Hilde Van Mieghem: ‘Mijn vader, mijn eerste lief en de vader van mijn dochter waren allemaal alcoholisten. Ik ben er doodsbang voor’

In het zuiden van Toscane, in vogelvlucht zo’n 10 kilometer ten noordoosten van Arezzo: dáár, op een heuvel met het bij benadering mooiste uitzicht ter wereld, bevindt zich het aards paradijs (‘Il paradiso in terra’, zo u wilt, ze spreekt de taal) van de even vaak geprezen als verguisde actrice, regisseuse, columniste, documentairemaakster, schrijfster en – zo blijkt snel – onstuitbare praatvaar Hilde Van Mieghem.

HILDE VAN MIEGHEM «Mijn ­debuutroman ‘De drie duifkes’ heb ik geschreven in het Toscaanse huis van ­vrienden, op een kleine kilometer van het huisje dat ik ­binnenkort permanent zal huren. Drie jaar lang heb ik erop geloerd als een kat op een muis, en uiteindelijk is het me gelukt: vanaf oktober kan ik naar Toscane gaan wanneer ik wil. ’t Is mijn bedoeling om er aan mijn nieuwe boek, ‘Je vroeg me mijn naam’ te ­schrijven. En schrijven, dat doe ik alleen. Ja, er mag al eens ­iemand op bezoek komen in mijn hemel op aarde, maar het liefst niet te vaak.»

HUMO Is dat niet eenzaam, zo in je eentje op een heuvel in Toscane zitten koekeloeren?

VAN MIEGHEM (lachje) «Toen ik de eerste keer naar daar reisde om te gaan schrijven, vier jaar geleden, zei iedereen dat ik het geen twee weken zou uithouden. Maar het was de tijd van mijn leven! Geen buren te bekennen, als je de everzwijnen en de hazen niet meerekent, en het is een kwartier rijden naar het dichtstbijzijnde dorp: héérlijk! Wel een geluk dat er op ongeveer een kilometer afstand een fijn restaurantje is, l’Antico Posto, waar ik elke zondag de beentjes onder ­tafel steek.»

HUMO Wat eet je daar zoal?

VAN MIEGHEM «Toscane is een vleesregio – everzwijn, rund, varken – maar zelf eet ik vegetarisch. Gelukkig kan de kok er wel iets van: zijn ­risotto is geweldig, en ook zijn gnocchi met ­pijnboompitten en rucola is om duimen en vingers bij af te likken. Maar ik kwam nog liever bij de vorige eigenaars: toen stond la mamma in kookschort ­achter het fornuis en kwamen de boeren er ’s middags in hun werkplunje eten. Er lagen papieren placemats, nu zijn er tafellakens, servetten en mooie wijnglazen, en de muur hangt vol certificaten en oorkondes – Italianen houden van dat soort decorum.»

HUMO Wat drink je het liefst bij die gnocchi?

VAN MIEGHEM «Een chianti ­superiore. Of gewoon water, als ik in een periode zit waarin ik niet drink.

»De laatste keer in Italië heb ik acht weken niet gedronken: dan ben ik helder en vrolijk. Maar bij mij is het ook gekoppeld aan emotie: als ik ergens mee zit, zal ik sneller een glas drinken om me te ontspannen. Dat blijft een worsteling, ik veroordeel het ook met­een, omdat ik doodsbang ben voor alcoholisme. Mijn eerste lief was een zware alcoholist, de vader van mijn dochter ook, en ik had een zwaar alcoholistische vader die aan korsakov is gestorven. Nu, we leven wel in een tijd waarin niks mag en alles ongezond is. Je kunt geen krant meer openslaan of er is weer iets waarvoor je moet oppassen. Zo moe word ik van dat vermanende vingertje dat ik soms baldadig word en denk: ik mag mijn eigen leven toch verkloten zoveel als ik wil, zeker?»

HUMO Nog meer ergernissen?

VAN MIEGHEM «Ja, ik heb een ontzettende hekel aan domheid, al is daar natuurlijk geen kruid tegen gewassen. En voorts vind ik het ook niet kunnen dat iemand niet op de hoogte is van wat er in de wereld gebeurt. Ik ken een koppel in Italië dat uit de lucht kwam gevallen toen ik over de oorlog in Oekraïne begon: ‘Pardon? Oorlog, waar, wat?’ Dan denk ik: hoe kun je zo leven? Goed, ’t is hun keuze, maar je maakt nu eenmaal deel uit van een groter geheel, dus gedraag je er ook naar.»

HUMO Denk je dat je omgeving zich ook weleens aan jou ergert?

VAN MIEGHEM «O, zonder de mín-ste twijfel (lacht ­hartelijk). Dat is altijd al zo geweest, maar sinds de zaak-Bart De Pauw is het nog tien keer erger. Wat mensen allemaal over me durven te schrijven op de sociale media! Je houdt het niet voor mogelijk. Maar ze denken dat ze weten wie ik ben, hè? Ze projecteren van alles en nog wat op me, en ze zijn altijd verrast als ik in het echt niet zo blijk te zijn. Ik ben bijvoorbeeld geen feminist, ik ben een humanist. Een groot verschil, hoor! En vroeger, toen ik jong en aantrekkelijk was, hadden veel mannen een bepaald idee van me op basis van de rollen die ik speelde. Die wilden best weleens een bitch in bed, en waren telkens ontgoocheld als ze met een marsepeinen hartje opgescheept zaten.

