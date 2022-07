‘Hij kan de tour winnen.’ Kenners analyseren het fenomeen Wout Van Aert

Wout van Aert verbaasde de voorbije edities van de Tour met exploten in berg-, tijd- en sprintersritten, maar dit jaar zou de Kempense krachtpatser de Ronde van Frankrijk pas écht extra kleur kunnen geven. Geel bijvoorbeeld, in de beginfase, maar zeker ook groen. Tot in Parijs, zo luidt zijn duidelijk uitgesproken ambitie. Humo wikt en weegt de kansen van Van Aert in het puntenklassement, samen met enkele renners en kenners. ‘Zijn grootste concurrent? Niemand!’

Het was even schrikken toen Wout van Aert vorige week liet weten zijn driekleur niet te zullen verdedigen op het BK in Middelkerke. ‘Hij heeft zijn knie bezeerd tijdens een hoogtestage in Tignes,’ luidde het communiqué van zijn team Jumbo-Visma. ‘Hij past voor het BK om de Tour niet in gevaar te brengen.’ Het doembeeld van een forfait – Van Aert moest dit jaar ook al de Ronde van Vlaanderen laten schieten door een coronabesmetting – dook weer op, maar zijn manager Jef Van den Bosch stelt ons gerust: ‘Er is geen reden tot paniek. Ik kan bevestigen dat het louter uit voorzorg is.’

Niettemin toch een vervelend bochtje in de laatste rechte lijn naar Kopenhagen, waar deze vrijdag de Grand Départ gepland staat, met een openingstijdrit over 13,2 kilometer. Starten doen Van Aert en ploegmaats niet in het gebruikelijke gele shirt van Jumbo-Visma, omdat dat voor te veel verwarring met de gele leiderstrui zou zorgen. Het team komt aan de start in wat een ode aan de Nederlandse schilders Rembrandt, Van Gogh en Vermeer moet voorstellen.

JASPER PHILIPSEN (sprinter van Alpecin-Fenix) «Ik heb de foto’s gezien, ja. Sporza noemt de outfit ‘speciaal’. Laat het ons daarop houden (lacht).»

HUMO Misschien een extra reden voor Wout om zo snel mogelijk voor die groene puntentrui te gaan?

PHILIPSEN «Ik denk dat daar genoeg andere redenen voor zijn. Wout is de topfavoriet, daar is iederéén in het peloton het over eens. Hij kan op alle terreinen en in alle omstandigheden punten pakken.»

HUMO Ook in de pure massasprints? Is hij intrinsiek de snelste spurter van het pak?

TOM STEELS (ex-topsprinter en ploegleider van Quick-Step Alpha Vinyl) «Misschien zijn Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Caleb Ewan nog een tikkeltje sneller – op voorwaarde dat ze in topvorm zijn. Ik schrijf ook Sam Bennett niet af, die twee jaar geleden voor ons de groene trui won. Hij mist nog wat vertrouwen, maar één ritzege kan volstaan om de klik te maken in zijn hoofd.

»Aan de andere kant: Wout heeft al genoeg bewezen dat hij veel compenseert met zijn recuperatievermogen: na drie weken koers is hij nog frisser dan de rest.»

JOSÉ DE CAUWER (co-commentator Sporza, ex-ploegleider) «Eigenlijk zijn er drie soorten sprints. Eén: de snelle sprint, rechttoe rechtaan. Twee: de machtssprint op een licht hellende strook. En drie: de sprint na een geaccidenteerd parcours. Vooral in die twee laatste categorieën dicht ik Van Aert veel winstkansen toe. Ik denk zelfs dat niemand anders expliciet durft uit te spreken dat hij voor groen gaat. Omdat ze denken: als Van Aert meedoet, maak ik geen schijn van kans.»

JAN BAKELANTS (collega, streekgenoot en trainingspartner) «Van alle sprinters heeft Wout de grootste motor. Hij boet in de loop van de hele Tour het minst aan snelheid in. Vorig jaar won hij de afsluitende prestigesprint op de Champs-Élysées, daags nadat hij ook al de tijdrit had gewonnen.

