schreef het boek samen met haar cliënt Philip Muls. Enkele jaren geleden al sprak Humo hen samen over de lange weg naar herstel van hun alcoholverslaving. ‘Wie stopt met roken, krijgt felicitaties. Wie stopt met drinken, moet zich verantwoorden. Het is een collectieve verslaving’

Lees het volledige artikel

Evi Hanssen over het incident waarna ze stopte met drinken: ‘Ik heb dankzij alcohol de leukste momenten meegemaakt in mijn leven, maar ook de ergste’

Ze verstopte geen drankflessen en stond ook niet beschonken op de set: zo erg was het nou ook weer niet. Toch stopte presentatrice Evi Hanssen na een totaal uit de hand gelopen avond met alcohol. ‘Het was heel eng om de feestende, lallende en lachende Evi los te laten.’

Lees het volledige artikel

Onze Man liep mee op de spoedafdeling van het UZ Gent. ‘Ik had al mensen gezien met 5,4 promille in hun bloed. Hoe krijg je zoveel alcohol in je lichaam?’

Lees het volledige artikel

Tamara Hanegraaf zag met eigen ogen wat alcohol aanrichtte met haar geliefde Pieter Aspe. Nu geeft ze lezingen geven over de ­gevaren van drinken. ‘Zijn laatste woorden waren: ‘Ik was zo graag nog drie jaar bij jou gebleven.’’

Lees het volledige artikel

‘Al na zes weken zonder alcohol zien mensen er stukken beter uit’: dokter legt uit wat 66 dagen niet drinken met u doet

Alcohol is gif, benadrukt dokter Sigrid Sijthoff. Toch schreef ze een zelfhulpboek voor mensen die níét willen stoppen met drinken: ‘Onze hersenen zijn niet bestand tegen de verleidingen van het moderne leven.’

Lees het volledige artikel

Serge Gainsbourg is al meer dan dertig jaar overleden, maar zijn whisky-adem komt u op zwoele avonden nog strelen achter het oor. Humo-journalist Rudy Vandendaele sprak uitgebreid met de man in 1985. ‘Alcohol geeft me speed. Ik heb vroeger zo zwaar gedronken dat het leek alsof ik hard drugs gebruikte.’

Lees het volledige artikel