»Ik ben trouwens ook helemaal niet zo open en extravert als iedereen schijnt te denken. Vraag het aan mijn ­kinderen: die weten heel goed hoe stil en introvert ik thuis kan zijn. En daarbij, wat ís extravert zijn? In Italië maak ik het minste lawaai van iedereen! Als ik daar begin te lachen, te huilen of te roepen, kijkt niemand op. Maar hier in ­België? Olala! Onlangs zat ik in het theater met een vriendin, en ik was weer eens enthousiast aan het vertellen over iets dat me was overkomen. ‘Rustig, hè, Van ­Mieghem!’ hoorde ik opeens een man zeggen die wat verderop zat. ‘Moet dat nu, zoveel laweit?’ Waarop mijn ­vriendin: ‘Sorry, meneer, wat is uw ­probleem eigenlijk?’ Als ik daar alleen had gezeten, was ik geïmplodeerd. Maar mijn psycholoog drukt me al jaren op het hart dat ik mag zijn wie ik ben. Wie daar een probleem mee heeft: ­dikke pech.»

Beeld HUMO

HUMO Hoe stel je je de hel op aarde voor?

VAN MIEGHEM «Voor mij persoonlijk was opgroeien in een disfunctioneel gezin de hel op aarde – het is geen geheim dat ik geen al te florissante ­kindertijd heb gehad. Mijn gelukkigste momenten waren de keren dat we naar zee gingen: dan trokken mijn ouders naar de paardenkoers en zo, en letten ze minder op ons. Urenlang zwierf ik dan ­alleen door de duinen en ik verbeeldde me dat ik een zigeunerin was. Maar verder had ik niet echt een kindertijd die naam waardig.

»Ik zei het daarnet nog tegen mijn psycholoog: ik ben nu drie maanden met pensioen, en ik heb het gevoel dat ik nu mijn kindertijd beleef. Elke maand krijg ik geld op mijn rekening gestort waarvoor ik niks hoef te doen: een geweldig cadeau, dat me in staat stelt mijn eigen zin te doen. Niemand die me nog iets in de weg legt of me in één of andere richting duwt: het is de tijd van mijn leven.»

HUMO Wat beschouw jij als het hoogste lichamelijke genot?

VAN MIEGHEM «Afgelopen lente heb ik al een paar weken in mijn nieuwe huisje verbleven. Elke avond na het schrijven nestelde ik me in mijn ligstoel met ‘Alkibiades’ van Ilja ­Leonard Pfeijffer, denkende: nu ga ik twee uur lezen. Het is me nooit gelukt, omdat ik met open mond naar de zonsondergang lag te kijken. Dát is lichamelijk genot, hè? Al is een goed orgasme uiteraard ook nooit weg. Vooral ook omdat ik dat pas als late twintiger heb leren kennen. Herinner je je die scène uit mijn film ‘Smoorverliefd’, waarin Wine Dierickx uitroept: ‘Nú weet ik wat het is, nú snap ik het!’? Dat is waargebeurd (grinnikt).»

HUMO Welke bekende medemens zou jou weleens een Wine Dierickx-momentje mogen bezorgen?

VAN MIEGHEM «Hoe bedoel je?»

HUMO Wie is je favoriete ­onenightstand?

VAN MIEGHEM «Aha. Wel, om te beginnen: ik hou niet van onenightstands. Al moet ik toegeven dat ik er wel heb gehad, en een paar zeer leuke ook. Maar goed, ik ben een ­sapiofiel – intelligentie windt me op – en ik val op oud. Bij een jong iemand krijg ik automatisch de neiging om een boterhamdoosje te vullen. En du-hus… (denkt lang na) Ik weet het niet, noem eens enkele leuke oudere mannen?»

HUMO Euh…

VAN MIEGHEM «Ah, ik weet het: Marcello Mastroianni! Wat een man, wat een acteur. Maar hij is natuurlijk dood, in tegenstelling tot ­Wesley ­Sonck. Die is niet oud en ook geen intellectueel, maar wel een leuke vent. Weet je naar welk tv-programma ik nu eens echt graag kijk? ‘Extra Time’! Ik zou het zo fantastisch vinden als onze heren en dames politici erin ­zouden slagen om met elkaar te discussiëren zoals die gasten van ‘Extra Time’ over voetbal. Ja, ik kijk graag, zeker als ­Wesley van de partij is: hij heeft een toffe, deugnietachtige lach, en bovendien een lekker lijf. Alleen zijn stem, met dat kraakje erin, vind ik niet zo mooi. Ik ben nu eenmaal overgevoelig voor stemmen. Maar van mij hoeft hij niks te zeggen, hoor. Als hij wil praten, dan doet-ie dat maar in ‘Extra Time’.»