»Wout kan zowat elke dag scoren, ook op terreinen waar zijn concurrenten géén punten zullen sprokkelen: in ritten voor punchers, zoals die naar Longwy, in tijdritten, tijdens tussensprints in zwaardere etappes, en zelfs in bergritten. Dus als je me vraagt wie zijn grootste concurrent wordt voor groen, dan zeg ik: niemand.»

WONDER der natuur

HUMO De grootste groene troef van Van Aert is dus dat hij van vele markten thuis is?

DE CAUWER «De groene trui staat bekend als het nevenklassement van de sprinters, maar het is ook het klassement van de veelzijdigheid. Wout is een ongelooflijke allrounder, dus het zou ongehoord zijn mocht hij niet voor het groen gaan. Er staan ook weinig andere renners van zijn kaliber aan de start. Het is niet dat hij de jonge Peter Sagan tegenover zich krijgt, of coureurs zoals Erik Zabel of Seán Kelly – allemaal mannen die erg snel waren aan de meet én vlot bergop reden. Kelly won zelfs ooit de Ronde van Spanje, dat zegt genoeg.»

STEELS «Mads Pedersen maakte wel een goeie indruk op mij in de Ronde van België. De Tour start in zijn thuisland Denemarken, dus hij zal zich zeker willen laten zien. Hij is ook het type renner dat via ontsnappingen in heuvelritten en in lastigere sprints nog punten kan pakken.»

EDDY PLANCKAERT (groenetruiwinnaar in 1988) «En dan hebben we het nog niet over dat Hollanderke gehad, hè – allee, die halve Belg. Die is misschien wel even goed als Wout van Aert, en ook nog eens bijzonder slim.»

STEELS «Goh, ik zie Mathieu Van der Poel een pure sprinter als Jakobsen nog niet kloppen in een vlakke etappe, terwijl me dat van Wout niet zou verbazen. Zonder chauvinistisch te willen zijn: Wout is volgens mij de compleetste renner van het peloton. Hij is een uitzonderlijk atleet, een wonder der natuur bijna.»

DE CAUWER «Mathieu van der Poel benadert Wout het meest, maar hij beweert dat hij zijn zinnen niet op groen heeft gezet. Al weet je het nooit met hem.»

HUMO Ook vader Adrie van der Poel vertelde ons dat Mathieu niet voor groen gaat, wel voor ritzeges. Mogen we hem geloven?

PLANCKAERT «Pas toch maar op. Als Mathieu in enkele overgangsritten kan profiteren van het werk van Jumbo-Visma, komt híj misschien wel met die groene trui naar huis. Dat ze bij Alpecin-Fenix met Jasper Philipsen een ander speerpunt in de ploeg hebben, wil niks zeggen. Ook Mathieu kan op alle terreinen punten sprokkelen.»

BAKELANTS «Ik geloof dat Mathieu niet wakker ligt van groen, maar wat ritzeges betreft is hij wel de grootste concurrent voor Van Aert. Net als Wout is hij een winnaar die vooral etappes wil pakken en stiekem droomt van geel, toch voor een aantal dagen.

»In de echte sprintetappes verwacht ik vooral veel van Jasper, die naar mijn gevoel nog veel méér in zijn mars heeft dan we nu al hebben gezien.»

PHILIPSEN «In vlakke sprints kan ik met de top wedijveren, en ook in lastigere etappes kom ik beter voor de dag dan sommige van mijn concurrenten. Maar Wout is toch nog een niveau of twee hoger.»

HUMO Is de aanwezigheid van Wout de reden waarom jij niet expliciet voor groen gaat?

PHILIPSEN «Nee, voor mijn ploeg zijn ritzeges nu eenmaal de prioriteit. En voor mij ook, na mijn zes podiumplaatsen vorig jaar. Dit jaar is Tim Merlier (ook sprinter bij Alpecin-Fenix, red.) er niet bij, dus dat schept wel duidelijkheid binnen de ploeg.»

HUMO En wat dan met Mathieu van der Poel, die ook mikt op ritzeges?

PHILIPSEN «Zelf focus ik in eerste instantie op de eerste Tour-week, waar we door de wind misschien met een uitgedunde waaier naar de finish zullen rijden. Mathieu heeft zijn zinnen op andere etappes gezet. Of hij deel gaat uitmaken van mijn treintje, zal afhangen van hoe verzoenbaar dat is met zijn persoonlijke ambities, en of hij het risico wil nemen om zich in de hectiek van de massasprints te mengen.»

Drie luitenanten

HUMO Wout van Aert gaat vol voor groen, maar zijn ploeg Jumbo-Visma gaat ook vol voor geel, met kopman Primoz Roglic en schaduwkopman Jonas Vingegaard. Zou die dubbele ambitie niet de grootste valkuil kunnen worden?

PLANCKAERT (windt zich op) «Wout had verdorie al twee keer het groen voor het grijpen. Zeker in 2020, toen hij zich helemaal wegcijferde voor Roglic. Soms sleurde hij zelfs op zware cols op kop, met niet alleen zijn kopman, maar ook ploegmaats als Sepp Kuss in zijn wiel. Díé mannen moesten dat werk opknappen, niet Wout. Toen heeft hij met zijn krachten gemorst.»

HUMO Geloof je dat Wout dit jaar minder werk zal moeten opknappen?

PLANCKAERT (windt zich nog harder op) «Dat zou er nog aan mankeren! Wat heeft Wout al niet allemaal voor Roglic gedaan? En wat heeft hij teruggekregen? Een schop in zijn kloten – sorry, hoor. Op het WK van 2020 in Imola had Wout wereldkampioen kunnen worden, maar in de achtervolging op Julian Alaphilippe zei Roglic dat hij ‘niet meer kon’. Als je niet meer kunt, word je gelost. Word je niet gelost, dan kun je net zo goed 10 seconden dichtrijden. Zeker voor iemand die al zoveel voor jou heeft gedaan. Stank voor dank heeft hij gekregen.

»In Parijs-Nice heeft Wout dit jaar wéér 400 kilometer voor Roglic op kop gereden. Anders had de Sloveen nooit gewonnen. Dat hij nu dan potverdikke maar eens iets terugdoet. Ik geloof trouwens niet dat Roglic dit jaar de Tour wint. Vingegaard was in de Dauphiné veel beter.»

HUMO De jonge Deen steekt zijn eigen ambitie niet onder stoelen of banken, en Roglic lijkt daar geen moeite mee te hebben, ‘zolang de ploeg maar wint’. Maar wat als Roglic of Vingegaard in de problemen komt?

STEELS «Dan zal Wout nog steeds aan de bak moeten. Je komt met maar acht renners aan de start, dus kun je het je niet permitteren om één renner van het vuile werk te ontslaan. Maar goed, in de voorbije Tours heeft dat Wout er niet van weerhouden om toch nog ritten te winnen.»

BAKELANTS «In Parijs-Nice heeft Wout zich in een paar zware ritten gespaard, waarna hij in de slotetappe Roglic nog aan de eindzege hielp én groen pakte. Ik snap die hele polemiek dus niet goed. Jumbo-Visma zal zijn keuzes in eer en geweten maken, en goed kijken naar het rittenschema om te bepalen waar en wanneer Wout moet werken.»

PLANCKAERT «Maar als ze Wout vragen om de kopmannen te beschermen in de kasseienrit naar Arenberg – een miniversie van Parijs-Roubaix, zeg maar – dan word ik zot! Die rit is echt op zijn lijf geschreven.»

BAKELANTS «Ik vrees ook wel een beetje dat Wouts ambities die dag zullen moeten wijken voor het teambelang: in die rit over de kasseien kunnen Roglic en Vingegaard de Tour verliezen, en dus is de kans groot dat Wout bij hen moet blijven, want niemand is zo goed op de kasseien als hij.»

DE CAUWER «Ik hoop vooral dat Jumbo-Visma eindelijk heeft begrepen dat het de koers niet moet dragen. Die druk ligt toch bij de ploeg van Tadej Pogacar? Bij Jumbo zouden ze beter op twee paarden wedden voor het algemene klassement, en Vingegaard af en toe eens laten demarreren. Zo moet Pogacar zijn knechten opsouperen om scheve situaties recht te zetten.»

Op tafel kloppen

HUMO Graag hadden we het met iemand van Jumbo- Visma over de groene ambities van Van Aert gehad, maar de communicatiemanager was formeel: niemand mocht ons te woord staan. Dat doet toch vermoeden dat de Nederlandse ploeg die trui erg serieus neemt?

DE CAUWER «Het geel is Roglic al twee keer ontglipt. De eerste keer in 2020, door die onverwachte mokerslag van Pogacar in de klimtijdrit op La Planche des Belles Filles. En vorig jaar door een valpartij. De beste stuurman zal hij sowieso nooit worden. Die factor, in combinatie met de kwaliteiten van Wout én wat hij allemaal al voor het team heeft gedaan, heeft Jumbo-Visma doen inzien dat het tijd is om ook zijn kaart eens te trekken. Zo niet, dan denk ik dat Wout weleens aan de alarmbel had getrokken: ‘Zeg jongens, ik ben geen knecht, hè!’»

JEF VAN DEN BOSCH «Zover is het nooit gekomen, hoor. Wout heeft nog nooit op tafel hoeven te kloppen met de eis dat hij iets in ruil wil. De verstandhouding is optimaal. Jumbo-Visma weet maar al te goed wat Wout in zijn mars heeft, en Wout heeft er alle vertrouwen in dat de ploegleiding de juiste beslissingen neemt.»

DE CAUWER «Hoe dan ook, Wout is te sterk om zijn eigen carrière opzij te zetten voor een andere kopman. Roglic en Vingegaard kunnen perfect de Tour winnen zonder Wout van Aert.»

HUMO Maar geldt het omgekeerde ook? Kan Van Aert in Parijs het groen dragen als de helft van het team moet knechten voor Roglic en Vingegaard?

DE CAUWER «Voor veel renners zou dat inderdaad een probleem zijn, maar niet voor Van Aert. Met Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot krijgt hij drie uitstekende luitenanten mee. Het is dus eerlijk verdeeld: de ene helft van het team gaat voor groen, de andere helft voor geel.»

BAKELANTS «Volgens mij voelt Jumbo-Visma dit jaar veel minder druk om het geel te veroveren. Ze beseffen ook wel dat er tegen een Pogacar in topvorm weinig te beginnen valt. The next best thing is dan de groene trui.»

HUMO Ook dan zullen ze bij Jumbo-Visma stevig aan de bak moeten, bijvoorbeeld om vroege vluchters terug te halen.

BAKELANTS «In vlakke etappes zullen ploegen als Quick-Step Alpha Vinyl en Lotto-Soudal zeker een mannetje laten meehelpen om op kop te rijden, omdat ze geloven dat zij ook kunnen winnen.»

STEELS «In de heuvelachtige ritten wordt dat een ander verhaal: als de pure sprinters geen kans maken, zal Jumbo-Visma de koers zélf moeten dragen. Zeker als Wout in de eerste week één of twee keer buiten de punten valt, want dan zullen zijn concurrenten in het groen beginnen te geloven en zich misschien ook in die tussensprinten gaan mengen. Dan kan de strijd om het groen weleens een drie weken durend gevecht worden waarbij je voortdurend moet rekenen, rondkijken, alert zijn. Dan zou ik als ploegleider niet graag in situaties terechtkomen waarbij je moet kiezen tussen groene en gele belangen.»

PHILIPSEN «Die strijd om ieder puntje vreet enorm veel energie, wat naar het einde van de Tour begint door te wegen. Daarom maak ik er vooraf geen hoofddoel van. Ik wil toch vooral een rit winnen. Maak ik na een week nog kans op groen, dan zien we wel verder.»

STEELS «Zo pakte ik het zelf ook aan. Mijn ploeg legde nooit de nadruk op het puntenklassement, ook omdat ik moest opboksen tegen Erik Zabel. Zelfs mijn vier ritzeges in 1998 volstonden niet voor het groen. Natuurlijk had ik die trui weleens willen winnen, maar een rit winnen geeft toch een totaal andere ontlading. Dus wat mij betreft: liever één of meer ritzeges dan groen.»

Grote namen

HUMO Eddy, jij pakte in 1988 de groene trui zonder één ritzege. Jij denkt er wellicht anders over?

PLANCKAERT «Liever groen dan een ritzege, het zal wel zijn! Tom kan nu het omgekeerde beweren, maar hij heeft de groene trui dan ook nooit gewonnen (lacht). Ik heb in mijn carrière twee Tour-etappes gewonnen: dat is mooi, maar niemand spreekt daar nog van. Wie weet bijvoorbeeld nog dat Rudy Matthys in 1985 drie etappes won? Maar dat ik in ’88 de groene trui won, daar word ik tot op vandaag nog altijd over aangesproken.»

DE CAUWER (fijntjes) «Ik was Eddy’s ploegleider en ik vind het nog steeds één van mijn grootste verwezenlijkingen dat ik hem toen voor het eerst heb kunnen overtuigen om de Tour uit te rijden.»

PLANCKAERT «Dat kwam omdat ik in 1988 écht een doel had gemaakt van die groene trui, want normaal trok ik mijn neus op voor grote rondes. Ritten winnen lukte niet, want Jean-Paul van Poppel was toen onklopbaar. Maar daar heb ik geen spijt van. Voor een renner als ikzelf of Eric Vanderaerden was dat puntenklassement het hoogst haalbare.»

HUMO Vraag aan de man in de straat wie de voorbije jaren de groene trui pakte, en die zal toch hard moeten nadenken. Hoe hoog staat de trui nog aangeschreven?

STEELS «Zo’n nevenklassement blijft toch erg belangrijk. Voor sprinters is de groene trui echt wel een mijlpaal in hun loopbaan.»

PLANCKAERT «Ik schat die trui even hoog in als mijn zege in Parijs-Roubaix, en zelfs hoger dan die in de Ronde van Vlaanderen. Dat groen geeft zóveel voldoening! Het is het resultaat van drie weken volharding en spanning. Je moet voortdurend knokken voor elke plek, alert zijn bij tussensprints, geluk hebben, de tijdslimiet halen in bergetappes. De groene trui winnen is niet zo evident als het lijkt. Overloop het lijstje met winnaars maar eens – Stan Ockers, Rik Van Looy, Jan Janssen, Eddy Merckx, Freddy Maertens... – dat zijn allemaal grote namen. Zelfs een kampioen als Tom Boonen heeft de groene trui maar één keer kunnen winnen. Johan Museeuw geen enkele keer. Wout had met zijn capaciteiten recordhouder kunnen worden, maar hij heeft al twee kansen laten liggen.»

PHILIPSEN «Natuurlijk hoop ik ook ooit in dat lijstje te staan, want voor sprinters is dat nog altijd een prestigieuze prijs. Maar als ik moet kiezen, ga ik toch eerst voor een ritzege. Of voor een klassieker. Maar ja, als ik mocht kiezen, had ik al van alles gewonnen (lacht).»

BAKELANTS «Groen is één van die truien die tot de verbeelding spreken. Het is ook al vijftien jaar geleden – sinds Tom Boonen in 2007 – dat een Belg die nog gewonnen heeft.

»Nu, ik denk wel dat we de ambitie van Wout om het puntenklassement te winnen groter maken dan ze werkelijk is. Ik denk dat hij droomt van geel, en dat hij daarom de openingstijdrit absoluut wil winnen. Dan kan hij de leiderstrui een week lang verdedigen, door bonificaties te pakken in de sprint. In een ideaal scenario zie ik hem het geel dragen tot de eerste bergrit op La Planche des Belles Filles.»

ALLES KAN

HUMO Na zijn sterke klimwerk in 2020 droomden sommigen al luidop van geel in Parijs. Is dat nog realistisch?

BAKELANTS «Ik vind van wel. Niet dit jaar, maar wel als het parcours meer op zijn maat is: met meer lange tijdritten, een ploegentijdrit en niet te veel bergetappes boven de 2.000 meter hoogte, zodat hij de schade kan beperken.»

PLANCKAERT «Ooit werd een Ronde van Italië speciaal voor Francesco Moser en Giuseppe Saronni uitgetekend. Dat doen ze nu eenmaal voor thuisrijders. Op dat vlak heeft Wout pech dat hij een Belg is.»

DE CAUWER «Kijk, Pogacar legt de lat nu enorm hoog, en waarschijnlijk nog voor ettelijke jaren. Wout zou moeten vermageren, zijn carrière omgooien, nog zoveel meer investeren in zijn sport dan hij nu al doet. Hij pakt alles aan met zoveel ernst, eist veel van zichzelf en van zijn entourage. Ik weet niet hoeveel rek er nog op zijn elastiek zit. Dat is volgens mij ook de reden waarom Jumbo-Visma hem nu die kans geeft om voor groen te gaan. Omdat je iemand met zoveel talent als Wout nieuwe doelen moet aanreiken. Nóg eens naar de Tour gaan om voor Roglic te knechten? Daarvoor wil je niet wekenlang op een berg gaan zitten om je kapot te trainen, hè?»

VAN DEN BOSCH «Wout is inderdaad iemand die altijd op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen. En daar is geen gebrek aan, want wat Jan zegt klopt: het vizier van Wout staat breder afgesteld dan alleen op dat groen. Hij wil ook ritten winnen en de gele trui dragen. Dat zijn de allerhoogste doelen in de wielrennerij, en Wout is zo’n complete renner dat die doelen allemaal haalbaar zijn. Dat maakt het niet altijd makkelijk voor hem om daar een middenweg in te vinden. Maar hij heeft volgens mij al voldoende bewezen daar goed mee om te gaan.»

BAKELANTS «Hij is mentaal de sterkste renner die ik ken.»

HUMO De voorbije jaren is hij niet gespaard gebleven van tegenslagen. Er was zijn zware blessure in de Tour van 2019, zijn coronabesmetting dit voorjaar en een aantal pijnlijke nederlagen, zoals in de Ronde van Vlaanderen van 2020 of op het WK vorig jaar. Maar telkens weer draait hij de knop snel om en stelt hij zich nieuwe doelen, die hij vaak ook bereikt.

VAN DEN BOSCH «Hij is van nature erg sterk in het hoofd, en dat heeft hem gebracht waar hij nu staat. Als renner moet je omgaan met successen en opdoffers, met druk, met media-aandacht, met verwachtingen, met concurrentie. Die ervaring maakt je mentaal sterker, als atleet én als mens. Daarnaast zijn er nog de gesprekken met ploegleiders, collega’s, entourage en een ervaren mental coach als Rudy Heylen, die natuurlijk een grote meerwaarde is.»

HUMO Van Aert lijkt ook kracht te putten uit zijn gezin. Zijn vrouw Sarah en zoontje Georges waren onlangs weer aanwezig op de hoogtestage in Tignes.

VAN DEN BOSCH «In het moderne wielrennen worden hoogtestages steeds belangrijker, wat maakt dat renners steeds vaker lang van huis zijn. Daarom laat Jumbo-Visma toe dat het gezin soms meereist. De ploeg heeft het belang van dat familiale aspect goed begrepen: als een renner na een urenlange training kan ontspannen in de huiselijke sfeer die hij gewend is, dan is dat goed voor zijn mentale evenwicht. Sarah en Wout zijn dit leven intussen al een tijdje gewoon. Zij maken zich niet snel zenuwachtig. Integendeel, zij brengen rust voor elkaar.»

HUMO Dus als die knie niet opspeelt, begint Van Aert helemaal zen aan de Tour?

DE CAUWER «Voor dat groen hoeft hij sowieso niet zenuwachtig te zijn. Komt het, dan komt het. Hij legt er zich nu wel wat op toe, maar zijn seizoen of zijn carrière staat of valt er niet mee. Hij zal er niet van wakker liggen als het niet lukt.»

BAKELANTS «Ik denk dat Wout zelden wakker ligt van de koers. En zeker niet van verliezen. Misschien omdat hij de luxe heeft veel te winnen (lacht).»

VAN DEN BOSCH «Laten we inderdaad niet vergeten wat hij op zijn 27ste al heeft verwezenlijkt. Dat is hoogst uitzonderlijk. Slaagt hij er niet in het groen te pakken, dan liggen er nog vele mooie jaren in het verschiet.»

